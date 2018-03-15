Посольство РФ - Госдепу США о визите В.Путина в Крым: Ты сердишься, значит ты не прав

Путин повторил ложные притязания на украинскую территорию (...) Жители Крыма в 2014 году были вынуждены голосовать под тщательным присмотром российских военнослужащих.

Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Настоящим демократическим способом – через референдум – вернули себя и свою землю, Севастополь и Крым, в состав России. Исправили историческую справедливость, которая была нарушена ещё в 1954 году, когда они были незаконно переданы Советской Украине. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит ты не прав".

В Госдепартаменте США, на днях сменившем руководителя, прокомментировали визит президента России в Крым. Напомним, что накануне Владимир Путин посетил несколько объектов на юге страны – строящийся мост через Керченский пролив, а также новый терминал международного аэропорта в Симферополе. Во время беседы с рабочими, строящими Крымский мост, президенту доложили о том, что автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в мае. Также президент выступил перед собравшимися на митинге в Севастополе.В Госдепе США выпустили заявление под заголовком «Крым – это Украина».Из госдеповского материала:Комментарий российского посольства в США по поводу заявления американского внешнеполитического ведомства (опубликовано в Фейсбуке):