Тот самый "Спенсер". Винтовки по странам и континентам – 10

Карабин Спенсера М1865, .50 калибра.Ну, а начать рассказ об этой интересной системе следует с рассказа о его конструкторе, которому на момент создания своего знаменитого карабина едва исполнилось 20 лет! Типичный «янки из Коннектикута» Кристофер Майнер Спенсер родился в 1833 году в бедной семье. Причем настолько бедной, что образования юный Крит (так его звали в детстве) так получить и не смог, и всему был вынужден учиться самостоятельно. Уже 12 лет он оставил родной дом и поступил в ученики к герою Коннектикута, непревзойденному оружейнику и стрелку из столь же известной тогда «винтовки Кентукки» - Джосайе Холлистеру, который был известен тем, что делал оружие самому Джорджу Вашингтону. Он многому научил Крита, а еще заразил страстью к охоте, в которой он преуспел и которой занимался до старости.Кристофер Спенсер в молодости.В 1854 году Спенсер начал работать на фабрике Сэмюеля Кольта в Хартфорде, но потом перешел на работу к Робинсу и Лоуренсу, фирма которых выпускала винтовки Шарпса. И вот, изучив эту винтовку, Спенсер подумал о том, что ее конструкция вполне допускает возможность превратить ее в оружие, из которого можно будет стрелять, не утруждая при этом долгой и хлопотной процедурой его перезарядки. В самой винтовке его пленила простота конструкции: вертикально передвигавшийся в пазах ствольной коробки затвор, управлявшийся длинным рычагом, удобным в работе, но выполненным в виде отдельной детали, огибавшей скобу спускового крючка.Схема устройства винтовки Шарпса.Работа спорилась, и вот уже 6 марта 1860 года Кристофер Спенсер получил патент на свое изобретение – магазинную винтовку – и «карабин Спенсера». Внешне это оружие выглядел как самая обычная однозарядная винтовка с затвором, управляющимся скобой-рычагом. Но у него была «изюминка»: внутри приклада располагался магазин в виде трубки с пружиной внутри, в которой пулями вперед один за другим вставлялись семь патронов. Пружина при этом сжималась, а затем в процессе перезаряжания выталкивала их из него по одному для досылания затвором в патронник. Перезаряжать карабин нужно было отводя вниз рычаг под ствольной коробкой, который в отличие от системы Шарпса был выполнен в виде скобы спускового крючка. Курок, однако, при этом автоматически не взводился, его перед каждым выстрелом следовало взвести вручную. Хранить заранее снаряженные магазины можно было в специально разработанных для этого трубчатых пеналах, вмещавших 6, 10 и 13 магазинов.Схема устройства карабина СпенсераДля стрельбы использовались патроны Смита и Вессона образца 1854 года с медной гильзой и заостренной пулей из чистого свинца. Первые карабины имели калибр .56-56, ну, а фактический диаметр пули равнялся .52 дюймам. В гильзу помещалось 45 гран (2,9 г) черного дымного пороха, причем использовались боеприпасы калибров .56-52, .56-50 и «дикая кошка» .56-46. Понимать это следует так, что в то время калибровка пуль несколько отличалась от принятой позднее и имела два обозначения. Первая цифра – показывала диаметр гильзы, вторая – диаметр пули в том месте, где она входила в нарезы ствола. Наибольшую популярность завоевали карабины калибра .52 или 13,2-мм. Нужно отметить, что патрон .56-56, был почти таким же мощным, как и патроны к самому крупнокалиберному мушкету американской армии калибра .58, и потому отличался высокой убойной силой.«Спенсер» сразу показал себя как очень надежное и скорострельное оружие, из которого можно было вести огонь со скорострельностью, превышающей 20 выстрелов в минуту. По сравнению с обычными капсюльными винтовками, дававшими 2-3 выстрела в минуту, это была, конечно, фантастика. Тем не менее, отсутствие эффективной тактики применения мешало его оценить по достоинству. Недоброжелатели указывали, что при стрельбе образуется так много дыма, что за ним было трудно увидеть врага, и что ситуация на поле боя будет в итоге такой, как если бы солдаты стояли в густом тумане, и потому смысла в быстрой стрельбе не будет никакого.Карабин Спенсера М1865 года с открытым затвором. Вверху патроны к нему и магазин.Оружие, способное стрелять в несколько раз быстрее, чем существующие однозарядные карабины, потребовало бы и значительной перестройки линий снабжения и создало бы большую нагрузку на уже итак перегруженные железные дороги, потребовало бы на десятки тысяч больше мулов, вагонов и паровозов. К тому же на те деньги, что стоил один карабин Спенсера, можно было приобрести несколько винтовок Спрингфилда, что тоже было не в его пользу.Пехотная винтовка Спенсера.С другой стороны, преимуществом «спенсера» были его боеприпасы, которые были водонепроницаемы и могли выдержать длительное хранение и перевозку в тряских телегах. Между тем опыт войны показал, что те же, например, бумажные и льняные боеприпасы к винтовке Шарпса, перевозимые в вагонах по железной дороге или после длительного хранения на складах, часто отсыревали и потому оказывались испорченными. Спенсеровские боеприпасы такой проблемы не имели.