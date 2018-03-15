Украинский нардеп: Народ Украины ещё будет гнать Порошенко до Можайска

Я голосовал за создание антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте.

Угроза для Порошенко - это не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска.