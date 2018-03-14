17:16 14 марта
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Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединиться для работы над искусственным интеллектом

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал российских военных и гражданских ученых объединиться для разработки искусственного интеллекта, подчеркнув, что это необходимо для отражения возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России.

Соответствующий призыв содержится в приветственном слове Шойгу, направленном участникам первой конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединиться для работы над искусственным интеллектом



Конференция организована на площадке Минобороны РФ по инициативе Российской академии наук при содействии Министерства образования и науки.

Отмечается, что в ходе конференции гражданские и военные ученые выработают предложения по организации совместной работы научного сообщества, государства и промышленных предприятий для повышения обороноспособности РФ. Это в свою очередь позволит создать оптимальные условия для разработки и применения новых технологий с искусственным интеллектом, роботехники, беспилотных систем и комплексов.

Вместе с высококвалифицированными специалистами и учеными в этой работе примет участие талантливая российская молодежь, в том числе ученые, работающие в рамках Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Использованы фотографии: vk.com / Минобороны России
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Комментарии 19

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  1. alta Сегодня, 15:59
    ФСБ и МВД РФ приобретают оборудование израильской компании, помогавшей ФБР[i][/i]

    Региональные управления ФСБ России, Следственного комитета и министерства внутренних дел РФ приобретают компьютерные программы и оборудование UFED израильской компании Cellebrite. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные сайта госзакупок.
    alta
    1. сибиралт Сегодня, 16:09
      Ну, да. За всем не уследишь. Нужен искусственный помощник. К нему и доверия больше. Ни откатов тебе, ни взяток. winked
      А тем временем, в Лондоне нашли удавленным друга Березовского - Глушкова. Но там обошлось без шарфика.
      сибиралт
      1. taiga2018 Сегодня, 16:16
        Цитата: сибиралт
        в Лондоне нашли удавленным друга Березовского - Глушкова.

        Мэй заявит,что на него у России "новичка" не хватило...
        taiga2018
        1. сибиралт Сегодня, 16:17
          Мэй вообще в полной прострации. Попала она по полной. winked
          сибиралт
          1. taiga2018 Сегодня, 16:19
            Цитата: сибиралт
            Мэй вообще в полной прострации

            у меня вообще складывается впечатление что она та самая "знаменитая кухарка",которая решила поуправлять государством...
            taiga2018
            1. Например Сегодня, 16:23
              Цитата: taiga2018
              она та самая "знаменитая кухарка",которая решила поуправлять государством...

              Её на кухню пускать нельзя. Эта мышь готовить не умеет. Такие лишь жрать могут, а вот сами создать они могут лишь дерьмо. Что мы и наблюдаем.
              Например
    2. НасРать Сегодня, 16:36
      Цитата: alta
      ФСБ и МВД РФ приобретают оборудование израильской компании, помогавшей ФБР[i][/i]


      Намекаете, что изучат программу российские спецы и будут вскрывать компы ФБР ??
      НасРать
      1. Алексей Зоммер Сегодня, 17:10
        Вся ветка унылый оффтоп!
        Алексей Зоммер
  2. Архивариус Вася Сегодня, 16:09
    Терминатора не смотрел? yes
    Архивариус Вася
    1. 210окв Сегодня, 16:39
      Это становится насущной необходимостью.Ибо можем отстать.Совсем.
      Цитата: Архивариус Вася
      Терминатора не смотрел? yes
      210окв
  3. мерцание Сегодня, 16:14
    работы над искусственным интеллектом
    Ну вот просто интересная тема ... не говоря уже о том, насколько ИИ необходим и актуален практически во всех сферах жизни человека.
    мерцание
    1. ML-334 Сегодня, 16:34
      Искусственный интеллект это мы-человечество и что мы дали Создателю?
      ML-334
      1. мерцание Сегодня, 17:11
        А кто наш Создатель?
        мерцание
    2. okko077 Сегодня, 17:16
      ИИ важен, но для любой системы важна информация для принятия решений на входе ...У нас глубокий кризис в создании информационных систем , а в армии просто беда ! Какими данными будет оперировать этот ИИ ? Почему у нас нет конференций по информационным системам в армии, этот вопрос ,что даже ставить нельзя? В системе приоритетов он идёт значительно раньше, а точнее он первый ?!! Что происходит , это тема забыта, или запрещена ? Ни одного намёка, ни крупинки внимания - чёрная дыра....
      okko077
  4. Не либероид Русский Сегодня, 16:18
    вот так начинался скайнет
    Не либероид Русский
    1. FalconD Сегодня, 16:34
      По фильму он уже 20 лет с лишним как бушует
      FalconD
  5. FalconD Сегодня, 16:41
    Надо кадры привлекать для такого дела за большие деньги..по примеру крупных компаний типа Гугл или Яндекс..., научными ротами тут не отделаешься...,даже если предположить, что в них действительно толковых бойцов набирают, а не сынков, родители которых укрывают их от реальной службы!
    FalconD
  6. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 16:46
    Почему так называемый ИИ не скоро сравняется с человеческим мозгом, который работает на совершенно других принципах обработки сигнала - хорошо описано у С.Савельева (РФ). В природе изначально нет понятия 0 - 1, нет понятия точки, прямой линии, плоскости. Он (мозг) этими понятиями не оперирует, но при этом в единицу времени может через аксон пропустить до 500 отличающихся друг от друга сигналов.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  7. astepanov Сегодня, 17:16
    А почему бы ни поработать над естественным интеллектом? Уровень ВУЗовской подготовки упал ниже плинтуса.
    astepanov
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