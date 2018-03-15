Летчики пилотажной группы «Стрижи» прибыли в Армению для участия в авиационном празднике «Дружба-2018»

Экипажи пилотажной группы «Стрижи» прибыли на авиабазу Эребуни в Армении для участия в авиационном празднике «Дружба-2018». Летчики выполнят воздушный показ, но сначала проведут репетицию летной программы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.В ходе праздника летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж а строевых самолетах МиГ-29Они отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, покажут фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.Авиационный праздник "Дружба-2018" состоится на аэродроме Эребуни 17 марта.