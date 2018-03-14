21:00 14 марта
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Будет ли британский постпред трясти "пробиркой с ядом" на Совбезе ООН?

По инициативе Лондона созывается экстренное заседание Совета безопасности ООН. Власти Соединённого королевства объявили о том, что на Совбезе Организации Объединённых Наций необходимо «дать оценку действиям России». Под «действиями России» Лондон продолжает понимать отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который в России заочно приговорён к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии.

Будет ли британский постпред трясти "пробиркой с ядом" на Совбезе ООН?


Можно предположить, что Британия сознательно раскручивает антироссийскую истерию с выходом на Совбез ООН непосредственно перед выборами президента РФ. Британская корона не может не понимать того, что любая её бредовая инициатива в Совете безопасности ООН получит в итоге вето. Но для Лондона главное в том, чтобы создать вокруг отравления перебежчика очередную антироссийскую ауру.


Примечательно, что примерно по той же схеме Лондон действовал и в случае с отравлением экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Началось всё с истерики планетарного масштаба, а когда дело дошло до суда, то все выводы следствия были неожиданно засекречены. На это обратили внимание и в российском МИД, требуя от Лондона передать России документы для ознакомления как с делом Литвиненко, так и с делом Скрипаля. Вместо ответа Лондон продолжает медийный шум, который является неотъемлемой частью общего «дипломатического» репертуара Британии. Осталось достать из кармана пробирку с «ядом» и потрясти перед собравшимися на заседании Совбеза – по завету «Большого Брата».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. 210окв Сегодня, 18:29
    Языком он будет трясти,а не пробиркой..Истерика на пустом месте уже обеспечена.
    210окв
    1. seti Сегодня, 18:34
      Их партнеры из НАТО их уже мягко послали. Осталось и нам послать их. Грубо и открыто.
      seti
      1. Тралл Сегодня, 18:51
        Пора вводить практику права вето на сами заседания Совбеза.
        Тралл
        1. Tusv Сегодня, 19:05
          Цитата: Тралл
          Пора вводить практику права вето на сами заседания Совбеза.

          А змысл? Лучше за круглым столом обозвать школотой, которая вместо уроков курит травку, потому глюки всякие на Совбезе решила рассказать
          Tusv
          1. bulvas Сегодня, 20:47
            Что-то вся эта история с Новичком ...
            Похоже, только начинается.

            Может еще где-нибудь выстрелить и не один раз,
            цель, скорее всего запугать людей, чтобы не ехали к нам на футбол
            Или, не дай бог, устроить массовый теракт уже у нас, во время чемпионата

            Выплывает информация, что сериал о "Новичке" прошел в Англии за неделю до события, а также ролики о суде над Скрипалем

            Готовились, а значит, это еще не все ...
            bulvas
      2. Galaxy Сегодня, 18:58
        "Не было бы счастья, да несчастье помогло.
        Из-за отравления Скрипаля, десятки тысяч
        российских патриотов, волей судьбы занесенных
        во вражескую Великобританию, теперь могут
        сплотиться вокруг нашего лидера В.В.Путина!
        Будем держать за них кулаки." (с просторов интернета)
        Galaxy
    2. anjey Сегодня, 18:38
      англосаксонские истерики от бессилия и потери возможности доминировать и влиять на многие процессы в мире как прежде , Путин и Россия им кость в горле....
      anjey
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:17
        Цитата: anjey
        англосаксонские истерики от бессилия

        Как мало у них остаётся времени хоть как-то повлиять на выборы в России! А Путин всё молчит и угорает с их беспомощных потугов.
        СРЦ П-15
    3. сибиралт Сегодня, 19:17
      Истерика проходит, а последствия остаются.
      сибиралт
      1. Ингвар 72 Сегодня, 20:32
        Цитата: сибиралт
        а последствия остаются.

