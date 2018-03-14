17:14 14 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Мэй: Великобритания высылает 23 российских дипломата и не пригласит Лаврова в Лондон

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. Об этом она сказала в ходе выступления в парламенте, сообщает RT

Мэй: Великобритания высылает 23 российских дипломата и не пригласит Лаврова в Лондон


Великобритания вышлет 23 российских дипломата
— заявила Мэй. Она уточнила, что дипломатам даётся неделя на сборы. Это самая большая высылка дипломатов за более чем 30 лет.


Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения тому, как это вещество оказалось в Великобритании
— утверждает Мэй

По её словам, эта «мера является ответной на действия России».

Кроме этого Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

У нас очень простой подход в отношениях с Россией: «Доверяй, но проверяй». Я всё еще полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же. Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией
— сказала она.

Премьер подчеркнула, что также британская сторона отзовёт приглашение Лаврову посетить Великобританию.

И убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России
— добавила Мэй.

Ранее в СМИ появилась информация, что британский премьер Мэй может объявить о выдворении из страны российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
41

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 147

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 16:04
    И их столько же выпнуть из России , старая хамка . Политикам такого уровня не пристало без доказательств бросаться такими словами , совсем уже берегов не видят . Будем надеется что российский ответ не заставит себя ждать .
    Spartanez300
    1. Венд Сегодня, 16:06
      И кто кого изолирует? Судя по действиям Британии они изолируют себя сами.
      Венд
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:12
        остров проще изолировать(не только же там отсиживаться),фрицы пару раз их таким макаром почти до инфаркта и похудательной диеты довели))
        Ратник с пулеметом
        1. Galaxy Сегодня, 16:15
          А также замки Шувалова и Сечина отправить домой!
          Надо заставить сих господ Родину любить!
          Galaxy
          1. 210окв Сегодня, 16:42
            Заставить Родину любить?Только путем убирания снега по всей Сибири..
            Цитата: Galaxy
            А также замки Шувалова и Сечина отправить домой!
            Надо заставить сих господ Родину любить!
            210окв
            1. bulvas Сегодня, 16:44
              Это только начало, цель у них - пустить волну по Европе и далее, если возможно

              В ответ надо долбануть хорошенько в Сирии и ...... пока больше негде
              bulvas
          2. Кроу Сегодня, 16:42
            Мир близок к войне. Не мы её начнём, но останавливать придётся нам. Или сама прекратится за неимением враждующих сторон.
            Кроу
          3. FalconD Сегодня, 16:57
            Ну что же вы патриотов трогаете! Они, отдыхая в своих замках, слезы льют в тоске о Родине и в думах о её судьбах!)
            FalconD
        2. Например Сегодня, 16:16
          Старуха охренела. Сами замочили гада ползучего, а затем еще предьяву нам кидают.
          За это нужно наказывать. Думаю в Кремле знают как опустить англичан на землю. Пока на землю, а потом можно и на пару метров под землю.
          Тут торопиться не нужно, но на самотек отпускать нельзя!!!
          Например
          1. Dashout Сегодня, 16:20
            Цитата: Spartanez300
            И их столько же выпнуть из России , старая хамка .

            Неее, выслать английских дипломатов в два раза больше за причиненный моральный ущерб
            Dashout
            1. dorz Сегодня, 16:30
              Кем она себя возомнила? Мисс Исключительность v.2.0?
              dorz
            2. seti Сегодня, 16:43
              Зачем мелочится ? Всех выслать в том числе и посла. А то что они не посетят ЧМ. Так они все одно не посетили бы.
              И публично послать в пешее путешествие Мелкобританию. Демонстративно.
              seti
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:20
            я уже писал сегодня,если бы не маразм,спрашивать эта крыса должна со скотланд-ярда и других служивых губошлепов,это внутренний косяк нагличан,но по вою который начался видно что сами его и смастерили.
            Ратник с пулеметом
          3. поневолебрат Сегодня, 16:22
            Столько сотен лет "англичанка гадила" и не удалось их опустить ни на землю ни под землю. А вот в Кремле где у каждого первого ))) там либо детки либо деньги дескать
            Цитата: Например
            знают как опустить англичан на землю

            Выразят озабоченность. Здорово если вышлют отсюда их выродков.
            поневолебрат
        3. dauria Сегодня, 16:17
          остров проще изолировать


          Давно пора..А то полоний валяется у них где попало, отравляющие вещества раскиданы. Всех туристов из Лондона надо поливать из шланга мыльной водой. Дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию с выдачей справки от ветеринара. Потом только пускать в Россию. Ишь, королева не приедет. laughing
          dauria
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:23
            и Колдстримский полк научить руки мыть перед едой,а то старая карга без охраны останется да на толчек очередь,а она долго терпеть не может))
            Ратник с пулеметом
          2. DEZINTO Сегодня, 16:26
            А то полоний валяется у них где попало, отравляющие вещества раскиданы.


            К слову конкретно о случае от специалиста....:

            Кандидат биологических наук, эксперт по биологическому оружию Илья Духовлинов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему британская версия данного инцидента с научной точки зрения выглядит полным абсурдом.

            ВЗГЛЯД: Британцы утверждают, что Скрипаль был отравлен газом (веществом) под названием «Новичок», разработанным в СССР. Что это за вещество и как оно действует?

