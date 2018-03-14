Будет ли британский постпред трясти "пробиркой с ядом" на Совбезе ООН?

По инициативе Лондона созывается экстренное заседание Совета безопасности ООН. Власти Соединённого королевства объявили о том, что на Совбезе Организации Объединённых Наций необходимо «дать оценку действиям России». Под «действиями России» Лондон продолжает понимать отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который в России заочно приговорён к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии.Можно предположить, что Британия сознательно раскручивает антироссийскую истерию с выходом на Совбез ООН непосредственно перед выборами президента РФ. Британская корона не может не понимать того, что любая её бредовая инициатива в Совете безопасности ООН получит в итоге вето. Но для Лондона главное в том, чтобы создать вокруг отравления перебежчика очередную антироссийскую ауру.Примечательно, что примерно по той же схеме Лондон действовал и в случае с отравлением экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.Началось всё с истерики планетарного масштаба, а когда дело дошло до суда, то все выводы следствия были неожиданно засекречены. На это обратили внимание и в российском МИД, требуя от Лондона передать России документы для ознакомления как с делом Литвиненко, так и с делом Скрипаля. Вместо ответа Лондон продолжает медийный шум, который является неотъемлемой частью общего «дипломатического» репертуара Британии. Осталось достать из кармана пробирку с «ядом» и потрясти перед собравшимися на заседании Совбеза – по завету «Большого Брата».