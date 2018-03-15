Айнтопф от «Шпигеля»: Гитлер, Смоленск и снова во всем виноваты русские!

Есть у немцев такое блюдо, айнтопф. У нас аналогов, в принципе, нет. Это как солянка, только с добавлением фасоли и макарон. В общем, то еще варево. Но если верить немцам, вкусно и сытно. Главное – вали в котел, что под рукой есть.У нас на рассмотрении айнтопф, сварганенный фрау Сольвейг Гроте из журнала «Шпигель». Добросовестный такой айнтопф, где в одну кучу свалены Гитлер, Сталин, немцы, русские, поляки, русский Мороз.Объединяет все это Смоленск.Казалось бы, чего прицепилась фрау к русскому многострадальному городу?А все просто. В 1943 году в Смоленске группа офицеров хотела убить Гитлера. Тут, конечно, навалено в кучу все: и еще один тайный бункер Гитлера в Красном Бору, именуемый «Медвежьей берлогой», и приезд Гитлера, и неудачное покушение.Покушение действительно планировалось. Сперва Гитлера хотели тривиально пристрелить, но «заднюю» включил фон Клюге. Версий много: то ли Клюге побоялся последствий для своей семьи как принимающая сторона, то ли, как описывают некоторые источники, побоялся резни, которую совершенно точно устроили бы охранники-эсэсовцы из «Лейбштандарта».Факт заключался в следующем: фон Клюге струсил сам и категорически запретил стрелять фон Трескову.Потому решили Гитлера взорвать на обратном пути. Подложив в самолет взрывное устройство под видом посылки с коньяком для офицера Генштаба.«Посылка» не сработала якобы из-за мороза, который что-то там не дал сделать механизму. Ладно, не наши проблемы, в конце концов.Все, что пытались, но не смогли сделать господа немцы, прекрасно получилось у русских, доведших Гитлера до самовыпила через два года.Вернемся к статье. Что такого откровенно идиотского я нашел, раз о ней пишу?Да вся статья – дурь и варево. Но – в немецком стиле. Это вам не легкий французский круассан под кофе, это айнтопф, надо понимать.У немцев все должно быть, согласно поговорке, в порядке. А раз аллес имеет место быть в орднунге, то вот что получилось у фрау Гроте.Гитлера хотели убить в 1943 году под Смоленском. Покушение готовили генерал-майор немецкой армии Хеннинг фон Тресков и его адъютант Фабиан фон Шлабрендорф.Фельдмаршал фон Клюге запретил заговорщикам стрелять в Гитлера во время обеда.Шлабрендорф и Тресков упаковали взрывчатку в коробку, и Тресков попросил Хайнца Брандта, сопровождавшего Гитлера, передать "подарок" полковнику Гельмуту Штиффу.Заряд не сработал, вроде бы мороз вывел из строя детонатор. Бывает.Тресков вернул заряд тому, кто его сделал, Рудольфу-Кристофу фон Герсдорфу. На доработку вроде бы.И вот на этом вроде бы все, история закончилась. Ан нет! Суп только закипает!Позднее Герсдорф руководил надзорной службой при эксгумации останков польских офицеров в Катыни, массовое захоронение которых обнаружили представители вермахта.А вышеупомянутый Шлабрендорф осуществлял юридический контроль и оформление всех документов.Как я понимаю, Шлабрендорфа ввели в список заговорщиков только ради этого момента. Вообще, к Гитлеру претензии были только у Трескова, и со всеми моментами он справлялся сам вполне себе нормально. А вот где и чем ему помогал Шлабрендорф – достоверно не известно. Но – вроде как адъютант Трескова был. Доверенное лицо…Зато великий специалист Шлабрендорф установил каким-то чудесным способом, что в Катыни «речь шла о польских военнопленных из тех польских кавалерийских полков, которые выступали не против Германии, а только против России».Следователь-дознаватель уровня 100 этот Шлабрендорф.Что там дальше? А дальше позволю себе процитировать фрау Гроте.Ну, какой у нас злой был Сталин, всем известно. И кто в действительности расстреливал в Катыни поляков. Тут два мнения, и одно из них правильное. С точки зрения фрау Гроте – расстреливал НКВД. А то, что немецкое оружие использовали, – это от коварства и хитрости. Нигде не использовали, обходились отечественным, а вот именно в Катыни насобирали немецкого.В общем, усиленно тыкая в сторону Советского Союза, эти два ничтожества, Шлабренсдорф и Герсдорф, жизнь себе вымолили. Рассказывая не о том, как они Гитлера завалить не смогли (хотя очень старались), а как они дознавались у трупов поляков, кто их убил.Очевидно, что доклад этих немчиков был столь убог, что наши союзники, как бы им не хотелось, но аж до 1990 года продержали все в архивах.Позориться не хотели, очевидно.Ну и эпически шедевральное окончание.Красиво, правда? Нет, действительно изящно!И самое главное, вопросов-то никаких!При чем тут Смоленск? При чем тут Гитлер? При чем тут эти трусы в форме вермахта?А ни при чем. Вся эта сказка о душевных терзаниях труса фельдмаршала фон Клюге (про участия в заговорах «Умного Ганса» можно отдельную статью писать), о кривых руках господ Шлабренсдорфа и Герсдорфа, об их якобы участии в заговорах с фон Тресковом – все ради одного.Ради того, чтобы еще раз плюнуть в нас Катынью.Действительно, Геббельс, который орал про уничтоженных поляков, – это не торт, как говорится. А вот когда про то же самое говорят противники Гитлера, которые чуть его не убили, – вот им точно можно верить.Вся эта возня на кухне, оказывается, ради того, чтобы в очередной раз сказать, что в Катыни поляков расстреляли русские.А все эти покушения, не удавшиеся от русского мороза, – это все шелуха.Да, измельчал немец, как есть измельчал.И айнтопф не тот уже. Жиденький какой-то и воняет…