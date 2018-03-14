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Мэй: Великобритания высылает 23 российских дипломата и не пригласит Лаврова в Лондон
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. Об этом она сказала в ходе выступления в парламенте, сообщает RT
По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
Кроме этого Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.
Премьер подчеркнула, что также британская сторона отзовёт приглашение Лаврову посетить Великобританию.
Ранее в СМИ появилась информация, что британский премьер Мэй может объявить о выдворении из страны российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери.
Великобритания вышлет 23 российских дипломата— заявила Мэй. Она уточнила, что дипломатам даётся неделя на сборы. Это самая большая высылка дипломатов за более чем 30 лет.
Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения тому, как это вещество оказалось в Великобритании— утверждает Мэй
По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
Кроме этого Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.
У нас очень простой подход в отношениях с Россией: «Доверяй, но проверяй». Я всё еще полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же. Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией— сказала она.
Премьер подчеркнула, что также британская сторона отзовёт приглашение Лаврову посетить Великобританию.
И убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России— добавила Мэй.
Ранее в СМИ появилась информация, что британский премьер Мэй может объявить о выдворении из страны российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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