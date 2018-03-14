17:12 14 марта
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Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску

Москва жестко и по всем каналам предостерегла Вашингтон от удара по Дамаску со стороны возглавляемой США коалиции. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску


Обсуждали сегодня среди прочих аспектов сирийской проблематики действия США, прежде всего, на восточном берегу Евфрата и на всем протяжении восточной части САР, где американцы действительно создают военные базы. Убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР. Для этого применяются самые различные методы
- заявил российский министр


Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия: будут организованы постановки, в частности в Восточной Гуте (пригород Дамаска), привлекут внимание мирового сообщества, как всегда, с надрывом к страданиям мирного населения, к жертвам среди невинных граждан. И под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице
- обратил внимание Лавров.

Мы жестко предостерегли вчера США по всем каналам. Надеюсь, эти безответственные планы не будут реализованы
- подчеркнул глава дипведомства
Но в любом случае они (планы) говорят о том, что линия на создание любых предлогов для свержения режима остается в США в повестке дня, они не зря говорят, что все опции остаются на столе


По его словам, такой шаг будет "нарушением всех мыслимых норм международного права, резолюции СБ ООН 2254, да и торжественных клятвенных заверений Вашингтона, что он не пытается подорвать территориальную целостность САР".

Это придется доказывать делами, а не словами. Слишком много дел расходятся с этой риторикой
- добавил Лавров.

12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. Во вторник начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным, передает ТАСС.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 61

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  1. 210окв Сегодня, 15:23
    Посмотрим,возымеет ли это действие на исключительных..
    210окв
    1. volodya Сегодня, 15:26
      Ну наконец-то не только озабоченность!
      volodya
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:27
      А что мы противопоставить сможем? Не верится как-то, что самолеты их сбивать начнем или их базу в лагерную пыль сотрем.
      Ушлый_башкорт
      1. Вас Влад Сегодня, 15:37
        Цитата: Ушлый_башкорт
        А что мы противопоставить сможем?

        Можем противопоставит размер,посмотрим у кого толще yes
        Вас Влад
      2. Василенко Владимир Сегодня, 15:42
        Цитата: Ушлый_башкорт
        А что мы противопоставить сможем?

        иногда достаточно демонстративно открыть пусковые шахты
        Василенко Владимир
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:28
          Ну тогда нужно еще отменить отпуска и увольнительные личного состава, поднять по тревоге части ПВО и Западного и Южного военных округов, держать под парами авиацию и флот.
          Ушлый_башкорт
          1. DMB_95 Сегодня, 16:44
            Цитата: Ушлый_башкорт
            Ну тогда нужно еще отменить отпуска и увольнительные личного состава, поднять по тревоге части ПВО и Западного и Южного военных округов, держать под парами авиацию и флот.

            И что здесь страшного ? Раз уж Штаты решатся на серьёзную Войну с нами , никакие меры не будут казаться излишними или чрезвычайными .
            DMB_95
            1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:54
              А я и не писал, что это страшно, я к тому, что одним открытием шахт не обойдешься.
              Ушлый_башкорт
          2. SOF Сегодня, 17:01
            Цитата: Ушлый_башкорт
            флот

            ...а стратегов от флота, всех, поголовно, отправить на учения... Погрузить под воду, пусть даже в территориальных водах, а на весь мир объявить, что они по окиянам шастают... Светлана тел, для спутников, пустые пирсы, а потом тщательно их задымить...
            SOF
        2. KCA Сегодня, 17:09
          Зачем их открывать? Дождь/снег ловить? Они подрывом пиропатронов за 2 секунды на 15 метров улетают
          KCA
      3. dorz Сегодня, 15:48
        Цитата: Ушлый_башкорт
        А что мы противопоставить сможем? Не верится как-то, что самолеты их сбивать начнем или их базу в лагерную пыль сотрем.

        Герасимов сказал, что потопит корабли с которых будут пуски ракет по Дамаску. Нужно и дальше проявлять решительность.
        dorz
        1. ventel Сегодня, 16:09
          И вы в это верите. Кто такой Герасимов президент или главнокомандующий что может дать такую команду. Предвыборный пиар это да а на деле по бухтят и перестанут.
          ventel
        2. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:21
          Это равносильно объявлению войны. С момента первого потопленного коробля можно будет бечь либо в военкомат, либо в лес. Ну и да, не потопят.
          Ушлый_башкорт
          1. DMB_95 Сегодня, 16:46
            Цитата: Ушлый_башкорт
            Это равносильно объявлению войны. С момента первого потопленного коробля можно будет бечь либо в военкомат, либо в лес..

            Либо Воевать .
            DMB_95
            1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:54
              Про военкомат - оно как раз про воевать.
              Ушлый_башкорт
      4. DMB_95 Сегодня, 16:36
        Цитата: Ушлый_башкорт
        А что мы противопоставить сможем?

