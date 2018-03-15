Айнтопф от «Шпигеля»: Гитлер, Смоленск и снова во всем виноваты русские!
Есть у немцев такое блюдо, айнтопф. У нас аналогов, в принципе, нет. Это как солянка, только с добавлением фасоли и макарон. В общем, то еще варево. Но если верить немцам, вкусно и сытно. Главное – вали в котел, что под рукой есть.
У нас на рассмотрении айнтопф, сварганенный фрау Сольвейг Гроте из журнала «Шпигель». Добросовестный такой айнтопф, где в одну кучу свалены Гитлер, Сталин, немцы, русские, поляки, русский Мороз.
Как русский Мороз спас Гитлера
Объединяет все это Смоленск.
Казалось бы, чего прицепилась фрау к русскому многострадальному городу?
А все просто. В 1943 году в Смоленске группа офицеров хотела убить Гитлера. Тут, конечно, навалено в кучу все: и еще один тайный бункер Гитлера в Красном Бору, именуемый «Медвежьей берлогой», и приезд Гитлера, и неудачное покушение.
Покушение действительно планировалось. Сперва Гитлера хотели тривиально пристрелить, но «заднюю» включил фон Клюге. Версий много: то ли Клюге побоялся последствий для своей семьи как принимающая сторона, то ли, как описывают некоторые источники, побоялся резни, которую совершенно точно устроили бы охранники-эсэсовцы из «Лейбштандарта».
Факт заключался в следующем: фон Клюге струсил сам и категорически запретил стрелять фон Трескову.
Потому решили Гитлера взорвать на обратном пути. Подложив в самолет взрывное устройство под видом посылки с коньяком для офицера Генштаба.
«Посылка» не сработала якобы из-за мороза, который что-то там не дал сделать механизму. Ладно, не наши проблемы, в конце концов.
Все, что пытались, но не смогли сделать господа немцы, прекрасно получилось у русских, доведших Гитлера до самовыпила через два года.
Вернемся к статье. Что такого откровенно идиотского я нашел, раз о ней пишу?
Да вся статья – дурь и варево. Но – в немецком стиле. Это вам не легкий французский круассан под кофе, это айнтопф, надо понимать.
У немцев все должно быть, согласно поговорке, в порядке. А раз аллес имеет место быть в орднунге, то вот что получилось у фрау Гроте.
Гитлера хотели убить в 1943 году под Смоленском. Покушение готовили генерал-майор немецкой армии Хеннинг фон Тресков и его адъютант Фабиан фон Шлабрендорф.
Фельдмаршал фон Клюге запретил заговорщикам стрелять в Гитлера во время обеда.
Шлабрендорф и Тресков упаковали взрывчатку в коробку, и Тресков попросил Хайнца Брандта, сопровождавшего Гитлера, передать "подарок" полковнику Гельмуту Штиффу.
Заряд не сработал, вроде бы мороз вывел из строя детонатор. Бывает.
Тресков вернул заряд тому, кто его сделал, Рудольфу-Кристофу фон Герсдорфу. На доработку вроде бы.
И вот на этом вроде бы все, история закончилась. Ан нет! Суп только закипает!
Позднее Герсдорф руководил надзорной службой при эксгумации останков польских офицеров в Катыни, массовое захоронение которых обнаружили представители вермахта.
А вышеупомянутый Шлабрендорф осуществлял юридический контроль и оформление всех документов.
Как я понимаю, Шлабрендорфа ввели в список заговорщиков только ради этого момента. Вообще, к Гитлеру претензии были только у Трескова, и со всеми моментами он справлялся сам вполне себе нормально. А вот где и чем ему помогал Шлабрендорф – достоверно не известно. Но – вроде как адъютант Трескова был. Доверенное лицо…
Зато великий специалист Шлабрендорф установил каким-то чудесным способом, что в Катыни «речь шла о польских военнопленных из тех польских кавалерийских полков, которые выступали не против Германии, а только против России».
Следователь-дознаватель уровня 100 этот Шлабрендорф.
Что там дальше? А дальше позволю себе процитировать фрау Гроте.
«Министр пропаганды Йозеф Геббельс хотел использовать обнаружение тысяч убитых выстрелом в затылок солдат для того, чтобы, предав огласке зверства Советского Союза, расколоть антигитлеровскую коалицию. Однако Сталин в свою очередь обвинил в преступлении немцев и в конце войны включил пункт о Катынском расстреле в обвинительное заключение на Нюрнбергском процессе».
Ну, какой у нас злой был Сталин, всем известно. И кто в действительности расстреливал в Катыни поляков. Тут два мнения, и одно из них правильное. С точки зрения фрау Гроте – расстреливал НКВД. А то, что немецкое оружие использовали, – это от коварства и хитрости. Нигде не использовали, обходились отечественным, а вот именно в Катыни насобирали немецкого.
В общем, усиленно тыкая в сторону Советского Союза, эти два ничтожества, Шлабренсдорф и Герсдорф, жизнь себе вымолили. Рассказывая не о том, как они Гитлера завалить не смогли (хотя очень старались), а как они дознавались у трупов поляков, кто их убил.
Очевидно, что доклад этих немчиков был столь убог, что наши союзники, как бы им не хотелось, но аж до 1990 года продержали все в архивах.
Позориться не хотели, очевидно.
Ну и эпически шедевральное окончание.
«Спустя 67 лет после неудачного покушения на Гитлера, в 2010 году, в Смоленске произошла авиакатастрофа. При падении польского правительственного самолета погибли президент Лех Качиньский, а также многочисленные представители страны. Они летели на мероприятие, посвященное памяти жертв Катыни. В Польше подозревают, что это мог быть теракт».
Красиво, правда? Нет, действительно изящно!
И самое главное, вопросов-то никаких!
При чем тут Смоленск? При чем тут Гитлер? При чем тут эти трусы в форме вермахта?
А ни при чем. Вся эта сказка о душевных терзаниях труса фельдмаршала фон Клюге (про участия в заговорах «Умного Ганса» можно отдельную статью писать), о кривых руках господ Шлабренсдорфа и Герсдорфа, об их якобы участии в заговорах с фон Тресковом – все ради одного.
Ради того, чтобы еще раз плюнуть в нас Катынью.
Действительно, Геббельс, который орал про уничтоженных поляков, – это не торт, как говорится. А вот когда про то же самое говорят противники Гитлера, которые чуть его не убили, – вот им точно можно верить.
Вся эта возня на кухне, оказывается, ради того, чтобы в очередной раз сказать, что в Катыни поляков расстреляли русские.
А все эти покушения, не удавшиеся от русского мороза, – это все шелуха.
Да, измельчал немец, как есть измельчал.
И айнтопф не тот уже. Жиденький какой-то и воняет…
Автор: Роман Скоморохов
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