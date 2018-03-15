Постпредство США заблокировало российско-китайский проект заявления по КНДР

Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях,

Вчера США на заседании Совбеза ООН заблокировали подготовленный Россией и Китаем проект заявления в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, передает ТАСС сказал пресс-секретарь российского постпредства Федор Стржижовский.Он сообщил, что инициатива РФ и КНР была нацелена «на поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и РК на высшем уровне».В проекте отмечалась «важная позитивная динамика развития ситуации на Корейском полуострове», приветствовалось возобновление диалога между Пхеньяном и Сеулом и выражалась поддержка «проведению до конца мая встречи с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына».В документе также подчеркивалось, что «важность принятия конкретных шагов по снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами».Напомним, в начале марта сообщалось, что президент Трамп «готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года». Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако вскоре та же Сандерс сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока тот не предпримет конкретные действия для свертывания ядерных разработок.