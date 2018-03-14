21:03 14 марта
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МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Об этом сообщила депутат от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук.

МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ


Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией
- написала Залищук в фейсбуке в среду.


Она также отметила, что на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, министр сообщил, что решение остается за главой государства.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

В январе Климкин заявил, что Украина в ближайшее время денонсирует ещё восемь соглашений с Россией

Использованы фотографии: http://www.20khvylyn.com/
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Комментарии 55

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  1. РУСС Сегодня, 18:12
    Ну наконец то!!!
    РУСС
    1. 210окв Сегодня, 18:21
      Да,это просто констатация факта..
      Цитата: РУСС
      Ну наконец то!!!
      210окв
      1. DMoroz Сегодня, 18:54
        А договор о госгранице основан на договоре из которого хотят выйти, отсюда границы между странами под вопросом:
        Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе
        Ратифицирован
        Федеральным законом РФ
        от 22 апреля 2004 года N 24-ФЗ

        Российская Федерация и Украина, именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны",
        руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также положениями Хельсинкского Заключительного акта, основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, исходя из необходимости урегулирования вопросов прохождения российско-украинской государственной границы в целях дальнейшего укрепления дружественных, добрососедских отношений между народами России и Украины, договорились о нижеследующем:
        (Д.Б. (с) Лавров) Последствия их не интересуют? fool
        DMoroz
        1. Alex777 Сегодня, 19:05
          Зато по шее мы сможем давать не нарушая договоров.
          Все будет как в Европе. laughing
          Alex777
        2. МЮД Сегодня, 19:18
          договор о госгранице

          Подскажите каким договором или иным документом у нас с Украиной установлена граница?

          Такого документа в природе не существует.
          Ни один метр границы не утвержден. Все условно.
          МЮД
          1. DMoroz Сегодня, 19:51
            дал же ссылку читайте ФЗ РФ от 22.04.2004 №24-ФЗ
            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

            ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

            О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
            И УКРАИНОЙ О РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

            Принят
            Государственной Думой
            20 апреля 2004 года

            Одобрен
            Советом Федерации
            22 апреля 2004 года

            Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе, подписанный в городе Киеве 28 января 2003 года.

            Президент
            Российской Федерации
            В.ПУТИН
            Москва, Кремль
            22 апреля 2004 года
            N 24-ФЗ
            DMoroz
            1. NKT Сегодня, 20:32
              Договор есть, а демаркация границы не проведена wink

              Договор опирается на административные границы.

              После ратификации договора украинская и российская стороны должны были создать демаркационную двустороннюю комиссию. Был подготовлен проект договора «О демаркации государственных границ», который до сих пор благополучно лежит на столах чиновников Украины и России.
              NKT
      2. Александр 3 Сегодня, 18:57
        Ну на конец зафиксировали конец России в своем государстве!!!!
        Александр 3
    2. Охотовед 2 Сегодня, 18:22
      Цитата: РУСС
      Ну наконец то!!!

      Печалька! recourse НЕБРАТЬЯ - стали ещё и НЕДРУЗЬЯМИ! crying Как теперь жить то будем? what Это всё - Весна виновата! Мне один доктор - рассказывал! laughing
      Охотовед 2
      1. vovanpain Сегодня, 18:27
        Цитата: Охотовед 2
        НЕБРАТЬЯ - стали ещё и НЕДРУЗЬЯМИ!

        А они ими были друзьями то? what
        vovanpain
        1. Черный_Ватник Сегодня, 18:34
          Они не просто друзьями были, они были родственниками. Ну знаете, в каждой семье есть такие родственники, которые чем дальше тебя, тем ты больше их любишь)
          Черный_Ватник
        2. Ziksura Сегодня, 19:25
          Цитата: vovanpain
          А они ими были друзьями то?

          На сегодняшний день не важно, что было в прошлом, ибо прошлого уже нет, будущего еще нет. А на сегодняшний день таких друзей за ...... да в .. Ну вы в курсе.
          Ziksura
    3. LSA57 Сегодня, 18:22
      Цитата: РУСС
      Ну наконец то!!!

      неужели сбылось...
      LSA57
    4. Балу Сегодня, 20:14
      Цитата: РУСС
      Ну наконец то!!!

      Не вижу повода для радости crying
      Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией

      сам Климкин сказал .. belay . Горе какое... crying Как это пережить?... crying

      Наверное как в том анекдоте: Грузин возвращается с кладбища после похорон вздорной жены, заходит в дом и горестно так: здэс тэба нэт... В другой комнатерастерянно: и здэс тэба нэт... В третьей комнате радостно: здэс тэба нэт и здэс тэба нэт... bully
      Границу обозначить, проволку, собак и давай досвиданья Украина, продолжай в том же духе себя продавать
      Балу
  2. andrewkor Сегодня, 18:14
    Сколько миллионов укрогастов захотят остаться в России?
    andrewkor
    1. dzvero Сегодня, 18:21
      Неправильная постановка вопроса. Правильно так - сколько еще миллионов украинцев переедут на ПМЖ в России.
      dzvero
      1. 210окв Сегодня, 18:25
        Кто хотел-уже уехали.Вы что думаете,что их тут с распростёртыми объятиями принимают?Понасмотрелись мы на этих "беженцев"у нас на Кубани.говеной метлой таких гнать а не ПМЖ..
        Цитата: dzvero
        Неправильная постановка вопроса. Правильно так - сколько еще миллионов украинцев переедут на ПМЖ в России.
        210окв
      2. DMB_95 Сегодня, 19:08
        Цитата: dzvero
        ....сколько еще миллионов украинцев переедут на ПМЖ в России.

