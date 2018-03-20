"Спорт в средние века"?

Занимались ли люди спортом в Средние века? Конечно занимались! Состязательность у людей в крови. А кроме того, нужно было готовиться к войне. Английские крестьяне с детства учились стрелять из лука. Причем сначала мальчик должен был научиться стоять, держа в вытянутой руке… камень. Сначала полегче, потом потяжелее. Только после этого учились стрелять. Люди бегали, прыгали, поднимали камни, боролись. А вот игра в популярный ныне хоккей в Англии XIV века была запрещена, потому как считалось, что она отвлекает простолюдинов от стрельбы из лука!Борьба была вообще делом очень популярным издревле. Известно, что есть даже так называемая греко-римская борьба, цель которой уложить противника на землю.Буква «С», внутри которой изображены два борца (манускрипт из Оксфорда, 1-ая четверть XIII века). (Британская библиотека, Лондон)Хотя название «греко-римская» предполагает связь с классическим прошлым, теперь считается, что эта форма борьбы была разработана наполеоновским солдатом Жаном Экбрайатом (отсюда и другое название для этого вида спорта «Французская борьба»). В любом случае этот вид борьбы изображен во многих старинных книгах. Очень часто изображения борцов помещались в заглавии текстов внутри букв или в виде отдельных иллюстрацийБорьба Геракла и Ахиллеса из французского перевода «Метаморфоз Овидия» (Нидерланды, последняя четверть XV века). (Британская библиотека, Лондон). Обратите внимание, что миниатюрист изобразил борцов одетыми в латы, правда, только на ногах. То ли он никогда не видел людей, занимающихся борьбой, что не очень-то вероятно, то ли решил таким образом показать, что это… люди непростые!Изображение борцов в копии «Свобода природы» Аристотеля (Англия, третья четверть XIII века). (Британская библиотека, Лондон) Здесь уже мы видим нечто совсем иное. На борцах всего лишь одни подвязанные брэ, то есть средневековые трусы.Бороться можно было не только с человеком, но даже и с ангелом. Вот, например, изображение Иакова и ангела, известное сразу по двум манускриптам из Англии и Каталонии.Иаков, борющийся с ангелом (Оксфорд, 1-ая четверть XIII века). (Британская библиотека, Лондон)Иаков, борющийся с ангелом. «Золотая Аггада» (Каталония, вторая ХI века). (Британская библиотека, Лондон)Среди рыцарского сословия высокие результаты в быстроте и ловкости, но достигнутые не верхом, и тем более без доспехов, ценились мало. Из рыцарских турниров были полностью исключены, например, игры с мячом и даже такие формы военной подготовки, как бег в доспехах и с оружием или боевые танцы, которые играли очень важную роль в античное время. Правда, с середины XIV века, когда стрельба из лука и действия пеших воинов опять вышли на первый план, изменились и методы их боевой подготовки. Однако основ рыцарской физической культуры все это не коснулось.В других отношениях нормы рыцарской физической культуры были органично связаны со схоластическими идеями средневековых рыцарских орденов, которые находили выражение в так называемых семи свободных искусствах и в учении о семи добродетелях, которых следует придерживаться. Основатель ордена тамплиеров, живший в IX веке, французский рыцарь родом из Прованса Годфруа де Прей, считал, что орденские братья должны владеть семью навыков, ибо число семь – магическое и приносит счастье. Поэтому юношам из рыцарского сословия нужно научиться: 1) хорошо ездить верхом, 2) плавать, 3) уметь охотиться, 4) стрелять из лука, 5) сражаться различными видами оружия. Кроме того, их следовало обучать: 6) развлекательным играм на свежем воздухе и игре с мячом, поскольку она была популярна среди знати и требовалась для службы при дворе, а также 7) искусству стихосложения и декламации, нужным для всякого придворного с хорошими манерами, и основным танцевальным движениям. В отношении физического воспитания эти семь рыцарских навыков оставались образцом в течение многих столетий.