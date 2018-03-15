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Одному из создателей гиперзвукового оружия Герберту Ефремову исполнилось 85 лет
Почетный гендиректор, почетный генеральный конструктор реутовского ОАО «Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения"» Герберт Ефремов отмечает сегодня 85-летие, сообщает Интерфакс-АВН.
«Имя этого человека, долгое время возглавлявшего знаменитую "фирму Челомея", неразрывно связано с советскими и российскими ракетно-космическими программами, разработкой и созданием крылатых ракет различных видов базирования, а также ставшего недавно реальностью гиперзвукового оружия», – говорится в публикации.
Первого марта Владимир Путин среди прочих проектов новейшего российского оружия назвал стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», серийное производство которого уже началось.
По данным СМИ успешные испытания этого летательного аппарата проводились 25 октября 2016 года при пуске МБР РС-18 «Стилет» из позиционного района Домбаровского ракетного соединения.
В июне 2017 года Ефремов был удостоен о звания Героя Труда Российской Федерации «за выдающиеся заслуги в деле укрепления обороноспособности страны». Таким образом, он стал обладателем (единственным) сразу двух званий – Героя Социалистического Труда и Героя Труда Российской Федерации.
Ранее в интервью «Интерфаксу-АВН» Ефремов отметил, что «в прессе идут сообщения, связанные с НПО машиностроения и работой по гиперзвуку».
По его словам, «гиперзвук моторный начинается где-то с 4,5 Маха».
Как рассказал в начале 2018 года гендиректор АО «ВПК "НПО машиностроения"» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов, «огромная работа по созданию перспективной ракетно-космической техники проделана предприятием во всех трех традиционных тематических направлениях: это – создание ракетных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами, комплексов с МБР, космических систем различного назначения».
«Имя этого человека, долгое время возглавлявшего знаменитую "фирму Челомея", неразрывно связано с советскими и российскими ракетно-космическими программами, разработкой и созданием крылатых ракет различных видов базирования, а также ставшего недавно реальностью гиперзвукового оружия», – говорится в публикации.
Первого марта Владимир Путин среди прочих проектов новейшего российского оружия назвал стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», серийное производство которого уже началось.
От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз,рассказал президент.
По данным СМИ успешные испытания этого летательного аппарата проводились 25 октября 2016 года при пуске МБР РС-18 «Стилет» из позиционного района Домбаровского ракетного соединения.
В июне 2017 года Ефремов был удостоен о звания Героя Труда Российской Федерации «за выдающиеся заслуги в деле укрепления обороноспособности страны». Таким образом, он стал обладателем (единственным) сразу двух званий – Героя Социалистического Труда и Героя Труда Российской Федерации.
Ранее в интервью «Интерфаксу-АВН» Ефремов отметил, что «в прессе идут сообщения, связанные с НПО машиностроения и работой по гиперзвуку».
Другого я сказать в этом отношении не могу. Но как научный руководитель многих работ, хочу сказать, что гиперзвук есть двух "сортов". Гиперзвук моторный и гиперзвук безмоторный,сообщил он.
По его словам, «гиперзвук моторный начинается где-то с 4,5 Маха».
До 4,5 Маха – это сверхзвук. А от 4,5 Маха начинается гиперзвук. Моторный гиперзвук в интервале от 4, и даже от 3 или 3,5 Маха, еще никем не осуществлен в мире. Над этим сейчас многие работают и у нас, и за рубежом,пояснил конструктор.
Совершенно другое направление – безмоторный гиперзвук. Им также все занимаются. Это – особое направление, которое не связано с трудностями моторного гиперзвука,подчеркнул он.
Как рассказал в начале 2018 года гендиректор АО «ВПК "НПО машиностроения"» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов, «огромная работа по созданию перспективной ракетно-космической техники проделана предприятием во всех трех традиционных тематических направлениях: это – создание ракетных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами, комплексов с МБР, космических систем различного назначения».
Во всех этих направлениях мы создаем абсолютно новые комплексы и системы, которые будут обеспечивать обороноспособность нашей страны уже в недалеком будущем,заявил Леонов.
Использованы фотографии: ВПК "НПО машиностроения"
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