            Илья Духовлинов: Это химическое органическое соединение, которое содержит фосфор. Оно существует и в газовой, и в жидкой форме. Принцип его действия в том, что вещество блокирует передачу нервного импульса. Другими словами, нервные медиаторы начинают плохо функционировать, нарушается их метаболизм, и происходит нервно-координационный сбой. Нервная система координирует деятельность желез, сердца, дыхания и так далее, и при действии данного вещества органы будут отказывать один за другим. Это вещество желтоватое, имеет очень резкий химический запах, поэтому все рассуждения о том, что его якобы незаметно подсыпали, брызнули, налили, выглядят крайне странно. Человек способен почувствовать данное вещество мгновенно – настолько резким запахом оно обладает.

            ВЗГЛЯД: Насколько сложно изготовить такой газ?

            И. Д.: Чисто технически это нетрудно. Однако данная процедура потребует крайне серьезных мер безопасности, иначе создатели такого газа убьют сами себя. Должны быть специнструменты: скафандры, вытяжки. Это уровень мощного института.

            ВЗГЛЯД: После инцидента в Великобритании всем, кто находился в ресторане, где якобы произошло отравление, рекомендовали постирать одежду, а в самом помещении провести санитарную обработку. Насколько эти меры, предложенные властями, эффективны?

            И. Д.: Нисколько. Это совершенно формальная просьба властей. На самом деле этого совершенно недостаточно. Нужно снять всю одежду и утилизировать на специальном полигоне, как и здание ресторана. Все помещение и вещи консервируются, заливаются специальным веществом, чтобы превратить ресторан во что-то вроде «пластикового куба», и вывозятся. Вот как это делается профессионалами в случае подобных происшествий. То же самое, если вещество находится в земле (британские специалисты окружили место захоронения жены Сергея Скрипаля и проводят исследования земли на предмет наличия следов газа – прим. ВЗГЛЯД).
            DEZINTO
      2. Охотовед 2 Сегодня, 16:17
        Цитата: Венд
        И кто кого изолирует? Судя по действиям Британии они изолируют себя сами.

        Мелкий, дешевый - популизм! Прекрасно понимают - что получат зеркальный ответ! Измельчали и деградировали - Британские политики! Балаболки, блин! fool А этот - М...чудак, Скрипаль, оказался в очередной раз, в виде использованного контрацептива!
        Охотовед 2
        1. BerBer Сегодня, 16:33
          То, что контрацептива попользовали - приятно. Интересно, а сколько предателей сделают правильный вывод?
          BerBer
        2. Стирбьорн Сегодня, 16:36
          Цитата: Охотовед 2
          Мелкий, дешевый - популизм! Прекрасно понимают - что получат зеркальный ответ! Измельчали и деградировали

          Это точно, дураки fool вот если бы они наших олигархов выслали - то никакой ответки бы не получили ни в жизнь, ибо нечем
          Стирбьорн
    2. Tusv Сегодня, 16:09
      stop 46 ти надобно придать ускорение в виде пинковского
      Tusv
    3. taiga2018 Сегодня, 16:12
      Цитата: Spartanez300
      И их столько же выпнуть из России ,

      самый логичный будет шаг...
      taiga2018
    4. Черный_Ватник Сегодня, 16:13
      Причем тут хамка?! Вы еще скажите "С вижу женщина, а ведет себя как мужлан. Вопиющая бестактность! О времена, о нравы!"
      Так внешняя политика работает. Пока наши будут "выказывать озабоченность" по делу и без, их будут лупить по щекам.
      Это еще хорошо, что у нас МО на должном уровне работает, так бы нас вообще ни во что не ставили.
      Черный_Ватник
      1. Тралл Сегодня, 16:22
        Цитата: Черный_Ватник
        Причем тут хамка?! Вы еще скажите "С вижу женщина, а ведет себя как мужлан. Вопиющая бестактность!"

        А если я скажу, что Т. Мэй не хамка и даже не хам, а хамло? Не будет ли это квалифицировано Вами как бестактность по отношению к британским трансгендерам? smile
        Тралл
        1. Черный_Ватник Сегодня, 16:32
          Каждый судит со своей колокольни. Я же о трансгендерах вообще стараюсь не думать, чего и вам желаю.
          Тереза Мей в первую очередь премьер Британии. А Британия - это исторический оппонент России. Даже не смотря на то, что обе мировые войны мы числились якобы союзниками. Лично я никогда не ждал и ждать не буду, что они со своих островов будут нас конфетами да цветами забрасывать.
          Думаю, как минимум половину оплеух мы получаем потому, что на вооружении нашего МИДа в совершенстве отработана тактика "проявления озабоченности".
          Черный_Ватник
          1. Тралл Сегодня, 16:39
            Не желаете возглавить МИД вместо Лаврова? smile
            Тралл
            1. Черный_Ватник Сегодня, 16:45
              Эту песню я уже слышал многократно. Она не нова.
              Черный_Ватник
    5. To be or not to be Сегодня, 16:17
      После таких ультиматумов посылают старуху англию далеко и надолго ...
      Зачем с ними вести себя по- человечески?
      Они этого не понимали никогда и не поймут..
      To be or not to be
    6. Комментарий был удален.
      1. Tusv Сегодня, 16:20
        Цитата: лаврентий павлович
        и не заплатят штраф (миллионов сто)

        Пару ноликов приписать и ладно будет.
        Tusv
    7. сибиралт Сегодня, 16:21
      Да будет этой Мэй. Завтра на работы выходит Меркель. Заберет высланных дипломатов к себе. winked
      А сколько английских дипломатов вышлет Россия узнаем уже к вечеру.
      сибиралт
    8. антивирус Сегодня, 16:23
      Чё нам от того разрыва. Она все равно не присылала эль в подарок ВВП. Только из Германии посылки приходили.
      антивирус
    9. LiSiCyn Сегодня, 16:24
      "Члены" королевской фамилии, нам на ... несдались laughing А вот болельщиков, в Кениге ждут... wink
      LiSiCyn
      1. Подрезчик Сегодня, 16:54
        Кроме этого Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, а также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон.

