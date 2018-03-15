Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Украинский нардеп: Народ Украины ещё будет гнать Порошенко до Можайска
Украинский телеканал NewOne публикует интервью с депутатом Верховной рады Украины Нестором Шуфричем. Шуфрич прокомментировал положение дел на Украине с принятием, а точнее непринятием, закона об антикоррупционном суде. Нардеп уверен, что этот закон приниматься не будет, потому что в нём не заинтересован в первую очередь президент Пётр Порошенко.
Шуфрич:
По словам депутата, главной угрозой для действующего президента Украины является непосредственно народ.
Шуфрич:
А почему до Можайска, а не до Берлина?..
Напомним, что создание антикоррупционного суда на Украине – требование Международного валютного фонда для перечисления Киеву очередного кредитного транша. Видимо, Порошенко не готов разменять свою собственную «безопасность» на несколько сотен миллион долларов от МВФ. Ведь как только на Украине появится антикоррупционный суд, Порошенко может оказаться первым на скамье подсудимых.
Шуфрич:
Я голосовал за создание антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте.
По словам депутата, главной угрозой для действующего президента Украины является непосредственно народ.
Шуфрич:
Угроза для Порошенко - это не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска.
А почему до Можайска, а не до Берлина?..
Напомним, что создание антикоррупционного суда на Украине – требование Международного валютного фонда для перечисления Киеву очередного кредитного транша. Видимо, Порошенко не готов разменять свою собственную «безопасность» на несколько сотен миллион долларов от МВФ. Ведь как только на Украине появится антикоррупционный суд, Порошенко может оказаться первым на скамье подсудимых.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти