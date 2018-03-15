Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, на неделе встретившись с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщил о том, собирается ли компания разрывать контракты с украинским «Нафтогазом», и если «да», то когда конкретно. По словам Алексея Миллера, разрыв контрактов не может быть сиюминутным, так как необходимо соблюсти целый ряд (бюрократических) процедур, а потому контракт будет расторгнут не ранее 2019 года.Таким заявлением, которое было адресовано в большей мере украинским и европейским «партнёрам», а не российскому премьер-министру, «Газпром» даёт понять, что, на самом деле, расторгать действующий на данный момент контракт до окончания срока его действия не намерен. Дело в том, что контакт, заключенный в 2009 году и за который, кстати, уже успела «посидеть» Юлия Тимошенко, заканчивает своё действие именно в 2019 году, 31 декабря.Смысл заявления ещё и в том, что Украине косвенно задаётся вопрос: что ты, «подруга», собираешься делать, если прекратятся и газовые поставки, и газовый транзит, который, нельзя забывать, контрактом также предусмотрен? Разрыв (или прекращение действия по срокам) контракта подразумевает полное отсутствие перспектив фактически для всей украинской экономики. Но кто за неё сегодня вообще переживает?..За один только транзит российского газа (даже без учёта «антиагрессорского» воровства из трубы) Украина зарабатывает от 1 до 2 млрд грн в год. Сегодня Киев пытается клянчить у МВФ меньшие суммы, но МВФ попросту «сбрасывает» звонки, всякий раз заочно отвечая, что на Украине не выполнен ряд условий Международного валютного фонда.В 2015 и 2016 годах уровень транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины составлял примерно по 67 млрд кубометров .Это более чем внушительные объёмы транзита, которая Украина могла бы сохранить, если бы имела хоть какую-то государственную субъектность. Вместо субъектности сегодня – обезьяна с трубой. Какие это даёт гарантии для поставщика и покупателя «голубого топлива»? - вещь абсолютно непрогнозируемая. А потому негласно и поставщик, и европейский покупатель заинтересованы в том, чтобы при наличии обезьяны с трубой эта самая труба оказалась пустой.Понятное дело, в старушке Европе открыто это никто не признает, как и не признает открыто того, что давно бы уже с удовольствием перерезали ленточку на «Северном потоке -2», а там хоть трава на Украине не расти. Но одновременно с этим понимают, что этот злобный, поражённый майданом, организм, лишённый ещё и основного энергоносителя, может ринуться и в западном направлении. Этому организму весь всё равно, в каком направлении кричать о «защите цивилизованного мира», лишь бы грОши текли рекой на фоне тотального распила остающихся недопиленными активов. Не текут сами – будут клянчить, ползать на карачках, перепачканные грязью и дерьмом, не важно - с российскими или европейскими паспортами в руках как «доказательством агрессии» – авось кто-нибудь и пожалеет.Сейчас у Украины шанс остаётся. Связан он с несколькими факторами. Первый: желание Запада (в первую очередь США, конечно) использовать украинскую чумную территорию для ослабления России (что, по крайней мере, в попытках и происходит всё последнее время). Второй: подвешенное состояние с транзитом для самого «Газпрома», который давно бы уже сказал «топитесь кизяками», но нет на сегодня реализованной альтернативы украинскому транзиту. Причём второе (озабоченность «Газпрома») – более весомый фактор, так как Европа уже давно, мягко говоря, косо посматривает не только на Украину, но и на Соединённые Штаты, которые, требуя от ЕС поддержки (в том числе и по Украине), сами фактически откровенно переходят к отношениям хозяин-вассал. Взять хотя бы недавний подарок Трампа в виде повышения пошлин на европейские металлы. Там и украинским до кучи досталось, но хозяин в степени вассальности в данной ситуации разбираться не собирается. Только слепое повиновение!Здесь вспоминается такой важный нюанс для Украины как заявление Хьюга Мингарелли (представитель ЕС по Киеву). Мингарелли фактически давал понять Украине, что транзит она имеет возможность сохранить фактически в единственном для себя случае: привлечь европейские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Одновременно это был сигнал и «Газпрому»: если ГТС хотя бы частично перейдёт в руки европейских компаний, то а) у Украины уже не получится воровать газ, б) у Украины не получится шантажировать тех, кто с обоих концов трубы и, как следствие в) вы, в «Газпроме», могли бы сохранить маршрут газа в Европу через украинскую территорию.С того заявления прошло уже несколько месяцев, но ситуация особенно не продвинулась. Понятно, почему. В «Нафтогазе» понимают, что как только подпись на документе о договорённости с европейскими компаниями будет поставлена, так прощай тотальный контроль над транзитом. Придётся как минимум более тщательно работать с отчётностью как в направлении «Газпрома», так и в направлении ЕС. Это для обезьяны с трубой не так «весело», ведь трубу крепко будут крепко держать с обеих стороны – особо не порезвиться...В такой ситуации «Газпром» решил выдержать мхатовскую паузу ещё и потому, что подана апелляция по решению Стокгольмского арбитража. Этот арбитраж, как известно, обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Пауза тут уже, скорее, для европейцев - на предмет того, не будут ли повторяться подобные инсинуации различных европейских судов, если «Газпром» всё-таки согласится сохранить украинский транзит и после 2019 года? Если Стокгольм на выплате будет настаивать, то шансы для ГТС Украины останутся призрачными – только в обход, только хардкор!Таким образом, спасти украинский транзит российского газа в более или менее серьёзных объёмах может сочетание нескольких составляющих: позитивное (в отношении «Газпрома»), решение по апелляции на вердикт Стокгольмского арбитража и доступ вместе с европейскими компаниями напрямую к украинской трубе (пусть и с участием «Нафтогаза») – дабы не тырили.На этом фоне «Нафтогаз» согласился вступить в переговоры с «Газпромом» по расторжению контракта. Настоящим "сюрпризом" и для украинского народа, и для европейцев станет то, если сам «Нафтогаз» под нажимом «друзей из Вашингтона» согласится на расторжение контракта, а потом будет орать благим матом о том, что его труба пуста, и за это ему подавайте компенсацию... То есть, украинская ставка на "зеро"?