        Откровенное дипломатическое хамство!!! Что-18-е число не за горами???? Кому нужен "слитый офицер" ГРУ???? Не хочу вдаваться в долгую лирику, но РОССИЮ сегодня пытаются нагнуть, и не не по-детски!!!
        Призывать не могу-знаю одно, РОССИЯНЕ-держитесь, держитесь, братья, а эта английская с...не стоит Вашего внимания. good
        Подрезчик
    10. Вояджер Сегодня, 16:26
      Я думаю, что я сразу 50 надо высылать. Половина в качестве зеркальных мер, вторая половина в качестве наказания за дерзость, тявкание и бездоказательные обвинения.
      Вояджер
    11. Dimontius Сегодня, 16:30
      Эта карга будет указывать Королеве и членам её королевской семьи что и где они должны или нет делать? Да еще и убеждаться,т.е. проверять? ааххаха... Насколько же слабы её позиции внутри страны, раз она прибегает к такой оголтелой компании? видимо хуже некуда.
      Dimontius
    12. shvn Сегодня, 16:30
      Выразим "крайнюю озабоченность"
      shvn
    13. ЮБОРГ Сегодня, 16:33
      Цитата: Spartanez300
      И их столько же выпнуть из России , старая хамка . Политикам такого уровня не пристало без доказательств бросаться такими словами , совсем уже берегов не видят . Будем надеется что российский ответ не заставит себя ждать .


      Сэр, а почему вы оскорбляете премьера министра Великобритании? Сейчас администрация вам объявят предупреждение что вы оскорбили не в чём не повинную женщину. Ну а если нет, то я могу сказать что администрация сайта предвзята, к участникам форума. А вообще плевать, сайт скатытился до уровня помойки. флаг им британский(или американский!) в руки! laughing
      ЮБОРГ
      1. Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 17:01
        А что это вы так всполошились,сэр! Не ранее, как в понедельник, эта старая "лошадь",прошу настоящих лошадей простить меня за сравнение этой "швабры" с ними,оскорбила обвинением в попытке убийства от их имени 140 000000 граждан России... Это как,нормально? Вежливо и дипломатично ?
        Что посеешь ,то и пожнешь !
        Себастьян Аристархович Перейра
    14. FalconD Сегодня, 16:55
      Будем надеется что российский ответ не заставит себя ждать .

      Предлагаете и её за Скрипалем отправить???
      FalconD
    15. aleks700 Сегодня, 17:09
      Отозвать посла. Понизить отношения до уровня консульства.
      aleks700
    16. SOF Сегодня, 17:13
      Цитата: Spartanez300
      Сегодня, 16:04
      И их столько же выпнуть из России

      ...достала эта зеркальность... Я бы всех мелкобритских дипломатов на корень для консервации послал, до предъявления доказательств, образцов ОВ и допуска к пострадавшей гражданке РФ..
      Слишком много чести для этого вырождающегося куска суши...
      SOF
  2. 210окв Сегодня, 16:06
    Мелочная хабалка эта Мэй..
    210окв
    1. Azim77 Сегодня, 16:11
      Истерия и деградация. Из-за хитрож%пых действий Великобритании (Брексита) ЕС стал разваливаться, вот и пробуют теперь склеить обратно. А тем для объединения, кроме раздутой "угрозы" от России не могут найти.
      Azim77
    2. Комментарий был удален.
      1. 210окв Сегодня, 16:19
        Александр hi У нас всегда найдется два с половиной десятка аглицких дипломатов коим тут совсем не место.
        Цитата: Alexanast
        Дмитрий hi Да и ... с ней.
        А наши, наверное, опять дадут им подумать, а потом ихних жуликов от седа поганой метлой в н-ом количестве попросит...Одни плюсы для России.
        210окв
        1. Alexanast Сегодня, 16:22
          Вот и я про тоже. А эта

          Мелочная хабалка эта Мэй..


          решила по стопам Обамыча пройтись...Видать его "лавры" покоя не дают
          Закончит, как он...На пальме wassat
          Alexanast
  3. сорок восьмой Сегодня, 16:07
    Лучше бы арестовали счета и недвижимость олигархов...
    сорок восьмой
    1. prapor75m Сегодня, 16:09
      вроде это и собираются сделать , По версии газеты The Guardian, самый жёсткий вариант ответа будет выглядеть следующим образом: Великобритания может пойти на высылку российских дипломатов, объявить бойкот ЧМ-2018 по футболу, отозвать лицензию на телевещание у телеканала RT, опубликовать информацию о банковских счетах и активах российских политиков и бизнесменов, арестовать эти средства, отключить Россию от системы обмена банковской
      prapor75m
      1. reservist Сегодня, 16:32
        Цитата: prapor75m
        отключить Россию от системы обмена банковской