Кстати, борьбой тогда занимались все. И короли, и простолюдины. И точно также все стреляли из лука. И короли, и простые крестьяне. Но… не на войне. Вернее, на войне как раз крестьянам-то стрелять из лука разрешалось. Вот знать могла использовать лук только на охоте и в качестве спортивного снаряда. Но опять-таки – вспомните роман Мориса Дрюона «Проклятые короли»… Когда один из наследников Филиппа Красивого стреляет из лука голубей в амбаре это вызывает негативную реакцию у его приближенных – «мужицкое занятие». Феодал, а также его жена, должны были охотиться: он с соколом, она с соколихой. Причем, он мог охотиться с соколом, почему нет. Но, как и в случае с длиной шлейфа на платье, было расписано, кто с какой птицей имеет право охотиться, так что забывать о своем месте на феодальной лестнице все же не следовало.Соколиная охота Фридриха II. Миниатюра из знаменитого «Менесского кодекса». Хранится в библиотеке Гейдельбергского университета.Так, император охотился с орлом, английский король или королева с ирландским кречетом, знатный сеньор – например, лорд – с сапсаном, а знатная дама – с ястребом, простой барон с канюком, а «рыцарь одного щита» – с сакером («красным кречетом»). Его оруженосец мог позволить себе ланнера (средиземноморского сокола), а свободный йомен в Англии имел право охотиться к ястребом-тетеревятник. Священнику (ну чем он хуже других?) тоже полагался ястреб, но…перепелятник. Но и простой крепостной мог позволить себе охотиться с… пустельгой или ручным хорьком! И это тоже был хороший спорт, потому как охотились-то ведь верхом, что безусловно развивало навыки верховой езды! Кстати, именно соколиная охота была в то время любимым развлечением для дам.Порой средневековые миниатюристы нагромождали в своих рисунках сплошные нелепости. Однако они становятся понятны, если мы посмотрим на то, что они иллюстрировали. Например, вот это миниатюра из «Истории Троянской войны» 1441 г. Сделанная в Германии, эта рукопись сегодня находится в Германском Национальном музее в Берлине. На ней мы увидим рыцаря в турнирном шлеме «жабья голова», который стреляет из лука (!), есть рыцарь с ужасным кривым мечом, но самое смешное – конный арбалетчик, у которого в руках арбалет со стременем. То есть зарядить его можно было только лишь сойдя с коня! Ну не представлял себе художник, как были одеты подлинные Парис и Менелай, вот и рисовал все, что придет ему в голову!Зато из лука в Средние века стреляли не только мужчины, но и женщины. Деталь сцены, изображающая даму, стреляющую из лука в кролика. Миниатюра из манускрипта второй четверти XIV века. (Британская библиотека, Лондон)Стрельбу из лука официально признали спортом Англии в XIV веке, когда все мужчины в возрасте от 7 до 60 лет должны были участвовать в стрелковых состязаниях, чтобы в любой момент выступить на защиту королевства. Между тем, первый организованный конкурс по стрельбе из лука, как сообщается, состоялся в Лондоне лишь в 1583 году, причем пришло на него более 3000 зрителей.Впрочем, чему удивляться, если лук и арбалет долгое время господствовали на поле боя. Например, вот на этой миниатюре из «Истории Франции» XIVвека (Национальная библиотека Франции, Париж) показан штурм города во время Столетней войны, и кто его ведет? Воины, вооруженные древковым оружием и мечами, которых поддерживают лучники и арбалетчики. Причем вот уж здесь-то художник на детали не поскупился. Тут и наколенники, и бригандины, и шлемы типа «французский салад». Причем очень наглядно нарисован арбалет с воротом (и сам ворот, лежащий на земле). Интересно, что изображен момент, когда защитники города открыли ворота и решаются на вылазку, тогда как воины, засевшие на башнях, готовятся бросать на нападающих кувшины, камни и даже большую деревянную скамью!А вот это комический образ обезьяны, стреляющую в бабочку. Французская копия XIV века «Истории Святого Грааля». (Британская библиотека, Лондон)Деталь миниатюры так называемых Сицилийских игр, включавших лодочные гонки, борьбу, бег и стрелковые состязания. Пятая книга «Энеиды», между 1483 и 1485 гг. (Британская библиотека, Лондон)Стрелять из лука было можно и «просто так», но тогда стрелок рисковал получить тетивой по запястью. Поэтому на нем было принято носить особый щиток из толстой кожи, дерева или кости. В последнем случае такие щитки становились настоящими произведениями искусства. Например, вот как этот – из музея Средневековой войны в замке Кастельно в Перигоре. Интересно, что щиток этот датируется XVI веком, то есть луки в это время все еще продолжали активно использоваться!