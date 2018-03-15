ЗРК «Птицелов»: в войсках с 2022 года
Имея особые задачи и методы боевой работы, воздушно-десантные войска нуждаются в специализированных вооружениях и технике. В частности, им требуются собственные средства противовоздушной обороны. Несколько лет назад стартовал новый проект зенитного ракетного комплекса с условным названием «Птицелов». Готовый образец такой боевой машины должен появиться через несколько лет, а пока военное ведомство оглашает разные сведения о проекте.
14 марта РИА Новости опубликовало заявления командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, касающиеся перспективного проекта «Птицелов». Военачальник рассказал о текущих работах, о сроках создания нового образца военной техники и о планах по развертыванию серийных боевых машин. Своими словами генерал заметным образом дополнил и скорректировал существовавшую ранее картину.
Как рассказал А. Сердюков, перспективный зенитный комплекс для ВДВ поступит на вооружение к 2022 году. Это будет авиадесантируемая машина, пригодная для перевозки существующей техникой военно-транспортной авиации. Серийные «Птицеловы» будут сводиться в зенитные ракетные батареи в составе полков противовоздушной обороны. Последние будут входить в состав воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий. Любопытно, что новый комплекс сможет использоваться не только десантниками. Не исключается возможность применения такой техники в других родах войск.
На данный момент, по словам командующего ВДВ, новый проект находится на стадии разработки рабочей конструкторской документации. Итогом текущего этапа работ станет формирование окончательного облика нового ЗРК. Впрочем, по данным РИА Новости, уже определена база для нового проекта. Зенитный комплекс будет строиться на шасси боевой машины десанта БМД-4М, что обеспечит возможность перевозки техники по воздуху и парашютного десантирования.
Последние заявления командующего воздушно-десантными войсками заметным образом изменяют имеющуюся картину, сформированную предыдущими сообщениями. В частности, есть основания полагать, что заказчик и разработчики проекта «Птицелов», по неназванным причинам, перенесли сроки завершения основных работ. Кроме того, до сих пор не окончено формирование облика будущего комплекса, что не полностью согласовывается с более старыми сведениями о проекте.
Следует напомнить, что в начале августа прошлого года – вскоре после профессионального праздника воздушно-десантных войск – пресса опубликовала некоторые подробности текущих планов военного ведомства в отношении ЗРК «Птицелов». Информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонной промышленности писало, что новый комплекс поступит на вооружение уже в 2020 году. Указывалось, что на тот момент проект находился на стадии опытно-конструкторских работ. Все подобные работы планировалось завершить к концу 2019 года, и в 2020-м готовый комплекс мог поступить на вооружение.
Теперь сведения о ходе проекта ЗРК «Птицелов» были оглашены официальным лицом. Оказалось, что реальные планы военного ведомства заметно отличаются от того, что в прошлом году сообщал неназванный источник ТАСС. Так, до настоящего времени разработчики проекта не завершили формирование облика зенитного комплекса. С учетом последующих работ принятие техники на вооружение относят к 2022 году.
Впрочем, определенные особенности процесса разработки перспективного вооружения и его освещения в прессе позволяют не обращать внимания на отличия разных сообщений. Появление официальных заявлений о ходе работ фактически закрывает вопрос, показывая реальные планы военного ведомства и оборонной промышленности.
По последним данным, проект «Птицелов» все еще остается на стадии формирования технического облика. При этом работы по созданию нового зенитного комплекса для ВДВ продолжаются уже несколько лет. Согласно сообщениям недавнего прошлого, в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ требования к такой системе и, как следствие, ее примерный облик неоднократно изменялись. По всей видимости, теперь речь идет о создании окончательной версии технического облика, которая будет доведена до производства и эксплуатации.
Напомним, первые упоминания о создании перспективного зенитного комплекса для воздушно-десантных войск относятся к середине 2013 года. Тогда отечественная пресса сообщала, что подобный образец техники создается в тульском Конструкторском бюро приборостроения на основе ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». За счет комбинированного вооружения новый комплекс мог бы поражать различные цели, а малые габариты обеспечили бы возможность перевозки самолетами с посадочным или парашютным десантированием. Такой ЗРПК рассматривался в качестве потенциальной замены для машин «Стрела-10», состоящих на вооружении ВДВ.
В мае 2016 года появилось сразу несколько сообщений о ходе создания ЗРК для ВДВ. Согласно более ранним, новый образец техники планировалось строить на шасси боевой машины десанта БМД-4М, что давало определенные преимущества технического и эксплуатационного характера. Кроме того, тогда же впервые было опубликовано название проекта – «Птицелов».
Вскоре отечественные средства массовой информации рассказали о текущих работах по формированию облика будущего ЗРК «Птицелов». Сообщалось, что министерство обороны и предприятия промышленность рассматривали несколько вариантов облика комплекса. Имеющееся шасси предлагалось оснастить боевым модулем с ракетным вооружением и прицельным оборудованием. Модуль можно было взять у одного из существующих образцов техники, либо разработать с нуля.
Через несколько недель стало известно о старте технического проектирования. По завершении этого этапа промышленность должна была приступить к следующей стадии опытно-конструкторских работ. Как утверждалось, после запуска серийного производства системы «Птицелов» должны будут поступить на вооружение зенитных ракетных полков ВДВ, созданных несколько лет назад. За счет таких поставок будет осуществляться постепенная замена устаревающих комплексов семейства «Стрела-10».
В конце июля того же года, в преддверии Дня ВДВ, заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков вновь поднял тему ЗРК «Птицелов». По его словам, в рамках выполнения существующих планов, уже в 2017 году войска должны были получить первые экземпляры комплекса «Птицелов» и бронеавтомобиля «Тайфун». Впрочем, генерал не исключил возможность изменения таких планов по тем или иным причинам.
В следующий раз ЗРК «Птицелов» стал темой новостей только в августе 2017 года. Из прошлогодних сообщений следовало, что планы по поставке первых образцов техники в 2017-м выполнить не удастся. Однако теперь утверждалось, что до конца 2019 года промышленность завершит опытно-конструкторские работы и уже в 2020-м новая техника поступит на вооружение. Никакие новые сведения о техническом облике комплекса в прошлом году не приводились.
По последним данным, оглашенным командующим ВДВ, проект пока находится на стадии определения технического облика. Следующие несколько лет будут продолжаться опытно-конструкторские работы, и на вооружение «Птицелов» поступит только в 2022 году. Такие планы выглядят менее оптимистично, чем новости недавнего прошлого, но на этот раз речь идет о реальных данных от официального лица.
В прошлом, начиная с 2013 года, шло активное обсуждение возможного облика будущего зенитного ракетного комплекса для воздушно-десантных войск. Естественно, версии менялись в соответствии с новыми сообщениями о ходе работ и предложениями об использовании тех или иных компонентов. Как стало известно на днях, к настоящему времени определен только один из аспектов будущего проекта – базовое шасси будущей машины. Впрочем, имея определенные данные, можно попробовать составить прогноз и попытаться угадать облик будущего ЗРК.
Согласно первым сообщениям, новый комплекс для ВДВ должен был основываться на ракетно-пушечном «Панцире». Однако через несколько лет от боевого модуля с комбинированным вооружением отказались. Теперь речь шла о боевой машине, несущей исключительно ракетное вооружение с малой дальностью стрельбы. Как и ранее, планировалось создать образец, пригодный для десантирования посадочным и парашютным способом.
С определенного времени в контексте ЗРК «Птицелов» фигурирует шасси боевой машины десанта БМД-4М. К настоящему времени этот образец бронетехники был принят на вооружение и пошел в серию. Таким образом, будущий выпуск «Птицеловов» не потребует производства отдельных шасси. Кроме того, унификация ожидаемо упростит совместную эксплуатацию боевых машин разного назначения, в том числе с точки зрения организации перевозки и десантирования.
В прошлом упоминалось, что на шасси БМД-4М могут установить боевой модуль от зенитного комплекса «Сосна». В таком случае «Птицелов» получил бы поворотную башню с центральной опорой, имеющей крепления для качающихся пусковых установок и блока оптико-электронного оборудования. Являясь дальнейшим развитием системы «Стрела-10М3», комплекс «Сосна» использует оптико-электронные средства наблюдения и лазерное наведение ракеты с автоматическим управлением средствами боевой машины.
По открытым данным, ЗРК «Сосна» несет 12 ракет типа 9М337 «Сосна-Р» массой 30 кг (42 кг с учетом транспортно-пускового контейнера). Ракета способна разгоняться до 900 м/с и маневрировать с перегрузкой до 40. Лазерная система наведения обеспечивает атаку целей в любое время суток. Дальность поражения комплекса составляет от 1300 м до 10 км, высотность – от 2 м до 5 км. Штатное оборудование пусковой установки позволяет самостоятельно наблюдать за воздушным пространством или получать внешнее целеуказание. В зависимости от типа цели, дальность взятия на автосопровождение достигает 12-14 км.
ЗРК «Сосна» в прошлом году успешно завершил прохождение государственных испытаний, и вскоре должен быть принят на вооружение. Серийные системы этого типа заменят в войсках устаревшую технику семейства «Стрела-10». Кроме того, такой комплекс может представлять интерес в контексте перевооружения воздушно-десантных войск. Установка боевого модуля «Сосны» на шасси БМД-4М даст очевидные преимущества эксплуатационного и производственного характера при одновременном обеспечении требуемого боевого потенциала.
ЗРК "Сосна" - возможный источник комплектующих для "Птицелова". Фото Rbase.new-factoria.ru
Нельзя исключать, что существующая пусковая установка с аппаратурой поиска и наведения будет нуждаться в доработках. Боевой модуль «Сосны» не отличается компактностью и может не соответствовать требованиям к десантируемой технике.
Однако следует помнить, что пока лишь одна из версий. Окончательный облик «Птицелова» пока не определен, и потому может не включать в себя агрегаты ЗРК «Сосна». Вполне возможно, что командование ВДВ решило заказать комплекс с совершенно новым боевым модулем. Впрочем, официально объявленные сроки завершения работ намекают на использование готовых комплектующих. Разработка всего комплекса с нуля заняла бы слишком много времени и не завершилась бы к 2022 году.
По известным данным, программа разработки ЗРК для воздушно-десантных войск стартовала, как минимум, пять лет назад. За прошедшее время были выполнены некоторые работы, но они до сих пор не привели к желаемым результатам. Последние сообщения на тему системы «Птицелов» могут быть поводом для оптимизма. После нескольких лет неопределенности стартовала полноценная разработка проекта, которая должна будет дать желаемые результаты в обозримом будущем.
Есть основания полагать, что до конца текущего десятилетия промышленность будет продолжать проектные работы, а к 2020 году или позже на испытания выйдет опытный образец нового «Птицелова». Таким образом, после всех необходимых проверок перспективный ЗРК может быть принят на вооружение ВДВ в оглашенные сроки – в 2022 году.
В связи с особыми задачами воздушно-десантным войскам необходима техника с характерными особенностями. Несколько лет назад было решено усилить этот род войск собственными зенитными системами, созданными в соответствии с его требованиями. Работы по теме «Птицелов» еще не завершены, но продолжаются и вскоре должны дать желаемые результаты. В начале следующего десятилетия на вооружение ВДВ поступят новые комплексы, а через несколько лет они смогут получить желаемую технику в требуемых количествах и повысить свой потенциал.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
14 марта РИА Новости опубликовало заявления командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, касающиеся перспективного проекта «Птицелов». Военачальник рассказал о текущих работах, о сроках создания нового образца военной техники и о планах по развертыванию серийных боевых машин. Своими словами генерал заметным образом дополнил и скорректировал существовавшую ранее картину.
Как рассказал А. Сердюков, перспективный зенитный комплекс для ВДВ поступит на вооружение к 2022 году. Это будет авиадесантируемая машина, пригодная для перевозки существующей техникой военно-транспортной авиации. Серийные «Птицеловы» будут сводиться в зенитные ракетные батареи в составе полков противовоздушной обороны. Последние будут входить в состав воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий. Любопытно, что новый комплекс сможет использоваться не только десантниками. Не исключается возможность применения такой техники в других родах войск.
На данный момент, по словам командующего ВДВ, новый проект находится на стадии разработки рабочей конструкторской документации. Итогом текущего этапа работ станет формирование окончательного облика нового ЗРК. Впрочем, по данным РИА Новости, уже определена база для нового проекта. Зенитный комплекс будет строиться на шасси боевой машины десанта БМД-4М, что обеспечит возможность перевозки техники по воздуху и парашютного десантирования.
Последние заявления командующего воздушно-десантными войсками заметным образом изменяют имеющуюся картину, сформированную предыдущими сообщениями. В частности, есть основания полагать, что заказчик и разработчики проекта «Птицелов», по неназванным причинам, перенесли сроки завершения основных работ. Кроме того, до сих пор не окончено формирование облика будущего комплекса, что не полностью согласовывается с более старыми сведениями о проекте.
Следует напомнить, что в начале августа прошлого года – вскоре после профессионального праздника воздушно-десантных войск – пресса опубликовала некоторые подробности текущих планов военного ведомства в отношении ЗРК «Птицелов». Информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонной промышленности писало, что новый комплекс поступит на вооружение уже в 2020 году. Указывалось, что на тот момент проект находился на стадии опытно-конструкторских работ. Все подобные работы планировалось завершить к концу 2019 года, и в 2020-м готовый комплекс мог поступить на вооружение.
Теперь сведения о ходе проекта ЗРК «Птицелов» были оглашены официальным лицом. Оказалось, что реальные планы военного ведомства заметно отличаются от того, что в прошлом году сообщал неназванный источник ТАСС. Так, до настоящего времени разработчики проекта не завершили формирование облика зенитного комплекса. С учетом последующих работ принятие техники на вооружение относят к 2022 году.
Впрочем, определенные особенности процесса разработки перспективного вооружения и его освещения в прессе позволяют не обращать внимания на отличия разных сообщений. Появление официальных заявлений о ходе работ фактически закрывает вопрос, показывая реальные планы военного ведомства и оборонной промышленности.
По последним данным, проект «Птицелов» все еще остается на стадии формирования технического облика. При этом работы по созданию нового зенитного комплекса для ВДВ продолжаются уже несколько лет. Согласно сообщениям недавнего прошлого, в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ требования к такой системе и, как следствие, ее примерный облик неоднократно изменялись. По всей видимости, теперь речь идет о создании окончательной версии технического облика, которая будет доведена до производства и эксплуатации.
Напомним, первые упоминания о создании перспективного зенитного комплекса для воздушно-десантных войск относятся к середине 2013 года. Тогда отечественная пресса сообщала, что подобный образец техники создается в тульском Конструкторском бюро приборостроения на основе ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». За счет комбинированного вооружения новый комплекс мог бы поражать различные цели, а малые габариты обеспечили бы возможность перевозки самолетами с посадочным или парашютным десантированием. Такой ЗРПК рассматривался в качестве потенциальной замены для машин «Стрела-10», состоящих на вооружении ВДВ.
В мае 2016 года появилось сразу несколько сообщений о ходе создания ЗРК для ВДВ. Согласно более ранним, новый образец техники планировалось строить на шасси боевой машины десанта БМД-4М, что давало определенные преимущества технического и эксплуатационного характера. Кроме того, тогда же впервые было опубликовано название проекта – «Птицелов».
Вскоре отечественные средства массовой информации рассказали о текущих работах по формированию облика будущего ЗРК «Птицелов». Сообщалось, что министерство обороны и предприятия промышленность рассматривали несколько вариантов облика комплекса. Имеющееся шасси предлагалось оснастить боевым модулем с ракетным вооружением и прицельным оборудованием. Модуль можно было взять у одного из существующих образцов техники, либо разработать с нуля.
Через несколько недель стало известно о старте технического проектирования. По завершении этого этапа промышленность должна была приступить к следующей стадии опытно-конструкторских работ. Как утверждалось, после запуска серийного производства системы «Птицелов» должны будут поступить на вооружение зенитных ракетных полков ВДВ, созданных несколько лет назад. За счет таких поставок будет осуществляться постепенная замена устаревающих комплексов семейства «Стрела-10».
В конце июля того же года, в преддверии Дня ВДВ, заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков вновь поднял тему ЗРК «Птицелов». По его словам, в рамках выполнения существующих планов, уже в 2017 году войска должны были получить первые экземпляры комплекса «Птицелов» и бронеавтомобиля «Тайфун». Впрочем, генерал не исключил возможность изменения таких планов по тем или иным причинам.
В следующий раз ЗРК «Птицелов» стал темой новостей только в августе 2017 года. Из прошлогодних сообщений следовало, что планы по поставке первых образцов техники в 2017-м выполнить не удастся. Однако теперь утверждалось, что до конца 2019 года промышленность завершит опытно-конструкторские работы и уже в 2020-м новая техника поступит на вооружение. Никакие новые сведения о техническом облике комплекса в прошлом году не приводились.
По последним данным, оглашенным командующим ВДВ, проект пока находится на стадии определения технического облика. Следующие несколько лет будут продолжаться опытно-конструкторские работы, и на вооружение «Птицелов» поступит только в 2022 году. Такие планы выглядят менее оптимистично, чем новости недавнего прошлого, но на этот раз речь идет о реальных данных от официального лица.
В прошлом, начиная с 2013 года, шло активное обсуждение возможного облика будущего зенитного ракетного комплекса для воздушно-десантных войск. Естественно, версии менялись в соответствии с новыми сообщениями о ходе работ и предложениями об использовании тех или иных компонентов. Как стало известно на днях, к настоящему времени определен только один из аспектов будущего проекта – базовое шасси будущей машины. Впрочем, имея определенные данные, можно попробовать составить прогноз и попытаться угадать облик будущего ЗРК.