        если речь про SWIFT, то у этого "банковского кооператива" голова в Брюсселе, а не в Лондоне ... не факт, что мелкобриты такое смогут провернуть ...
        reservist
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:16
      думаете до них(олигархов)все таки допрет,что без страны они облако в штанах,никогда своими там не станут,только на дойку,а потом на подножный корм))
      Ратник с пулеметом
      1. поневолебрат Сегодня, 16:27
        Ничего до них не допрет. У капитала нет Родины. Им было выгодно кидать нас и хранить деньги там. Теперь будет невыгодно. Придется возвращать сюда то, что успеют до арестов. Но может статься (и об этом давно писали) что таким образом денежных мешков подталкивают к смене власти. Будем посмотреть. Вся эта истерика перед выборами.
        поневолебрат
  4. LVMI1980 Сегодня, 16:07
    Опять Британия обгадилась
    LVMI1980
    1. Korax71 Сегодня, 16:10
      Как бы не наоборот.если они серьезно,то попятную вряд ли включат.а это еще геморрой плюсом.
      Korax71
    2. ИгорьПушкино Сегодня, 16:10
      А чЁ, это за два пофигиста за ней? Один аш уснул...
      А по существу: старая ведьма...
      ИгорьПушкино
    3. faridg7 Сегодня, 16:32
      Цитата: LVMI1980
      Опять Британия обгадилась

      Это да, грозила прекратить дипотношения, а разродилась пшиком. Если это весь ответ, то может стоит вообще всех российских предателей и воров по наглии перебить? А может вообще потопить этот недоавианосец?
      faridg7
    4. kepmor Сегодня, 16:56
      ....Опять Британия обгадилась...
      да уж...им всего лишь мультики показали...а они с перепугу давай у себя "наших крыс" травить...
      что же им ещё такого "нарисовать", чтобы они всех своих "наших" потравили в лондоне?????
      kepmor
  5. Архивариус Вася Сегодня, 16:08
    Ещё бы выслать детей чиновников и крупных бизнесменов, вот это было бы шикарно, и главное как обидно для "элиты"))
    Архивариус Вася
    1. ventel Сегодня, 16:21
      Да мечтать не вредно но есть еще много мест кроме Лондона или вы думаете что дети чиновников и бизнесменов вернутся в Россию. Да они просто с Лондона переедут в Париж или Цюрих.
      ventel
      1. Архивариус Вася Сегодня, 16:32
        Не спорю, переедут, но тем не менее) ещё бы имущество арестовать, счета заморозить feel
        Архивариус Вася
        1. ventel Сегодня, 16:38
          Как вы думаете а компенсировать потери кто будет роботяга Ванька да швея Манька не для того чиновники и бизнесмены учились чтобы кровное у них забирали.
          ventel
      2. faridg7 Сегодня, 16:43
        Цитата: ventel
        Да они просто с Лондона переедут в Париж или Цюрих.

        И х.. с ними, это всяко лучше чем если эти предатели, саботажники и ворье вдруг вернутся в Россию и начнут тут гадить.
        faridg7
  6. aksleks Сегодня, 16:08
    Ужасная старуха Изергиль.
    aksleks
    1. Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 17:04
      Я поправлю....не Изергиль,слишком много чести для этой "дамы" , а Извергиль...так гораздо точнее !
      Себастьян Аристархович Перейра
  7. bankirchik34 Сегодня, 16:08
    разошлась бабка, того гляди инфаркт хватит))
    bankirchik34
    1. HAM Сегодня, 16:15
      При диарее инфаркта не бывает.
      HAM
      1. Alexanast Сегодня, 16:27
        Цитата: HAM
        При диарее инфаркта не бывает.


        Не факт...А вдруг... wassat wassat wassat
        Alexanast
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 16:10
    Ну ладно.. Посмотрим что ответит Россия.
    КОТ БАЮН
    1. Dym71 Сегодня, 16:20
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну ладно.. Посмотрим что ответит Россия.

      Я Вас умоляю, шо там смотреть? Королевскую семью пригласим на новогоднюю ёлку в Кремле. crying
      Dym71
    2. Piramidon Сегодня, 16:23
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну ладно.. Посмотрим что ответит Россия.

      Если не будет жесткого ответа, то рейтинг правительства в глазах народа рухнет. И ответ должен быть не через несколько месяцев, как в случае с американцами, а на следующий же день, и не 23 их дипломата выслать, а всё посольство оптом.Оставить уборщицу и сантехника.
      Piramidon
      1. zingelshukher Сегодня, 17:00
        я так понимаю, фильм с их участием снимать будут?)...документальный)
        zingelshukher
  9. solzh Сегодня, 16:10
    Терезе Мэй 61 год, а ума нет...
    solzh
  10. samarin1969 Сегодня, 16:11
    Закрыли бы вообще всё посольство. Хоть одно бы было хорошее дело от Англии за последние 400 лет. А так - страна перманентной гадостности и приют для аферистов.
    samarin1969
  11. komrad buh Сегодня, 16:11
    Товарищ Лавров, ответочку пожалста
    komrad buh
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 17:08
      бла-бла-бла-бла пшшш партнеры. crying
      ДЕДПИХТО
  12. 501Legion Сегодня, 16:11
    ахахаха неужели они думают что все такие тупые как их граждане которые поверят в эту чушь что отравили их Русские да наверно сам Путин. это четкая и ясная цепочка в огромной веренице провокаций против России, не удивлюсь если сегодня ещё и на Дамаск полетят Томагафки.
    ещё будет много всего против России
    501Legion
  13. Александр С. Сегодня, 16:12
    Ничего...через полгода наши устроят англосаксам ответочку...вышлют двух уборщиков.
    Александр С.
  14. Дед Мозай Сегодня, 16:13
    Высылать, так уж всех, Тереза, не мельчи!
    Дед Мозай
    1. HAM Сегодня, 16:24
      Дедуль,намекаете на следующего или просто к слову пришлось!?
      HAM
      1. Дед Мозай Сегодня, 16:36
        Сынок, в гробу я их всех видел, олигархов лонданских
        Дед Мозай
        1. мыслитель Сегодня, 17:13
          Цитата: HAM
          Дедуль,намекаете на следующего или просто к слову пришлось!?

