07:21 16 марта

Спасибо, Тереза!

Тереза Мэй решила сократить российских дипломатов на 23 человека. И правильно сделала.



Хоть кто-то хоть где-то наконец-то занимается ротацией кадров в России. Да и вообще оптимизацией. Может, лес валить в России у них лучше получится.


23 человека из 58-и– и полный цугцванг в отношениях!

Совсем мышей не ловят российские госчиновники за бюджетный кошт. И не только на дипломатической службе. Но не будем поминать спорт, торговлю, предпринимательство….

Есть, конечно, позитив, куда же без этого. Но у нас день простоял, да ночь провалялся – уже позитив. Но вчера это был позитив, а сегодня уже как должное. Подавай нам больше. На перине. И не удивляйся, что народ за прошлый позитив не благодарит, а даже сердится.
Что мы видим невооруженным глазом?

Кругом одни провалы, начиная с развала СССР и СЭВ, про который уже все забыли. Здание-то хоть стоит ещё? Я в Москве в последнее время практические не бываю, потому и спрашиваю, а то бы сам знал.

Украиной кто занимался? Помню, Глеб Павловский. Он специалист по украинскому вопросу? Он одессит. А в чем одесситы преуспели? В шоу. Вот и я о том же. И вот он результат: Порошенко и его режим.

А можно было предусмотреть тенденции и не допустить возрождения национализма? Легко. Кто бы смог это сделать? Специалист, реально знающий украинский язык, культуру, историю, менталитет и настроения украинцев независимо от национальности, и подобранная им целевая корпорация. Уж наверняка бы они такого разгула свободы наезжать на Россию не допустили.

С заграницей какие у нас дела, особенно с классическими цивилизованными странами?

Нас там гонят, кроют и пинают.

Дипломаты только плоско отбрёхиваются, старательно изображая пламенных патриотов. Они там все гады, а мы хорошие.

Куда идут бюджетные деньги на МГИМО и прочую внешнюю политику?

Чему их там учат???

Из университетского курса социологии помню, что согласно концепции Макса Вебера - одного из столпов социологии, которых умных полно, учиться бы у них и учиться – нет, их у нас совсем забыли, никто ничего не знает и знать и не хочет, и не хотит, - так вот, согласно Максу Веберу, бюрократия – это профессиональное управление делами, а не совсем наоборот, как у нас сейчас думают. Сейчас у нас кто ближе к телу оказался и бойко место занял - тот и специалист, независимо от знаний и умений. На должность президента претендует человек, хоть и женщина, которая не знает элементарной политологии. Она властью называет российское государство и его представителей. Ей даже невдомёк, что властью обладают не только государственные чиновники, но и всё, что движется, колышется, чихает и размышляет. Местные кланы, сообщества, явные, тайные, легальные, паралегальные, а то и криминальные. Особенности населения и тр., и пр., и др. И всё это в обществе было, есть и будет есть на нескольких уровнях – законодательном, распорядительном, исполнительном и судебном, как минимум. С большей или меньшей жёсткостью.

Да и сама природа – вот кто главная власть. Попробуйте закомандовать морозу стать жарой, чего иногда требует Собчак от губернаторов. Так они ж не Старик-Хоттабычи, а люди, действуют в поливалентной среде, которая не очень подчиняется командам. Ею надо уметь управлять, желательно эффективно. Надо как можно больше знать, видеть, предусматривать и сочетать с другими властными конкурентами, добиваясь своих целей.

Не у всех получается, но прогресс тут есть.

Спасибо, Тереза!
Автор: Валентин ГРИНЬКО


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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 06:33
    Не.. Ругать и пинать... Поливать грязью имеем право только мы... Своих...
    Vard
    1. К0щей Сегодня, 06:51
      Цитата: Vard
      Не.. Ругать и пинать... Поливать грязью имеем право только мы... Своих...

      а как же, утро, а власть еще не ругана - это не к добру))
      хотя за санкции им спасибо, да и за ликвидацию предателей тоже. не храните ваши денежки в банках мелкобритых, они вас отравят, а ты не воруй))
      К0щей
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:36
    Начал с Терезы и закончил Ксюшей. Обе не симпатичны. (см. фото)
    Uncle Lee
  3. moskowit Сегодня, 06:43
    Сейчас у нас кто ближе к телу оказался и бойко место занял - тот и специалист, независимо от знаний и умений.

    Гримаса современной действительности... Результаты горбачёвско-ельцинской контреволюции. Огромная беда для нашей страны!!!
    moskowit
  4. Салют Сегодня, 06:43
    когда она гримасничает то кажется миленькой) хорошо выглядит для своего возраста, симпатичная
    Салют
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:48
      Цитата: Салют
      когда она гримасничает то кажется миленькой) хорошо выглядит для своего возраста, симпатичная

      мсье,знает толк в извращениях...
      андрей юрьевич
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