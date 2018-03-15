Василий Небензя: Постпред США в ООН - "опытный химик"

Мы живём в особое время(...) Идёт процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины... Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России. Мы знаем уже давно, что вам, чтобы установить виновных, не нужны никакие расследования.

В ходе заседания Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Британии, постпред США Никки Хейли заявила о солидарности Вашингтона с Лондоном по отношению к «химической атаке» в британской столице. Хейли заявила, что США «верят в причастность к этой атаке России». Напомним, что речь идёт об отравлении бывшего офицера ГРУ (перебежчика) Сергея Скрипаля и его дочери.Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя прокомментировал заявление г-жи Хейли (цитата РИА Новости ):Фраза «эксперт в области химии» по отношению к американской чиновнице выглядит как диагноз для всей внешней политики американо-британской геополитической пары, так как «химия» давно стало основным направлением их деятельности и вполне может считаться синонимом провокаций по всему миру.Василий Небензя отметил, что Россия никакого отношения не имеет к отравлению Скрипаля и в очередной раз потребовал от Лондона предоставить материалы для ознакомления с ходом расследования. Также в российских дипломатических кругах отметили странность: российские перебежчики странным образом травятся исключительно на британской территории...