          Намекает The Times, и весьма конкретно.
          Инцидент с российским шпионом может предвещать неприятности для Абрамовича и "Челси"

          https://www.inopressa.ru/article/14Mar2018/times/
          abramovich.html
          мыслитель
  15. Комментарий был удален.
  16. x.andvlad Сегодня, 16:15
    И убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России
    Это не ново. Дурачка Джонсона на днях "пёрло" на эту тему. С недавнего времени для бритов это стало идеей "фикс". Так, не жалко - воздух будет чище на ЧМ.
    x.andvlad
  17. GeorgeSev85 Сегодня, 16:15
    Старый кусок свиной кожи ... Выслать ответку в два раза больше.
    GeorgeSev85
  18. Волька Сегодня, 16:15
    Мэй не делай этого, это твоя 100% отставка и закат политической карьеры навсегда, в будущем тебе этого не простит никто из твоих сограждан...
    Волька
  19. citlstar Сегодня, 16:16
    Интересно, а если у кого то из британских подданных будет запор, то тоже Россию обвинят?
    citlstar
  20. котовский Сегодня, 16:16
    Сдулась великая морская держава..
    Все больше на какую нибудь литву походить начинает
    Омерзительного,только рожу ее увидел. negative
    котовский
  21. Не служил Сегодня, 16:17
    Читал статью что разработчик этого газа с 1994 года благополучно живёт в США. И ещё в американской прессе опубликовали заметку с ссылкой на статью 94 года о том, что США по просьбе Керимова проводила утилизацию по этому самому газу в бывшем советском институте на территории Узбекистана где его разрабатывали.
    И у НАТЫ ещё хватает наглости требовать от нас раскрыть инфу по этой программе.
    Не служил
  22. mavrus Сегодня, 16:17
    Я так понимаю, что образцов газа, которым, якобы, траванули эту гэбэшную иудушку у неё нет. А размещать в инете объяву "куплю срочно газ новичок для предъявы Лаврову" вроде как не с руки.
    mavrus
    1. businessv Сегодня, 16:58
      Цитата: mavrus
      траванули эту гэбэшную иудушку

      не ГБшную, а ГРУшную иудушку wink
      businessv
  23. Монархист Сегодня, 16:17
    Бедный Лавров горючими слезами обливается: всю жизнь мечтал увидеть Био Бен ,а теперь не увижу
    Монархист
  24. КВУ-НСвД Сегодня, 16:19
    Такое бурление страстей ! И такой мелкий выхлоп... Ну вернём мы им столько же дипломатов , места в вип ложах другие на стадионах займут , Лавров на запланированное для визита время в отпуск сгоняет... И ЧО ?
    КВУ-НСвД
  25. alstr Сегодня, 16:21
    У меня глупый вопрос: а что уже точно известно, что за вещество использовано и есть доказательства его производства на территории РФ? Или опять пробиркой будут размахивать и все секретить?
    alstr
  26. ЗЛОЙ ПАПОР Сегодня, 16:22
    Жаль весна, холода прошли, танкер с газом был бы весомый аргумент для саксов!
    ЗЛОЙ ПАПОР
  27. инженерный Сегодня, 16:23
    Смотрю прямой эфир этого мелкобританского шабаша, по ходу они не только берега потеряли, они там все каким то газом надышались, уже опустились до оскорбления нашего президента, навального вспоминают и сожалеют, что до выборов не допустили их сексота .... короче какой то гадюшник там собрался, вот уже и России угрожать начали. Эти ничтожества опустились ниже плинтуса, позор....
    инженерный
  28. К-50 Сегодня, 16:23
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну.

    Следом домой наглосскаские дипломаты поедут. У нас это с янкенсами уже отработано. yes
    Мы дали России право объяснить произошедшее

