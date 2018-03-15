11:19 15 марта
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Британия заблокировала проект заявления СБ ООН по делу Скрипаля

Представитель Великобритании «в грубой форме под политизированными предлогами» заблокировал принятие в Совбезе ООН предложенного Россией проекта заявления по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС сообщение российского постпредства.



Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны,
рассказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.


По его словам, британские дипломаты внесли «поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу».

Сообщается, что проект заявления для печати, подготовленный РФ, состоял из двух предложений: «в нем выражалась глубокая тревога в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса в соответствии с обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химического оружия».

В документе выражалась поддержка выполнению этой конвенции и подчеркивалась необходимость "построения мира, свободного от химического оружия».

Ранее в среду СБ ООН провел заседание, на котором обсудил дело Скрипаля. С обвинениями в адрес России выступили представители Великобритания и США. В свою очередь постпред РФ Василий Небензя заявил о непричастности России к этому инциденту. Он также отметил, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Лондона, был отравлен Скрипаль, могло быть произведено в том числе и в Великобритании.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. Stranger03 Сегодня, 08:10
    Пройдут выборы, стихнет и истерика, и этот эпизод станет засекреченной историей, winked
    Stranger03
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:12
      Цитата: Stranger03
      Пройдут выборы, стихнет и истерика, и этот эпизод станет засекреченной историей, winked

      или последует продолжение... laughing
      андрей юрьевич
      1. Masya Masya Сегодня, 08:18
        Не ходи предатель,
        По Лондону гулять!
        В Лондоне полоний,
        В Лондоне химгазы,
        В Лондоне большие шарфы в унитазах...
        Masya Masya
        1. cniza Сегодня, 08:35
          Маразм будет только расширяться и крепчать.
          cniza
          1. хрыч Сегодня, 09:28
            Цитата: cniza
            Маразм будет только расширяться и крепчать.

            Небензя, в принципе их порвал, мол раз знаете, что это Новичек, значит знаете формулу и сами производите laughing
            Можно с уверенностью сказать, что провокация бездарно сорвалась. Да, будут еще пытаться раскручивать, да, будут какие-то последствия, но в целом получился лишь ПУК, причем не мощный, пролетарский, а скрипучий и протяжный, с испачканными королевскими ретузами, на более данное самодержавие не способно. wassat А вся так называемая двойная относительно РФ экономика сводится к фьючерсной лондонской бирже, а коли с нее свалит РФ, Иран, Венесуэла и пр. то паганый Лондон останется со своим туманом и вечной моросью, ну конечно без страха и упрека -рыцарями (зада) типа: Элтона Джона, Мика Джаггера и пр. гадость....
            хрыч
            1. Татьяна Сегодня, 10:44
              Следует учесть, что гл. информатор Лондона по отравлению Стрекаля - якобы разработчик яда-убийцы «Новичок» - бывший советско-российский военных химик Вил Мирзаянов – является не просто российским диссидентом, но и работает и проживает в США с 1996 года.
              Более того, Вил Мирзаянов отмечает, что он татарин и гордится этим. Что ещё в России в 1994 году - после постановления о прекращении против него уголовного дела в РФ о его госизмене - он занимался оппозиционной политической деятельностью. Что он стал председателем оргкомитета Татарской народной партии, входившей в Федерально-Демократичское Движение России. Что он был вице-президентом «Всетатарского общественного центра» и членом «Татарского Милли Меджлиса».
              Что он также называет себя президентом «независимого Татарстана в изгнании».
              А в 2003 году Мирзаянов приезжал в Казань, где его очень приветливо приняли
              [См. Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (229)],
              То сама мотивировка отравления Стрекаля в Лондоне с обвинениями против России не просто меняется, а и обвинительно расширяется именно против самой Великобритании и её союзников. При этом исполнителями отравления Стрекаля могут быть не только спецслужбы самих Великобритании и США, но и даже Украины с её провокационным «татарским следом» т.н. «меджлиса».
              Татьяна
        2. влад66 Сегодня, 08:37
          могло быть произведено в том числе и в Великобритании.

