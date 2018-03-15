14:22 15 марта
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В Роскосмосе назвали срок создания российской космической станции

Глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров заявил о необходимости запустить три дополнительных модуля на МКС, что позволит к 2021 году сделать российский сегмент МКС автономным, передает Интерфакс.



Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента,
сказал Комаров на форуме «Россия – страна возможностей».


Для этого, по его словам, «нужно проработать и запустить новые модули».

В течение ближайших трех лет мы наконец-то запустим, я надеюсь, три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента,
добавил Комаров.

Он отметил, что такие меры принимаются на случай, «если партнеры РФ откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года».

Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают,
сказал глава корпорации.

Эксплуатацию МКС изначально планировалось завершить к 2025 году. Станцию хотели свести с орбиты и затопить в Тихом океане. Однако сейчас страны не исключают возможности продления ее работы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. Кроу Сегодня, 11:10
    Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента,
    Диверсификация - это хорошо. Нужно обезопасить свой сигмент.
    Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают
    Американцам это не понять. У них амбиций через край.
    Кроу
    1. сибиралт Сегодня, 11:23
      Работу МКС могут продлить до 2028 года. Но там еще болтается пустая китайская МКС, у которой пока даже названия нет. Если что, можем договорится с ними об аренде. И будем туда запускать "модули" с арендованного космодрома "Баконур".winked
      сибиралт
      1. _MaX_ Сегодня, 11:30
        Не надо было Мир топить, во-первых, оно же во-вторых. Сейчас бы уже имели свою станцию. Величайшая ложь 90-х что Мир устарел и его надо топить.
        _MaX_
        1. К0щей Сегодня, 11:56
          Цитата: _MaX_
          Не надо было Мир топить, во-первых, оно же во-вторых. Сейчас бы уже имели свою станцию. Величайшая ложь 90-х что Мир устарел и его надо топить.

          уже 2018 - "Мир" 100% устарел. про МКС-то говорят, что пора менять.
          К0щей
          1. Например Сегодня, 13:11
            Цитата: _MaX_
            Не надо было Мир топить, во-первых...

            Не надо было царя свергать. laughing
            Например
    2. Dimontius Сегодня, 11:24
      Имейте совесть!!!! Может лучше вдвойне вложим в экономику? Хватит уже мега проектов... Сочи, ЧМ, Восточный,коллайдер, лунная программа с Китаем, это конечно круто ребята. Но доходы физ лиц падают 4 года. И никаким сиянием звёзд их не поднимешь! Нам нужен мега проект в экономике, рабочих мест в стране - 0! Не все такие умные инженеры, ученые, технари. Подавляющее большинство обычные люди, им нужна работа. А не ваши бесконечные космические программы и ижи с ними. Для обороны разработали сейчас , *опа прикрыта - значит пора притормозить ! sad
      Dimontius
      1. слава1974 Сегодня, 11:32
        Может лучше вдвойне вложим в экономику?

        это и есть вложения в экономику
        Хватит уже мега проектов

        На бюджетных счетах остались с прошлого года триллионы рублей.В мегапроекты хоть что-то вложили.А зачем деньгам просто так лежать?
        слава1974
        1. ЗВО Сегодня, 13:15
          Цитата: слава1974
          Может лучше вдвойне вложим в экономику?

          это и есть вложения в экономику
          Хватит уже мега проектов

          На бюджетных счетах остались с прошлого года триллионы рублей.В мегапроекты хоть что-то вложили.А зачем деньгам просто так лежать?


          Вы подменяете понятия.
          Наше государство именно закапывает деньги, без дальнейшего развития экономики.

          Есть 2 пути "стабильности" - первое - скрупулезное управление экономикой и финансами.
          Второе - тупое закапывание лишних денег, которые не дают в будущем никакой прибыли. Связанной. отложенной и т.д.

          Вот например строительство дорог.
          Это закапывание денег?
          По сути да, но....

          Каждые 5-10 километров дороги - появляется АЗС.
          Она дает работу 5-6 работникам АЗС.
          Но появление АЗС - дает работу сначала бульдозеристам, потом металлургам, что сварили металл, потом сварщикам, что сварили цистерны, потом электрикам, что протянули провода и столбы. Потом появляется загруженность (дополнительная) на все, что связано с деятельностью именно этой АЗС.
          Начинает появляться постоянная востребованность в людях.
          Пусть их немного, всего 20 человек, но это только с одной АЗС.
          А кроме АЗС - появляются различные кафешки, СТО, магазины, мотели, гостиницы.

          И получается, что какие то закопанные деньги - дают отличную отложенную прибыль...

          Деньги же закопанные в Олимпиаду, Чемпионат мира, или такой уряшный и непродуманный, не просчитанный скрупулезно космос - никакой отложенной прибыли не дают.
          Вся инфраструктура Олимпиады - дотационная. никакой отложенной прибыли не дает и не будет давать. Ибо прожект.
          Вся инфраструктура Чемпионата мира - так же будет дотационная.
          То, что сотворили в Самаре, особенно прокладка трамвайной линии к стадиону, стоящему на окраине города за 5 километров от ближайших домов - вообще верх цинизма и распила...

          Ничего не делается на будущее.

          Может ли мне хоть кто-то назвать реальные и прикладные для общества и населения плюсы от космических вложений в нашей жизни? Пунктов 10 назовите плиз.
          Таких, что бы все понимали, это вошло в нашу жизнь плотно, мы все жители, этим пользуемся.
          Очень хотелось бы узнать об этом.
          Я честно, без сарказма.