    Вам, тупым, уже ответили "Россия не при делах" и дайте материалы для анализа ситуации. Но мелкобриты продолжают надувать щёки и важно фыркать на Россию. Только вот забыли, что времена, когда Россию трогало мнение мелких островов давно в прошлом. на ваше фыркание Россия так фыркнет, холодным пОтом обливаться будете причитая "чур не на нас, чур не к нам!" yes angry
    К-50
  29. Azazelo Сегодня, 16:23
    "Не добавляй проблем больше чем может вынести твоё тело" старая перечница
    Azazelo
  30. ivakor Сегодня, 16:23
    Смущает цифра ""23 дипломата" - подозреваю, что это согласовано с РФ.
    СМИ пишут - британцы намерены проверить на какие - чистые/грязные деньги российская элита приобрела недвижимость в Англии. И это заставит олигархов вернуться в Россию вместе с украденными в России и легализованными в Англии деньгами - и вложиться в экономику РФ как условие прощения ...вот это многоходовка Путина...
    ivakor
  31. 16112014nk Сегодня, 16:23
    Чем ответит Россия ? Тоже примет радикальные меры или Москва, как всегда в последнее время, "проявит озабоченность" ?
    16112014nk
  32. Ратник-80 Сегодня, 16:24
    Меня удевляет тупость западного обывателя , зачем было российским спец службам использовать новичок, это всеравно что расписатся в убистве , проще и дешевле цианида впрыснуть и ни каких следов , ох уж эти провокаторы
    Ратник-80
    1. voyaka uh Сегодня, 16:32
      А почему для убийства Литвиенко в 2006 был применен полоний?
      Порция стоила более 10 млн. долларов belay и была сделала на
      ядерном центре Саров специально, так как быстро разлагающийся полоний нельзя хранить.
      Тоже могли бы цианидом...
      voyaka uh
      1. ланс Сегодня, 16:52
        откуда такие данные? полоний как и новичок представлены в рф не были и не будут. можете не сомневаться нашли бы быстро откуда. у фсб как и у кгб существуют инъекции доставляемые спецсредствами на расстояние до 250м , без оставления следов на мягких тканях и выводящихся из организма еще живого в течении 20сек, мертвого до50сек. так зачем такие заморочки с нпг тем более новичок (бинарный газ массового поражения- не производящийся в рф более15 лет)
        ланс
        1. voyaka uh Сегодня, 17:02
          "можете не сомневаться нашли бы быстро откуда"///

          Так и нашли тогда быстро. У каждой лаборатории по изготовлению
          радиоактивных веществ своя уникальная "подпись".
          С бинарным газом труднее. Его компоненты безвредны. Трудно только
          их смешать и при этом не сдохнуть самому.
          И полонием, и бинарными газами до покушений в Англии были убиты
          в 90-х России несколько влиятельных людей. Тренировка была сделана.
          Но Англия, если Вы помните, - родина современной криминалистики.
          Там знают, как искать, когда непонятное убийство. Поэтому там происходят осечки с экзотическими методами убийств.
          А из по-простому - из пистолета - нельзя: везде камеры наблюдения.
          voyaka uh
  33. Wedmak Сегодня, 16:24
    А может это и к лучшему. С бритами последнее время вообще не о чем разговаривать. Ответить зеркально, вот и все. Мы им ничего не должны, ультиматомы не катят, лес там - на Х.
    И это... прекратить поставлять им СПГ. Ибо нефиг. Обойдуться.
    Wedmak
  34. Zubr Сегодня, 16:25
    Боже мой, сколько пафоса. Как же они любят занимать картинные позы, особенно когда проигрывают по всем внешнеполитическим статьям. Сами за газом к нам приедете, а может и за дровами...=)))
    Zubr
    1. Wedmak Сегодня, 16:28
      Сами за газом к нам приедете, а может и за дровами...

      Обойдутся. Я так думаю.
      Wedmak
  35. Vowan Сегодня, 16:26
    хотела Россия и Россияне на тебя и твою Страну.
    Vowan
  36. AloeMC Сегодня, 16:27
    Чем может грозить высылка дипломатов? Войной?
    Объясните мне, тупому :D
    AloeMC
    1. Архивариус Вася Сегодня, 16:36
      Раньше да, ну или подготовке к оной, а сейчас... так истерика не более.
      Архивариус Вася
    2. Wedmak Сегодня, 16:39
      Все знают о том, что часть дипломатов является по совместительству и сотрудниками внешней разведки. Это нормально. Так что в некотором смысле наши возможности в Британии снизятся. Как и их у нас.
      Но по сути проблемы ожидают лишь простых людей при оформлении виз и т.д., - время их получения растянется.
      Для России же ну никак не отразиться такой шаг. Учитывая, что в последнее время разговаривать с бритами было не о чем.
      Послушайте Захарову у Соловьева, в таких эмоциях ее редко увидишь, явно британцы достали наш МИД до печенок.
      Wedmak
      1. bk316 Сегодня, 16:48
        Но по сути проблемы ожидают лишь простых людей при оформлении виз и т.

        И много "простых" людей ездит в великобританию?
        bk316
        1. Wedmak Сегодня, 16:55
          Не то чтобы туда, но и к нам тоже визы нужны. Сколько там ездит, не в курсе, но думаю перебьемся и без посещения туманного острова.
          Wedmak
    3. vladimirvn Сегодня, 16:46
      Не впервой высылают. Перебесятся и успокоятся.
      vladimirvn
    4. ланс Сегодня, 17:00
      самое большое закрытие посольств с консульским представительством или без оного
      ланс
  37. Beltasir Matyagu Сегодня, 16:27
    Лавров уже ответил тупой скотине, что упомянутый договор должна соблюдать и Британия, а так же предъявить вещество и материалы расследования по факту смерти гражданки рф.
    Beltasir Matyagu
    1. Wedmak Сегодня, 16:42
      Лавров уже ответил тупой скотине

      До нее не дошло видимо, не успела еще на брифинг сходить.
      Wedmak
  38. NF68 Сегодня, 16:27
    И англичане уже стали откровенно истерить. Видимо и им крепко хвосты прищемили.
    NF68
  39. Ingvar0401 Сегодня, 16:29
    Цитата: Dashout
    Цитата: Spartanez300
    И их столько же выпнуть из России , старая хамка .