        Да, остаются. Нам в ответ надо отменить смертную казнь, и заявить, что правосудие Российской федерации распространяется на всех её граждан, независимо от места их нахождения. Предатель - сдохни. Был какой то американский фильм на реальных фактах, про советских шпионов в США,и они неофициально их "грохнули" после недоказанности обвинения. Мы что, хуже? hi
        П.С. Глупый пингвин робко прячет, хитрый нагло достает. Американцы по всему миру арестовывают наших граждан, и ничего.
        Ингвар 72
    4. майор Юрик Сегодня, 20:30
      Цитата: 210окв
      Языком он будет трясти,а не пробиркой..Истерика на пустом месте уже обеспечена.

      Представляю терезку мэй на комиссии ООН с воздушным шариком наполненным газом "новичок", целофановым пакетом с полонием, вязанкой шарфиков для повешения заламывающую костлявые ручки:- Вот арсенал российского КГБ,господа ! belay
      майор Юрик
  2. Egorovich Сегодня, 18:35
    Бриты и пробиркой в ООН потрясут и яйцами могут потрясти, им это не в падлу. Обнаглели до крайности.
    Egorovich
    1. poquello Сегодня, 19:02
      да пусть )))))))))))))))))))))))
      Julian Assange

      ‏ @TheRealJuIian
      В ответ @JulianAssange

      I forgot to add that May is a complete and utter dolt.
      6:44 - 14 мар. 2018 г.
      poquello
      1. Tusv Сегодня, 19:59
        Цитата: poquello
        да пусть )))))))))))))))))))))))

        Нравиться мне эта utter dolt. Предшественника вышибли с позором за беспрецендентный отток капитала, как ни странно в Матушку Россию и вот опять Нам шанс дают, а Мы до сих пор их биржу не отоварили по полной. Как говорила моя Мама: "Доброта хуже воровства"- царствие ей небесное, мудрая женщина
        Tusv
  3. FalconD Сегодня, 18:35
    А пробирку где набирать будет???
    FalconD
    1. DMB_95 Сегодня, 18:58
      Цитата: FalconD
      А пробирку где набирать будет???

      В аптеку "ЦРУ" зайдут - им там накапают .
      DMB_95
      1. poquello Сегодня, 19:21
        Цитата: DMB_95
        Цитата: FalconD
        А пробирку где набирать будет???

        В аптеку "ЦРУ" зайдут - им там накапают .

        и печать поставят "мейд ин Раша расфасовано в США"
        poquello
    2. сибиралт Сегодня, 19:21
      А если в пробирках окажется не то, обвинят Россию за подмену содержимого. belay
      сибиралт
    3. Tusv Сегодня, 19:23
      Цитата: FalconD
      А пробирку где набирать будет???

      Говорят англичане до сих пор пользуются ночным горшком, значит правильнее говорить "откуда" lol
      Tusv
  4. антивирус Сегодня, 18:36
    Осталось достать из кармана пробирку с «ядом» и потрясти перед собравшимися на заседании Совбеза – по завету «Большого Брата».
    Я ПОВЕРЮ В ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЯ ИМЕННО ТЕМ ЯДОМ, ЕСЛИ БРИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ООН "ВЫПЬЕТ" НА ЗАСЕДАНИИ ИЗ ПРОБИРКИ И УМРЕТ.
    А ИНАЧЕ -ЛОХОТРОН ОСТРОВНЫХ ТУЗЕМЦЕВ.
    антивирус
  5. LSA57 Сегодня, 18:36
    Началось всё с истерики планетарного масштаба

    а, что ещё ожидать от них после того как выяснилось, что наши "Кинжалы" ихний флот дружно отправит на дно. да и дошло до них, что на ВО их "мелкобританией" зовут, обидно стало laughing
    LSA57
  6. _Peroun_ Сегодня, 18:37
    "Дебили ..." Как сказал Лавров. Мне кажется даже часть британцев понимает, что это бред.
    _Peroun_
    1. poquello Сегодня, 19:23
      Цитата: _Peroun_
      "Дебили ..." Как сказал Лавров. Мне кажется даже часть британцев понимает, что это бред.

