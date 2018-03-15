11:21 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу

Очередная встреча контактной группы по урегулированию в Донбассе прошла в не совсем обычном формате – из-за непогоды в Минск не смогли прилететь спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и представитель Киева Леонид Кучма, они участвовали в заседании по видеосвязи, передает РИА Новости.



Сообщается, что «стороны конфликта и посредники обсудили вопросы обеспечения перемирия в регионе, перспективы обмена пленными, восстановление инфраструктуры региона, гуманитарный и политический аспект урегулирования».


Стороны отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Представители СММ ОБСЕ также отметили снижение уровня насилия на 60%,
рассказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Стороны конфликта не упустили возможности обменятся обвинениями в нарушении перемирия в адрес друг друга.

Представители ДНР «акцентировали внимание на обстрелах транспорта с персоналом Донецкой фильтровальной станции, а также насосной станции в Васильевке», которые были зафиксированы СЦКК 7, 10, 12 и 13 марта.

Представители республики призвали участников переговорного процесса объективно и транспарентно разобраться и установить виновную сторону, а также принять меры для создания условий, при которых подобные нарушения будут невозможны, чтобы, наконец-то, нормализовать работу водного объекта инфраструктуры, обеспечивающего жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения,
сказал представитель ДНР в СЦКК.

На встрече вновь не удалось добиться прогресса в решении блока политических вопросов.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, Киев затягивает решение политических вопросов, чем отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Несмотря на имеющиеся условия для скорейшего разрешения конфликта, представители Киева прилагают все усилия для достижения обратного результата – максимального затягивания переговорного процесса и конфликта в Донбассе,
сказала она.

В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов обратил внимание, что «Киев своим нежеланием выполнять политические меры в рамках урегулирования конфликта на юго-востоке страны продолжает выталкивать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из украинской государственности».

Россия, как и ОБСЕ, являясь посредником в разрешении конфликта в Донбассе, последовательно добивается предметного обсуждения политических мер, предусмотренных минскими соглашениями. Еще раз подчеркну, что особый статус Донбасса с введением его по "формуле Штайнмайера" и амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта,
заявил он.

Грызлов подчеркнул, что власти Украины до сих пор «не предоставили даже позицию по этим законодательным актам».

Это говорит о ее фактическом стремлении разрешить конфликт "в обход" одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН минских соглашений, обострив военную составляющую конфликта. Действия Украины все более выдавливают республики за рамки украинской государственности,
добавил полпред РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. silberwolf88 Сегодня, 08:42
    Да да ... иногда мероприятия проводят для галочки ... лишний раз напоминая о договорённостях (хотя цена им очень эфемерна) ... ведь первый кто от них откажется ... тот сразу и неправ ... думаю украинство да и Запад ох как пожалели что вообще согласились на Минск ... да ещё и одобрили его резолюцией ООН ... сейчас нужно держать лицо))
    silberwolf88
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:44
      Из пустого в порожнее , это такие переговоры .
      Spartanez300
      1. Кроу Сегодня, 08:50
        Сядятся за стол и шишбыш гоняют. По итогу что-то излагают. Кто и сколько кому уступил.
        Даже сами делегаты понимают, что ерундой занимаются. Но международное право велит продолжать.
        Кроу
        1. Hard Rock Сегодня, 08:54
          Шиш - беш будет правильно
          Hard Rock
          1. Кроу Сегодня, 09:00
            Правильно будет - ситуацию разрешить так, чтоб люди не гибли. А шишбыш или шиш-беш на встрече контактных групп - это не правильно.
            Кроу
            1. роман66 Сегодня, 09:37
              в Минске вряд ли это сделать удастся, только шишбеш!
              роман66
              1. assa67 Сегодня, 10:26
                Рома,приветствую hi
                Цитата: роман66
                «Киев своим нежеланием выполнять политические меры в рамках урегулирования конфликта на юго-востоке страны продолжает выталкивать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из украинской государственности».

                бандерлоги надеются на ввод "миротворцев" на всю территорию Донбасса,причем что эти самые"миротворцы"будут подконтрольны ,если не куеву на-прямую,то их союзникам...независимых ,по определению,нет
                assa67
                1. роман66 Сегодня, 10:34
                  привет hi в этом случае миротворцы должны быть очень смелыми ребятами - шансов на люли будет предостаточно
                  роман66
    2. Зяблицев Сегодня, 08:45
      От Киева вообще какой то левый поц выступает...Пенсионер всесоюзного значения! Кучма, поди,прямо с грядок своего огорода по скайпу делал умное лицо щирого хохла.... ! laughing
      Зяблицев
      1. влад66 Сегодня, 09:08
        Цитата: Зяблицев
        Кучма, поди,прямо с грядок своего огорода по скайпу делал умное лицо щирого хохла....

        Кучма во многом и виноват в творимом сегодня беспределе в Украине, ему бы висеть на осине рядом с петюнчиком, кравчуком и прочими правителями.
        влад66
        1. Зяблицев Сегодня, 09:10
          За это никто не спорит! Но там кандидатов на осину пруд пруди, правда, справедливости ради, не будем забывать главных вредителей: Горбачева и Ельцина. Один из них вполне годен висеть на осине в реале!
          Зяблицев
          1. роман66 Сегодня, 09:38
            надо поторопиться request
            роман66
    3. сибиралт Сегодня, 09:52
      "Минск -2" давно умер. И на кой мертвому припарка? belay
      сибиралт
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:46
    Переговоры по Донбассу с Украиной и ОБСЕ без Украины и без ОБСЕ.....И вообще о чем там можно говорить ? И есть ли смысл говорить !?
    Uncle Lee
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:48
    Эх, жаль, что не хватило сил у ополчения взять Мариуполь ( и не говорите мне, что могли, "но остановили") не было сил, на самом деле. Уличные бои требуют большой группировки. Преимущества в вооружении и численности. Одной мотивации - не хватит.
    Но если бы... Эх, да что говорить... Сейчас и разговоры шли бы другие. wassat
    Горный стрелок
    1. rocket757 Сегодня, 08:57
      Наступление эт многие трудности и большие потери! Взятие населённого пункта, а тем паче города эт потери в квадрате, если не в кубе. Не могли, сил таких не было и нет!
      rocket757
      1. роман66 Сегодня, 09:39
        привет hi надо было купить Мариуполь у хохлокомандования!
        роман66
        1. rocket757 Сегодня, 11:21
          Привет soldier
          Эт верно, ишак с мешками золота не одни ворота открывал и крепости брал!!!
          Только перспективы у Новороссии туманные были тогда, да и теперь в долгую строить планы сложно.
          За перспективы надо бороться реально так, с оружием и потерями! Не мне судить, учить тех людей, выбор они должны делать сами.
          rocket757
  4. Esoteric Сегодня, 08:50
    В Минске надо проводить договорённости по взаимоотношениям России и Белоруссии yes
    Esoteric
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 09:36
    Действия Украины все более выдавливают республики за рамки украинской государственности,

    Ну если то, что происходит в Юкрейн можно назвать государственностью, то и слава богу, что ЛДНР не встраиваются в неё..
    Мир в Донбассе не нужен никому кроме России, Беларуси и самих жителей ЛДНР. Все остальные только "ручки греют у костра" преследуя собственные интересы...
    КОТ БАЮН
  6. g1washntwn Сегодня, 10:49
    Вот еще одна причина для чего бриты "траванули" Скрипаля - отвлечь от заранее спланированного срыва переговоров.
    g1washntwn
Картина дня