Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединиться для работы над искусственным интеллектом

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал российских военных и гражданских ученых объединиться для разработки искусственного интеллекта, подчеркнув, что это необходимо для отражения возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России.Соответствующий призыв содержится в приветственном слове Шойгу, направленном участникам первой конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».Конференция организована на площадке Минобороны РФ по инициативе Российской академии наук при содействии Министерства образования и науки.Отмечается, что в ходе конференции гражданские и военные ученые выработают предложения по организации совместной работы научного сообщества, государства и промышленных предприятий для повышения обороноспособности РФ. Это в свою очередь позволит создать оптимальные условия для разработки и применения новых технологий с искусственным интеллектом, роботехники, беспилотных систем и комплексов.Вместе с высококвалифицированными специалистами и учеными в этой работе примет участие талантливая российская молодежь, в том числе ученые, работающие в рамках Военного инновационного технополиса "ЭРА".