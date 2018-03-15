07:08 15 марта
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Постпред Британии обвинил Россию в "нарушении" устава ООН

В ходе созванного Британией экстренного заседания Совета безопасности ООН по «делу Скрипаля» британский представитель ожидаемо выступил с обвинениями в адрес России. По словам Джонатана Аллена, Россия «потеряла контроль над нервно-паралитическим газом Новичок».

Напомним: Британия утверждает, что Скрипаль и его дочь были отравлены именно этим газом и именно Россией. Примечательно, что отравление экс-офицера ГРУ состоялось практически по тому же сценарию, который был показан в новом сезоне одного из британских сериалов, над созданием которого работали, как сообщается, и представители британской разведки. Более чем странное совпадение (вплоть до выбранного отравляющего вещества).

Г-на Аллена цитирует РИА Новости:
Основываясь на данных, что Россия ранее производила это вещество (Новичок) и вкупе со знанием, что Россия ранее стояла за другими политическими убийствами, включая бывших спецагентов, правительство Великобритании пришло к заключению, что это было с высокой долей вероятности действие, за которое ответственна РФ.



Постпред Британии обвинил Россию в "нарушении" устава ООН


И где это «знание»? Почему Британия до сих пор держит под грифом «секретно» дело об отравлении Литвиненко?

Аллен:
Это не просто обычное преступление, это было грубейшее нарушение статьи 2 устава ООН – основы всего миропорядка (...)У нас нет сомнения, что РФ нарушила конвенцию Организации по запрещению химического оружия, которая является частью её собственного законодательства.


Напомним, что ранее в МИД РФ назвали все выпады в адрес России со стороны Лондона чушью, а постпред России в ООН Василий Небензя назвал постпреда США «опытным химиком».

Накануне в российском депутатском корпусе предположили, что вся британо-американская возня в СБ ООН одной из целей ставит попытку лишить Россию права вето.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Кроу Сегодня, 06:49
    Надо бы в него колбу с хим веществом прямо на Совбезе швырнуть. Со словами – это не наше вещество, вот наше.
    И постпред от Британии благополучно испарился.
    Кроу
    1. Pingo Сегодня, 06:53
      Да, время стучать ботинком по столу явно прошо... А как они могут Россию права вето лишить?
      Pingo
      1. dik-nsk Сегодня, 06:54
        британские политики недалеко ушли от британских ученых
        dik-nsk
        1. рюрикович Сегодня, 07:00
          Цитата: dik-nsk
          британские политики недалеко ушли от британских ученых

          Живут то на одном острове wink laughing
          рюрикович
        2. Reptiloid Сегодня, 07:01
          // И где это знание???//:???????Оно есть----это тайное знание! НО оно СЕКРЕТНОЕ!!!!!
          Reptiloid
    2. сибиралт Сегодня, 07:05
      Без российского права вето не будет ни Совбеза ни ООН. И кому это надо? belay
      сибиралт
  2. Алексей N Сегодня, 06:51
    Скучно , девочки.
    Алексей N
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    И о миропорядке вспомнили к разрушению которого вместе с союзниками приложили немало усилий, и об Уставе ООН, о котором вспоминают когда считают нужным лично им. Наверное пора англосаксам замутить новый трибунал уже по России. А вот это вообще слух радует. При беспрекословных обвинениях
    это было с высокой долей вероятности действие, за которое ответственна РФ.
    Если по вашему Россия причастна, то что же тогда юлите? Или боитесь, что за клевету придется отвечать?
    rotmistr60
  4. emwave Сегодня, 06:58
    Химики...
    Похоже британцы совсем не знают, что делать - идут по старой схеме. Всё предсказуемо и тупо.
    Удивительно, сколько идиотов ещё бегут на остров. При том, что очень дорого, могут бабло отобрать или совсем убить.
    Чичваркин, как там винишко продаётся?
    emwave
    1. сибиралт Сегодня, 07:07
      Сатановский выразился конкретней. - Англия уже никто. А при нужде мы сотрем эти острова с карты мира. И добавил. Они еще за индийских сепаев не ответили. lol
      сибиралт
  5. Лена Петрова Сегодня, 07:04
    Но предателя же де-факто, кто-то отравил. Если это не наши ( а смысла в этом теперь в принципе нет, - он уже давно "выжатый лимон" ), то получается, что это "партнёры" цинично занимаются такой опасной провокацией. Правда им совсем не жалко отработанный материал. Вопросы ещё по веществу, - одни голословные обвинения. Где независимые экспертизы? Результаты? Что б их так самих в судах обвиняли.
    Лена Петрова
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Чисто английское убийство, и чисто британская подлая тупость -в своем преступлении винить невиновного. Я бы от России послал туда пранкеров "Лексуса " и "Вована " , и дал бы им полный карибланш, а видео их действий в оон крутил в прямом эфире -пускай страна похахочит в свое удовольствие.
    Геркулесыч
  7. Дормидонт Сегодня, 07:04
    Пора наших западных и ближневосточных сатанистов ставить на место. Возле параши
    Дормидонт
  8. Altona Сегодня, 07:06
    "Британские ученые" оказывается проникли везде, в том числе и в дипломатический корпус.
    Altona
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