Савченко нашлась...

Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел, и вам всё станет понятно. Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет...

Надежда Савченко, которую «потеряли» коллеги по Верховной раде, как сообщается, вернулась на территорию Украины. Напомним, что отдельные депутаты ВРУ заявили о «выезде Савченко в Россию в связи с делом Рубана». Депутат ВРУ от фракции «Народный фронт» и вовсе назвал «отъезд» Савченко бегством. При этом сама Савченко всё это время публиковала заметки в Фейсбуке с евросоюзными геотегами.Украинская информслужба «Страна.ua» сообщает о том, что Савченко вернулась на Украину авиарейсом из Мюнхена. В аэропорту её встречала сестра.У Савченко поинтересовались, уезжала ли она в Россию?Из заявления депутата ВРУ:Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если Савченко не явится на допрос к 15 марта, то с неё будет снята депутатская неприкосновенность.