    Неее, выслать английских дипломатов в два раза больше за причиненный моральный ущерб

    Еще на два помножить....
    Ingvar0401
  40. Pacifist Сегодня, 16:32
    Совсем мозги про...ла овца тупая? Сама формулировка выглядит как бред шизофреника...
    Pacifist
  41. Василенко Владимир Сегодня, 16:33
    И ВСЕ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    а чего вопить тогда было?!!
    Василенко Владимир
  42. Инок Сегодня, 16:33
    Мы и танкер с сжиженным газом и счета в ихних банках, а они вона как.
    Инок
  43. Ураган70 Сегодня, 16:35
    Цитата: Spartanez300
    И их столько же выпнуть из России , старая хамка . Политикам такого уровня не пристало без доказательств бросаться такими словами , совсем уже берегов не видят . Будем надеется что российский ответ не заставит себя ждать .

    Выслать то выслать! Но как их ВВП всколыхнул, убогих... Когда подобное было? Маски сбросили конкретно и уже не выбирают слова... Да уж... Надеюсь мир увидит и запомнит навсегда всю сущность англосаксов. Англичанка уже не просто гадит, у нее диарея вселенская. А кто то на матрасов кивает... Но главное исчадье зла это именно Британия, это ее вековая методика ведения внешней политики. Доказано не раз.
    Ураган70
    1. Wedmak Сегодня, 16:45
      А кто то на матрасов кивает...

      Да еще не факт, что это не совместная операция США и Британии. Один нашептал, второй приволок баллон с газом, третий выследил жертв. Как-то дружно и складно они поют песню про виновность России. Впрочем, это же первый раз ,чему удивляться-то.
      Wedmak
  44. Злой 55 Сегодня, 16:39
    Всех наглоговорящих отправить Терезке на поминки русско-английской дружбы..Без права возвращения..
    Злой 55
  45. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 16:40
    Нужно сгонять за воблой и пивом. Похоже, что все это - дымовая завеса. Вот цирк будет, если под эту шумиху лондонцы экспроприируют у Лондоноградцев все нажитое непосильным трудом - счета в банках, недостижимость, акции в компаниях. Не хило поднимутся.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  46. Окорок Сегодня, 16:42
    ""И убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России""
    ой горюшко то какое! прям не знаю как переживём...люди останавливаются на улицах и рыдают
    Окорок
  47. Bulrumeb Сегодня, 16:43
    Великобритания вышлет 23 российских дипломата

