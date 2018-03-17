Заговорят ли скелеты из политического шкафа Терезы Мэй?

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал высокопоставленных членов британского правительства «коллективным инспектором Лестрейдом» – туповатым сыщиком Скотленд-Ярда из рассказов Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса. Случилось это в среду, на заседании Совета Безопасности ООН, который по требованию Великобритании обсуждал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Событие разрослось до масштабов мирового скандала.Многие сочли высказывание российского дипломата за яркий полемический ход. Тем более, что Небензя аргументировал своё хлёсткое сравнение британского кабинета с незадачливым сыщиком похожим характером предъявляемых обвинений – поверхностью оценок, бездоказательностью и, в конечном итоге, безответственностью.Как помним из литературы, опровергать поспешные выводы инспектора Лестрейда приходилось вдумчивому и дотошному детективу. Василий Небензя специально оговорился, что не может «подозревать современных сотрудников Скотленд-Ярда в непрофессионализме. Хотя сегодня современный Шерлок Холмс не помешал бы».В профессионализме нынешних британских сыщиков засомневался не только высокопоставленный российский дипломат. Пресса в Лондоне уже давно пестрит публикациями о «недоработках» местного ведомства внутренних дел. Чаще всего пишут о насилии «понаехавших» над несовершеннолетними британками.Эта зараза получила не только широкое распространение, но и некую системность. То и дело в разных городах Соединённого Королевства (Ротереме, Ньюкасле, Ньюэме, Рочдейле, Оксфорде, Лондоне, Телфорде) выявляют банды азиатов, принуждающих британских девочек (в оценке преступников – «белый мусор») заниматься проституцией.На этом постыдном бизнесе с использованием несовершеннолетних секс-рабынь выходцы их Пакистана и Бангладеш сколачивают миллионные состояния. Британская полиция проблему знает, но не придаёт ей должного значения. Объясняют это по большей части тем (нельзя же подозревать такую демократическую страну в коррупции!), что полицейские не возбуждают уголовные дела из опасения прослыть расистами или ксенофобами.Впервые скандальная тема получила общественное звучание в 2014 году. Тогда правозащитники опубликовали доклад о положении в английском городе Ротереме, входящем в агломерацию Шеффилда. Здесь орудуют пакистанские банды. По подсчётам правозащитников, за 16 лет в городе изнасиловали и вовлекли в занятие проституцией более 1,4 тысячи белых девочек в возрасте от 11 до 15 лет.На момент публикации доклада министром внутренних дел Великобритании была Тереза Мэй – теперь хорошо известная уже как глава британского кабинета министров. Мэй большой активности не проявила. Проблему помусолили в СМИ, выпустили пар и успокоились до новых скандальных историй.Одна из них получила огласку уже в этом году. Сеть педофилов, жертвами которых стали более тысячи детей, раскрыли в другом британском городе – Телфорде. Эта сеть действовала с середины 80-х годов прошлого века. Десятилетиями «выходцы из стран Южной Азии, мигранты в первом, втором или третьем поколении» насиловали британских несовершеннолетних девочек. Полиция и местные органы власти об этом знали, но никак не реагировали.Примечательно, что «телфордскую сеть» раскрыла не полиция, а журналисты. СМИ оглушили британцев леденящими кровь фактами. Например, жестокими расправами преступников над девочками-подростками, которые пытались им сопротивляться. Троих жертв в Телфорде сожгли заживо, нескольких зарезали. Было это и при министре внутренних дел Терезе Мэй.Британцы настроились было на публичное обсуждение этой истории, но тут случилось отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Тереза Мэй семейную драму раздула до уровня международного скандала. В его тени осталась драма в Телфорде, так и не получившая пока настоящей общественной оценки.Зато случай со Скрипалём вернул внимание к историям загадочной смерти на Британских Островах других известных персон, дела которых засекретила в своё время министр Мэй. Троих из них вспомнила по случаю официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она обратила внимание, что до сих пор у общества нет ясной картины в отношении смерти Бориса Березовского, Александра Литвиненко и Александра Перепиличного.Глава британского парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер расширила этот список до 14 человек. Правда, мотивация у Купер несколько иная. Она ищет новые обвинения для России и требует от главы министерства внутренних дел Эмбер Радд расследовать «14 смертельных случаев, которые британская полиция не сочла подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы США считают потенциально связанными с российским государством».