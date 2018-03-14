17:19 14 марта
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Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в конце 2018 года

Первый многоцелевой вертолет Ми-38Т планируется передать Минобороны России в четвертом квартале 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в конце 2018 года


Холдинг "Вертолеты России" и представители Минобороны России приступят к совместным испытаниям первого серийного вертолета Ми-38Т во втором квартале этого года. По итогам испытаний транспортно-десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны в четвертом квартале 2018 года
- сообщили в холдинге.


В настоящий момент на Казанском вертолетном заводе идет агрегатная сборка первого серийного вертолета Ми-38Т.

Данная модификация имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Так, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т - российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета
- отметили в холдинге.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью. Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией Ми-38.

Вертолет Ми-38Т оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, передает ТАСС

Использованы фотографии: "Вертолеты России"
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Комментарии 13

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  1. Alexey-74 Сегодня, 15:55
    Такая птичка очень пригодится как в армии так и на гражданке. Радует, что уже скоро в серию.
    Alexey-74
  2. san4es Сегодня, 15:57
    Ми-38, 26 августа 2012 года в Дракино установил мировой рекорд, поднявшись на высоту 8600 м. soldier
    san4es
    1. Вас Влад Сегодня, 16:03
      Блин красивый вертолёт hi И такой нужный и высотный good
      Вас Влад
      1. san4es Сегодня, 16:05
        Цитата: Вас Влад
        Блин красивый вертолёт good

        VIP - класс. Салон:
        san4es
        1. Вас Влад Сегодня, 16:08
          Да на рынке в данном сегменте плотно,но!У нас опыт,технологии и я думаю цена будет сладкая!Поборемся.
          Вас Влад
    2. roman.roman24773 Сегодня, 17:04
      Через несколько недель украинцы на "Ми-8" с глубоко модернизированными "Мотор-Сич" двигателями этот рекорд побили, и числится на данный момент он именно за ними...
      roman.roman24773
  3. Kurare Сегодня, 16:01
    Что-то очень тихо по этому проекту в последнее время было. Такое ощущение, что про него уже все забыли. Хорошая новость, если сроки снова не сдвинут "вправо".
    Kurare
  4. LSA57 Сегодня, 16:05
    потихоньку, полигоньку, но парк ЛА обновляется
    LSA57
    1. Piramidon Сегодня, 16:37
      Цитата: LSA57
      потихоньку, полигоньку, но парк ЛА обновляется

      Слишком потихоньку. Начали проектировать в 1981 году и через 36 лет запустили в серию.
      Piramidon
      1. LSA57 Сегодня, 16:42
        Цитата: Piramidon
        Слишком потихоньку. Начали проектировать в 1981 году и через 36 лет запустили в серию.

        90е и начало 00 можно смело вычеркнуть
        LSA57
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 16:05
    Красивая машина.. А как вооружать и защищать от ПЗРК собираются ? Хотелось бы современному вертолёту новейшие ср-ва обороны...
    КВУ-НСвД
  6. FalconD Сегодня, 16:29
    А изначально читал информацию, что он вместо 8-ки со временем придёт
    FalconD
  7. шурави Сегодня, 16:59
    Всё упирается в двигатель. Никак климовцы ТВ7-117 не допилят.
    шурави
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