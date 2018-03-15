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Ситуация в Сирии
Боевики объявили о начале новой антиправительственной операции на севере Хамы. Радикалы лишились двух своих главарей под Дамаском. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На северо-востоке от Дамаска в течение дня разворачивались столкновения между антиправительственными формированиям и частями Сирийской арабской армии (САА). Противники вели бои у городов Джисрин и Ар-Рейхан. Радикалы утратили почти все фермы на окраинах Ар-Рейхана. Авиаударам сирийских ВВС подверглись укрепрайоны недалеко от населенных пунктов Кафр Батна, Замалка и Сакба. В результате боевики потеряли двух высокопоставленных лидеров, а также 12 исламистов. Кроме того, был уничтожен один из командных пунктов группировки. К вечеру стало известно, что практически половина Джисрина перешла под контроль САА. Российский Центр по примирению враждующих сторон передавал, что за последние несколько дней из Восточной Гуты были вывезены более 300 местных жителей. Многие были в тяжелом состоянии и в настоящий момент находятся под наблюдением специалистов.
В провинции Алеппо не утихали столкновения между протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). В первой половине дня боевики ССА захватили населенные пункты Карбаш, Кафр Дали Аль-Тахтани, Аль-Ябиса и Масар Хак. Позднее под контроль ССА также перешли деревни Кори Гуль, Шадир, Чолаган, Гез, Шатиян, Маррата, Куран, Кафр Шиль и Казия. Сообщалось, что исламисты «свободной армии» окружали Африн, практически не встречая сопротивления со стороны курдских подразделений. По данным турецких военных, с начала операции ликвидировано 3444 «курдских террориста».
В минувшие сутки исламисты объявили о начале новой антиправительственной операции под названием «Ярость за Гуту» на севере провинции Хама. Боевики внезапно перешли в атаку у населенного пункта Керназ. Сначала подразделения Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены отступить, однако позднее город вновь перешел под контроль правительственных сил. Ожесточенные бои также разворачивались у населенного пункта Аль-Хамамият. В результате противостояния около 30 джихадистов были уничтожены, среди них – двое главарей. Поддержку правительственным войскам оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии.
На северо-востоке от Дамаска в течение дня разворачивались столкновения между антиправительственными формированиям и частями Сирийской арабской армии (САА). Противники вели бои у городов Джисрин и Ар-Рейхан. Радикалы утратили почти все фермы на окраинах Ар-Рейхана. Авиаударам сирийских ВВС подверглись укрепрайоны недалеко от населенных пунктов Кафр Батна, Замалка и Сакба. В результате боевики потеряли двух высокопоставленных лидеров, а также 12 исламистов. Кроме того, был уничтожен один из командных пунктов группировки. К вечеру стало известно, что практически половина Джисрина перешла под контроль САА. Российский Центр по примирению враждующих сторон передавал, что за последние несколько дней из Восточной Гуты были вывезены более 300 местных жителей. Многие были в тяжелом состоянии и в настоящий момент находятся под наблюдением специалистов.
В провинции Алеппо не утихали столкновения между протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). В первой половине дня боевики ССА захватили населенные пункты Карбаш, Кафр Дали Аль-Тахтани, Аль-Ябиса и Масар Хак. Позднее под контроль ССА также перешли деревни Кори Гуль, Шадир, Чолаган, Гез, Шатиян, Маррата, Куран, Кафр Шиль и Казия. Сообщалось, что исламисты «свободной армии» окружали Африн, практически не встречая сопротивления со стороны курдских подразделений. По данным турецких военных, с начала операции ликвидировано 3444 «курдских террориста».
В минувшие сутки исламисты объявили о начале новой антиправительственной операции под названием «Ярость за Гуту» на севере провинции Хама. Боевики внезапно перешли в атаку у населенного пункта Керназ. Сначала подразделения Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены отступить, однако позднее город вновь перешел под контроль правительственных сил. Ожесточенные бои также разворачивались у населенного пункта Аль-Хамамият. В результате противостояния около 30 джихадистов были уничтожены, среди них – двое главарей. Поддержку правительственным войскам оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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