11:19 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Постпредство США заблокировало российско-китайский проект заявления по КНДР

Вчера США на заседании Совбеза ООН заблокировали подготовленный Россией и Китаем проект заявления в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, передает ТАСС.



Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях,
сказал пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский.


Он сообщил, что инициатива РФ и КНР была нацелена «на поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и РК на высшем уровне».

В проекте отмечалась «важная позитивная динамика развития ситуации на Корейском полуострове», приветствовалось возобновление диалога между Пхеньяном и Сеулом и выражалась поддержка «проведению до конца мая встречи с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына».

В документе также подчеркивалось, что «важность принятия конкретных шагов по снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами».

Напомним, в начале марта сообщалось, что президент Трамп «готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года». Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако вскоре та же Сандерс сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока тот не предпримет конкретные действия для свертывания ядерных разработок.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 09:48
    Агенту Д.Трампову объявлен выговор с занесением в Твиттер. Также он лишается талонов на бесплатный проезд по Крымскому мосту(туда-обратно) smile
    Тралл
    1. Корсар0304 Сегодня, 09:51
      Цитата: Тралл
      выговор с занесением в Твиттер.

      В дышло ему надо занести. С закруткой на спине.
      Корсар0304
      1. dik-nsk Сегодня, 09:54
        сказал пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский
        мне интереснее, что сказал китайский представитель
        dik-nsk
        1. Чёрный Сегодня, 09:56
          Цитата: dik-nsk
          мне интереснее, что сказал китайский представитель

          Он , как всегда, воздержался laughing
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 10:00
            Что-то по-китайски. smile
            Тралл
            1. роман66 Сегодня, 10:42
              и таинственно улыбнулся....
              роман66
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:16
          как всегда будет ждать проплывающий мимо труп врага(какого нибудь)
          Ратник с пулеметом
        3. LSA57 Сегодня, 10:31
          Цитата: dik-nsk
          мне интереснее, что сказал китайский представитель

          "Далее следует непереводимая игра слов местного диалекта" (С) х.ф. "Бриллиантовая рука"
          LSA57
    2. сибиралт Сегодня, 09:56
      Ага. Пока Трамп тянет с переговорами, Ын еще пару ракет смастырит. belay
      сибиралт
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:57
      Будут теперь блокировать друг другу все начинания без всякого обсуждения , куда мир катится ,вероятно в пропасть request .
      Spartanez300
      1. Тралл Сегодня, 10:01
        Цитата: Spartanez300
        куда мир катится, вероятно в пропасть

        все идет по плану, только план утерян
        Тралл
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:19
        мир не катится,это амерособаки его скатить пытаются,мир и возможность договаривать никак не утраивает этих мразей,которые всю свою историю живут за счет чужой крови и грабежа.
        Ратник с пулеметом
      3. Shkodnick Сегодня, 11:16
        по сути все инициативы Америки можно и нужно блокировать,в конечном счете их предложения превращаются в военную интервенцию...
        Shkodnick
    4. влад66 Сегодня, 10:13
      Цитата: Тралл
      Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако вскоре та же Сандерс сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет

      Блин как две девочки перед выданием замуж ломаются эта Сара а второй Доня, пойду не пойду. Клоуны.
      влад66
      1. роман66 Сегодня, 10:43
        Трамп боится лишиться девственности... lol
        роман66
    5. LSA57 Сегодня, 10:33
      Цитата: Тралл
      Агенту Д.Трампову объявлен выговор с занесением в Твиттер