        Сможем , если будет принято решение высшего руководства и отданы приказы - работать по целям на поражение . В этом всё дело .
        DMB_95
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:50
          Выскажу свое личное мнение, на последнюю инстанцию не претендую. После первого потопленного коробля пути обратно не будет, так как сразу подтянутся остальные шавки США и мир поделится на две части, и еще не известно чья часть больше окажется (Китай вон вполне может в стороне остаться). Нужно будет переводить промышленность и экономику на военные рельсы, а для этого оттуда нужно будет выгнать всех "мобильных и эффективных", некоторых даже немножко расстрелять. Но как можно так с уважаемыми людьми, тем более если таких большая часть правительства, да и капиталы с недвижкой, дети, любовницы все там. Как жить с такими лишениями?
          Ушлый_башкорт
    3. Вас Влад Сегодня, 15:28
      Цитата: 210окв
      Посмотрим,возымеет ли это действие на исключительных..

      А вы как думаете?Я думаю удара не будет,будет вонь по всему миру yes Может конечно они и рискнут, но многие из них до базы не доберутся!Но мы с вами об этом не узнаем.
      Вас Влад
      1. LSA57 Сегодня, 15:35
        Цитата: Вас Влад
        Может конечно они и рискнут, но многие из них до базы не доберутся!

        а многие из неё просто не выйдут
        LSA57
        1. Вас Влад Сегодня, 15:38
          Цитата: LSA57
          а многие из неё просто не выйдут

          Потому что фанты не подвезли laughing Это они могут.
          Вас Влад
          1. LSA57 Сегодня, 15:43
            Цитата: Вас Влад
            Потому что фанты не подвезли

            трудно ходить за фантой по минному полю laughing
            LSA57
      2. 210окв Сегодня, 15:35
        Я думаю что будет определенная провокация,на которую мы не сможем ответить.Я имею в виду тот же ответный удар по находящимся там амерзским спецназовцам.
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: 210окв
        Посмотрим,возымеет ли это действие на исключительных..

        А вы как думаете?Я думаю удара не будет,будет вонь по всему миру yes Может конечно они и рискнут, но многие из них до базы не доберутся!Но мы с вами об этом не узнаем.
        210окв
        1. Вас Влад Сегодня, 15:43
          Цитата: 210окв
          Я думаю что будет определенная провокация,на которую мы не сможем ответить.

          Мы уже ответили yes Мы знаем что вы замышляете атаку хим оружием с последующей бомбардировкой Дамаска,так вот, у нас там люди ,по этому будим сбивать всё что движется! Вот как бы так yes
          Вас Влад
    4. сибиралт Сегодня, 15:34
      Было бы заявлено. Теперь в любом случае американцы будут расцениваться как провокаторы на военные действия РФ. winked
      сибиралт
      1. сибиралт Сегодня, 16:59
        Лавров сказал, Шойгу сделает!
        сибиралт
    5. Alex-a832 Сегодня, 15:36
      Исключительные в свете последних событий стали терять лицо перед своими вассалами. Чтобы доказать, что они "исключительные" и не сдают своих позиций они могут полезть на конфликт. Это будет де.би.льным шагом, но он очень вероятен. Не даром матрасы засуетлись активно. Мелкобританский шакал тоже в курсе возможного конфликта и постарался поучаствовать в нем хотя бы громким тявканьем.
      Alex-a832
      1. Вас Влад Сегодня, 15:47
        Цитата: Alex-a832
        . Чтобы доказать, что они "исключительные" и не сдают своих позиций они могут полезть на конфликт.

        У нас давно конфликт,просто его не обсуждают в прессе request
        Вас Влад
      2. лаврентий павлович Сегодня, 15:58
        Цитата: Alex-a832
        Исключительные в свете последних событий стали терять лицо перед своими вассалами. Чтобы доказать, что они "исключительные" и не сдают своих позиций они могут полезть на конфликт. Это будет де.би.льным шагом, но он очень вероятен. Не даром матрасы засуетлись активно. Мелкобританский шакал тоже в курсе возможного конфликта и постарался поучаствовать в нем хотя бы громким тявканьем.

