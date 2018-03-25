Самые дорогие шлемы. Шлем Кросби Гаррет. Часть первая

Археологи всегда надеются найти… клад. Ну, или не клад, но нечто очень ценное, пусть даже и не обязательно золотое. Причем им и в самом деле везет. В Египте нашли золотой гроб и маску фараона Тутанхамона из золота высокой пробы весом 10,5 кг, и это вроде все знают. А вот о том, что масок, подобных «тутанхамоновой», найдено несколько, знают, увы, в основном специалисты. Про серебряный гроб фараона Псусеннеса I и его маску, наверное, тоже не все знают, хотя она не менее прекрасный образец древнеегипетского искусства. Впрочем, находка была же сделана в 1939 году, когда по всей Европе полыхала война и людям было просто не до археологии. Находят горшки с медяками и наконечники стрел, находят серебряные гривны (одну такую, найденную у нас на Золотаревском городище, довелось держать в руках… странное ощущение), и много чего еще – тонны, десятки и сотни тонн самого разного металла и камней. Так что, когда кто-то начинает утверждать (спьяну или сдуру, уж не знаю), что все это закопано в землю специально, чтобы… исказить историю, это просто смешно. Не стоит сей каторжный труд по изготовлению всех этих изделий тех мизерных результатов, которые мы в итоге имеем. А обогащать потомков куда как проще, если положить деньги в надежный банк.«Шлем Кросби-Гаррет» – внешний вид.Хотя, да, бывает и так, что люди находят уникальные предметы как раз там, где найти их никто и не ожидает. Впрочем, не совсем так. Римский шлем у нас под Нижним Новгородом еще никто не находил, а вот в Англии их найдено уже довольно много, и почему так, вряд ли нужно объяснять. И вот сегодня мы и расскажем как раз о находках самых дорогих… шлемов. Причем практически все они сделаны в Англии, хотя уникальные и дорогие (с финансовой точки зрения, равно как и с исторической!) шлемы находили и в других местах. Ну а начать следует, конечно, же с находки самого дорогого шлема в истории, получившего название – «шлем Кросби-Гаррет».Это древнеримский шлем, сделанный из медного сплава и относящийся по времени изготовления приблизительно к I – III веку нашей эры. Шлем этот был найден в мае 2010 года местным жителем с помощью металлодетектора в местечке Кросби-Гаррет в Камбрии, в Англии. Судя по всему, это не боевой шлем. Скорее всего, он предназначался либо для каких-то церемоний, либо для участников военизированных конных игр «хиппика гимнасия». В пользу этого говорит тот факт, что подобные шлемы здесь уже находили и этот является третьим по счету.Но самое главное заключается все-таки не в этом, а в том, что 7 октября 2010 года «шлем Кросби-Гаррет» продали с аукциона Кристи за фантастическую сумму в 2,3 млн фунтов стерлингов (3,6 млн долларов) некоему анонимному покупателю по… телефону. И, кстати, кто этот человек неизвестно до сих пор!А было так, что многие жители Англии при первом же удобном случае покупают себе металлоискатель и обходят с ним как собственные владения, так и общественные поля и леса в поисках предметов старины. И поскольку на земле древней Британии кого и чего только не было, довольно часто им сопутствует удача. Так было и на этот раз: шлем был обнаружен частным поисковиком, также пожелавшим остаться неизвестным, с помощью металлоискателя на территории пастбища фермы, которой владел некий Эрик Робинсон, в районе Кросби-Гаррет. О том, что в этих местах располагались какие-нибудь древнеримские поселения или лагеря, ничего известно не было. Но зато через эти места проходила древняя римская дорога, которая вела к северной границе римской Британии. Дорога эта имела важное, можно сказать, стратегическое значение, а раз так, то можно было предполагать и значительное военное присутствие, и перемещение военных сил в этих местах в далеком прошлом. То есть по ней на север шли римские легионы и скакала конница, в том числе и сарматские катафракты, и здесь же они вполне могли разбивать свои лагеря.Находка представляла собой отнюдь не целый шлем, а 33 больших и 34 мелких обломков, причем, скорее всего, он был завернут в ткань и помещен лицевым щитком вниз. Так как здесь не было, как считают, римских поселений, то можно предположить, что шлем закопали в землю в момент опасности, которая угрожала его владельцу. Но, тем не менее, у него все-таки было время, чтобы его зарыть! Впрочем, вполне возможно, что теперь здесь проведут тщательные археологические исследования. Однако когда это будет? Об этом только еще говорят.