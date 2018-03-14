Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску

Обсуждали сегодня среди прочих аспектов сирийской проблематики действия США, прежде всего, на восточном берегу Евфрата и на всем протяжении восточной части САР, где американцы действительно создают военные базы. Убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР. Для этого применяются самые различные методы

Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия: будут организованы постановки, в частности в Восточной Гуте (пригород Дамаска), привлекут внимание мирового сообщества, как всегда, с надрывом к страданиям мирного населения, к жертвам среди невинных граждан. И под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице

Мы жестко предостерегли вчера США по всем каналам. Надеюсь, эти безответственные планы не будут реализованы

Но в любом случае они (планы) говорят о том, что линия на создание любых предлогов для свержения режима остается в США в повестке дня, они не зря говорят, что все опции остаются на столе

Это придется доказывать делами, а не словами. Слишком много дел расходятся с этой риторикой

Москва жестко и по всем каналам предостерегла Вашингтон от удара по Дамаску со стороны возглавляемой США коалиции. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.- заявил российский министр- обратил внимание Лавров.- подчеркнул глава дипведомстваПо его словам, такой шаг будет "нарушением всех мыслимых норм международного права, резолюции СБ ООН 2254, да и торжественных клятвенных заверений Вашингтона, что он не пытается подорвать территориальную целостность САР".- добавил Лавров.12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. Во вторник начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным, передает ТАСС.