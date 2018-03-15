Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Активная фаза учений спецназа России и Белоруссии начнется 19 марта
Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций ВС Белоруссии начнут активную фазу совместных тактических учений на военном полигоне Поливна в Ульяновской области 19 марта 2018 года проведением десантирования с высот до 8 тысяч метров, сообщает в среду Минобороны РФ.
В нем отмечено, что во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований. В учениях планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники.
Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) выполняются российскими десантниками на парашютной системе спецназначения "Арбалет" с использованием кислородного оборудования.
Ранее командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков заявил журналистам, что в 2018 году войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три — в России. По его информации, с Силами специальных операций ВС Белоруссии ВДВ России проведут четыре учения, передает РИА Новости
Российские десантники ульяновского соединения ВДВ и военнослужащие подразделения ССО ВС Республики Беларусь в ходе первых совместных тактических учений 2018 года планируют провести совместное высотное десантирование для выполнения последующей учебно-боевой задачи по разведке. Активная фаза учений будет проходить с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ Поливна в Ульяновской области— сказано в сообщении.
В нем отмечено, что во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований. В учениях планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники.
Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) выполняются российскими десантниками на парашютной системе спецназначения "Арбалет" с использованием кислородного оборудования.
Ранее командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков заявил журналистам, что в 2018 году войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три — в России. По его информации, с Силами специальных операций ВС Белоруссии ВДВ России проведут четыре учения, передает РИА Новости
Использованы фотографии: РИА Новости
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти