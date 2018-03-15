17:13 15 марта

Травля перебежчиков. Английский вариант

Никогда этого не было, и вот опять. Туманный Альбион опять жжет, и не по-детски. По его берегам и весям внезапно прокатилась волна резонансных отравлений. Причем травят адресно – и весьма специфическую публику.



В декабре прошлого года взялись за бывшего зятя Березовского Георгия Шуппе. Ему подсыпали неведомого ядку в собственном особняке в графстве Оксшотт. Олигархический зять долго бился в конвульсиях за право остаться на грешной земле и грешить на ней дальше. Евонному законному тестю Борису Березовскому задолго до этого билет в один конец выписали более удачно. И тоже в собственном особняке. Магнат решил принять ванну, и плановое омовение закончилось то ли отравлением, то ли удавлением. Ну что ж, повезло: ушел на тот свет не с чистой совестью, но хоть с чистой плотью.


А потом неожиданно для всех, находясь в полном здравии, «свернул ласты» его партнер и подельник Бадри Патаркацишвили. Официально – от сердечного приступа. На самом деле – кто знает. А еще раньше отчалил в мир иной, отравив самого себя и всех и вся вокруг, бывший полковник ФСБ Александр Литвиненко. На днях английская история отравлений пополнилась новыми фигурантами. Абсолютно «по-литвиненковски» траванулся пиццей двойной агент Скрипаль. Теперь вот – очередной друг и соратник Березовского, бывший бонза «Аэрофлота» Глушков. Как говорят чукчи – тенденция, однако…

Вообще травить всех, кто тебе неугоден, – старая добрая английская традиция. Хотя желанием тихо, без шума и полония, отправлять в мир иной своих заклятых врагов грешат все спецслужбы мира. Но англичане и израильтяне в этом высоком искусстве съели несколько собачьих вязанок. На «руку Моссада» эта травля не похожа. К этим парням у израильтян ничего личного не было, да и пострадавшие в массе своей – этнические евреи разного разлива – от горских до ашкенази. Это же не клятых арабов травить, а своих! Он, может, и сукин сын, но это наш сукин сын. Рука не поднимается. Потом пальму первенства у них перехватили американцы. Те работали по-крупному, не мелочась, – вьетнамцев своим газом валили в джунглях тысячами. И сотню тысяч японцев в Хиросиме вообще смели с лица земли, как кучу мусора.

Но вот, похоже, и англичане взялись за старое. Опыт-то у них колоссальный – не то что у янки. В свое время, затеяв «опиумные войны», добропорядочные англосаксы весь Китай завалили опиумом. Для страны это стало даже не геноцидом, а каким-то непроходящим кошмаром. По оценкам историков (в которые лично мне трудно поверить), более сотни миллионов китайцев умерло от передозировки английского героина. А сам Китай более чем на сто лет был вырублен из мировой пиитики. Бриттам это дело с тех пор так понравилось, что высокое искусство отравления – массового и индивидуального – развивалось у них семимильными шагами.

Хотя какой-то отставной полковник-шпион Скрипаль для МИ-6 – мелковато как-то. Дядюшка Геббельс для качественной провокации весь рейхстаг спалил. А мерикатосы два небоскреба самолетами снесли. Зато теперь в порядке мести который год подряд весь Ближний Восток утюжат. Вот если бы в Букингемский дворец на полной скорости влетел «Камаз», разрисованный российскими триколорами, потом водила-террорист в ушанке погонял бы по всей территории этих «чоповцев» в мохнатых шапках, а потом засадил бы алюминиевой вилкой с гравировкой «Made in Penza» в нежное место самому принцу – вот это было бы да! После этого действительно можно было бы всех посольских сносить не глядя. А так – мелочь пузатая. Ну, каков полет фантазии – такие и провокации…

Но дело даже не в этом. Дело в том, как жить перебежчикам дальше. Вся многочисленная диаспора проживающих в Англии беглецов – бывших нефтеналивных магнатов, всевозможных «аллигархов», чеченских боевиков, бандитов всех мастей и подвидов, «блатных в отставке», жуликов и проходимцев – получила от отравителей недвусмысленный сигнал: ребята, вы теперь не политбеженцы. Ваш статус меняется. Вы теперь «расходник» – в большой геополитической игре. На наше пиршество вы явились не званым гостем, а десертным блюдом. Надо будет – любому из вас принесут домой «правильную пиццу» или полоний в овсянке. А то и просто удавят в собственной ванне.

И вообще – коль вы рвете когти на берега туманного Альбиона и собираетесь почивать там возле камина, было бы неплохо поинтересоваться нравами местной элиты и ее кумиров. Взять того же Черчилля. Навскидку привожу несколько его высказываний о нравах тех стран, где «старая добрая Англия» устраивала легонький геноцид местному населению (название страны и национальность населения не привожу специально):
«Я очень поддерживаю использование ядовитого газа против нецивилизованных племен, это вызовет сильный страх».
«Это зверский народ со зверской религией».
«Это скопище пронырливых прохвостов, которые состязаются в даче ложных клятв».

Так что выбирайте на вкус – что вам нравится. Хотя к вам любое из них подойдет. С чего вы взяли, что к вам, уголовной аристократии, будет какое-то иное отношение? Да, возможно, продемонстрируют манеры учителя бальных танцев, когда вы будете выгружать из пароходов мешки с ворованной валютой (хотя тоже не факт). Но когда кого-то потребуется принести в сакральную жертву ради политической многоходовки – вам тут же подставят зад для поцелуя.

Формула «Украл в России – свинтил в Англию – живи спокойно» теперь не работает. Работает другая: «Украл – свинтил – и ты «расходник». Деньги ваши на аглицких счетах еще интересны, а вот вы сами – уже нет. Вы как-то подзабыли, кем являетесь в глазах местных чопорных джентльменов с породистой родословной – незваные гости, рыцари ножа и отмычки, обезьяны в смокинге, генетический мусор. А вот из-за чего конкретно вас будут утилизировать оптом или в розницу – для того чтобы выслать российских дипломатов, оправдать ввод новых санкций, обвинить во всем Путина и длинную руку Москвы, поставить вопрос об аннексии Крыма, сорвать ЧМ по футболу, отвлечь внимание общественности от массового изнасилования пакистанцами-педофилами юных англичанок в Ротерхэме, – уже не важно. Причина найдется. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. А подать сюда этого русского Тяпкина-Ляпкина! Где у нас там полоний?..

Думайте, господа «расходники». Вся подоплека отравлений уже предстала перед вами с режущей отчетливостью. Времена поменялись. Вам здесь жить. Или не здесь. Или не жить, а умирать – кому как подфартит.
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Игоря Моисеева
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. василий50 Сегодня, 15:11
    В плане отравления Англия страна не уникальная. Это про Борджиа слава распространена и литераторами и протестантами. А вот про английских отравителей славы поменьше, но отравления более демократичны, даже литераторы описывали сведения счетов или решение споров о наследстве и среди дворянства и среди простонародья. Ну и конечно совершенно спокойное отношение к отравлению во время военных действий.
    василий50
    1. Сергей-svs Сегодня, 16:04
      Цитата: василий50
      В плане отравления Англия страна не уникальная...

      Согласен. yes В России ещё со времён Московского княжества, принято травить всех направо и налево!good И вообще, почему это англичане не уважают наших культурных традиций?!request Это, как минимум - не толерантно и не демократично! laughing laughing laughing
      Сергей-svs
    2. Маз Сегодня, 16:33
      Этот Моисееф, он не родственник того Моисеева? А так, можно сложить в одно:Для тех , Хто смылся в Англию с нашей денюжкой и ненавистью к России, они идеальная мишень для создания антироссийских провокаций , где его продажная жизнь и душа - суть, есть абсолютно бесконечно малая величина , которой можно и нужно обязательно пренебречь в такой большущей игре.
      Маз
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:49
        Травят как на зло веществами, следы которых ведут в Россию, следующего отравят асбестом которым утепляли Лубянку, еще во время строительства.
        Аристарх Людвигович
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:15
    Ну что за народ эти англосаксы...ну никак не могут без полотенца ...Новичка...полония...и т.д.
    каждый раз что нибудь мерзопакостное на свет вытаскивают.
    Откровенно жаль мне этих предателей ...они как подопытный материал для апробаций приемов и методов устранения отработанного отхода предателей.
    Приезжают в Англию за 30 серебряниками Иуды ...а что в итоге?... удавка...отрава или насильственное утопление в ТЕМЗЕ...набор МИ-6 стандартен и как почерк безошибочно указывает на эту спецслужбу.
    Тот же ЛЕХА
  3. turbris Сегодня, 15:21
    Предателей используют как расходный материал в Великобритании, да и не только в ней, по всему миру предателей не любят. Пока в расход идут бывшие работники спецслужб, но и олигархи стоят на очереди вслед за Березовским, а они кто? Кто эти люди которые так лихо заработали капитал в России, что вынуждены скрываться за границей? Какую пользу они приносят своей родине? И что их ждет? А ждет их одно-они лишатся своих капиталов в очень скором будущем и станут таким же расходным материалом, как и бывшие работники спецслужб. Может лучше вернуться и понести заслуженное наказание?
    turbris
  4. andrej-shironov Сегодня, 15:24
    Не жалко полонию для энтих людей.
    andrej-shironov
  5. Равик Сегодня, 15:27
    1. Березовский
    2. Его приятель
    3. Литвиненко
    4. Скрипаль
    5. его дочка...
    В англии еще более 40 беглецов из России.
    Нас ждет многосерийный фильм в стиле а ля Борджиа...
    Равик
    1. igordok Сегодня, 16:07
      Цитата: Равик
      Нас ждет многосерийный фильм в стиле а ля Борджиа...