        Выслать бы тех , что есть и границу на замок . Вот только никакой полиции на такую толпу не хватит .
        DMB_95
      3. andrewkor Сегодня, 19:55
        ПМЖ и временная работа это как то разные песни о главном: как выжить!
        andrewkor
    2. 210окв Сегодня, 18:23
      А их что,выгоняют?Уже?Сомневаюсь.
      Цитата: andrewkor
      Сколько миллионов укрогастов захотят остаться в России?
      210окв
      1. andrewkor Сегодня, 19:57
        Вы меня не правильно поняли: не захотят вертаться в Руину.
        andrewkor
  3. Аскет Сегодня, 18:19
    видимо у хозяев денег совсем мало времени осталось. глобальный проект основанный на долларовой игле рушиться, нужен хаос и война.вопрос только отсидться ли за лужей и получат ли гешефт на этот раз?
    Конец истории Фукуямы очевидно не сложился американский век тотального идеологического, культурного, военного и экономического доминирования США так и не состоялся.Остается только идти по проторенному пути переформатирования мирового порядка с помощью войны и хаоса. Если раньше это не было проблемой,хозяева денег получали гешефт в любом случае,сейчас опасно...вот и приходиться размениваться на многочисленные прокси войны и поддержку одиозных режимов и выпестованных ЦРУ террористов в той же Украине и на БВ...
    США уже не могут решать цивилизационные задачи высшей категории сложности, которые требуют высокого уровня концентрации и качества военных, дипломатических и управленческих ресурсов. А Россия теперь — может.

    А поэтому на повестке очередная многовековая проблема запада-ликвидация России,которую они безуспешно пытаются решить уже много столетий подряд.И сейчас,вроде совсем под кожу залезли, ан нет опять ничего не получается...вот и бесятся от бессилия и гонят пушечное мясо на убой...
    Аскет
    1. LSA57 Сегодня, 18:24
      Цитата: Аскет
      видимо у хозяев денег совсем мало времени осталось.

      им сейчас не до шумеров. мелкобритания в бреду поддержать надо
      LSA57
      1. Ziksura Сегодня, 19:29
        Цитата: LSA57
        мелкобритания в бреду поддержать надо

        Ну это типа: "Друг, оставь покурить" wink
        Ziksura
        1. LSA57 Сегодня, 19:34
          Цитата: Ziksura
          Ну это типа: "Друг, оставь покурить"

          вроде того lol
          LSA57
    2. stalkerwalker Сегодня, 18:30
      Цитата: Аскет
      нужен хаос и война.вопрос только отсидться ли за лужей

      Отсидеться - вряд ли удастся, т.к. сами "впряглись" разруливать минские соглашения.
      Цитата: Аскет
      получат ли гешефт на этот раз?

      Ну обдерут Бандеростан "до нитки". А там - порасти всё оно..... wassat
      stalkerwalker
  4. taiga2018 Сегодня, 18:21
    ещё визовый режим,пожалуйста...
    taiga2018
  5. изя топ Сегодня, 18:23
    а посольство когда прикроют?
    изя топ
  6. samarin1969 Сегодня, 18:24
    А пусть идут к своим "ляхам"!
    samarin1969
  7. фа2998 Сегодня, 18:25
    Странно это! Четвертый год с Россией воюют, а Договор о дружбе еще в силе! lol
    Волнует позиция России-после антиконстиционного переворота в Киеве, мы еще "дружим" с этими нацистами, сами не заморозили Договор.По сути Россия признала законную власть на Украине, и все заигрывали с ней. request hi
    фа2998
    1. ротмистр Сегодня, 18:32
      Цитата: фа2998
      Странно это! Четвертый год с Россией воюют, а Договор о дружбе еще в силе! lol
      Волнует позиция России-после антиконстиционного переворота в Киеве, мы еще "дружим" с этими нацистами, сами не заморозили Договор.По сути Россия признала законную власть на Украине, и все заигрывали с ней. request hi

      Вот это и заставляет меня задуматься над действиями наших правителей. В этих действиях чего больше; глупости или жадности?
      ротмистр
    2. shark Сегодня, 18:33
      Так где выгода , там и "дружба". Чему удивляться,если Россией по теневому рулит та же порода,что и Шумерией.
      shark
      1. japs Сегодня, 19:59
        Лучше подскажите мне, где, в какой стране, эта "порода" не рулит...
        Неужели там, в "обетованной"?
        japs
    3. zoolu350 Сегодня, 18:49
      Да у олигархата РФ все через....... Бандерлоги своим путчем уничтожили власть, которая подписала Беловежский консенсус, то есть вся территория Украины должна была отойти РФ, как правопреемнику СССР. А олигархат РФ, вместо того, чтоб забрать все, забрал себе маленький кусочек (Крым), но признал легитимность хунты (то есть ее правопреемственность к предыдущей власти), поставив себя в правовом положении в позицию вора, а не законного хозяина.
      zoolu350
      1. Silvestr Сегодня, 19:28
        Цитата: zoolu350
        Да у олигархата РФ все через.

