Постпред Британии обвинил Россию в "нарушении" устава ООН

Основываясь на данных, что Россия ранее производила это вещество (Новичок) и вкупе со знанием, что Россия ранее стояла за другими политическими убийствами, включая бывших спецагентов, правительство Великобритании пришло к заключению, что это было с высокой долей вероятности действие, за которое ответственна РФ.

Это не просто обычное преступление, это было грубейшее нарушение статьи 2 устава ООН – основы всего миропорядка (...)У нас нет сомнения, что РФ нарушила конвенцию Организации по запрещению химического оружия, которая является частью её собственного законодательства.