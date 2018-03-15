11:17 15 марта

Шутки кончились: Россия готова нанести удар по силам США в Сирии

Сирийская армия и просирийские силы форсируют наступление на позиции противника в Восточной Гуте, даже не смотря на заявления ряда западных стран. По натиском правительственных сил в районе аль-Кадам, террористы были вынуждены подписать с Дамаском соглашение о выводе своих сил оттуда.

США практически каждый день созывают Совет Безопасности ООН, чтобы обвинить Россия и "сирийский режим" в неких "химических атаках против мирного населения пригородов Дамаска". При этом, постпред США при ООН Ники Хейли уже в который раз угрожает применить военную силу против сирийской армии.

Российское Министерство обороны, не дожидаясь момента, когда американцы перейдут от слов к действиям, предупредило, что не станет сидеть сложа руки. В МО заявили, что на всех сирийских военных объектах в Дамаске, а также в его пригородах, находятся российские военные советники и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы для них, Вооруженные силы РФ применят меры огневого воздействия по средствам воздушного нападения, а также их носителям.




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Комментарии 9

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:12
    мы на пороге "casus belli"...
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 10:23
      Наверное лучше ужасный конец... чем ужас без конца... Я в своё время участвовал в соревнованиях по бесконтактному карате... это кто кого больше напугает... Вот и сейчас США ведет себя именно так... Когда мне засчитали поражение, поймал победителя и... поколотил... Так может надо поймать амеров где нибуть и в ломить хорошенько...
      Vard
    2. Венд Сегодня, 10:24
      Цитата: андрей юрьевич
      мы на пороге "casus belli"...

      Это вряд ли, США уже не те.
      Венд
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:25
      Тут уже ничего не поделаешь придется отвечать и жестко , они предупреждены .
      Spartanez300
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:27
        Цитата: Венд
        Цитата: андрей юрьевич
        мы на пороге "casus belli"...

        Это вряд ли, США уже не те.

        а вот посмотрим,у кого "фаберже" титановые ! yes
        андрей юрьевич
    4. Комментарий был удален.
    5. Артек Сегодня, 10:45
      чем будем наносить? Калибрами с Каспия?
      Артек
      1. NEOZ Сегодня, 11:16
        Цитата: Артек
        чем будем наносить?

        всем арсеналом СЯС...
        т.к. при эскалации, применение СЯС вероятно на 99%.......
        NEOZ
  2. Косолапый Сегодня, 10:43
    Если почувствуют слабину, могут и решится , а могут как с Сев.Кореей , почувствовали что отдача пойдёт и утихли.
    Косолапый
  3. maratk Сегодня, 10:59
    нужен хороший ответ при возможной провокации. в противном случаи НИКТО в мире и у нас не поймут МО РФ!!!
    maratk
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