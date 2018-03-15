07:10 15 марта
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Савченко нашлась...

Надежда Савченко, которую «потеряли» коллеги по Верховной раде, как сообщается, вернулась на территорию Украины. Напомним, что отдельные депутаты ВРУ заявили о «выезде Савченко в Россию в связи с делом Рубана». Депутат ВРУ от фракции «Народный фронт» и вовсе назвал «отъезд» Савченко бегством. При этом сама Савченко всё это время публиковала заметки в Фейсбуке с евросоюзными геотегами.

Украинская информслужба «Страна.ua» сообщает о том, что Савченко вернулась на Украину авиарейсом из Мюнхена. В аэропорту её встречала сестра.

У Савченко поинтересовались, уезжала ли она в Россию?


Из заявления депутата ВРУ:
Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел, и вам всё станет понятно. Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет...


Савченко нашлась...


Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если Савченко не явится на допрос к 15 марта, то с неё будет снята депутатская неприкосновенность.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 9

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:33
    не явится на допрос к 15 марта
    Уууф, успела !
    Uncle Lee
    1. сибиралт Сегодня, 06:40
      "Будет снята депутатская неприкосновенность". О какой "неприкосновенности" можно говорить, если баба прошла службу в армии и разбойничала в АТО вместе с мужиками? Да её пофигу все эти неприкосновенности. Она за себя постоять сама умеет.laughing
      сибиралт
      1. dik-nsk Сегодня, 06:49
        Надежда Савченко, которую «потеряли» коллеги по Верховной раде, как сообщается, вернулась на территорию Украины
        вспоминается стендап из Камеди по Гадя Петрович Хренова - "потерялася я")))))
        dik-nsk
  2. andrewkor Сегодня, 06:34
    Прессуют Надию по полной.Не быть ей Пани-Президент!
    andrewkor
  3. ul_vitalii Сегодня, 06:41
    Хотят потерять, но никак не получается. smile Как бы патрон под лифт не подкинули. smile
    ul_vitalii
  4. Хубун Сегодня, 06:42
    в запое потерялась что ли
    Хубун
  5. Серж Горелый Сегодня, 06:46
    Потерялася я... Гадя Петрович Хренова.
    Серж Горелый
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    поинтересовались, уезжала ли она в Россию?
    У самолета из Мюнхена задавать такие вопросы могут только журналисты, причем во всех странах и украинские не исключение.
    rotmistr60
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:00
    Алиби агенту '"сава " мы обеспечили железное -двойник в обсе даже ругается получше "оригинала "! wassat
    Геркулесыч
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