Согласно первым сообщениям, новый комплекс для ВДВ должен был основываться на ракетно-пушечном «Панцире». Однако через несколько лет от боевого модуля с комбинированным вооружением отказались. Теперь речь шла о боевой машине, несущей исключительно ракетное вооружение с малой дальностью стрельбы. Как и ранее, планировалось создать образец, пригодный для десантирования посадочным и парашютным способом.
С определенного времени в контексте ЗРК «Птицелов» фигурирует шасси боевой машины десанта БМД-4М. К настоящему времени этот образец бронетехники был принят на вооружение и пошел в серию. Таким образом, будущий выпуск «Птицеловов» не потребует производства отдельных шасси. Кроме того, унификация ожидаемо упростит совместную эксплуатацию боевых машин разного назначения, в том числе с точки зрения организации перевозки и десантирования.
В прошлом упоминалось, что на шасси БМД-4М могут установить боевой модуль от зенитного комплекса «Сосна». В таком случае «Птицелов» получил бы поворотную башню с центральной опорой, имеющей крепления для качающихся пусковых установок и блока оптико-электронного оборудования. Являясь дальнейшим развитием системы «Стрела-10М3», комплекс «Сосна» использует оптико-электронные средства наблюдения и лазерное наведение ракеты с автоматическим управлением средствами боевой машины.
По открытым данным, ЗРК «Сосна» несет 12 ракет типа 9М337 «Сосна-Р» массой 30 кг (42 кг с учетом транспортно-пускового контейнера). Ракета способна разгоняться до 900 м/с и маневрировать с перегрузкой до 40. Лазерная система наведения обеспечивает атаку целей в любое время суток. Дальность поражения комплекса составляет от 1300 м до 10 км, высотность – от 2 м до 5 км. Штатное оборудование пусковой установки позволяет самостоятельно наблюдать за воздушным пространством или получать внешнее целеуказание. В зависимости от типа цели, дальность взятия на автосопровождение достигает 12-14 км.
ЗРК «Сосна» в прошлом году успешно завершил прохождение государственных испытаний, и вскоре должен быть принят на вооружение. Серийные системы этого типа заменят в войсках устаревшую технику семейства «Стрела-10». Кроме того, такой комплекс может представлять интерес в контексте перевооружения воздушно-десантных войск. Установка боевого модуля «Сосны» на шасси БМД-4М даст очевидные преимущества эксплуатационного и производственного характера при одновременном обеспечении требуемого боевого потенциала.
ЗРК "Сосна" - возможный источник комплектующих для "Птицелова". Фото Rbase.new-factoria.ru
Нельзя исключать, что существующая пусковая установка с аппаратурой поиска и наведения будет нуждаться в доработках. Боевой модуль «Сосны» не отличается компактностью и может не соответствовать требованиям к десантируемой технике.
Однако следует помнить, что пока лишь одна из версий. Окончательный облик «Птицелова» пока не определен, и потому может не включать в себя агрегаты ЗРК «Сосна». Вполне возможно, что командование ВДВ решило заказать комплекс с совершенно новым боевым модулем. Впрочем, официально объявленные сроки завершения работ намекают на использование готовых комплектующих. Разработка всего комплекса с нуля заняла бы слишком много времени и не завершилась бы к 2022 году.
По известным данным, программа разработки ЗРК для воздушно-десантных войск стартовала, как минимум, пять лет назад. За прошедшее время были выполнены некоторые работы, но они до сих пор не привели к желаемым результатам. Последние сообщения на тему системы «Птицелов» могут быть поводом для оптимизма. После нескольких лет неопределенности стартовала полноценная разработка проекта, которая должна будет дать желаемые результаты в обозримом будущем.
Есть основания полагать, что до конца текущего десятилетия промышленность будет продолжать проектные работы, а к 2020 году или позже на испытания выйдет опытный образец нового «Птицелова». Таким образом, после всех необходимых проверок перспективный ЗРК может быть принят на вооружение ВДВ в оглашенные сроки – в 2022 году.
В связи с особыми задачами воздушно-десантным войскам необходима техника с характерными особенностями. Несколько лет назад было решено усилить этот род войск собственными зенитными системами, созданными в соответствии с его требованиями. Работы по теме «Птицелов» еще не завершены, но продолжаются и вскоре должны дать желаемые результаты. В начале следующего десятилетия на вооружение ВДВ поступят новые комплексы, а через несколько лет они смогут получить желаемую технику в требуемых количествах и повысить свой потенциал.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://rg.ru/
http://tass.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
Автор: Рябов Кирилл
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