11:21 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Летчики пилотажной группы «Стрижи» прибыли в Армению для участия в авиационном празднике «Дружба-2018»

Экипажи пилотажной группы «Стрижи» прибыли на авиабазу Эребуни в Армении для участия в авиационном празднике «Дружба-2018». Летчики выполнят воздушный показ, но сначала проведут репетицию летной программы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Летчики пилотажной группы «Стрижи» прибыли в Армению для участия в авиационном празднике «Дружба-2018»


В ходе праздника летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж а строевых самолетах МиГ-29


Они отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, покажут фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.

Авиационный праздник "Дружба-2018" состоится на аэродроме Эребуни 17 марта.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 10:51
    Покажут класс летуны .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 11:13
      С неба Эребуни хорошо видны Арарат (теперь турецкий) и оз. Севан. Пожелаем "Стрижам" удачи! winked
      сибиралт
Картина дня