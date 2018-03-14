Болгария подписала с РСК "МиГ" контракт на обслуживание МиГ-29 до 2022 года

Министерство обороны Болгарии выбрало российскую самолетостроительную корпорацию "МиГ" для обслуживания своих истребителей МиГ-29 до 2022 года, сообщает агентство Novinite.Глава ведомства Красимир Каракачанов подписал соглашение 6 марта после переговоров с российской компанией.Болгарское Минобороны объявило тендер на техобслуживание 15 истребителей МиГ-29 еще 7 декабря и вскоре объявило РСК "МиГ" победителем, однако вскоре после этого процесс был прерван в связи с жалобой украинского "Укроборонпрома". В конце концов, однако, жалобу украинцев признали несостоятельной.Данное событие выглядит примечательно в том плане, что в 2015 году Болгария заключила соглашение с Польшей на ремонт и техническое обслуживание этих истребителей. Это тогда вызвало серьезный скандал, поскольку поляки не имеют ни технологий, ни лицензии на проведение работ с этими машинами российского производства.Очевидно, что болгарская сторона осознала слишком высокие риски от подобных действий и решила подписать соглашение на техническое обслуживание своих истребителей с их производителем в лице РСК «МиГ».Болгарский портал Frog News отмечает, что соглашение может быть оспорено в течение 10 дней после подписания. Сумма контракта, рассчитанного на 4 года, оценивается в 81,5 миллиона левов (49 миллионов долларов).