      Хорошее название фильма- "Чисто английское убийство" . Можно повторить.
      igordok
  6. Altona Сегодня, 15:39
    И таких "расходных картриджей" в Британии полно. Им же всем подавай Кэмбридж и Оксфорд! Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН! Это же их гимн, который поет Грико Лепсеридзе.
    Altona
    1. Егоза Сегодня, 17:04
      Цитата: Altona
      Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН!

      выпускаем новый детектив! "Увидеть Лондон и умереть!" Вообще-то, если Миссис желала напугать русскких, "Ах какой у вас монстр в президентах", то просчиталась. Если наши убрали, то ВВП ++++++ Если санкции будут означать "Мы арестуем счета ваших русских в Англии" - да ради Бога! Нас только порадует! а вот футболисты английские РЕШИЛИ ЕХАТЬ на ЧМ в РФ. Прям так и заявили, мол футбол к политике не относится, читай - чхать на то, что эта баба заявила. И это ХОРОШО!
      Егоза
  7. часовщик Сегодня, 16:01
    и за чем так париться? Натянул маску, взял русский калаш, вложил все 30 в голову, бросил автомат и ушел, все кроме автомата все равно засекретят, а калаш ------ это Россия...... Зачем эти яды, реанимации и так далее!!!???
    часовщик
  8. groks Сегодня, 16:13
    Если отбросить задорный пафос автора, то что получается. Устранить перебежчика, если он стал опасен, допустим говорить что-то лишнее начал - нормально для спецслужбы. Не для той спецслужбы, от которой сбежал перебежчик, а для той, в стране которой он живёт.
    Сейчас у нас 21 век, химия сделала большие успехи, в том числе и в деле устранения людей с помощью ОВ. В том числе и устранения незаметного, замаскированного под естественные причины. Диверсионные ОВ выделены в отдельный класс, о них мало что известно, это информация не рекомендуемая к распространению. Есть и другие способы устранения, проверенные, надёжные - автомобильные аварии, нападения бандитов, ... .
    И такие хомуты. Неужели Бонды, Джеймсы Бонды, настолько деградировали? Все, поголовно?
    Травят всякой гадостью, причём травят не всегда успешно. Тут же вылазят какие-то говоруны с боевым бинарным ОВ "Новичок". Это боевое ФОС, крайне опасное для применяющего его т.с. в частном порядке. При давнем отравлении банкира умер и он и секретарша и даже паталогоанатом! Отравитель незаметно подкрался к Скрипалям в ОЗК?
    Если кто внимательно читал новости по теме, может вспомнить, что в первом сообщении фигурировал вообще фентанил - обычный так себе наркотик. Который и достать не проблема и применить тоже.
    Результат этого шоу - беспочвенные обвинения Кремля в этом странном отравлении. Доказательств ведь никаких нет. Да и не будет - 146% что не будет. Но в результате раскрутился дипломатический скандал. Высланы будут 23 наших дипломата. Чего не 20 и не 25 для ровного счёта? Страшный шухер в ООН. Тоже естественно без доказательств. Лавров пообещал тоже кого из британцев пнуть. Ну это понятно - традиция такая.
    Ну плюнули нам в физию ещё раз, после олимпиады и полутонны кокаина, даже как-то мелко. Чего хотели вообще?
    Единственное что можно предположить - показали, что завтра могут травануть квартал в ... ну в Киеве(его англичанам не жалко) или в Сирии(тем более). И это будет именно "Новичок".
    Чем это повредит РФ? Ничем. Создать цепочку доказательств гораздо труднее, чем вылить банку с ОВ. Санкции и так вредят западным банкирам, если их ещё накручивать, так те банкиры взбунтуются и заменят и Мэй и всю Ми-5(или Ми-6?). Чем повредит лично Путину(ну выборы же ж у нас)? Ничем. Внутри страны может даже пару процентов подкинет популярности - вон какой, достал предателя окаянного!
    Итого. Может это действительно предполагаемая свекровь постаралась?
    groks
    1. Alexey RA Сегодня, 16:41
      Цитата: groks
      Отравитель незаметно подкрался к Скрипалям в ОЗК?

      Пффф... это же русские - в прошлый раз они умудрились абсолютно незаметно принести и применить полоний. laughing
      Я так чувствую, что следующий перебежчик помрёт от локального ядерного взрыва, зона действия которого ограничится исключительно столиком в кафе.
      Alexey RA
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