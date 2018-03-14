21:00 14 марта
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Болгария подписала с РСК "МиГ" контракт на обслуживание МиГ-29 до 2022 года

Министерство обороны Болгарии выбрало российскую самолетостроительную корпорацию "МиГ" для обслуживания своих истребителей МиГ-29 до 2022 года, сообщает агентство Novinite.

Болгария подписала с РСК "МиГ" контракт на обслуживание МиГ-29 до 2022 года


Глава ведомства Красимир Каракачанов подписал соглашение 6 марта после переговоров с российской компанией.


Болгарское Минобороны объявило тендер на техобслуживание 15 истребителей МиГ-29 еще 7 декабря и вскоре объявило РСК "МиГ" победителем, однако вскоре после этого процесс был прерван в связи с жалобой украинского "Укроборонпрома". В конце концов, однако, жалобу украинцев признали несостоятельной.

Данное событие выглядит примечательно в том плане, что в 2015 году Болгария заключила соглашение с Польшей на ремонт и техническое обслуживание этих истребителей. Это тогда вызвало серьезный скандал, поскольку поляки не имеют ни технологий, ни лицензии на проведение работ с этими машинами российского производства.

Очевидно, что болгарская сторона осознала слишком высокие риски от подобных действий и решила подписать соглашение на техническое обслуживание своих истребителей с их производителем в лице РСК «МиГ».

Болгарский портал Frog News отмечает, что соглашение может быть оспорено в течение 10 дней после подписания. Сумма контракта, рассчитанного на 4 года, оценивается в 81,5 миллиона левов (49 миллионов долларов).



Использованы фотографии: public domain
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Комментарии 27

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  1. ваняватный Сегодня, 18:31
    видимо решили , что самолеты должны таки летать ...
    ваняватный
    1. 210окв Сегодня, 18:32
      Конечно.Ведь небратья не гарантируют..
      Цитата: ваняватный
      видимо решили , что самолеты должны таки летать ...
      210окв
      1. антивирус Сегодня, 18:39
        Зато виноградники у них стали французскими и помидоры неметттцкими.
        а самолеты ,ВСЁ ЕЩЁ ВАРВАРСКИМИ.
        как трудно к свободе взлететь!
        антивирус
        1. stalkerwalker Сегодня, 18:45
          Цитата: антивирус
          Зато виноградники у них стали французскими и помидоры неметттцкими.

          Болгарский перец запрещён к товарному производству в Болгарии Брюсселем! laughing
          Как, впрочем, и паприка в Венгрии....
          good
          stalkerwalker
          1. dzvero Сегодня, 18:52
            Не запрещен, а неконкурентоспособен и нерентабелен для фермеров по ряду причин. Некоторые производители консерв выращивают, но масштабы не те, как раньше.
            dzvero
            1. stalkerwalker Сегодня, 18:53
              Цитата: dzvero
              Не запрещен, а неконкурентоспособен и нерентабелен для фермеров по ряду причин.

              Это что, испанцы могут и умеют делать лучше то, что болгары делали десятки лет? belay
              stalkerwalker
              1. dzvero Сегодня, 19:01
                Турки тоже. Вопрос в себестоимости продукции. У нас двадцать лет переформатировали (читай разрушали) сельское хозяйство и теперь пожинаем плоды sad Ведь по правилам (ВТО, ЕС) нельзя устанавливать протекционисткие пошлины. Да и у вас в досанкционные времена дешевый импорт душил ваших фермеров. Причины идентичны.
                Пора прекращать офф-топ, где перец, а где МиГ-и smile Насчет МиГ-ов - мне кажется, что будет продолжение марлезонского балета. Кому-то не понравится у кого будем ремонтировать самолеты...
                dzvero
                1. stalkerwalker Сегодня, 19:08
                  Цитата: dzvero
                  Пора прекращать офф-топ

                  Согласен
                  hi
                  stalkerwalker
        2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:48
          Что говорить, даже болгарский!! перец у них голландский.
          Опустили европейцы бывших братушек ниже плинтуса, а те еще рады стараться, кукарекают на Россию.
          Генерал Песчаных Карьеров
    2. stalkerwalker Сегодня, 18:36
      А как же F-35? belay
      Ну все, все купили! И как радовались при этом!
      А тут - вот те - нате - и к полякам сходили, и в Бандеростан челобитную послали "не будут ли столь любезны панове шумеры..."
      Интересно, а Брюссель с Фашингтоном не будут против?
      lol
      stalkerwalker
    3. seti Сегодня, 18:36
      Да просто старых F16 уже на всех шавок не хватает. Потому и пришлось вспомнить за Россию. Когда было празднование за освобождение Болгарии от Турции их през за нас даже не вспомнил.
      seti
      1. stalkerwalker Сегодня, 18:40
        Цитата: seti
        Когда было празднование за освобождение Болгарии от Турции их през за нас даже не вспомнил.

