07:17 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Василий Небензя: Постпред США в ООН - "опытный химик"

В ходе заседания Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Британии, постпред США Никки Хейли заявила о солидарности Вашингтона с Лондоном по отношению к «химической атаке» в британской столице. Хейли заявила, что США «верят в причастность к этой атаке России». Напомним, что речь идёт об отравлении бывшего офицера ГРУ (перебежчика) Сергея Скрипаля и его дочери.

Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя прокомментировал заявление г-жи Хейли (цитата РИА Новости):
Мы живём в особое время(...) Идёт процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины... Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России. Мы знаем уже давно, что вам, чтобы установить виновных, не нужны никакие расследования.


Василий Небензя: Постпред США в ООН - "опытный химик"



Фраза «эксперт в области химии» по отношению к американской чиновнице выглядит как диагноз для всей внешней политики американо-британской геополитической пары, так как «химия» давно стало основным направлением их деятельности и вполне может считаться синонимом провокаций по всему миру.

Василий Небензя отметил, что Россия никакого отношения не имеет к отравлению Скрипаля и в очередной раз потребовал от Лондона предоставить материалы для ознакомления с ходом расследования. Также в российских дипломатических кругах отметили странность: российские перебежчики странным образом травятся исключительно на британской территории...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:47
    Похоже она ещё и в венерических заболеваниях разбирается... Женщина с пониженной социальной ответственностью...
    Vard
    1. KondratKo Сегодня, 05:59
      По моему, на такие провокации нужно отвечать не иначе как разрывом дип. отношений!!!
      Задолбала вoнь из-за рубежа с этой горящей помойки, своим нагнетанием истерии против нашей страны и её демонизировании они добьются того, что в один прекрасный день она (западная помойка) действительно запылает огнём. Играя со спичками, можно получить совсем не игрушечный пожар в своём собственном доме. Очень похоже, в последнее время какие-то ypoды хотят разжечь в Европе войнушку с нашим участием, только до сих пор в толк не возьмут, что при развитии нынешних вооружений планета Земля может оказаться размером с овчинку и в действительности сбежать с неё будет невозможно никому...
      KondratKo
      1. olefoks Сегодня, 06:38
        Они хотят разжечь войнушку и тут же сдаться
        olefoks
        1. Серж Горелый Сегодня, 06:55
          Цитата: olefoks
          Они хотят разжечь войнушку и тут же сдаться

          Да ладно? Инфа 100%?
          Серж Горелый
    2. Зяблицев Сегодня, 06:02
      Cо времен Пауэла и его пробирки американцы испытывают слабость к химии... laughing Ежу понятно, что англосаксы захотели изгадить нам чемпионат мира и приморили Скрипаля, дабы раздуть вселенский скандал! Сейчас все подп...ники заголосят, хотя, на Совбезе ООН, было видно, что даже французишка слушая англичан ржал в кулачек понимая абсурдность голословных обвинений! Кстати, хороший сигнал всем сбежавшим либерастам и предателям - в Мордовии или на Колыме, гораздо безопасней, плюс работа на свежем воздухе для здоровья гораздо полезней, чем тусня в туманах Альбиона! laughing
      Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 06:14
      Обычное весенне обострение. Такое бывает дважды в году. К лету пройдет.
      С высылкой дипломатов, даже в полном составе, уже было. А вот, чтобы порекомендовать членам королевской семьи не ехать в Россию смотреть футбол, это уже совершенно новое. Такого мы не переживём!lol
      сибиралт
      1. Romario_Argo Сегодня, 06:53
        российские перебежчики странным образом травятся исключительно на британской территории

        ЦРУ США переигрывают, это становится уже не только традицией, но и их брендом (!)
        Romario_Argo
      2. Серж Горелый Сегодня, 07:00
        Цитата: сибиралт
        Обычное весенне обострение. Такое бывает дважды в году. К лету пройдет.
        С высылкой дипломатов, даже в полном составе, уже было. А вот, чтобы порекомендовать членам королевской семьи не ехать в Россию смотреть футбол, это уже совершенно новое. Такого мы не переживём!lol
        Честно говоря, нашей Думе, в ответ на санкции, давно пора принять закон о нежелательности визитов гнилой королевской семейки в Россию
        Серж Горелый
  2. andrewkor Сегодня, 05:49
    Чуркина на них нет,Царствие ему небесное и вечная память!
    andrewkor
    1. Alex-a832 Сегодня, 06:40
      Небензя на этом заседании вполне грамотно ткнул носом наглосаксов в их же каку. Вполне в стиле Чуркина, светлая ему память.
      Alex-a832
      1. Metallurg_2 Сегодня, 06:47
        А у Сафронкова бы получилось лучше. Куда Вована подевали?
        Metallurg_2
  3. Стрелецкос Сегодня, 05:57
    "химик" и "химия" определяются немножко иначе
    в пенитенциарных приколах
    Стрелецкос
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:01
    Он не перебежчик, а разоблаченный и обмененный предатель... Кстати, странное нежелание разобраться в реальных обстоятельствах дела - наталкивает на скверные предположения. Что это не только провокация, подстроившаяся "под ситуацию" с отравлением. Само отравление - какое то мультяшное. С таким опасным веществом работали - непонятно как... И кто.
    Горный стрелок
    1. demo Сегодня, 06:12
      Так нет никакого веществ!
      Нет переданных образцов!
      Есть просто набор фраз и слов!
      Чтобы с таким веществом работать необходимо проводить очень сложную операцию.
      Это все равно что при желании убить одного муравья лить в муравейник ведро кипятка. Погибнут многие вокруг.
      Нам предлагают поставить диагноз болезни, ее возникновения, при отсутствии больного. А как это практически сделать?

      Просто американо-английские "эксперты" не смогли найти иного варианта. У них к голословным обвинениям на почве оружия массового поражения нездоровая тяга. Со времен Саддама Хусейна.
      demo
  5. Uncle Lee Сегодня, 06:03
    травятся исключительно на британской территории...

    . Даже пес в хозяйский двор. Издыхать всегда приходит.
    С. Есенин
    Uncle Lee
    1. Metallurg_2 Сегодня, 06:48
      Ага, даже Березовский на родину просился, но как-то неудачно сходил в баньку...
      Metallurg_2
  6. ланс Сегодня, 06:08
    похоже в британии и сша скопилось столько отравляющих веществ, что они не знают куда им их еще затолкнуть.
    ланс
  7. savage1976 Сегодня, 06:08
    Она его(вещество химическое) наверное по вкусу на зуб определила. А вообще миду и спецслужбам хорошо бы взять практику обвинять госдеп и британские органы во всех смертных грехах совершенных американскими и британскими подданными на территории России. Поймали наркоторговца - госдеп и британская королева торгуют наркотой в России, поймали на девушке с пониженной соц.ответственностью - незаконное предпринимательство, пропаганда традиционных отношений(для них это будет ужас) и т.п. и обвинять не конкретного нарушителя, а именно органы власти наших партнеров, прийдется им много оправдываться и не будет времени на клевету в наш адрес.
    savage1976
  8. Strashila Сегодня, 06:13
    "Также в российских дипломатических кругах отметили странность: российские перебежчики странным образом травятся исключительно на британской территории..."... фактически их используют в качестве подопытных кроликов. Если внимательно и вдумчиво подойти к происходящим событиям, то фактически британцы отрабатывают террористические способы применения оружия массового поражения против локальных целей, а такой целью может быть детское учреждение или публичный человек, вариаций много... в случае с Литвиненко применялось изотопное/ядерное грязное в закрытом общественном месте, то в сегодняшнем химическое еще толком не установлено, то ли кладбище, то ли ресторан... этакие пособия для террористов... где и как, последствия и скорость их выявления властями.
    Strashila
  9. sxfRipper Сегодня, 06:38
    российские перебежчики странным образом травятся исключительно на британской территории
    Дык классика - Англичанка гадит! ©
    sxfRipper
  10. кедр Сегодня, 06:40
    Химичат "химики" во всю без оглядок на законы и договоры, ни стыда, ни совести, заместо них у этих моральных уродов пенис и вагина.
    По всему видно , что англо-саксов сорвало с якоря. Торопятся. Время работает на Россию и против этих уродов.
    кедр
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    посол Хейли как опытный химик...
    Молодец, хорошо поддел агрессивную американку. А вот то, что англосаксы опытные "химики" в политических провокациях это точно. Стоило тявкнуть англичанке и несомненно с подачи Сша, как сразу самые "демократичные и человеколюбивые" в едином порыве подхватили это.
    rotmistr60
    1. Metallurg_2 Сегодня, 06:52
      Раньше Британская империя диктовала свою волю половине мира. Теперь ужалась до размеров своей метрополии и дует в х$й своей бывшей колонии - США.
      Metallurg_2
  12. К-50 Сегодня, 06:47
    российские перебежчики странным образом травятся исключительно на британской территории...

    Походу свободой травятся. what
    К-50
  13. nikolaev Сегодня, 06:48
    Хейли упорно считает , что Россия принимает участие в химических атаках организованных Соединенными Штатами . Похоже она мечтает о таком сотрудничестве , а ее словесные фантазии - просто оговорки , как говорят, по-фрейду (-полудурку)
    nikolaev
  14. Metallurg_2 Сегодня, 06:50
    Пора уже во всеуслышание заявить: "Это наши предатели и только мы имеем право отправлять их на тот свет".
    Metallurg_2
Картина дня