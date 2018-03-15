11:20 15 марта

C-RAM: опасный конкурент русского «Панциря» из США

C-RAM "Centurion" является наземным вариантом известного американского корабельного зенитного комплекса Mark 15 Phalanx CIWS. Комплекс является неким аналогом российского ЗРПК "Панцирь" и предназначен для защиты расквартированных армейских частей, военных баз, а также мест развертывания систем ПВО и ПРО большого радиуса действия от средств воздушного нападения.

Шестиствольная 20-мм пушка М61А1 имеет два режима стрельбы: 4000 и 6000 выстрелов в минуту. Однако для наземной модификации комплекса ее скорострельность была снижена до 2000 выстрелов/мин. При этом, C-RAM "Centurion" комплектуется осколочно-фугасными снарядами для большей эффективности поражения.

C-RAM "Centurion" работает полностью в автоматическом режиме. РЛС комплекса производит захват целей, а компьютер вычисляет из них наиболее опасные, после чего "ведет" их до момента уничтожения.




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Комментарии 14

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  1. фигвам Сегодня, 09:57
    Какой же это конкурент, ракет то нет.
    фигвам
    1. Артек Сегодня, 10:30
      Как сказал Шипунов-вечная ему память" ... а это электричество для раскрутки стволов ещё надо найти"
      Всё правильно надо кроме этой мелкоколиберной системы и боезапаса к ней надо возить с собой мощный генератор,турбо или дизель,да ещё и запас топлива к нему,короче это целый бронепоезд.Наши системы Шилка или Тунгуска тоже имеют турбогенератор,но конечно не такой мощный и соответственно не такой жручий, и не такой большой.
      Кроме того наши системы закладывают программированное рассеивание залпа для того что бы увеличить площадь поражения,а вот пин_доснякеры мандячат остронаправленной иглой по цели.Это всё для красивой картинки ,а эффективность -дело десятое.
      Ещё ,матерятся в конце там-противно.
      Артек
    2. svp67 Сегодня, 10:38
      Цитата: фигвам
      Какой же это конкурент, ракет то нет.

      Но заявляют, что не только самолеты, БПЛА и ракеты, но и минометные мины перехватывать способна, а вот наш "Панцирь" последнего не может, даже ракетами
      svp67
      1. фигвам Сегодня, 10:46
        Цитата: svp67
        Цитата: фигвам
        Какой же это конкурент, ракет то нет.

        Но заявляют, что не только самолеты, БПЛА и ракеты, но и минометные мины перехватывать способна, а вот наш "Панцирь" последнего не может, даже ракетами

        Заявлять можно всё что угодно, представляете если мин будет несколько, ему боекомплекта не хватит или стволы расплавятся, я уже не говорю о залпе Града.
        фигвам
        1. svp67 Сегодня, 10:52
          Цитата: фигвам
          Заявлять можно всё что угодно, представляете если мин будет несколько, ему боекомплекта не хватит или стволы расплавятся, я уже не говорю о залпе Града.

          Эта система входит в периметр охраны полевых лагерей, где залп "Града" не ожидается, а вот прилет одиночных ракет и обстрел из одиночных минометов - ДА
          svp67
          1. фигвам Сегодня, 10:59
            Цитата: svp67

            Эта система входит в периметр охраны полевых лагерей, где залп "Града" не ожидается, а вот прилет одиночных ракет и обстрел из одиночных минометов - ДА

            Вот именно, это тяжёлая, стационарная, неповоротливая система которую в бою применить не возможно, в отличии от Панциря который может вести огонь на ходу. Поэтому я и говорю что это не конкурент.
            фигвам
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:01
    "шестиствольный звук " всегда завораживает,будь то "фаланкс" или "АК-630"...
    андрей юрьевич
  3. ded100 Сегодня, 10:02
    Панцырь посерьезней както! laughing
    ded100
  4. Skay Сегодня, 10:03
    Когда начинали Панцирь пиарить, я видел ролик, как он из пушек не мог малоразмерную цель сбить. Короче вынес он её ракетой. Это к размышлению на тему про чисто пулеметную систему ПВО ближнего радиуса.
    Skay
  5. собаковод Сегодня, 10:08
    Красиво применяют... ненормативную лексику. А по поводу конкуренции, по этому видео трудно судить.
    собаковод
  6. JD1979 Сегодня, 10:25
    У M61A1 шедевральные стволы, позволившие реализовать совершенно другую идеологию в подходе к поражению целей. Фактически снайперская точность ствола и точные приводы наводки дают возможность точного посыла снаряда в цель. В наших же комплексах из-за хреновой точности столов пошли по пути увеличения массы залпа и дополнительного смещения стволов в пакете под небольшим углом, из-за чего из пакета вылетает некий "веер" снарядов формирующий перед целью подобие облака в которое последняя должна влететь, но вероятность далеко не абсолютная.
    JD1979
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:37
      Цитата: JD1979
      В наших же комплексах из-за хреновой точности столов пошли по пути увеличения массы залпа и дополнительного смещения стволов в пакете под небольшим углом, из-за чего из пакета вылетает некий "веер" снарядов формирующий перед целью подобие облака в которое последняя должна влететь, но вероятность далеко не абсолютная.

      есть такое дело... "разброс" большой у нас..но тем не менее штука опасая. ( там ещё "калаш" подпевает..у того вообще неважно на такой дистанции с кучностью...
      андрей юрьевич
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:45
      JD1979
      У M61A1 шедевральные стволы, позволившие реализовать совершенно другую идеологию в подходе к поражению целей. Фактически снайперская точность ствола и точные приводы наводки дают возможность точного посыла снаряда в цель.
      А если цели сразу две или три будет с разных сторон?И со стороны будки заходить хоть одна будет feel Фигня эта M61A1.Громадная дорогая фигня.Да и прицельная стрельба из неё дальше 3х км не возможна.Сравнивать её с "Панцирь" бесполезно.Единственное что нужно "Панцирь" это снаряд с дистанционным подрывом.И хана всему что летает будет.Хоть рою.Хоть самолёту на высоте под 15 км.
      Наблюдатель2014
  7. Инжeнeр Сегодня, 10:49
    Чисто пушечный комплекс можно с большой натяжкой назвать "опасным конкурентом" ракетно-пушечному комплексу. Тут даже Шилка уместнее.
    Инжeнeр
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