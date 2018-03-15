Одному из создателей гиперзвукового оружия Герберту Ефремову исполнилось 85 лет

От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз,

Другого я сказать в этом отношении не могу. Но как научный руководитель многих работ, хочу сказать, что гиперзвук есть двух "сортов". Гиперзвук моторный и гиперзвук безмоторный,

До 4,5 Маха – это сверхзвук. А от 4,5 Маха начинается гиперзвук. Моторный гиперзвук в интервале от 4, и даже от 3 или 3,5 Маха, еще никем не осуществлен в мире. Над этим сейчас многие работают и у нас, и за рубежом,

Совершенно другое направление – безмоторный гиперзвук. Им также все занимаются. Это – особое направление, которое не связано с трудностями моторного гиперзвука,

Во всех этих направлениях мы создаем абсолютно новые комплексы и системы, которые будут обеспечивать обороноспособность нашей страны уже в недалеком будущем,