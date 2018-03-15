Проект комплекта модернизации автоматов КМ-АК «Обвес»

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Не так давно было объявлено, что вскоре на вооружение российской армии поступят сразу несколько новейших автоматов. В отдаленном будущем новое оружие должно будет заменить существующие автоматы АК-74 и стать основным вооружением войск. Тем не менее, по очевидным причинам, существующие автоматы еще долго будут оставаться в армии, и до определенного времени более новые системы смогут лишь дополнять их. Как следствие, необходима модернизация существующих образцов с выведением их характеристик на новый уровень.Учитывая текущее положение дел, наличие нескольких перспективных проектов и ожидаемые события обозримого будущего, несколько лет назад министерство обороны России запустило программу модернизации имеющихся автоматов АК-74 и АК-74М. Было сформировано техническое задание, в соответствии с которым участники программы должны были составить комплекс мер по обновлению существующего автомата с повышением части эксплуатационных и боевых характеристик.От разработчиков нового проекта требовалось сохранить все главные элементы существующего оружия, но дополнить их новыми устройствами и приборами. Военные желали получить улучшенную эргономику, точность огня и т.д., а также расширить возможности по применению оружия. Новая программа Минобороны получила шифр «Обвес». Люди, знакомые с терминологией оружейной сферы, сразу могли бы понять цели проекта.По известным данным, желание участвовать в опытно-конструкторской работе «Обвес» выразили сразу шесть отечественных предприятий, занятых выпуском собственно стрелкового оружия и дополнительных устройств для него. Одним из участников проекта стал не так давно созданный концерн «Калашников», в состав которого вошли различные предприятия оборонной промышленности. Проект модернизации автомата АК-74 от этой организации получил рабочее обозначение КМ-АК («Комплект модернизации – автомат Калашникова»).Как сообщалось, концерн «Калашников» вел разработку нового проекта в инициативном порядке. Специалисты учитывали требования потенциального заказчика, однако работы финансировались только за счет концерна, без участия министерства обороны. Используя такой подход, предприятие смогло сформировать основные принципы нового проекта и определить новый облик существующего автомата.Первая публичная демонстрация автоматов АК-74М с комплектом КМ-АК «Обвес» состоялась 9 мая 2015 года. Несколько парадных расчетов, прошедших по Красной площади, были вооружены автоматами существующей модели, прошедшими модернизацию по новому проекту. Обновленное оружие ожидаемо привлекло внимание и стало темой обсуждений. Впрочем, интерес специалистов и общественности к системе «Обвес» был куда скромнее, чем в случае с другими новинками, представленными на том параде.За несколько дней до первой демонстрации комплекта навесного оборудования концерн «Калашников» раскрыл некоторые технические подробности проекта. Утверждалось, что при стрельбе на дальность до 300 м в любое время суток и в разных климатических условиях критерий «частота поражения» повышается в 1,5 раза. Также в сообщении предприятия упоминались определенные особенности проекта, такие как список новых агрегатов, совместимость с дополнительным оборудованием, наличие разных модификаций и т.д.Согласно сообщениям весны 2015 года, комплект КМ-АК обеспечивал возможность оснащения автомата различным навесным оборудованием, таким как дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари и т.д. Была сохранена возможность применения штык-ножа или подствольного гранатомета. Предлагалось три варианта комплекта «Обвес». Первый был разработан для общевойсковых подразделений, второй предназначался для войсковой разведки, а третий планировалось предложить силам специальных операций. Как отмечалось, изделия комплекта КМ-АК были совместимы не только с автоматами АК-74М. Утверждалось, что «Обвес» мог устанавливаться на оружие калибром 5,45 и 7,62 мм.В дальнейшем концерн «Калашников» неоднократно демонстрировал комплект нового типа на различных выставках и показательных мероприятиях. При этом можно было заметить, что автоматы с разных показов имели те или иные отличия. Это говорило о том, что проверка разработанного комплекта продолжается, и отдельные его элементы до сих пор совершенствуются. Благодаря этому в обозримом будущем на вооружение мог бы поступить наиболее удачный вариант КМ-АК.