    напугала ежа голой ж... Вышлют и отсюда столько же. Да и нашим дипломатам не помешает пожить на Родине, а не тусоваться в англии.
    Bulrumeb
  48. Anatoliy FRANCUZ Сегодня, 16:43
    Все по делу.
    Anatoliy FRANCUZ
  49. Esoteric Сегодня, 16:44
    Очень рад. Наконец-то начались настоящие удары. Просто забавно смотреть, как исходят от бессильной злобы "английские партнёры". Или, как их там? Великобританские? Простите, нам не по пути... hi
    Esoteric
  50. Горный стрелок Сегодня, 16:44
    Выслать их посольство к чертям! Поголовно... Гадят и гадят, не останавливаясь...
    Горный стрелок
  51. часовщик Сегодня, 16:53
    это шож получается, на десяток толстожопых, тупых англосаксов, в креслах на чемпионате мира будет сидеть меньше? Ух и напугала Тереза, мэй, мэй, мэй!!!!!! Думаю тоже число шпионов английских займут места наших дипломатов в обратном направлении!!!!! А что касается отзыва поездки Лаврова, так думаю он только с облегчением вздохнул, баба с возу, кобыле легче..... Я вообще не представляю как он себя чувствует когда вокруг одни и ........ Это ж каким самообладанием нужно обладать что бы не отвесить затрещину очередному англосакскому русофобу "политику" и не дать подсрачник очередному журналюге из предсказуемой английской прессы!!!???
    часовщик
  52. stopudov Сегодня, 16:53
    По ходу надо потихоньку British Petroleum национализировать.
    stopudov
  53. FalconD Сегодня, 16:53
    А у беглых олигархов из России будут ревизии доходов???
    Следуя логике Мэй, если в Великобритании кого-то застрелят с помощью 7,62/39, то России опять придется оправдываться???
    FalconD
  54. Moskovit Сегодня, 16:54
    Предлагаю кроме высылки английских дипломатов принять меры и в шоу-бизнесе. Поменять слова в песнях и использовать теперь следующие варианты:
    Не уеду жить в Лондон
    Не приснилось небо Лондона
    А где-то нелондонский дождь...
    Moskovit
  55. businessv Сегодня, 16:56
    Действительно, напоминает очень хорошо подготовленную "случайность", совпадающую по времени с выборами нашего главкома. Вот что писали по поводу отравленной личности АиФ: "В июле 2010 года, когда Скрипаль отсидел пять с половиной лет, он был помилован указом президента Дмитрия Медведева и обменян в числе еще троих осужденных за шпионаж в пользу Великобритании и США на 10 российских спецагентов, задержанных в США в июне 2010 года, в их числе была и Анна Чапман." Т.е. на момент отравления он не представлял никакого интереса для наших спецслужб, ИМХО. И если судить по истерике, очень скорым и явно чрезмерным действиям бритпремьера, то MI6 всё это и замутили. Бриты вышлют наш дипкорпус, мы поступим аналогично, вышлем бритдипкорпус и нам останется смотреть за действиями матрасообразного дипкорпуса - если будут собираться и уезжать, значит готовится большая гадость! Ну, а если американцы шевелиться не будут, значит просто начато движение по отжиму финансов и активов наших олигархов, а то их слишком много скопилось на таком относительно маленьком островке, бритам завидно! Ну, а если на ЧМ, вместе с премьером не приедут и их болельщики, то у нас будет просто спокойнее. smile
    businessv
  56. pogis Сегодня, 16:56
    Замах-то был на рубль,а удар на полушку! Британия всё больше напоминает мене эксгибициониста-импотента lol
    pogis
  57. Иван-Туча Сегодня, 16:56
    Это они на нас хотят сценарий с химоружием воплотить в жизнь? Совсем у людей кукушка едет. Двигают мир к великому шухеру...
    Иван-Туча
  58. К-50 Сегодня, 16:56
    Глядя на фото слова из фильма вспоминаются: "Да ты ведьма? Не уймёшься никак?"
    Примерно где-то так. laughing
    К-50
  59. 1536 Сегодня, 16:59
    Британцы живут еще в XIX веке. Ничего не поняли, ничему не научились. На территории Британии был отравлен не известно кем человек, ранее проживавший в России. Значит виноваты русские? Что же, в таком случае ну, скажем, запах в московском метро, которое последнее время присутствует на некоторых станциях - это проделки английских шпионов из посольства в Британии в Москве. Вся Британия должна за этот запах отвечать! Можно найти десяток дел, событий, случаев, в возникновении которых можно обвинить британцев. Мы оказываемся какими-то беззубыми перед хамством и варварством англичан. Они зашли слишком далеко в своих провокациях. Дальше только война. Поэтому, я считаю, что со стороны Правительства России должны быть предприняты самые жесткие меры в отношении всех поголовно английских клоунов из Парламента, королевского дворца, правительства и т.п. Им нужен уже не холодный душ, а душ шарко. Иначе провокации будут продолжатся.
    1536
  60. Николай Коцофана Сегодня, 16:59
    Да, большое горе для России. Их представители не приедут на чемпионате мира по футболу. Вот и фанаты ихние отказались бы, в знак солидарности было бы ещё лучше. Воздух чище будет .
    Николай Коцофана
  61. фа2998 Сегодня, 17:01
    Я не хочу говорить об адекватности руководителей США, Великобритании, Германии и прочих.Хочу сказать о другом.
    Многие коллеги считают , что внутренняя политика вызывает вопросы, но во внешней- у нас все в порядке, все отлично.Просто где это! Мы поругались буквально со всеми, что все сошли с ума?
    Мы даже с белорусами, палки друг другу вставляем.Единственное это Сирия, там нам благодарны.Так это куплено кровью наших бойцов, и немалых финансовых вливаний. request hi
    фа2998
  62. Дормидонт Сегодня, 17:02
    Наконец-то можно расторгнуть дипотношения с этим сатанинским гадюшником
    Дормидонт
  63. Родина Сегодня, 17:02
    Англичане- народ сдержанный и очень дипломатичный. Их что-то уж очень рассердило, что они сделали такое заявление. То есть, это «что-то» перечеркнуло какие-то планы. Завтра такое же заявление можно ожидать от их колоний по Содружеству ( Австралия, н. Зенландия и т. д.).
    Родина
    1. teron Сегодня, 17:12
      Они крайне практичные и совершенно беспринципные. По крайней мере во внешней политике.
      teron
  64. NEOZ Сегодня, 17:04
    Мы дали России право объяснить

    а могли бы и не давать! вот оно, ВЕЛИЧИЕ !!!!!!
    NEOZ
  65. ланс Сегодня, 17:05
    при покушении на госактивы, надо заморозить и обездвижить все активы либерастни рф связанной с лондоном финансово, до выводов всех их активов из англии. видать они столько натащили в альбион, что у бабушек крыша поехала.
    ланс
  66. мозгодром Сегодня, 17:06
    Вот читаю я комментарии к этой статье, и вижу только эмоции. Неужели кончились хорошие аналитики, которые могли бы трезво оценить ситуацию, представить предположения о том, для чего делается подобная провокация, и кому она должна принести выгоду?
    И да, эти ваши "вышлем их дипломатов" и "закроем их телеканалы", как по мне, играют против РФ, ибо её планомерно делают изгоем, причём под восторженные возгласы шапкозакидателей. Масштабы несопоставимые, к сожалению.
    А вот истинное отношение руководства страны к медленной, но верной изоляции практически по всем ключевым фронтам для меня пока загадка. Неспроста ведь населению промывают мозги что изоляция не так уж и плохо.
    мозгодром
    1. teron Сегодня, 17:13
      Ну да, осталось вспомнить про "железный занавес" и глянуть в телевизор - как его снова вокруг нас воздвигают.
      teron
  67. Комментарий был удален.
  68. teron Сегодня, 17:11
    Чего-то не живут предатели в Англии. Сначала Литвиненко, теперь этот. Надо им в пользу других стран предавать было.
    Ну опять же чемпионат мира на носу, а надо сказать "фу".
    teron
  69. dison Сегодня, 17:11
    Старушке похоже нездоровится.
    dison
  70. sounddoc Сегодня, 17:13
    Американская колония,от которой НИЧЕГО не зависит...Я бы сказал,Нанобритания)))))
    sounddoc
Картина дня