        Да как можно, любезнейший? Да они нас так любят! А мы, по их мнению, эту любовь не ценим....
        Щас набегут, слёзы крокодильи прольют "Вы нас кинули..."
        "Пропала собака... по кличке Братушка".....
        stalkerwalker
    4. sgazeev Сегодня, 19:07
      Цитата: ваняватный
      видимо решили , что самолеты должны таки летать ...

      Шмекерели,а оно не вышло.
      sgazeev
    5. сибиралт Сегодня, 19:23
      С поляками, видно, не срослось. winked Теперь переделывать придётся.
      сибиралт
  2. Machete Сегодня, 18:40
    А шо, шумеры уже не тянут? wassat
    Беда, беда...
    Machete
  3. Egorovich Сегодня, 18:41
    Метались, метались болгары, как вошь на аркане, а путь оказался один. На поклон к производителю. Зато поизгалялись перед этим.
    Egorovich
  4. Волька Сегодня, 18:44
    ремонт надеюсь не в кредит...
    Волька
    1. stalkerwalker Сегодня, 18:48
      Ну как... В обмен на 100500 упаковок зубной пасты "Поморин"... lol
      stalkerwalker
      1. poquello Сегодня, 19:12
        пытаюсь вспомнить, поморин же ещё для чего-то использовали кроме как соседей в пионерлагере мазать, надписи на трениках делали что-ли
        poquello
        1. dzvero Сегодня, 19:29
          Как шлайфпаста. Оригинальный поморин содержал мелкие частицы глины. Еще как маска при травлении.
          dzvero
      2. 30 вис Сегодня, 19:49
        На самом деле зубная паста Поморин которую мы так тне любили в детстве за невкуксность . Лечебна ..... Основным компонентом зубной пасты Поморин является так называемый поморийский щелок, добываемый на грязевом озере черноморского города Помория. Этот щелок является сложной многокомпонентной системой, содержащей в своем составе порядка 35 микроэлементов, в той или иной степени полезных для здоровья человека и, в частности, для ротовой полости. По утверждению производителя, богатый набор минеральных комплексов (Ca, K, Mg, Na, Zn, F, P, I и др.), а также органических компонентов (вещества, содержащиеся в водорослях, включая ферменты и хлорофилл) – все это делает поморийский щелок настоящим кладезем здоровья.
        30 вис
    2. dzvero Сегодня, 19:08
      Нет. Про кредит никто публично не говорил. Деньги выделены, РСК "МиГ" ознакомлена и (наверное) согласна с условиями раз участвует в тендере. Кстати, если условия включали бы кредит у исполнителя, то украинцы и близко не подошли бы.
      dzvero
  5. ротмистр Сегодня, 19:33
    Видимо в России дешевле.
    ротмистр
  6. andrewkor Сегодня, 19:49
    Занятный такой тендер,ещё бы Локхид пригласили или индийцев каких.
    andrewkor
  7. rocket757 Сегодня, 20:03
    У "братушек" власть гнилая .... историческая память у неё отгнила напрочь!
    Но выбрали они её сами ... так что оченно они близко от того же укропа, могут в одну кучу попасть!
    И мне, по большому счету на них уже фиг положить!
    Клиенты, пусть платят по полной, никаких поблажек по братски ... если что, пусть идут лесом!
    rocket757
  8. ушкуйник Сегодня, 20:14
    Поздравить братушек можно! Теперь хоть полетают.
    ушкуйник
  9. григорьевич Сегодня, 20:39
    Цитата: dzvero
    Как шлайфпаста. Оригинальный поморин содержал мелкие частицы глины. Еще как маска при травлении.

    Точно,лучше всех паст полировала плексиглас,когда в армии занимались ручным творчеством-делали копии МиГ21(срочная в ВВС)
    григорьевич
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