Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в конце 2018 года

Холдинг "Вертолеты России" и представители Минобороны России приступят к совместным испытаниям первого серийного вертолета Ми-38Т во втором квартале этого года. По итогам испытаний транспортно-десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны в четвертом квартале 2018 года

Данная модификация имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Так, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т - российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета

Первый многоцелевой вертолет Ми-38Т планируется передать Минобороны России в четвертом квартале 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).- сообщили в холдинге.В настоящий момент на Казанском вертолетном заводе идет агрегатная сборка первого серийного вертолета Ми-38Т.- отметили в холдинге.Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью. Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией Ми-38.Вертолет Ми-38Т оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, передает ТАСС