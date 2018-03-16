На краю пропасти…
Военно-политическое руководство стран-членов Североатлантического альянса все громче заявляют о вероятном конфликте с Россией. Общественность Европы последовательно убеждают в том, что основным намерением Москвы является захват стран Балтии и Польши и, чтобы противостоять вероломному противнику, необходимо наращивать расходы на армии и расширять военную инфраструктуру.
В связи с этим New York Times называет милитаризацию Восточной Европы самым значительным военным шагом США со времен окончания Холодной войны. Однако этот значительный шаг носит не только военный, но и политический характер, о чем самое влиятельное американское издание, конечно, умалчивает, рассуждая лишь о «сдерживании возможной российской агрессии в Европе».
Активнее всего инициативу размещения и расширения присутствия американских войск и тяжелых вооружений в Европе вплоть до ядерных ракет поддерживает проамериканская группа: Великобритания, Польша и страны Балтии. Они всеми возможными силами и средствами пытаются показать, что милитаризация укрепит безопасность «Старого Света» от «русской угрозы». На самом деле усиление американского военного присутствия укрепляет только зависимость европейских союзников от Вашингтона, а риск скатиться к войне от гонки вооружений только увеличивается.
Военные бюджеты Польши, стран Балтии, Румынии, Чехии и других стран из бывшего соцлагеря, ровно как и других стран-членов НАТО в Восточной Европе, неукоснительно растут, как впрочем, и расширяется инфраструктура военных объектов и численность иностранных войск на их территории.
Так, согласно действующему в Польше закону о выделении на оборону 2% от ВВП, размер военного бюджета в текущем году составит около 10,3 млрд евро, что на миллиард больше чем в 2017 году. Значительная часть средств будет предназначена на капитальные расходы (около 27%), в том числе на расширение военной инфраструктуры на востоке страны, предназначенной для приема и размещения войск НАТО, создания баз хранения оружия и боеприпасов, вооружения и военной техники.
Происходит увеличение расходов на обеспечение повседневной жизнедеятельности войск (в 2018 году – более 1,8 млрд евро, в 2017 – 1,6 млрд), что связано со значительным повышением интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки. Не секрет, что количество учений у границ России и Беларуси возрастет вдвое, а численность участников маневров, как можно видеть на примере запланированной на территории Польши “Анаконды-2018” – втрое.
Нет необходимости напоминать, что Польша и страны Балтии фатально зависят от финансовых вливаний ЕС. Вместе с тем, правительства стран Восточной Европы вкладывают средства, собранные в виде платежей, налогов и других бюджетных поступлений, в уничтожение самих себя, так как происходит наращивание боевого потенциала и строительство военной инфраструктуры. Населению стран Восточной Европы навязывают понятия внешнего врага, естественно в лице России и ее союзников. На этом фоне существенно урезаются расходы на здравоохранение, культуру, образование, другие социально значимые отрасли.
Например, в Польше программа “Семья 500+” – это ежемесячное финансирование в размере около 120 евро (500 польских злотых) на второго и каждого последующего ребенка с каждым годом обесценивается, по прогнозам в течение 10 лет его покупательская способность упадет в два раза. Программа представлялась общественности как стимул для повышения рождаемости в стране, однако статистика свидетельствует, что в конце 2017 года на свет появилось на тысячу детей меньше, чем в аналогичный период предыдущего года, и ситуация не меняется.
Чтобы избежать массового оттока населения в Латвии, которая является лидером по уровню падения численности населения в Евросоюзе, на каждого ребенка государство планирует выплачивать пособие в размере 11,38 евро. Однако эта сумма столь ничтожна, что ее не хватает даже на пару обуви.
Хочется упомянуть еще одну уязвимую категорию населения – пожилых людей. В настоящее время около половины пенсионеров стран Восточной Европы еле сводят концы с концами.
На фоне этого происходит строительство новых объектов военной инфраструктуры, заключаются многомиллионные сделки по закупке вооружений.
Уровень возмущения и недоверия к правительствам повышается. Политическое руководство стран Восточной Европы балансирует между требованиями Вашингтона и возможностью возникновения внутренних протестов. Государства фактически теряют суверенитет.
Однако здравый смысл подсказывает, что Европа должна действовать в интересах своих граждан, работая над тем, чтобы ЕС не стал жертвой какого-нибудь американского недуга.
Хочется надеяться, что в противостоянии про- и антивоенных сил победу одержит здравый смысл. Прогрессивным общественным организациям и движениям предстоит проделать огромную работу, чтобы очистить сознание европейцев от навязанной им идеологии и превосходства диктата силы.
Автор: Николай Астровский
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