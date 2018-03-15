11:23 15 марта
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Ситуация в Сирии

Боевики объявили о начале новой антиправительственной операции на севере Хамы. Радикалы лишились двух своих главарей под Дамаском. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На северо-востоке от Дамаска в течение дня разворачивались столкновения между антиправительственными формированиям и частями Сирийской арабской армии (САА). Противники вели бои у городов Джисрин и Ар-Рейхан. Радикалы утратили почти все фермы на окраинах Ар-Рейхана. Авиаударам сирийских ВВС подверглись укрепрайоны недалеко от населенных пунктов Кафр Батна, Замалка и Сакба. В результате боевики потеряли двух высокопоставленных лидеров, а также 12 исламистов. Кроме того, был уничтожен один из командных пунктов группировки. К вечеру стало известно, что практически половина Джисрина перешла под контроль САА. Российский Центр по примирению враждующих сторон передавал, что за последние несколько дней из Восточной Гуты были вывезены более 300 местных жителей. Многие были в тяжелом состоянии и в настоящий момент находятся под наблюдением специалистов.


В провинции Алеппо не утихали столкновения между протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). В первой половине дня боевики ССА захватили населенные пункты Карбаш, Кафр Дали Аль-Тахтани, Аль-Ябиса и Масар Хак. Позднее под контроль ССА также перешли деревни Кори Гуль, Шадир, Чолаган, Гез, Шатиян, Маррата, Куран, Кафр Шиль и Казия. Сообщалось, что исламисты «свободной армии» окружали Африн, практически не встречая сопротивления со стороны курдских подразделений. По данным турецких военных, с начала операции ликвидировано 3444 «курдских террориста».

В минувшие сутки исламисты объявили о начале новой антиправительственной операции под названием «Ярость за Гуту» на севере провинции Хама. Боевики внезапно перешли в атаку у населенного пункта Керназ. Сначала подразделения Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены отступить, однако позднее город вновь перешел под контроль правительственных сил. Ожесточенные бои также разворачивались у населенного пункта Аль-Хамамият. В результате противостояния около 30 джихадистов были уничтожены, среди них – двое главарей. Поддержку правительственным войскам оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Сергей уи Сегодня, 09:29
    Что-то Асад с применением хим. оружия тянет, выборы уже вот вот laughing
    Сергей уи
    1. ПалБор Сегодня, 09:38
      Да смешного мало.США и Израиль уже двигатели своих F-35 прогрели.Только отмашки ждут.
      ПалБор
    2. сибиралт Сегодня, 09:40
      Хим оружие туда еще американцам завезти надо. Химзаводик в Восточной Гуте Асад уничтожил сгоряча, похоже. winked
      сибиралт
    3. Dashout Сегодня, 09:41
      Дааа...., скоро эти гады устроят "шоу"... Им надо протянуть параллель между отравлением предателя в англии и имитацией хим.атаки в Сирии... Тогда будет понятна торопливость и взвинченность Мэй
      Dashout
      1. iliitchitch Сегодня, 09:58
        Цитата: Dashout
        Им надо протянуть параллель между отравлением предателя в англии и имитацией хим.атаки в Сирии... Тогда будет понятна торопливость и взвинченность Мэй

        "Новичком" , параллельней и тупее не бывает . Хотя , думаю , не будет шоу . Одно дело "глубокая озабоченность" от Лаврова , совсем другое привет от Герасимова насчёт утилизации ракет и их носителей . Это ж война тогда .
        iliitchitch
    4. RASKAT Сегодня, 09:46
      Тем временем в провинции Хама правительственные войска нанесли удар со стороны н.п Скальбия, от террористов освобождены ряд населенных пунктов в том числе крупный Керназ, захвачена бронетехника противника, артиллерия, склады с боеприпасами. Если САА продолжат успешное наступление по направлению Кафр Набудах и далее, можно будет предположить, что САА пытается окружить с запада крупный город и опорный пункт противника Хан Шейхун, на юге провинции Идлиб.
      RASKAT
    5. Ушлый_башкорт Сегодня, 09:51
      После того, как правительственные войска в Восточной Гуте целую лабараторию нашли, свалить все на Асада будет сложно. Хотя, когда это наших "партнеров" останавливало...
      Ушлый_башкорт
  2. intuzazist Сегодня, 09:37
    Цитата: Сергей уи
    Что-то Асад с применением хим. оружия тянет, выборы уже вот вот laughing

    Не спеши! В субботу, после обеда жахнет! Да ещё и по турецким войскам долбанёт..........
    intuzazist
  3. donavi49 Сегодня, 09:37
    Ну все же общий настрой важен.

    У САА на подъеме, уровня 44 года у СССР.
    У Бабахов же на спаде.

    Итог - меганаступление из 10 группировок, 3 танка, до 500 моторизированных бабахов (включая тактикульных туркобабахов на МРАПах), не смогло даже 1 сутки продержаться. Потери два крупных варбоса (один из туркобабахов), один из трех танков (Т-62М из трофеев прошлого наступления, Северокорейский танк из резервов свеженький и просто Т-55)- северокорейский захватили правительственные силы. К вечеру наступающие откатились на исходные.
    Вот корейский танк едет на Керназ.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 09:38
      А вот он уже приехал, посадили на брюхо и на тапки.
      donavi49
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:47
    В общем, полосатоухие испугались. Повод для удара надо организовать, однако цейтнот...
    "Белые каски" - совсем зря суетились, массовку собирали... Наверное, и материал уже отснят... И смонтирован... Только, похоже, объект сжимается так быстро, что декорации уже "уехали" на освобожденную территорию. И надо "переснимать"... laughing
    Горный стрелок
  5. Silinvv Сегодня, 09:52
    Химическа атака на Гуту со стороны российских ВКС и армии Сирии назначена на субботу. Газ завезли, мирных жителей заблокировали. Путин а Асад лично подписали приказы о применении хим оружия. Путин приписал на резолюции - применить газ Новичок, разбросать упаковки от газа с надписями Sdelano v Rossii, десяток российских паспортов и вымпелов с символикой КГБ. Приказы опубликованы в российской прессе. Могу поспорить, что новости в иносми в воскресенье будут именно такими! Кровавый режим Трампа не умеет иначе.
    Silinvv
  6. Дмитрий В. Сегодня, 09:53
    Неужели, пока Асад не помер, антиправительственными формированиям не закончатся в Сирии?
    Дмитрий В.
  7. Livonetc Сегодня, 10:29
    Цитата: Дмитрий В.
    Неужели, пока Асад не помер, антиправительственными формированиям не закончатся в Сирии?

    Не так.
    Пока существует матрас, рассадник дерьма в сопровождении подматрасников, проблемы человечества продолжатся.
    Жизнь однако.
    Есть дерьмо.
    Есть необходимость это дерьмо убирать.
    Livonetc
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