        Никогда полосатые не пойдут на прямой конфликт против сильного государства, в данном случае против нас. Они воюют только с теми, кто не в состоянии им ответить. До сих пор с подгузники меняют после "наезда" на КНДР. Скорее всего будут подбивать Израиль на атаку Дамаска. Английские выродки всегда были врагами России, но трусливыми и подлыми врагами, все делали чужими руками. Война с сильным противником для полосатых смерти подобно. Армия наскока - побомбили и сматались, есть оружие, деньги, только погибать за полосатый флаг их армия не будет.
        лаврентий павлович
        1. voyaka uh Сегодня, 16:26
          Сирийскую военную авиабазу американцы разнесли Томагавками совершенно спокойно.
          Аккуратно предупредили русских за 2 часа, русские предупредили сирийцев и
          все на базе быстро сели на подручный транспорт и сделали ноги. Никого не погиб,
          и база разбомблена ("возобновила операции в полном объеме" через два месяца).
          Все довольны.
          voyaka uh
  2. Охотовед 2 Сегодня, 15:23
    Правильно!!! Хватит озабоченности выражать!
    Охотовед 2
  3. Архивариус Вася Сегодня, 15:27
    Вот доказывать делами, а не словами придется нам, а не им. Американцы нарушали этот устав ООН, нарушают и будут нарушать! Ну к выборам что-то они там заварят, и отнюдь не кашу...
    Архивариус Вася
  4. voyaka uh Сегодня, 15:28
    "против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным,"////

    А если российским военным угрозы не возникнет - делайте, что хотите.
    В этом, собственно, смысл заявления ("бейте, только наших не трогайте")
    voyaka uh
    1. LiSiCyn Сегодня, 15:36
      Не думаю... После провокации в Ханшейхуне, наши так серьезно, не заявляли... no
      LiSiCyn
      1. Sasha_Sar Сегодня, 16:38
        Если и будет "удар", то не по Дамаску, а где то рядом. Для обозначения решительности и с предупреждением, как весной 2017 года. Найдут полупустой аэродром и шарахнут по нему.
        Sasha_Sar
    2. сибиралт Сегодня, 15:36
      А чтобы угрозы не возникало, не надо даже и пытаться пробовать.
      сибиралт
    3. Кент0001 Сегодня, 15:41
      Я тоже на это обратил внимание,НО там очень компактно нашис Сирийцами расположены, так что нас могут зацепить по-любому. Как-то так.
      Кент0001
    4. Alex-a832 Сегодня, 15:50
      А по каким объектам, если не по военным, должен быть удар? А там наши люди. То есть априори любой ракетный удар по Дамаску создаст ту самую угрозу и повлечёт ответку.
      Alex-a832
    5. мерцание Сегодня, 16:01
      если возникнет угроза находящимся там российским военным,"////
      Нет, всего лишь оправдание ответного удара ибо угроза обнаруживается еще на радарах.
      мерцание
    6. Sasha_Sar Сегодня, 16:35
      Был хороший пример в Ливии в 1986 году, когда американцы нанесли удар по Триполи. После первого удара, корабли Советского Союза которые были в Триполи и около, встали между судами Ливии. Триполи потом бомбили , а вот порт уже нет.
      Sasha_Sar
      1. voyaka uh Сегодня, 16:40
        Так и во Вьетнаме было. Была договоренность. Порты не бомбили, а когда
        военные грузы перегружали на поезда/грузовики, их начинали бомбить.
        Когда долбанули вагнеровцев, американцы тоже спросили сначала: "ваши люди?".
        Русские ответили: "наших военнослужащих там нет". И началась мясорубка с воздуха.
        voyaka uh
  5. Балу Сегодня, 15:30
    Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску

    Надеюсь, что за словом будет и дело, а не как в прошлый раз. Половина амерзких Томогавков не долетела, потому что запуталась в 19 поворотных точках или наши постарались-ясности до сих пор нет. В этот раз отлуп, надеемся, будет по полной. Ясно, что ракетами ударят с кораблей, самолетов и дронов. Раз пообещали нанести удар по носителям ракет, значит пусть так и будет! angry
    Балу
  6. Косолапый Сегодня, 15:37
    Если Россия смалодушничает , это только развяжет руки ястребам , боюсь любые уступки они воспримут слабостью, и тогда ,, жахнем, обязательно жахнем , но потом , весь мир в труху ,,
    Косолапый
  7. lis-ik Сегодня, 15:49
    Цитата: voyaka uh
    "против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным,"////

    А если российским военным угрозы не возникнет - делайте, что хотите.
    В этом, собственно, смысл заявления ("бейте, только наших не трогайте")

    Вот именно в этом вся суть! Про САР не слова.
    lis-ik
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:50
    К сожалению слабину теперь давать нельзя, слишком многое поставлено на карту. Если будет удар, то должен быть и мгновенный ответ, подготовленный заранее, да так что бы больше не повадно было....конечно лишь бы не была нарушена эта тонкая грань которая может привести к третьей Мировой...но думаю и в Вашингтоне это ясно понимают...
    Alexey-74
  9. Ив762 Сегодня, 15:54
    И шо, таки действительно будут сбивать и топить разносчиков демократии??? what
    Или разойдутся красиво, как с ударами по базе Эш-Шайрат.?. laughing
    Вот только не надо пужать большой/ядрЁной войной, как следствие!!! stop
    Союзные с буржуинскими прекрасно друг с другом зарубы устраивали во всяких Корейских, Вьетнамских...и прочих еб..нях, и ничего не случилось.
    Ив762
  10. Zubr Сегодня, 15:58
    Ох доиграются потомки дяди СЭМА
    Zubr
  11. nail1972 Сегодня, 16:02
    Цитата: Ив762
    И шо, таки действительно будут сбивать и топить разносчиков демократии??? what
    Или разойдутся красиво, как с ударами по базе Эш-Шайрат.?. laughing
    Вот только не надо пужать большой/ядрЁной войной, как следствие!!! stop
    Союзные с буржуинскими прекрасно друг с другом зарубы устраивали во всяких Корейских, Вьетнамских...и прочих еб..нях, и ничего не случилось.