          Не не, нервно паралетический газ "Новичок" 2 грамма, которого убивают 500 человек, может только из России. fellow
          влад66
        3. хрыч Сегодня, 09:11
          Цитата: Masya Masya
          В Лондоне большие шарфы в унитазах...

          Хлебнешь газа Новичек
          Совсем будешь дурачек wassat
          хрыч
          1. DMB_95 Сегодня, 09:26
            Цитата: хрыч

            Хлебнешь газа Новичек
            Совсем будешь дурачек wassat

            Похоже , там этого газа все нахлебались , а хреново стало только Скрипалю . laughing
            DMB_95
    2. LSA57 Сегодня, 08:18
      Цитата: Stranger03
      Пройдут выборы, стихнет и истерика, и этот эпизод станет засекреченной историей,

      так он уже сейчас практически засекречен. инфы ноль. одни домыслы
      LSA57
      1. собаковод Сегодня, 08:33
        LSA57
        так он уже сейчас практически засекречен. инфы ноль. одни домыслы
        Ну как ноль?! Вот сейчас шизофреники пробиркой на Совбезе ООН потрясут, И появится инфа о новых санкциях!
        Но если серьёзно, мне кажется, там не дураки сидят. И они понимают, что выборы в России они проиграли. Но остались ещё международные соревнования в России под флагами разных федераций и организаций. А ведь ещё есть "Северный поток-2" и "Турецкий поток". И под разными предлогами США стремится сорвать их строительство. Не зря же посол Великобритании в Турции просил турков проявить солидарность в деле Скрипаля.
        собаковод
        1. LSA57 Сегодня, 08:42
          Цитата: собаковод
          Вот сейчас шизофреники пробиркой на Совбезе ООН потрясут,

          примерно так? laughing

          Но остались ещё международные соревнования в России под флагами разных федераций и организаций.

          ну в этом скорее всего облом будет
          А ведь ещё есть "Северный поток-2" и "Турецкий поток". И под разными предлогами США стремится сорвать их строительство. Не зря же посол Великобритании в Турции просил турков проявить солидарность в деле Скрипаля.

          а вот это скорее всего и есть главная цель
          LSA57
    3. Зяблицев Сегодня, 08:23
      У англосаксов истерика по поводу России не стихает со времен Ивана Грозного! И не просто не стихает, но идет активное вмешательство в наши внутренние дела: от вопиющих, как то убийство Павла I, Крымской войны, свержения царя-тряпки до постоянных провокаций, подкупа слабых на передок, лжи и грязи в СМИ! Дур.к был Саша I, нужно было объединиться с Наполеоном и приморить окончательно, эту поганую нацию - глядишь бы и двух мировых войн не было бы и других бед! Даже такой выродок, как Скрипаль бы даже жил бы... laughing
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:31
        Цитата: Зяблицев
        У англосаксов истерика по поводу России не стихает со времен Ивана Грозного!

        эт точно...
        андрей юрьевич
      2. Аскет Сегодня, 08:33
        Цитата: Зяблицев
        Дур.к был Саша I, нужно было объединиться с Наполеоном и приморить окончательно, эту поганую нацию - глядишь бы и двух мировых войн бы не было и других бед!

        Он пошел на поводу банкиров Ротшильдов сам не зная того, за что впоследствии и поплатился.. Наполеон упрекал русских в нарушении договора и тайном получении английских денег. Зато после войны Россия стала одним из главных клиентов английских банков
        Аскет
        1. Зяблицев Сегодня, 08:43
          Таки да! Богоизбранные ребята из клана Ротшильдов, тогда в целом не хило поднялись на кровопускании Бонапарта! laughing
          Зяблицев
        2. sogdy Сегодня, 11:12
          Цитата: Аскет
          Зато после войны Россия стала одним из главных клиентов английских банков

          И получила выход в Атлантику...
          sogdy
    4. Alex-a832 Сегодня, 08:34
      Если об истерике бритов в СБ ООН - то это элементарная боязнь выглядеть публично брехунами, когда расследование подтвердит, что это не российское БОВ, а подделка.
      Alex-a832
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:45
        Э-з-з... я бы не стал уж очень иронизировать над этой историей-у нее есть много возможностей быть повернутой в "правильную"-"нужную" сторону для западных "партнеров". Например, обвинять постоянно Россию в том, что она дескать, на самом деле, не уничтожила химическое оружие и где-то его тайно производит. Например, начать посылать запросы с требованием тотальной проверки, экспертизы-обследования, взятия проб в том или ином месте на территории России, на ее предприятиях, в лабораториях, на территории военных частей и пр и если, не дай бог, получат отказ, то поднять вой, типа:"Вот видите! Нас туда не пускают! Значит там что-то скрывают! " ну и тому подобное. И эта волынка может тянуться очень долго, отравляя международный климат между Россией и остальным "цивилизованным" миром.
        Monster_Fat
        1. rocket757 Сегодня, 09:04
          Ну да, "цивилизованный" мир он такой .... если гадит кому, то тож цивильно или демократично!
          А как нюхнёшь амбре - гуано оно и есть гуано!
          rocket757
          1. Pingo Сегодня, 09:20
            "цивилизованный мир" сейчас летает на МКС постороенную на российских технологиях на российских же кораблях Союз.
            Pingo
            1. rocket757 Сегодня, 11:06
              Эт да, самые-самые "цивилы" своей станцией похвастаться не могут, да и с ракетами всё очень странно! Самые-самые у них вроде есть, а летать предпочитают на не цив-дем-либ и прочее, от нас варваров! Прикольно, если посмотреть внимательно!
              rocket757
        2. DMB_95 Сегодня, 09:19
          Цитата: Monster_Fat
          ... я бы не стал уж очень иронизировать над этой историей-у нее есть много возможностей быть повернутой в "правильную"-"нужную" сторону для западных "партнеров". Например, обвинять постоянно Россию в том, что она дескать, на самом деле............ И эта волынка может тянуться очень долго, отравляя международный климат между Россией и остальным "цивилизованным" миром.

          "Эта история" в любом случае будет использована западными "партнёрами" против России , поскольку именно для этого она и была придумана и реализована ими же самими . Сколько таких "историй" уже было , и сколько ещё будет ..
          DMB_95
      2. rocket757 Сегодня, 09:18
        Привет Алекс soldier
        енто всё для унутреннего потребления! Как стадо в кучу собрать? Да страшным медмедем напугать и всех делов!
        Ничего нового, да и большому брату лишний раз подлизнуть енто место!
        rocket757
    5. Spartanez300 Сегодня, 08:46
      Как говорится "на воре и шапка горит" , раз не хотят цивилизованного расследования .
      Spartanez300
    6. Венд Сегодня, 08:47
      Да Британии не нужно расследование по этому делу. Важна шумиха и проверка безоговорочной веры. Что США, что Британия одно и тоже.
      Венд
      1. rocket757 Сегодня, 09:09
        Англичанке нужна победоносная войнушка (желательно заочная, т.к. противник мож прийти и накостылять старушке)!
        У них на острове бардак ещё тот накатывает! Нужно чванливое, гордючее стадо на кого то ещё натравить!
        Фиг на них, сами в этом гуано потонут ... под свои двери не пускать и всё норм бум!
        rocket757
        1. Pingo Сегодня, 09:21
          интересно какой там сейчас процент цветных? 15 лет наpад одних только негров была 1/5
          Pingo
          1. Monster_Fat Сегодня, 10:09
            Не, негры там не основной контингент из "понаехавших", там в основном индусы и пакистанцы-тех точно уже 1/3 страны, еще полно турок и поляков. Что интересно индусы и пакистанцы вполне себе уживаются у бритов, а вот на родине-ну никак.
            Monster_Fat
            1. rocket757 Сегодня, 11:16
              Товарищ верь придёт тот час .... христианская гейропа станет новы магрибом или гибридом! Англичанка что думает, что пролив эту экспансию остановит??? На матрасах переплывут или под землёй проползут!!!
              rocket757
    7. Комментарий был удален.
  2. Хубун Сегодня, 08:10
    что надо бритам то, выпрашивают упорно
    Хубун
    1. LSA57 Сегодня, 08:19
      Цитата: Хубун
      что надо бритам то, выпрашивают упорно