      подозреваю достаточно большая часть
      poquello
  7. Machete Сегодня, 18:42
    Как они любят всех считать тупее себя.
    Тупая грубая провокация (третья большая), да ещё на своей территории... Это каким надо быть идиотом?
    То полоний, то химоружие.
    Они за кого мир-то держат?
    В следующий раз у себя взорвут тактический ядерный заряд?
    Machete
  8. Николай Фёдоров Сегодня, 18:49
    За заведомо ложное сообщение о тяжком преступлении у нас в России два года общего режима дают. Привлечь всю засветившуюся цепочку преступной группы (от чиновников до журналистов) к уголовной ответственности и осудить заочно. А потом просто ждать мушек в сети. Кто-нибудь да попадётся.
    Николай Фёдоров
    1. poquello Сегодня, 19:25
      Цитата: Николай Фёдоров
      За заведомо ложное сообщение о тяжком преступлении у нас в России два года общего режима дают. Привлечь всю засветившуюся цепочку преступной группы (от чиновников до журналистов) к уголовной ответственности и осудить заочно. А потом просто ждать мушек в сети. Кто-нибудь да попадётся.

      а Лавров им уже пообещал, было бы хорошо чтобы ещё воплотил
      poquello
  9. ротмистр Сегодня, 18:49
    Не будет она ни чем трясти; проведут Первый объединительный съезд коммунистов России, благо у нас их много,. Ну дальше опыт у них есть:"Второй съезд РСДРП, состоялся 17 (30) июля — 10 (23) августа 1903. До 24 июля (6 августа) работал в Брюсселе, но бельгийская полиция вынудила делегатов покинуть страну; съезд перенёс свои заседания в Лондон. Всего было 37 заседаний (13 — в Брюсселе и 24 — в Лондоне). Созыв съезда явился результатом огромной работы по объединению русской революционной социал-демократии, проведённой редакцией и организацией «Искры». На съезде были представлены 26 организаций: группа «Освобождение труда», русская организация «Искры», Петербургский комитет, Петербургская рабочая организация, Московский комитет, Харьковский комитет, Киевский комитет, Одесский комитет, Николаевский комитет, Крымский союз, Донской комитет, Союз горнозаводских рабочих, Екатеринославский комитет, Саратовский комитет, Тифлисский комитет, Бакинский комитет, Батумский комитет, Уфимский комитет, Северный рабочий союз, Сибирский союз, Тульский комитет, заграничный комитет Бунда, ЦК Бунда, «Заграничная лига русской революционной социал-демократии», «Заграничный союз русских социал-демократов», группа «Южный рабочий». Всего участвовало 43 делегата с 51 решающим голосом (так как многие комитеты не могли прислать нужного числа депутатов, некоторые депутаты имели по два мандата) и 14 делегатов с совещательным голосом, представлявших несколько тысяч членов партии ". На данный момент в РФ существуют несколько партий коммунистического толка; КПРФ, Коммунисты России, партия " Другая Россия" Лимонова. Пора уже объединительный съезд проводить в Лондоне.
    ротмистр
  10. Лена Петрова Сегодня, 18:53
    Всю эту заметку нужно зачитать на Совбезе ООН. И положить пробирку англичанам на стол. Пусть трясут.
    Лена Петрова
  11. Опер Сегодня, 18:55
    Судя по той манере поведения, которую они выбрали в отношении России дырявым флагом он будет трясти!
    Опер
  12. taiga2018 Сегодня, 18:55
    британцы, с сакральной жертвой перед выборами, свою часть Марлезонского балета исполнили,теперь ждём какашку от "цивилизованного мира" на Украине или в Сирии...
    taiga2018
  13. Zubr Сегодня, 19:00
    У меня вот только одна алегория, как бы сказал Черномырдин В.С. "чем бы они не трясли, всё, что можно было они уже протрясли и вытрусили"..=)))
    Zubr
  14. изя топ Сегодня, 19:01
    достанут "из широких штанин" и засунут обратно
    изя топ
  15. Михаил м Сегодня, 19:02
    Если Лавров просто покажет пробирку с боевым ОВ, то трясти её будет не перед кем. Совбез ООН в едином порыве выломает двери и исчезнет за горизонтом. А британский постпред может трясти только пробиркой с королевским чаем.
    Михаил м
  16. andrej-shironov Сегодня, 19:02
    И слава богу! Буду благодарен Великобритании если она заморозит счета всех российский олигархов и чинуш! Деньги эти для моей Родины всё одно потеряны, но вот это позволит вывести на чистую воду всех, для кого,Родина там где жирнее.
    andrej-shironov
  17. Vard Сегодня, 19:04
    Что можно сказать.... Кто то очень им хвосты на крутил... Вот они и лают... Я даже знаю кто...
    Vard
  18. mavrus Сегодня, 19:04
    Так было бы чем трясти... Лавров потребовал предъявить образец "отравляющего вещества", которым, якобы, траванули этого иудушку с дочкой... Обещая потом, в десятидневный срок, как положено по международному праву, дать исчерпывающий ответ... Но судя по продолжению истерики, образцов газа Новичок у них нет, и они даже не представляют, как он "выглядит", а языком ляпнуть уже успели. Поэтому особо умиляет, что Россия им должна выдать всю документацию на производство этого новичка, а уж затем они соизволят предоставить образцы газа, который, якобы, они обнаружили. Оборжаться...
    mavrus
  19. MstislavHrabr Сегодня, 19:05
    К этим событиям надо относиться серьезно. США подготовили провокацию в Восточной Гуте- Мы временно купировали угрозу- Теперь, нас самих обвиняют в применении хим оружия, а значит если будет удар никто не обратит внимание на его неправомерность... Жду удара США в Сирии...
    Кроме того, будут дожимать Германию по северному потоку -2...
    MstislavHrabr
    1. казак 471 Сегодня, 19:27
      Как народ на ВО и ванговал . пошла движуха к выборам ! Нам бы надо какой-то комитет . который занимался подачей исков в суды на их политиков . газеты . ТВ каналы за брехню в средствах массовой информации . чтобы отбить охоту делать "вбросы".Да и свидомых надо отслеживать . а то скачут у нашего посольства . а потом в Россию едут на заработки . Сын у знакомой закончил институт и не нашёл работу по специальности в нефтянке . места заняты "заробитчанами" с опытом работы . Конечно у них опыт есть . они и в "АТО" побывали . а так - жалкие .
      казак 471
  20. gromoboj Сегодня, 19:21
    http://www.aif.ru/society/people/kto_takoy_sergey
    _skripal_i_chto_o_nem_izvestno

    Вот тут рассказывается кто он и откуда.
    Он был обменян на наших агентов в 2010м, до этого мотал срок за шпионаж в пользу инселаффе.
    Незачем было его трогать, тем более через 7 лет.
    Выгодно было кому угодно но только не России. И методы топорные.
    Если бы родченкова прибили было бы правдоподобней.
    gromoboj
    1. Strashila Сегодня, 20:54
      Он явно следующий... морду отрехтованую собственно для этого и засветили... мы делали все, даже пластику... и как его только нашли. Во всем виноват дефицит бюджета... дома, машины, пенсион... и все это использованному и ставшему не нужным материалу... а так какая экономия, можно пустить на вербовку новых.
      Strashila
  21. Xaron-A Сегодня, 19:30
    Товарищи предатели! Бегите из Британии, вас же всех в расход пустят! На что вы рассчитывает? Что не станете очередной сакральной жертвой? Глупцы!!
    Xaron-A
    1. japs Сегодня, 19:47
      Жаль наглосаксы иудушку Меченного не траванули, хоть какая для нас радость была...
      japs
  22. ДЕДПИХТО Сегодня, 19:33
    Цитата: Galaxy
    "Не было бы счастья, да несчастье помогло.
    Из-за отравления Скрипаля, десятки тысяч
    российских патриотов, волей судьбы занесенных
    во вражескую Великобританию, теперь могут
    сплотиться вокруг нашего лидера В.В.Путина!
    Будем держать за них кулаки." (с просторов интернета)

