Активная фаза учений спецназа России и Белоруссии начнется 19 марта

Российские десантники ульяновского соединения ВДВ и военнослужащие подразделения ССО ВС Республики Беларусь в ходе первых совместных тактических учений 2018 года планируют провести совместное высотное десантирование для выполнения последующей учебно-боевой задачи по разведке. Активная фаза учений будет проходить с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ Поливна в Ульяновской области

Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций ВС Белоруссии начнут активную фазу совместных тактических учений на военном полигоне Поливна в Ульяновской области 19 марта 2018 года проведением десантирования с высот до 8 тысяч метров, сообщает в среду Минобороны РФ.— сказано в сообщении.В нем отмечено, что во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований. В учениях планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники.Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) выполняются российскими десантниками на парашютной системе спецназначения "Арбалет" с использованием кислородного оборудования.Ранее командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков заявил журналистам, что в 2018 году войска примут участие в семи совместных учениях с подразделениями вооруженных сил иностранных государств, из них четыре пройдут за рубежом и три — в России. По его информации, с Силами специальных операций ВС Белоруссии ВДВ России проведут четыре учения, передает РИА Новости