Это без учёта дела Литвиненко, с которым Купер, видимо, всё ясно и понятно. В её списке кроме Березовского и Перепиличного ещё двое бывших россиян – Игорь Пономарев (постоянный представитель России в Международной морской организации, умер в Лондоне накануне встречи с Александром Литвиненко) и Юрий Голубев (один из основателей нефтяной компании ЮКОС и давних партнеров Михаила Ходорковского, был найден мёртвым в своей лондонской квартире).Остальные персоны – почти сплошь британцы, малоизвестные в России. Это Стивен Мосс, Стивен Кертис, Дэниел Макгрори, Гарет Уильямс, Пол Касл, Робби Кертис, Джонни Эличаофф, Скот Янг, Мэтью Панчер и небезызвестный нам Бадри Патаркацишвили. Большинство их объединяет сотрудничество с Борисом Березовским или Александром Литвиненко.Как представляется депутату Иветт Купер, Скотленд-Ярд (между прочим, с 2010 по 2016 годы, на которые пришлось большинство загадочных смертей, его возглавляла Тереза Мэй) так и не внёс ясность в причину смерти этих людей. Вот бизнесмен Скот Янг. В декабре 2014 года он выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в центре Лондона.Квартира принадлежала подруге Янга. Тело бизнесмена нашли «нанизанным на штыри металлической ограды здания». Скот Янг помогал Березовскому вывести деньги через оффшорные трасты в Британию, потом прикрывал сделки беглого олигарха в Москве и Лондоне. Он был, что называется, в теме всех дел Березовского, но не на много пережил своего партнёра.Родственники Янга сразу обратили внимание СМИ, что «некоторые обстоятельства его гибели могут указывать на постороннее вмешательство. Например, все камеры уличного наблюдения в момент его смерти были направлены в другую сторону». В Скотленд-Ярде их подозрение опровергать не стали.Только добавили ещё большего тумана. Мол, источники в МИ-6 со ссылкой на американские спецслужбы дали понять, «смерть Янга может быть связана с Россией». Зачем это нужно России, в полиции объяснять не стали и под благовидным предлогом дело спустили на тормозах, как суицид.Ещё до смерти Скота Янга в разные годы покончили с собой (по версии полиции) его друзья и деловые партнёры Пол Касл (в ноябре 2010 года), Робби Кертис (в декабре 2012 года) и Джонни Эличаофф (в ноябре 2014 года). Ведомство Мэй ответы на эти трагедии не искало, ограничившись неофициальной утечкой: эти парни «нарвались на неприятности, совершая рискованные сделки с гангстерами, связанными с русской мафией».Похожие причины и отговорки полиции можно найти в трагической истории практически всех персон, включённых теперь председателем парламентского комитета Иветт Купер в список «загадочных смертей». Заметим, кстати, ни тогдашний министр внутренних дел Тереза Мэй, ни депутаты и политики не рвали на себе в истерике волосы по поводу безвременной кончины своих соотечественников и гибели девочек-подростков от рук педофилов.Меж тем, у британского общества уже тогда должны были появиться вопросы к качеству работы своей полиции, к тому, как она расследует резонансные смерти. Специалисты низкую эффективность Скотленд-Ярда объясняют двумя причинами. Одна из них в патологической британской алчности.Нью-йоркская новостная интернет медиа-компания BuzzFeed опросила 17 действующих и отставных сотрудников американских и британских спецслужб. Издание интересовалось, почему власти Великобритании «не прилагали достаточных усилий в расследовании данных эпизодов и в предотвращении новых нападений».Ответ удивил. Оказывается, всё дело в страхе Лондона «потерять притекающие из России ежегодно миллиарды фунтов стерлингов». Кроме того, сказалась недальновидная политика министра Мэй. Она увлеклась экономией бюджета полиции и сократила его на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, а Скотленд-Ярд бесплатно не работает.Тем временем, в Лондоне случилась очередная смерть беглого россиянина. В ночь на вторник, 13 марта, в своем доме найден мертвым 68-летний Николай Глушков – один из соратников покойного Бориса Березовского, осуждённый в России за мошенничество. Глушков не верил в самоубийство Березовского. Теперь нет веры в «тихую смерть» самого Глушкова. Местные СМИ пишут, что на шее покойного есть признаки насильственного удушения.Недоработки британского следствия создают широкое поле для манипулирования общественным мнением. Случай с отравлением Скрипалей тому явное подтверждение. Потому не скоро ещё тайное в лондонских историях станет явным, а скелеты в политическом шкафу Терезы Мэй покажут её настоящее отношение к делу.