      только наградили и сразу выговор? belay
      LSA57
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:51
    Не хвстает у них ( полосатоухих) времени на выверенные реакции. Поэтому реакции стали простыми и предсказуемыми. Словесная шелуха осыпается, вылезает ... Мурло!
    Горный стрелок
    1. Тралл Сегодня, 09:56
      Дефицит времени и, как следствие, прямолинейность в действиях американского истеблишмента по отношению к России обусловлены тем, что у внутривластных элит там сейчас идет подковерная, а порой и неприкрытая борьба, и они готовы друг другу горло перегрызть в случае даже минимальных симпатий к русским.
      Поэтому их нужно тупо троллить. А ля "Закон Чингачгука" за геноцид индейцев в прошлом. smile
      Тралл
      1. роман66 Сегодня, 10:44
        да и за негров еще всерьез не ответили
        роман66
  3. Alex-a832 Сегодня, 09:52
    США не только обсуждение бы заблокировали, но и думать бы о примирении корейцев запретили бы. Ай-ай-ай, нельзя такого удобного вассала потерять, как ЮКР. лицемерные. Разделяй и властвуй - это их нерушимый принцип.
    Alex-a832
    1. g1washntwn Сегодня, 11:02
      Для англосаксов мир и стабильность означает - справедливость и честная конкуренция, так жить они уже не умеют. Паразитическая экономика, поддерживаемая силовыми методами - вот их стиль существования.
      g1washntwn
  4. rpuropuu Сегодня, 09:52
    Цитата: Тралл
    Агенту Д.Трампову объявлен выговор с занесением в Твиттер. Также он лишается талонов на бесплатный проезд по Крымскому мосту(туда-обратно) smile

    Все нормально, это хитрый ход чтобы не "провалиться" yes Только только у него "отлегло" в конгрессе wink
    rpuropuu
  5. rpuropuu Сегодня, 09:54
    Цитата: Alex-a832
    США не только обсуждение бы заблокировали, но и думать бы о примирении корейцев запретили бы. Ай-ай-ай, нельзя такого удобного вассала потерять, как ЮКР. лицемерные. Разделяй и властвуй - это их нерушимый принцип.

    В принципе да, как в случае : Россия - Япония yes
    rpuropuu
  6. Monster_Fat Сегодня, 10:02
    Ну, естественно заблокировали-это же не "англо-саксонский" вариант.
    Monster_Fat
  7. Дормидонт Сегодня, 10:03
    Как это неожиданно
    Дормидонт
  8. Корсар0304 Сегодня, 10:04
    Наверное поэтому все в КНДР и озадачились, когда с американской стороны прозвучало предположение о возможной встрече Трампа/Кима. Правда они (педосы) сразу же поправились исходя из принципа "Слово мое. Захотел - дал, захотел - забрал обратно"
    Корсар0304
    1. alstr Сегодня, 10:22
      Да ладно слово. Они с подписанными договорами так поступают.
      А ведь никто уже не помнит, что КНДР УЖЕ ОТКАЗЫВАЛАСЬ от ядерной программы (тогда ей просто нужна была энектроэнергия). В обмен на это США обязывались ежегодно бесплатно поставлять определенное кол-во нефти (нефть тогда была по 30 дол).
      Но тут нефть стала стоить за 100 дол. и США решили, что это дорого и перестали поставлять нефть без объяснения причин.
      Корейцы конечно же обиделись и стали опять развивать ядерную программу только теперь с военным уклоном.
      alstr
  9. assa67 Сегодня, 10:12
    конечно заблокировали,как и долно быть! а вдруг ,и правда ,наладится диалог между Кореями,как тогда матрасам быть,куда базы девать?наляпали-то их под предлогом Северо-Корейской угрозы...и оставив их,придется признать что они нацелены именно на Россию.и ни Корея,ни Иран тут ни при чем...
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 10:14
      прошу прощения-ДОЛЖНО быть...что такое?из-за бури магнитной что ли с ошибками пишу laughing
      assa67
      1. роман66 Сегодня, 10:45
        обычно с магнитными бурями путают бодун... lol drinks
        роман66
  10. Zubr Сегодня, 10:22
    Вот эта вот площадка ООН, гиблое место. Уже пора в противовес ООН, создать организацию регулирующую такие моменты в Евразии и Африке. Всем и так ясно, ООН уже полностью под контролем Америки и Британии. Стоит им сейчас лишить Россию права ВЕТО и блокировки заявлений по критичным вопросам, военного конфликта нам не избежать. Эти Балбесы роют землю основательно.
    Zubr
  11. tchoni Сегодня, 10:39
    [b][/b]Да, ребятки, эта котовасия будет продолжатся, рока США не сделают по-настоящему больно. Как во времена вьетнамской компании. Тогда вся эта агрессивная риторика пойдет на убыль. А мультиками пугать - это "ниочем". Не боятся они этого.
    tchoni
  12. 1536 Сегодня, 10:43
    Вид у дамочки такой, как будто она в покер играет, честное слово. И это в США называется "дипломатия", а в России - шулерство.
    1536
Картина дня