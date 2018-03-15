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В Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу
Очередная встреча контактной группы по урегулированию в Донбассе прошла в не совсем обычном формате – из-за непогоды в Минск не смогли прилететь спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и представитель Киева Леонид Кучма, они участвовали в заседании по видеосвязи, передает РИА Новости.
Сообщается, что «стороны конфликта и посредники обсудили вопросы обеспечения перемирия в регионе, перспективы обмена пленными, восстановление инфраструктуры региона, гуманитарный и политический аспект урегулирования».
Стороны конфликта не упустили возможности обменятся обвинениями в нарушении перемирия в адрес друг друга.
Представители ДНР «акцентировали внимание на обстрелах транспорта с персоналом Донецкой фильтровальной станции, а также насосной станции в Васильевке», которые были зафиксированы СЦКК 7, 10, 12 и 13 марта.
На встрече вновь не удалось добиться прогресса в решении блока политических вопросов.
По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, Киев затягивает решение политических вопросов, чем отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов обратил внимание, что «Киев своим нежеланием выполнять политические меры в рамках урегулирования конфликта на юго-востоке страны продолжает выталкивать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из украинской государственности».
Грызлов подчеркнул, что власти Украины до сих пор «не предоставили даже позицию по этим законодательным актам».
Сообщается, что «стороны конфликта и посредники обсудили вопросы обеспечения перемирия в регионе, перспективы обмена пленными, восстановление инфраструктуры региона, гуманитарный и политический аспект урегулирования».
Стороны отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Представители СММ ОБСЕ также отметили снижение уровня насилия на 60%,рассказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Стороны конфликта не упустили возможности обменятся обвинениями в нарушении перемирия в адрес друг друга.
Представители ДНР «акцентировали внимание на обстрелах транспорта с персоналом Донецкой фильтровальной станции, а также насосной станции в Васильевке», которые были зафиксированы СЦКК 7, 10, 12 и 13 марта.
Представители республики призвали участников переговорного процесса объективно и транспарентно разобраться и установить виновную сторону, а также принять меры для создания условий, при которых подобные нарушения будут невозможны, чтобы, наконец-то, нормализовать работу водного объекта инфраструктуры, обеспечивающего жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения,сказал представитель ДНР в СЦКК.
На встрече вновь не удалось добиться прогресса в решении блока политических вопросов.
По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, Киев затягивает решение политических вопросов, чем отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Несмотря на имеющиеся условия для скорейшего разрешения конфликта, представители Киева прилагают все усилия для достижения обратного результата – максимального затягивания переговорного процесса и конфликта в Донбассе,сказала она.
В свою очередь полпред РФ Борис Грызлов обратил внимание, что «Киев своим нежеланием выполнять политические меры в рамках урегулирования конфликта на юго-востоке страны продолжает выталкивать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из украинской государственности».
Россия, как и ОБСЕ, являясь посредником в разрешении конфликта в Донбассе, последовательно добивается предметного обсуждения политических мер, предусмотренных минскими соглашениями. Еще раз подчеркну, что особый статус Донбасса с введением его по "формуле Штайнмайера" и амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта,заявил он.
Грызлов подчеркнул, что власти Украины до сих пор «не предоставили даже позицию по этим законодательным актам».
Это говорит о ее фактическом стремлении разрешить конфликт "в обход" одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН минских соглашений, обострив военную составляющую конфликта. Действия Украины все более выдавливают республики за рамки украинской государственности,добавил полпред РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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