Принцип работы механизма карабина Спенсера: экстракция стреляной гильзы и подача очередного патрона.Принцип работы механизма карабина Спенсера: затвор закрыт и заперт, курок взведен.Война между Севером и Югом создала в стране прекрасный рынок сбыта для оружия подчас сомнительного качества, и Спенсер, веривший в высокие боевые характеристики своего образца, поспешил выйти на него как можно скорее. Летом 1861 года на бостонской фабрике Чикеринга он разместил заказ на первые опытные образцы своего карабина, а затем начал искать пути в Белый дом. На его счастье, его соседом в Вашингтоне оказался приятель морского министра Гидеона Уэллеса, который помог Спенсеру получить у министра аудиенцию. Уэллес тут же приказал провести сравнительные испытания его карабина, сравнив его с винтовкой Генри. Результатом состязания стал первый правительственный заказ на 700 карабинов для американского флота.Американские плакат, на котором показаны образцы винтовок и карабинов Спенсера. Сверху вниз: винтовка для ВМФ со штыком-ятаганом, пехотная винтовка, «большой карабин», «малый карабин», спортивная винтовка.Считается, что первый выстрел по врагу из карабина Спенсера был произведен 16 октября 1862 года во время перестрелки около Камберленда, в штате Мэриленд. Карабин использовал друг его создателя – сержант Фрэнсис Ломбард из 1-го Массачусетского кавалерийского полка. Вскоре карабины за свой счет начали покупать и другие мобилизованные. Поставки же карабинов на флот начались в декабре 1862 года. Все 700 штук были сделаны за полгода, после чего этими карабинами вооружили Миссисипскую десантную бригаду, а Спенсер начал добиваться продления контракта с федеральной армией, хотя скорострельность этого оружия по-прежнему вызывала у федерального генералитета большие сомнения.Карабин и магазин.Первый главнокомандующий вооруженных сил Союза – генерал Уинфилд Скотт оказался самым решительным противником вооружения солдат-северян карабинами Спенсера, поскольку считал, что это приведет лишь к бесполезному расходу патронов. Однако Спенсер сумел пробиться на прием к самому Аврааму Линкольну, и тот лично опробовав его карабин, остался им очень доволен и тут же приказал начать его производство для армии. С этой санкции верховного главнокомандующего и началось его победное шествие по всем фронтам междоусобной войны в Штатах.Ствольная коробка. Вид справа.В первую очередь карабины Спенсера поступали в элитные подразделения «армии Потомака» – «Стрелки Соединенных Штатов», составлявшие бригаду полковника Хайрема Бердана.Ствольная коробка. Вид сверху.С середины 1863 года его магазинными винтовками начали вооружать уже не только элитные, но и обычные пехотные полки северян. Известны случаи их применения в битве при Геттисберге, в «битве Гувера», где вооруженная ими «молниеносная бригада полковника Джона Т. Уайлдера» действовала очень эффективно, а также в других местах. Они хорошо показали себя в битве при Ганновере, в Чаттанугской кампании, в ходе битвы за Атланту и в сражении у Франклина, где солдаты-северяне с их помощью нанесли южанам большой урон в живой силе. Ну, а последний «военный» карабин Спенсера поступил на вооружение 12 апреля 1865 года.Вид на рычаг перезаряжания. Внутренний механизм хорошо защищен от загрязнения.В битве при Нэшвилле 9 000 конных стрелков, вооруженных карабинами Спенсера, под командованием генерала майора Джеймса Уилсона, обошли левый фланг генерала Худа и атаковали его сзади, подвергнув его войска убийственному обстрелу. Кстати, убийца президента Линкольна Джон Уилкс Бут также имел при себе карабин Спенсера в то время, когда его схватили и убили.Прицел.В конце 1860-х годов компания Спенсера была продана фирме «Фогерти Райф Компани» и, в конечном счете, фирме «Винчестер». После этого Оливер Винчестер прекратил выпуск карабинов Спенсера, а оставшиеся приклады продал на дрова, чтобы избавиться от единственного стоящего конкурента. Многие карабины Спенсера были позже проданы во Францию, где они использовались во время франко-прусской войны в 1870 году. Несмотря на то, что компания Спенсера вышла из бизнеса в 1869 году, патроны для его карабинов в Соединенных Штатах производились даже в 20-х годах прошлого века.Приклад и магазин с характерным выступом для извлечения его из гнезда.Можно сказать, что «спенсер» 1860 года стал первой американской магазинной винтовкой, причем произведенной в США более чем в 200 000 экземпляров сразу тремя производителями с 1860 по 1869 год. Он широко и с успехом применялся армией Союза, в особенности конницей, хотя и не заменил полностью старые однозарядные образцы, которые использовались в то время. Конфедераты иногда захватывали их в качестве трофеев, но поскольку они не смогли изготовлять к нему патроны из-за нехватки меди, их возможности его использовать были сильно ограничены.Затыльник приклада и выступ магазина