07:14 15 марта
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Посольство РФ - Госдепу США о визите В.Путина в Крым: Ты сердишься, значит ты не прав

В Госдепартаменте США, на днях сменившем руководителя, прокомментировали визит президента России в Крым. Напомним, что накануне Владимир Путин посетил несколько объектов на юге страны – строящийся мост через Керченский пролив, а также новый терминал международного аэропорта в Симферополе. Во время беседы с рабочими, строящими Крымский мост, президенту доложили о том, что автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в мае. Также президент выступил перед собравшимися на митинге в Севастополе.

Посольство РФ - Госдепу США о визите В.Путина в Крым: Ты сердишься, значит ты не прав


В Госдепе США выпустили заявление под заголовком «Крым – это Украина».


Из госдеповского материала:
Путин повторил ложные притязания на украинскую территорию (...) Жители Крыма в 2014 году были вынуждены голосовать под тщательным присмотром российских военнослужащих.


Комментарий российского посольства в США по поводу заявления американского внешнеполитического ведомства (опубликовано в Фейсбуке):
Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Настоящим демократическим способом – через референдум – вернули себя и свою землю, Севастополь и Крым, в состав России. Исправили историческую справедливость, которая была нарушена ещё в 1954 году, когда они были незаконно переданы Советской Украине. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит ты не прав".

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 18

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:16
    Исправили историческую справедливость
    Следует читать: Историческую несправедливость
    Uncle Lee
    1. dik-nsk Сегодня, 06:47
      ага, тоже заметил... и это МИД(((
      dik-nsk
    2. Alex-a832 Сегодня, 06:49
      Цитата: Uncle Lee
      Следует читать: Историческую несправедливость

      Чтобы звучало по исторической справедливости надо перефразировать лозунг госдепа:
      «Крым – это Украина».

      на: "Украина - это Россия".

      P.S.: если читать первую часть предложения со второй вместе, то всё правильно звучит. Отдельно - приобретает противоположный смысл. Если заменить слово "справедливость" на "несправедливость", то получится именно как наглосаксы преподносят, поэтому следует читать, как написано.
      Alex-a832
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:07
        Для наглосаксов "историческая справедливость" - это уничтожение русского народа и распил России между собой. Ничего личного - чисто бизнес! Британия явно селекционировала моральных уродов в средние века и заселила ими кроме своих островов ещё и целый континент, уничтожив коренное население. В этом свете заявления госдепа выгледят особо "колоритно". Мра.зо.та!
        Alex-a832
  2. Зяблицев Сегодня, 06:17
    Надо поднимать вопрос по Аляске и Калифорнии...На серьезном дипломатическом уровне, не ради их возвращения, а ради троллинга - американцы, нация специфическая в рамках широкого образования, прямо по RT объявить об исконно русских землях, что бы до каждого последнего нигры в Гарлеме дошло - пусть припустят немного в штаны жидким... laughing
    Зяблицев
    1. Рысь33 Сегодня, 06:45
      Ради троллинга лучше устроить в западные СМИ утечку, что полковник Трамп указом Путина понижен в должности до подполковника за неудовлетворительную работу в США. И пусть они грызут друг друга, а для убедительности добавить пару фоток Трампа в России в 90-е laughing
      Рысь33
      1. Серж Горелый Сегодня, 06:51
        Цитата: Рысь33
        Ради троллинга лучше устроить в западные СМИ утечку, что полковник Трамп указом Путина понижен в должности до подполковника за неудовлетворительную работу в США. И пусть они грызут друг друга, а для убедительности добавить пару фоток Трампа в России в 90-е laughing

        Нет, до майора. До подполковника его раньше за аморалку понизили- когда прапорщик Джейн Псаки залетела...
        Серж Горелый
  3. сибиралт Сегодня, 06:22
    Где-то встретилась инфа, что первую сваю под крымский мост забивали 23 дня. А потом наловчились и на это стало уходить 3-4 часа. Вообще-то был соблазн открыть автомобильный мост к 9 мая. Но все может быть. Нужно бы пригласить на открытие моста гостей из Европы. winked
    сибиралт
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:24
    Сильно "закручивают" ситуацию! Прямо каждый день - что нибудь придумывают. Заявления одно другого "круче"... Интересно, а в понедельник - все это "стухнет"?
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:26
    Еще один повод недепломатично послать сша на мужской член, сопроводив сказанное смачным пендалем под сраку американскому послу.
    Геркулесыч
  6. ланс Сегодня, 06:32
    в понедельник начнут разговоры о подтусовках и не легитимном президенте и его сроке, затем все по трампу не взирая на госграницы и вмешательство во внутренние дела....... и до тех пор пока не напросятся на помордам.
    ланс
    1. andrewkor Сегодня, 06:40
      Заезженная госдеповская пластинка.Пусть сначала с легитимностью своего презика разберутся,а то я сильно в этом сомневаюсь!
      andrewkor
  7. ul_vitalii Сегодня, 06:36
    Поскорей бы Украина денонсировала этот договор о псевдодружбе, чтобы не лапала лишний раз своими грязными руками историческую память о добрых и братских отношениях.
    ul_vitalii
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    Путин повторил ложные притязания на украинскую территорию (...)
    Окаких "ложных притязаниях" бормочет Госдеп? Крым 4 года российская территория и об этом знает даже неграмотный в Африке. Желание показать свою солидарность с Киевом ставит в глупое положение сам Госдеп, который сует свой нос в дела его не касающиеся.
    rotmistr60
  9. Иван Иванов_9 Сегодня, 06:39
    А Гавайии это Куба
    Иван Иванов_9
  10. raw174 Сегодня, 06:40
    А что там бандеровцы? Как с мостом они думают поступать? Это всё ещё съемки из павильонов Мосфильма?
    raw174
  11. кедр Сегодня, 06:50
    "..В Госдепе США выпустили заявление под заголовком «Крым – это Украина»..."

    А США - это Резервации Американских Индейцев. Миллионы , которых стали жертвами невиданного в истории геноцида. Который сейчас разворачивается на Вукрайне. И от которого жители Крыма избавлены Россией.
    кедр
  12. Александр 3 Сегодня, 06:52
    Эх полосатые болтуны,болтают ерундой.В России не болтают а делают вот мост скоро в Крым запустим.
    Александр 3
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