07:09 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Украинский нардеп: Народ Украины ещё будет гнать Порошенко до Можайска

Украинский телеканал NewOne публикует интервью с депутатом Верховной рады Украины Нестором Шуфричем. Шуфрич прокомментировал положение дел на Украине с принятием, а точнее непринятием, закона об антикоррупционном суде. Нардеп уверен, что этот закон приниматься не будет, потому что в нём не заинтересован в первую очередь президент Пётр Порошенко.

Шуфрич:
Я голосовал за создание антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте.





По словам депутата, главной угрозой для действующего президента Украины является непосредственно народ.

Шуфрич:
Угроза для Порошенко - это не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска.


А почему до Можайска, а не до Берлина?..

Напомним, что создание антикоррупционного суда на Украине – требование Международного валютного фонда для перечисления Киеву очередного кредитного транша. Видимо, Порошенко не готов разменять свою собственную «безопасность» на несколько сотен миллион долларов от МВФ. Ведь как только на Украине появится антикоррупционный суд, Порошенко может оказаться первым на скамье подсудимых.

Использованы фотографии: Фейсбук
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:01
    До Ростова !
    ФЕОДОР
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:06
      Себе это заберите, в моем Ростове на Дону его сразу вздернут, цацкаться как яныком не станем!
      Геркулесыч
      1. ФЕОДОР Сегодня, 07:08
        Ну Яныка терпите ! lol
        ФЕОДОР
      2. dik-nsk Сегодня, 07:08
        А почему до Можайска, а не до Берлина?.
        вот тоже такой вопрос возник, прям интересно - что там в Можайске)))
        dik-nsk
  2. Дормидонт Сегодня, 07:03
    Влажные мрии неблагодарных свидомитов
    Дормидонт
  3. Серж Горелый Сегодня, 07:06
    Не, ну харе. Кто такой Нестор Шуфрич? Сбитый льотчик, отодвинутый от корыта. Типичный хохлодепутан, за денежку хоть маму продаст, хоть пол сменит. КОМУ В РОССИИ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ЭТОГО СУЩЕСТВА???
    Серж Горелый
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Вы там все такие -мерзавец на мерзавце, и народ ваш тотально терпилы есть еще масса убийц, армией укроины называется, так что никто синяка никуда не погонит, ибо некому !
    Геркулесыч
Картина дня