Как уже было сказано, от долгого нахождения в земле шлем сильно разрушился, так что в итоге представлял собой набор из 67 различных обломков. Но аукционный дом Кристи нанял реставраторов, которые восстановили его в своем прежнем виде. Считается, что поскольку реставрация была проведена еще до того, как шлем был предоставлен Британскому музею для проведения научной экспертизы, вполне возможно, что при этом была утрачена важная информация относительно происхождения данного шлема. С другой стороны, экспертиза подтвердила главное, а именно, что это не подделка. Интересно, что некоторые фрагменты шлема несут на себе следы белого металла, что дает основание считать, что весь шлем был целиком покрыт белым металлом «под серебро».«Шлем Кросби-Гаррет». Фотография, сделанная во время аукциона.После реставрации получился типичный церемониальный шлем римского кавалериста, какие применялись во время игр «хиппика гимнасия». Внешний облик шлема с маской представлял собой голову юноши с кудрявыми волосами и во фригийском колпаке. На заостренной верхушке шлема находился крылатый сфинкс, что было довольно необычно для такого рода шлемов. Возможно, что маска и шлем изображают бога Митру, культ которого был популярен среди римских легионеров в I—IV вв. н. э.Было понятно, что находка в Кросби-Гаррет представляется весьма ценной с исторической точки зрения, а раз так, то она имеет и определенную денежную стоимость. Но можно ли считать ее кладом, вот в чем вопрос? Дело в том, что по английскому законодательству, а оно считается одним из наиболее проработанных в мире по этому вопросу, кладом эту находку юридически не признали, так как предметы из бронзы считаются таковым лишь в том случае, если их находят в цельном, а не в поврежденном виде. А вот предметы из золота или серебра считаются кладом вне зависимости от какой бы то ни было их исторической ценности.Если бы шлем официально признали кладом, то началась бы долгая бюрократическая процедура по его экспертизе, а государственные музеи Англии получили приоритетное право на выкуп шлема у археолога-любителя, из-за чего сумма, которую они заплатили бы нашедшему шлем и владельцу земли, на которой его нашли, могла бы быть совсем не так велика. Но поскольку права такого музеи не получили, шлем был продан с аукциона 7 октября 2010 года за 2 281 250 фунтов стерлингов ($ 3 631 750), включая комиссию аукциона, а приобрел его анонимный покупатель, который делал ставки по телефону. Сумма продажи шлема значительным образом превысила предварительные оценки его продажи: большинство экспертов считали, что сумма в 200 – 300 тысяч фунтов окажется вполне достаточной, а предположение, что шлем будет куплен за 500 тысяч фунтов, посчитали слишком смелым.Шлем в помещении во время торгов на аукционе Кристи.Музей Тулли из Карлайла предложил начать сбор средств для того, чтобы на них выкупить шлем и разместить его в своей экспозиции, то есть оставить в графстве, где его нашли. Один из меценатов заявил, что готов даже жертвовать по одному фунту на каждый собранный общественный фунт. Таким образом удалось собрать более 50 000 фунтов, плюс 50 000 поступило от анонимного мецената – то есть более 100 тысяч фунтов – огромную в общем-то сумму, к которой к тому же добавился еще и специальный грант в размере 1 млн фунтов от Фонда Национального наследия. Но… даже таких средств оказалось недостаточно и шлем ушел в частные руки. Музей предлагал покупателю разместить шлем в экспозиции музея хотя бы на некоторое время, но успеха эти переговоры не принесли.Все эти события вызвали в Англии оживленную дискуссию по поводу закона о кладах и оценке его соответствия возможным ситуациям. По закону получается, что пять серебряных монет XVI века, которые стоят всего 50 фунтов, попадают под действие закона о кладах, и, хотя музеям эти монеты не нужны, они тем не менее владеют приоритетным правом на их выкуп. Зато ценность вроде «шлема Кросби-Гаррет» они купить не могут из-за нехватки средств. Кроме того, сотрудники музея Тулли, а также ряд чиновников призвали правительство запретить вывоз шлема из Англии.В общем-то, здорово, что есть еще места на земле, где подобные находки вообще возможны, однако важно и другое - чтобы в той стране, где они совершаются, были бы еще и проработанные в этой области законы!Продолжение следует...