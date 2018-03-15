Шутки кончились: Россия готова нанести удар по силам США в Сирии

Сирийская армия и просирийские силы форсируют наступление на позиции противника в Восточной Гуте, даже не смотря на заявления ряда западных стран. По натиском правительственных сил в районе аль-Кадам, террористы были вынуждены подписать с Дамаском соглашение о выводе своих сил оттуда.



США практически каждый день созывают Совет Безопасности ООН, чтобы обвинить Россия и "сирийский режим" в неких "химических атаках против мирного населения пригородов Дамаска". При этом, постпред США при ООН Ники Хейли уже в который раз угрожает применить военную силу против сирийской армии.



Российское Министерство обороны, не дожидаясь момента, когда американцы перейдут от слов к действиям, предупредило, что не станет сидеть сложа руки. В МО заявили, что на всех сирийских военных объектах в Дамаске, а также в его пригородах, находятся российские военные советники и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы для них, Вооруженные силы РФ применят меры огневого воздействия по средствам воздушного нападения, а также их носителям.