      жаба заела, что стали МЕЛКОбритами laughing решили о себе напомнить и России нахамить
      LSA57
      1. BerBer Сегодня, 08:33
        Ситуация напоминает "моську и слона". А моська, по сути шавка - с хозяином(США). Самое главное, они сами не поняли, что повторяются. Британия - самое небезопасное место для наших предателей.
        BerBer
      2. cniza Сегодня, 08:36


        Однажды у англичанина спросили:
        — Скажите, почему у вас в Англии нет антисемитизма?
        - Видите ли, мы, англичане, не считаем евреев умнее себя...
        - А почему у вас столько русофобии?


        Этим анекдотом все сказано.
        cniza
  3. Teberii Сегодня, 08:12
    Сказка лож,да в ней намек. Выдумка выгодна прежде всего для внутреннего потребления.В современных экономических условиях поднимать военный бюджет без явного врага не получится.А Трамп уже всех предупредил,что платить придется.
    Teberii
  4. Zubr Сегодня, 08:13
    Британия как всегда, ведёт себя как нашкодившая школьница. Ну пускай покапризничают. smile
    Zubr
    1. Pingo Сегодня, 09:23
      их школьниц там как оказалось под полицейской крышей массово бешенцы насилуют
      Pingo
  5. К-50 Сегодня, 08:18
    Представитель Великобритании «в грубой форме под политизированными предлогами» заблокировал принятие в Совбезе ООН предложенного Россией проекта заявления по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

    Так мелкобриттам и не нужно правильное расследование. Как до сих пор нет результатов по Литвиненко. Им нужен повод полаять на Россию. Эх, жаль нельзя их в труху стереть!!! Как они уже остобрыдли за время своего существования!!! Сколько крови русской выпили!!!
    Будет и на нашей улице праздник, когда от их островов одни плеши останутся!!! am angry
    А может и их не останется? what
    Так ещё лучше. yes laughing
    К-50
  6. shubin Сегодня, 08:27
    Измельчали мелкобриты, в былые времена на подлости более горазды были, а тут, мало того, что топорно сработали, так ещё и повторяться начали.
    shubin
  7. Pingo Сегодня, 08:29
    При чем здесь химическое ОМП? Не приняли и хорошо, даже лучше, показали кто они есть.
    рицин бы еще в ХО записали.
    Pingo
  8. Комментарий был удален.
  9. Дормидонт Сегодня, 08:41
    А нужно ли России участие в этом сатанинском гадюшнике?
    Дормидонт
  10. savage1976 Сегодня, 08:41
    Применение ОВ произошло в Британии? Да, пострадали граждане Британии? Да и России. Британская территория зона ответственности Британии и ее спецслужб? Да. Щначит пока не доказано обратное, правительство Британии, ее премьер Тереза Мей и спецслужбы применили ОВ против своих граждан и гостей страны в нарушение конвенции о запрете хим.оружия.