    Ай ,так продать своего лидера перед самыми выборами lol
    ДЕДПИХТО
  23. SmokeR 47RU Сегодня, 19:33
    Неужели я единственный вижу, что это давление на наш алигархат, который на половину британский, т.к. имеет там счета , земли и т.п. И дети(жёны) их либо там учились и остались или имеют гражданство(чтоб не выдали, если что).
    SmokeR 47RU
  24. Silvestr Сегодня, 19:35
    Будет ли британский постпред трясти "пробиркой с ядом" на Совбезе ООН?
    --------------------
    несомненно будет, поскольку для этого все и задумывалось. Членство России в Совбезе ООН- главная цель Мэй
    Silvestr
  25. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:40
    Осталось достать из кармана пробирку с «ядом» и потрясти перед собравшимися на заседании Совбеза – по завету «Большого Брата».
    Да ладно трясти.Пусть лучше отхлебнёт из той пробирки.Убеждать так убеждать laughing
    Наблюдатель2014
  26. Swed Сегодня, 19:41
    Каким то чудодейственным свойством, обладает место, где находится Лондон. Там постоянно "агенты КГБ" кого то травят, а в др. странах травить почему то стесняются. Этика? Мы чего то не знаем? А может все жители Лондона - агенты КГБ!!!??? belay soldier
    Swed
  27. vladimirvn Сегодня, 19:56
    репост.
    Англия — опасное место.
    Чай попить в кафе — полония подсыпят.
    На лавочке посидеть — отравят газом.
    В ванную зайдёшь — задушат, чем попадётся.
    vladimirvn
  28. groks Сегодня, 19:56
    Так они высылают толпу наших дипломатов. Это вполне реальное действие. Серьёзное действие. Которое вызвано совершенно мифической причиной. Нагло? Нагло.
    Наш МИД утёрся? Шавка-Захарова ничего не хочет сказать? Это не на мёртвого Сталина помои лить. Путин не хочет ещё какие мультики продемонстрировать? Может убоятся.
    groks
  29. muhomor Сегодня, 20:07
    Ничто не ново под луной! Две олимпиады нам уже обгадили. Сейчас раскручивается история с ЧМ. У всех наших "партнёров" главная задача-набросать побольше дерьма на вентилятор, обгадить ЧМ, унизить ещё раз РФ и её правительство как в глазах населения России, так и в глазах собственного народа. Смысл в том, что холодная война уже идёт. Предотвращать её уже поздно. А вот оборонительную тактику пора прекращать. Пора самим делать подляны нашим уважаемым партнёрам.
    muhomor
  30. rocket757 Сегодня, 20:14
    Пока эт просто гадят под дверью, но ещё не вечер, могут другие наши западные "партнёры" подключиться.
    Могут большую кучу наложить, перешагивать будет сложно и амбрэ будет атмосферу портить.
    Тут либо АЗК одевать, изображать спокойного слоника, типа нам всё нипочём! либо брать за шкирятник гадёнышей и ихними тушками же порядок навести!
    В слоника играть не хочу, пора гадёнышей на их заслуженное место определять! Эт сложно, тяжело и грязно, но оно явно того стоит!
    rocket757
  31. stroybat ZABVO Сегодня, 20:28
    Дедушка Мороз! Мне очень понравились твои подарки, которые ты подарил: березовскому, Литвиненко, скрипалю. А можно не забыть, пожалуйста, гордиевского? "В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла............."
    stroybat ZABVO
  32. Strashila Сегодня, 20:48
    Во всем виновато KFC, устроили понимАшь сбои поставок крылышек... а не которые на них подсели, ох уж эти секретные ингредиенты... ломка, башку сносит... а от другой аналогичной продукции их пучит... вот и весь секрет газов, который собственно не секрет.
    Strashila
  33. Четкий Сегодня, 20:59
    Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Многие российские чиновники, депутаты, крупные предприниматели имеют в Англии счета и собственность. Там учатся их дети. Так что серьёзного ответа Лондону Россия не даст. Будут очередные возмущения МИДа и опусы Захаровой в Фейсбуке и всё.
    Четкий
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