    Тогда у них еще поадекватнее народ во главе сидел...
    nail1972
  12. alta Сегодня, 16:06
    Цитата: Alexey-74
    К сожалению слабину теперь давать нельзя, слишком многое поставлено на карту. Если будет удар, то должен быть и мгновенный ответ, подготовленный заранее, да так что бы больше не повадно было....конечно лишь бы не была нарушена эта тонкая грань которая может привести к третьей Мировой...но думаю и в Вашингтоне это ясно понимают...

    Вас не беспокоит, что США и Россия могут друг друга уничтожить.
    Ни США, ни Ирану, ни России, ни Турции, ни Ливану - делать в Сирии нечего ... хватит устраивать полигон в Сирии для испытанийй вооружений ...
    alta
    1. ML-334 Сегодня, 16:23
      Достанется всем и Израиль не отсидится.
      ML-334
  13. мерцание Сегодня, 16:06
    Возможно, меринов успокоит только сокрушительный удар по их союзникам. Они же бьют по нашему союзнику- Сирии. Надо выбрать такого союзника меринов, удар по которому отрезвит и самих меринов и запад в целом. Вижу у меринов таких три союзника.
    мерцание
  14. Старый военрук Сегодня, 16:13
    Борзота отрабатывает приказ банкстеров. Так что не исключены и любые провокации.
    Старый военрук
  15. Волька Сегодня, 16:19
    если так, дела в Сирии действительно на грани 3 мировой войны...
    Волька
  16. Шептун Сегодня, 16:21
    Очень правильно думать на пару шагов вперед.
    Ударили американцы, наши что-то сбили или потопили.
    американцы вероятно сразу забудут из-за чего это произошло и пойдет вонь "Русские напали на США, объявили нам войну"
    Ну и сотрут в порошок всю Сирию, вместе с нами.
    А что дальше будет? Я надеюсь об этом думают?

    Я вот честно не готов жариться за Сирию, какой бы важной она не была.
    Какие мнения?
    Шептун
    1. Гардемарин Сегодня, 16:35
      Главное в танке - не бздеть. Сирия это повод, неужели история не учит, даже новейшая? В Кремле ведь тоже не дураки сидят и не самоубийцы, в конце концов.
      Гардемарин
    2. Архивариус Вася Сегодня, 16:48
      Не ударят наши по кораблям американским и самолетам, это явный перебор... А вот разбомбить умеренных вместе с американскими инструкторами, случайно, можно было бы.
      Архивариус Вася
  17. kaschey Сегодня, 16:25
    "Москва жестко и по всем каналам предостерегла Вашингтон от удара по Дамаску со стороны возглавляемой США коалиции. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."
    А кого они этим ударом ударять собрались - ИГИЛ?
    Так их там отсутствует.
    Пускай растолкуют свою "pozition".
    kaschey
    1. Шептун Сегодня, 16:33
      По армии САР, т.к. те обижают умеренных.
      Шептун
  18. alexnmv5 Сегодня, 16:49
    Интересно, а есть ли возможность закрыть всю Сирию средствами РЭБ. Что бы там вообще кроме нас никто не летал. Это бы многих успокоило.
    alexnmv5
  19. Антоха Сегодня, 16:49
    Что-то половина народа тут очень боится третьей мировой. Думают: как бы нам так ответить американцам чтобы они её не начали? Чтобы они её не начали, надо, как ни странно, им ответить. Сказать чётко, что сбивать будем всё, откуда начнёт лететь на Дамаск, включая корабли. И без привязки к нашим военным. Американцы укакаются уже тогда. Но если всё же пустят, сбивать жестоко, и по самолётам лупить, и по кораблям. Далее будем разбираться по ситуации. Только не Герасимов должен заявления делать.
    Антоха
  20. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 16:56
    Если бабка Ванга за Сирию правду сказала, то нужно идти валютные вклады на другую валюту переоформлять
    МИМО ПРОХОДИЛ
  21. timgan777 Сегодня, 17:10
    это всё без толку, они своё всё равно сделают - это беспредельщики, с ними нужно бороться только их же методами
    timgan777
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