    И хватит с этими бешеными шавками цацкаться.бешеная - пристрелить чтоб не мучалась и других не заражала.
    savage1976
  11. gukoyan Сегодня, 08:54
    Что-то совсем задолбал этот скандал, ну блин даже глупцу понятно кто замутил этот кипишь и для чего, а наши ведутся на него.
    gukoyan
  12. кедр Сегодня, 09:02
    Такое нагнетание массового психоза свидетельствует, что эти гиены готовятся к открытой войне с Россией. Поэтому именно от них можно ожидать применения в первую очередь химического, бактериологического, биологического и генетического оружия. Современные авиалинии лучшее средство доставки такого оружия в любую страну...
    Зрим в корень, уважаемые. Не зря нагло-саксовские химики громче всех орут на весь мир - "Держи химиков..!"
    кедр
    1. Pingo Сегодня, 09:13
      Кибератаку они уже обещали, а в свое время на "российские кибератаки" обещали ответить вооруженной силой.
      Pingo
  13. demo Сегодня, 09:33
    Сообщается, что проект заявления для печати, подготовленный РФ, состоял из двух предложений: «в нем выражалась глубокая тревога в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса в соответствии с обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химического оружия».

    На заметку Полномочному представителю РФ в ООН.
    Заявление надо делать по другому.
    "Российская Федерация заявляет свою полную непричастность к данному инциденту и готова провести следственный эксперимент на территории Соединенного Королевства Великобритания, в виде показательного применения БОВ "Новичок", в районе Даунинг-стрит или Букимгенского дворца, по выбору приглашающей стороны".
    Так дойдет быстрее.
    demo
    1. Хорон Сегодня, 10:47
      Это прямое объявление войны вообще-то!
      Хорон
  14. assa67 Сегодня, 09:46
    ничего,осталось три дня до выборов,потом еще недельку по-воняют,и все устаканится...сборная на ЧМ едет,а "представители высшего руководства,в том числе члены королевской семьи(видимо принцы)в Россию не поедут"...по мне так они тут на ху...дожественной выставке даже не нужны
    assa67
  15. Monster_Fat Сегодня, 09:57
    Все же меня поражает «беззубость» российской идеологической машины. Ну например, речь которую произносил представитель России в Совбезе ООН-она изобилует фразеологическими оборотами делающими ее «малопонятной» обывателям, скучной. Ну почему нельзя «приблизить» речи российских дипломатов к широкой аудитории? Ведь, простые понятные выражения, да еще если они разбавлены «слэнгом» сразу доходят до сознания людей, растаскиваются на цитаты, становятся популярными «мемами». Ну помните незабвенное Лавровское: «дибилы… б…..» Кроме того надо использовать любую возможность «ловить на слово» так называемых «партнеров» и отвечать не по «протоколу», а с «ехидцей», использовать слова этих оппонентов против них же. Ну, например, Тереза Мей произнесла фразу: «с высокой долей вероятности»-это же находка! Это же готовый «мем», который тут же надо растиражировать в СМИ, официальных речах и пр. Использовать эту фразу в связке, мол, что «все британское правосудие-с высокой долей вероятности», «типично британские выводы-с высокой долей вероятности» и пр. И постоянно это повторять-при любом случае, то есть постоянно тыкать их мордой в свою глупость. Англичане страшно не любят, когда их ловят на их же глупости. Но этого не происходит. В России принята только оправдательная-извинительная риторика в диалоге с "заклятыми" "партнерами", типа: выражать недоумение, сожаление и пр. -не дай бог "партнеры" обидятся или "выйдем за рамки протокола"...
    Monster_Fat
    1. часовщик Сегодня, 10:52
      а вот интересно, в судах такой оборот речи ---- " с высокой долей вероятности" рассматривается как доказательство? Если нет, то к чему делать шоу из всего этого?
      часовщик
  16. часовщик Сегодня, 10:07
