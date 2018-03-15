В Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу

Стороны отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Представители СММ ОБСЕ также отметили снижение уровня насилия на 60%,

Представители республики призвали участников переговорного процесса объективно и транспарентно разобраться и установить виновную сторону, а также принять меры для создания условий, при которых подобные нарушения будут невозможны, чтобы, наконец-то, нормализовать работу водного объекта инфраструктуры, обеспечивающего жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения,

Несмотря на имеющиеся условия для скорейшего разрешения конфликта, представители Киева прилагают все усилия для достижения обратного результата – максимального затягивания переговорного процесса и конфликта в Донбассе,

Россия, как и ОБСЕ, являясь посредником в разрешении конфликта в Донбассе, последовательно добивается предметного обсуждения политических мер, предусмотренных минскими соглашениями. Еще раз подчеркну, что особый статус Донбасса с введением его по "формуле Штайнмайера" и амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта,

Это говорит о ее фактическом стремлении разрешить конфликт "в обход" одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН минских соглашений, обострив военную составляющую конфликта. Действия Украины все более выдавливают республики за рамки украинской государственности,