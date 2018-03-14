МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ

Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Об этом сообщила депутат от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук.- написала Залищук в фейсбуке в среду.Она также отметила, что на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, министр сообщил, что решение остается за главой государства.Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).В январе Климкин заявил, что Украина в ближайшее время денонсирует ещё восемь соглашений с Россией