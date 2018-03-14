Мэй: Великобритания высылает 23 российских дипломата и не пригласит Лаврова в Лондон

Великобритания вышлет 23 российских дипломата

Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения тому, как это вещество оказалось в Великобритании

У нас очень простой подход в отношениях с Россией: «Доверяй, но проверяй». Я всё еще полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же. Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией

И убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. Об этом она сказала в ходе выступления в парламенте, сообщает RT— заявила Мэй. Она уточнила, что дипломатам даётся неделя на сборы. Это самая большая высылка дипломатов за более чем 30 лет.— утверждает МэйПо её словам, эта «мера является ответной на действия России».Кроме этого Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.— сказала она.Премьер подчеркнула, что также британская сторона отзовёт приглашение Лаврову посетить Великобританию.— добавила Мэй.Ранее в СМИ появилась информация, что британский премьер Мэй может объявить о выдворении из страны российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери.