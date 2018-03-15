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Постпред Британии обвинил Россию в "нарушении" устава ООН
В ходе созванного Британией экстренного заседания Совета безопасности ООН по «делу Скрипаля» британский представитель ожидаемо выступил с обвинениями в адрес России. По словам Джонатана Аллена, Россия «потеряла контроль над нервно-паралитическим газом Новичок».
Напомним: Британия утверждает, что Скрипаль и его дочь были отравлены именно этим газом и именно Россией. Примечательно, что отравление экс-офицера ГРУ состоялось практически по тому же сценарию, который был показан в новом сезоне одного из британских сериалов, над созданием которого работали, как сообщается, и представители британской разведки. Более чем странное совпадение (вплоть до выбранного отравляющего вещества).
Г-на Аллена цитирует РИА Новости:
И где это «знание»? Почему Британия до сих пор держит под грифом «секретно» дело об отравлении Литвиненко?
Аллен:
Напомним, что ранее в МИД РФ назвали все выпады в адрес России со стороны Лондона чушью, а постпред России в ООН Василий Небензя назвал постпреда США «опытным химиком».
Накануне в российском депутатском корпусе предположили, что вся британо-американская возня в СБ ООН одной из целей ставит попытку лишить Россию права вето.
Напомним: Британия утверждает, что Скрипаль и его дочь были отравлены именно этим газом и именно Россией. Примечательно, что отравление экс-офицера ГРУ состоялось практически по тому же сценарию, который был показан в новом сезоне одного из британских сериалов, над созданием которого работали, как сообщается, и представители британской разведки. Более чем странное совпадение (вплоть до выбранного отравляющего вещества).
Г-на Аллена цитирует РИА Новости:
Основываясь на данных, что Россия ранее производила это вещество (Новичок) и вкупе со знанием, что Россия ранее стояла за другими политическими убийствами, включая бывших спецагентов, правительство Великобритании пришло к заключению, что это было с высокой долей вероятности действие, за которое ответственна РФ.
И где это «знание»? Почему Британия до сих пор держит под грифом «секретно» дело об отравлении Литвиненко?
Аллен:
Это не просто обычное преступление, это было грубейшее нарушение статьи 2 устава ООН – основы всего миропорядка (...)У нас нет сомнения, что РФ нарушила конвенцию Организации по запрещению химического оружия, которая является частью её собственного законодательства.
Напомним, что ранее в МИД РФ назвали все выпады в адрес России со стороны Лондона чушью, а постпред России в ООН Василий Небензя назвал постпреда США «опытным химиком».
Накануне в российском депутатском корпусе предположили, что вся британо-американская возня в СБ ООН одной из целей ставит попытку лишить Россию права вето.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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