C-RAM: опасный конкурент русского «Панциря» из США

C-RAM "Centurion" является наземным вариантом известного американского корабельного зенитного комплекса Mark 15 Phalanx CIWS. Комплекс является неким аналогом российского ЗРПК "Панцирь" и предназначен для защиты расквартированных армейских частей, военных баз, а также мест развертывания систем ПВО и ПРО большого радиуса действия от средств воздушного нападения.



Шестиствольная 20-мм пушка М61А1 имеет два режима стрельбы: 4000 и 6000 выстрелов в минуту. Однако для наземной модификации комплекса ее скорострельность была снижена до 2000 выстрелов/мин. При этом, C-RAM "Centurion" комплектуется осколочно-фугасными снарядами для большей эффективности поражения.



C-RAM "Centurion" работает полностью в автоматическом режиме. РЛС комплекса производит захват целей, а компьютер вычисляет из них наиболее опасные, после чего "ведет" их до момента уничтожения.











