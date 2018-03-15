Британия заблокировала проект заявления СБ ООН по делу Скрипаля

Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны,

Представитель Великобритании «в грубой форме под политизированными предлогами» заблокировал принятие в Совбезе ООН предложенного Россией проекта заявления по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС сообщение российского постпредства.рассказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.По его словам, британские дипломаты внесли «поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу».Сообщается, что проект заявления для печати, подготовленный РФ, состоял из двух предложений: «в нем выражалась глубокая тревога в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса в соответствии с обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химического оружия».В документе выражалась поддержка выполнению этой конвенции и подчеркивалась необходимость "построения мира, свободного от химического оружия».Ранее в среду СБ ООН провел заседание, на котором обсудил дело Скрипаля. С обвинениями в адрес России выступили представители Великобритания и США. В свою очередь постпред РФ Василий Небензя заявил о непричастности России к этому инциденту. Он также отметил, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Лондона, был отравлен Скрипаль, могло быть произведено в том числе и в Великобритании.