В середине июня 2015 года, буквально через несколько недель после «премьерного показа», появились новые сообщения о ходе проекта и его перспективах. В преддверии военно-технического форума «Армия-2015» концерн «Калашников» сообщил, что модернизационный комплект нового типа скоро будет поставлен в армию. Генеральный директор концерна Алексей Криворучко также рассказал, что уже выполнен первый заказ, и имеется контракт с Минобороны на поставку «Обвесов». Через несколько дней после этих новостей комплект вновь показали публике и военным.Тогда же было объявлено, что система «Обвес» в версии «Калашникова» отличается максимальной простотой и универсальностью. Все элементы комплекта полностью совместимы с любым существующим оружием марки АК. При этом необходимые устройства можно установить на автомат в минимальное время и в любых условиях. На это требуется не более 15-20 минут. Все работы могут быть выполнены силами армейских подразделений, без отправки оружия на завод.В ноябре 2015 года новая работа концерна «Калашников» была отмечена премией. Экспертный совет Союза научных инженерных и общественных отделений принял решение о награждении концерна премией им. М.Т. Калашникова за создание перспективного универсального комплекта модернизации автоматов.В 2016 году предприятие-разработчик рассказало о возможном развитии событий в обозримом будущем. Концерн «Калашников» планировал получить заказ министерства обороны на массовую модернизацию имеющихся автоматов существующих типов. Впрочем, примерные объемы возможного заказа тогда не назывались. Известно, что в частях и на складах российской армии имеется порядка 17 млн автоматов типа АК-74 и АК-74М, и все они являются потенциальными носителями перспективного «Обвеса».Очевидно, что доработка всех имеющихся автоматов не имеет смысла, а также могла бы привести к излишним тратам. Тем не менее, определенное количество оружия все же должно будет пройти модернизацию. Учитывая количественные и качественные показатели армии, а также ожидаемые события обозримого будущего, можно предположить, что армия получит не менее нескольких сотен тысяч комплектов КМ-АК. Целесообразным является обновление всех автоматов, находящихся в активной эксплуатации, а также части оружия на хранении. Подавляющее большинство АК-74 при этом сохранит исходную комплектацию, имея некоторый шанс пройти модернизацию в будущем.Первый публичный показ результатов ОКР «Обвес» за авторством концерна «Калашников» состоялся почти три года назад. Летом 2015-го руководство предприятия говорило о скорой поставке новых изделий в армию. Насколько известно, вооруженные силы действительно получили определенное количество комплектов КМ-АК, однако полномасштабная модернизация имеющихся вооружений все еще не начиналась. Впрочем, модернизированное оружие уже прошло значительную часть необходимых испытаний.В ноябре прошлого года были опубликованы некоторые сведения об испытаниях боевой экипировки «Ратник», в рамках которых также выполнялась подконтрольная эксплуатация автоматов АК-74М с комплектом «Обвес». Было установлено, что модернизированный автомат превосходит базовое изделие по ряду параметров. К примеру, был получен прирост кучности в 1,3 раза. Одновременно с этим усложнилось обслуживание оружия. Неполная разборка автомата с КМ-АК теперь занимала в среднем 47,5 с при нормативе 12,1 с. На сборку после этого уходило 84 с при требуемых 18,6 с.Целью программы «Обвес» и проекта КМ-АК являлось создание комплекта оборудования, способного дать прирост основных характеристик существующего автомата без необходимости его переделки. Фактически следовало применить модульный подход: сам автомат превращался в огневой модуль, который требовалось дополнить «стационарными» устройствами с возможностью монтажа съемных и заменяемых. За счет этого можно было бы улучшить эргономику оружия, а также повысить потенциал его прицельных приспособлений.