    часто задаюсь одним и тем же вопросом ----- ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ --- ООН? СССР дал пилюлей фашистам, дошел до Берлина, показал всем на что способен русский человек когда его пытаются поставить на колени, к победе СССР примазалось куча стран, во главе с США, собрались, выступили, создали вместе эту организацию, приняли устав организации, ратифицировали все оговорки, поправки и так далее и что? И с того момента, единственной страной кто не нарушает устава ООН, является СССР в последствии его приемник -- Россия...... Вроде бы организация серьезная, так почему за нарушения ее устава нет никаких реальных наказаний? Мало того, США вообще открыто заявляли что не собираются выполнять устав ООН и следовать ему.... Так для кого и против кого эта организация создана? Сегодня это именно то место, где можно бездоказательно обвинить любую страну, любое правительство, которое США считает нужным оболгать, потрясти пробиркой и так далее, после чего ввести санкции, рассчитанные на удушение этой страны, или просто уничтожить или сменить режим в этой стране по своему усмотрению....... И за это еще все страны, кто заседает там, платят не малые взносы........ Сегодня это похоже уже не на серьезную контору а больше на Цирк Шапито...... Реально происходит какое то театральное действие, с одной стороны сидит Россия, с другой Европа во главе с США, остальные просто "зрители", купившие билеты на это "представление". И на каждом заседании одно и то же --- постоянное судилище России, обвинение ее во всех смертных грехах, по любым поводам, абсолютно бездоказательно и нагло и как следствие вынесение России каких либо приговоров, в виде запретов, санкций и так далее....... Я не помню что бы кто то хоть раз ответил за лживые обвинения, я так же не помню что бы какая либо западная страна ответила за свои безответственные действия в отношении других стран........ В последнее время заседания ООН, ассоциируются у мне со сказкой --- "Буратино", где персонажа этой сказки, Пьеро, постоянно лупит дубиной, шут Петрушка.......
    До каких пор это будет длиться? Может пора поменять действо в этой "пьесе" ???
    Если невозможно принять в ООН реальные правила по которым беспочвенно нельзя обвинять никого, а тем более применять какие то ни было решения о наказании на пустом месте, то к чему тогда вообще эта организация нужна? На сегодняшний день ООН используется как дубинка для России западными странами во главе с США и никак иначе, причем одни отвечают за свои действия, другие абсолютно творят все что хотят, занимаются полным беспределом, сменяют правительства, бомбят кого захотят в свою угоду и так далее....
    часовщик
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:18
      ООН нужна. Но чтобы оградить ее трибуну от "фейкометов" и "лживых обличителей" нужно уметь привлекать к ответственности, через различные судебные инстанции, тех лиц, которые с ее трибуны лгут, выдают "фейковую" информацию, заведомо вводят в заблуждение остальных ее членов...
      Monster_Fat
      1. часовщик Сегодня, 10:27
        Хм.. и как, к примеру, США ответили за то что уничтожили Ирак?
        часовщик
      2. часовщик Сегодня, 10:38
        и в каких судах и судебных инстанциях можно привлечь тех кто этим занимается? И сколько лет на это понадобится? В каком суде сегодня разбирается дело о уничтожении правительства Ирака, Ливии и т.д.? Или ковровые бомбардировки были законны с точки зрения ООН? А как наказали тех, кто сбросил атомную бомбу На Хиросиму и Нагасаки? По Югославии в каком суде рассматривают дело? Могу продолжать...... wink
        часовщик
        1. Monster_Fat Сегодня, 10:50
          Так уже давно обсуждалось,что при ООН нужно создать комитет который определял бы различное "государственные преступления" и инициировал бы их расследование в специально созданном филиале Гаагского трибунала. Однако... во первых это потребовало бы создание такого международного суда-причем признанного всеми странами ООН, тюрем ООН и прочей инфрасруктуры, во-вторых, из-за засилия проамерикански настроенного большинства в ООН, можно догадаться, расследование "чьих" "преступлений" в основном будет иницировать этот комитет ООН. Остается один способ - обвинять конкретных людей которые лгут, обвиняя их в преднамеренной лжи с корыстными целями и обращаться по этому поводу в любой международный суд с возможно большей юрисдикцией. Другого выхода пока нет.
          Monster_Fat
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