        Но российский олигарх от украинского не отличается ничем. У них одна природа – денежная.Украина – страна победившего олигархата. Страны, в которой президентом стал олигарх – и в одно мгновение превратил государство в департамент своей корпорации и в американскую колонию. Украинский национализм – это обманка, верхушка, способ разделять и властвовать. Не более.Так что мы ждем от нашего олигарха?
        Олигархи улыбаются, произносят патриотические речи, плачут во время выступления Путина перед Федеральным Собранием, но суть их остается такой же, как на Украине
        Silvestr
    4. andrewkor Сегодня, 20:00
      Россия ждала когда снаряды на Руине закончатся,см.новость выше.
      andrewkor
  8. Волька Сегодня, 18:26
    все правильно, баба с возу кобыле легче... и зачем нам этот гуталлин
    Волька
    1. ротмистр Сегодня, 18:35
      Цитата: Волька
      все правильно, баба с возу кобыле легче... и зачем нам этот гуталлин

      С возу неправильно, воз это Юго-Восток Украины, который незаконно подарили Ленин с Троцким. Воз пусть нам отдадут, а сами пусть тащат на себе кобылу( Польшу).
      ротмистр
  9. unignm Сегодня, 18:29
    нужно денонсировать саму украшку
    unignm
  10. антивирус Сегодня, 18:32
    вот и посмотрим , что от окраины через 5-10 лет останется
    антивирус
  11. zoolu350 Сегодня, 18:43
    Может еще Беловежский сговор денонсируют до кучи, олигархату РФ до фонаря, а вот новому народному правительству России, которое его сметет, это будет как раз не руку.
    zoolu350
  12. Machete Сегодня, 18:43
    ну всё, хана нам....
    Machete
  13. mavrus Сегодня, 18:49
    Чё-то не вкурил... Нормальные люди, наверное, сначала должны были денонсировать "Договор о дружбе", а уже потом объявлять "бывшего друга" агрессором. И чё они там курят, что дружат с агрессором и только сейчас решили разобраться... "Друг" им Россия или всё же не очень.
    mavrus
  14. Урантиец Сегодня, 18:54
    Странно что Россия этого до сих пор не сделала..., какая может быть дружба с хохлоками...
    Урантиец
  15. Zubr Сегодня, 19:03
    Скатертью дорога.. smile
    Zubr
  16. sgazeev Сегодня, 19:12
    Теперь на очереди Россия пересмотрит границы 1922 года.
    sgazeev
    1. japs Сегодня, 20:05
      К сожалению, в ООНии зафиксированы границы государств на время окончания Великой отечественной войны... Я бы совсем не прочь, восстановить Россию в границах Российской Империи.
      japs
      1. УАЗ 452 Сегодня, 21:00
        И кому стоит напомнить, что на время окончания Великой Отечественной Крым являлся частью РСФСР?
        УАЗ 452
  17. УАЗ 452 Сегодня, 19:47
    Только через неделю Зоркий глаз обнаружил, что у тюрьмы нет четвёртой стены.
    УАЗ 452
  18. Дормидонт Сегодня, 20:01
    Дай-то Бог, чтобы не передумали
    Дормидонт
  19. Dzafdet Сегодня, 20:05
    Мы только за! Обеими руками! И побыстрее! drinks
    Dzafdet
  20. Dzafdet Сегодня, 20:07
    Цитата: Silvestr
    Цитата: zoolu350
    Да у олигархата РФ все через.

    Но российский олигарх от украинского не отличается ничем. У них одна природа – денежная.Украина – страна победившего олигархата. Страны, в которой президентом стал олигарх – и в одно мгновение превратил государство в департамент своей корпорации и в американскую колонию. Украинский национализм – это обманка, верхушка, способ разделять и властвовать. Не более.Так что мы ждем от нашего олигарха?
    Олигархи улыбаются, произносят патриотические речи, плачут во время выступления Путина перед Федеральным Собранием, но суть их остается такой же, как на Украине

    Олигархи в России и на Украине - одной национальности!
    Dzafdet
  21. rocket757 Сегодня, 20:18
    Формальность, впрочем закончить и забыть ... на время, пока бандерлоги сами себя не сожрут, остальную амёбную массу можно попробовать до человеческого состояния вернуть, соседи и всё такое прочее ......
    rocket757
  22. aybolyt678 Сегодня, 20:21
    С некоторых пор, мне почему то Украина видится как Цель для ЯО.
    aybolyt678
  23. злой партизан Сегодня, 21:01
    Т.е. всё-таки хотят, чтобы их бомбили.... yes
    злой партизан
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