Следует отметить, что текущая ситуация на оружейном рынке в определенной мере облегчила работу авторов проекта КМ-АК. Автомат Калашникова является одной из самых популярных платформ, и достаточно давно на рынке появились разнообразные дополнительные устройства и аксессуары разного рода. Таким образом, участники программы «Обвес» могли обойтись без длительных и сложных исследований по поиску основных решений, и принять во внимание чужой опыт. Полученные результаты прямо говорят о том, что комплект создавался, как минимум, с оглядкой на зарубежные наработки.При этом концерн «Калашников» имел очевидные преимущества перед другими разработчиками и производителями аксессуаров. Являясь создателем модернизируемого автомата и имея доступ к оригинальной конструкторской документации, предприятие могло избежать массы проблем, способных затянуть процесс разработки.Для расширения возможностей оружия проект «Обвес» предусматривает использование новых цевья и крышки ствольной коробки. Перед ствольной коробкой теперь монтируется цевье из стеклонаполненного полиамида, оснащенное четырьмя стандартными планками Пикатинни. Благодаря этому на автомате может монтироваться любое совместимое оборудование, такое как фонари, лазерные целеуказатели и т.д. Металлическая крышка ствольной коробки была усилена и тоже получила интегрированную планку. За счет этого стандартный открытый прицел может дополняться любой другой системой, соответствующей требованиям заказчика.Новое цевье также может быть отнесено к средствам улучшения эргономики. Вместе с ним такие задачи решает обновленная пистолетная рукоятка «анатомической» формы. Стандартный нерегулируемый приклад уступил место складному изделию телескопической конструкции. Теперь боец может отрегулировать длину приклада для наибольшего удобства. Предусматривается использование нового ремня. Предлагается использование улучшенного флажка предохранителя-переводчика огня. В средней части флажка появляется поперечный выступ, облегчающий его перемещение.Переработка основных деталей и агрегатов автомата не предусматривается, однако в проекте КМ-АК имеются некоторые средства для повышения технических и боевых характеристик. Так, вместо штатного дульного тормоза-компенсатора АК-74 теперь предлагается использовать новое устройство с повышенными характеристиками. Любопытно, что на параде 2015 года, на более поздних выставках и в рекламных материалах фигурируют автоматы с отличающимися ДТК. Это указывало как на развитие проекта и появление новых конструкций, так и на возможность применения разных изделий с отличающимися характеристиками.Сохраняется возможность установки на ствол прибора бесшумной стрельбы или дульного устройства для стрельбы холостыми патронами. Также сообщалось, что один из новых тормозов-компенсаторов также может использоваться в качестве пускового устройства для винтовочных гранат зарубежного производства.К настоящему времени комплекты «Обвес» от концерна «Калашникова» в ограниченных количествах были поставлены только вооруженным силам России, где сейчас проходят всесторонние испытания. Вероятно, вскоре появится контракт на полномасштабное серийное производство новых устройств для модернизации имеющихся вооружений. Но сроки появления, объемы и стоимость такого договора пока остаются неизвестными.Достаточно давно возник вопрос о возможности поставки комплектов КМ-АК зарубежным странам. Автоматы Калашникова разных моделей и модификаций состоят на вооружении множества армий мира, и некоторые из них могут проявить интерес к средствам простой и быстрой модернизации такого оружия. Во время недавних выставок зарубежные военные смогли ознакомиться с результатами ОКР «Обвес» и сделать некоторые выводы. Также эта разработка привлекла внимание зарубежной общественности. Тем не менее, пока такой интерес не привел к реальным результатам. Сведения о желании той или иной страны купить российские комплекты модернизации все еще не появлялись.В обозримом будущем на вооружение российской армии поступят новые автоматы, но им далеко не сразу удастся забрать титул основного оружия у существующих АК-74. Для сокращения негативных последствий такого перевооружения и повышения боеспособности подразделений несколько лет назад было принято решение о модернизации имеющихся изделий. К настоящему времени комплект нового оборудования, улучшающего серийный АК-74, прошел ряд основных этапов и добрался до испытаний в войсках. Точные планы военного ведомства в отношении этой разработки пока остаются неизвестными, но есть повод для оптимистических прогнозов.