          Кроме Гугл-Карт - я такого не припомню...
          ЗВО
          1. Dimontius Сегодня, 13:55
            Спасибо, что поддержали. Я про то же. К слову про ЧМ, стадионов и правда надо было построить, я как фанат футбола очень рад))Конечно не как стоимость Зенит арены. Но про трамвай это жесть.
            Dimontius
      2. mac789 Сегодня, 11:36
        А может лучше обложим олигархов спецналогом на МКС... Ну или лучше раскулачим парочку с той же целью...
        А если серьезно, МКС - это форпост новой космической индустрии. Это возможность сборки транспортных модулей на орбите. Это новые горизонты в энергетике. Маск это пока не понимает. Как только поймет то через 10 лет он будет на Марсе, а через пятьдесят лет все государства мира будут лишь СОБЕСами при его конторе
        mac789
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 11:53
          "А может лучше обложим олигархов спецналогом на МКС... Ну или лучше раскулачим парочку с той же целью..."
          А их уже Мелкобритания кошмарит - глядишь, и потянутся перелётные птицы на Родину со своим скарбом...
          Чёрный Полковник
          1. mac789 Сегодня, 12:13
            Дело не в олигархах. Дело в орбитальной станции. России она ой как пригодится. Причем в ближайшем будущем.
            mac789
          2. Василенко Владимир Сегодня, 13:00
            Цитата: Чёрный Полковник
            глядишь, и потянутся перелётные птицы на Родину со своим скарбом...

            боюсь что скраб останется представителям нации разбойников и пиратов
            Василенко Владимир
            1. mac789 Сегодня, 13:19
              Одни джедаи что то отвернут у других?... Я Вас умоляю... Тогда другие джедаи что нибудь одвернут у первых. Не зря бриты БАБа грохнули. Он там полюбому какой то очередной Логоваз придумал и хотел свалить.
              mac789
      3. Антоха Сегодня, 11:45
        Читайте "Сделано у нас" и выясните, что экономика развивается не меньше.
        Антоха
        1. ЗВО Сегодня, 13:18
          Цитата: Антоха
          Читайте "Сделано у нас" и выясните, что экономика развивается не меньше.


          Почему тогда мы живет все хуже и хуже?

          Почему 4 года назад кубометр доски я покупал по 6 тысяч рублей. а сейчас он уже 9?
          И это не импортный товар.
          С продуктами питания все так же.
          Почему огромная безработица?
          Почему запредельная закредитованность и задолженность по кредитам у населения сравнимая с Российским бюджетом?
          Почему зарплаты упали почти в 2 раза, при условии, что требования выросли многократно к работнику?
          ЗВО
      4. Василенко Владимир Сегодня, 11:54
        Цитата: Dimontius
        Может лучше вдвойне вложим в экономику?...Но доходы физ лиц падают 4 года.

        не уподобляйтесь теоретикам экономистам от либералов, не пишите глупостей, подобные проекты как раз и есть толкач для экономики.
        вы что реально считаете что подобное просто покупается на базаре и все.
        это все огромное количество рабочих мест как прямых на заводах изготовителях так и сопутствующих - магазины, детские сады, школы, ВУЗы и т.д.
        Цитата: Dimontius
        Подавляющее большинство обычные люди, им нужна работа. А не ваши бесконечные космические программы и ижи с ними.

        читайте выше и начните наконец думать
        Василенко Владимир
        1. Dimontius Сегодня, 12:08
          то-то я смотрю дальний восток зажил от "Восточного" или сочинцы после олимпиады. Я не говорю что не нужны мега проекты , я говорю что уже пора сделать мега проект в экономике! Если вы не заметили, то у нас в стране деньги только вокруг гос программ или бюджета. Из частных компаний процветают только перекупы или те кто поближе к тендерам. У остальных спроса по минимуму. А откуда ему взяться, если покупательская способность под плинтусом. Вот этот мега проект нужен, а не гипернаучный, который в итоге так и не выйдет в гражданский сектор. Ни я ,не все мои друзья и знакомые, никто, подчеркиваю никто, не получил ни единого рывка благодаря этим мега проеткам. Поэтому и ору собственно
          Dimontius
          1. Василенко Владимир Сегодня, 12:58
            Цитата: Dimontius
            то-то я смотрю дальний восток зажил от "Восточного" или сочинцы после олимпиады

            простите вы сами где проживаете в Сочи или на ДВ или разом в обоих местах что глаголите за уровень жизни
            Цитата: Dimontius
            Вот этот мега проект нужен, а не гипернаучный, который в итоге так и не выйдет в гражданский сектор.

            что не выйдет в гражданский сектор?! еще раз не уподобляйтесь идиoтам от либерастии вы сейчас со мной общаетесь посредством оборудования первично разрабатывавшимся для военных, 90% гражданских продуктов это побочный продукт военных разработок
            Цитата: Dimontius
            Ни я ,не все мои друзья и знакомые, никто, подчеркиваю никто, не получил ни единого рывка благодаря этим мега проеткам. Поэтому и ору собственно

            поменьше орите, сами где и кем трудитесь
            Василенко Владимир
            1. Dimontius Сегодня, 13:39
              где проживаете, кем трудитесь... понятно почему вам интересно, что бы потом сказать: "Ну вот вы же не с ДВ, или вот вы же не строитель\ инженер\ученый?" Я не уподобляюсь либерастам, но то что точечные проекты не помогают поднятию уровня жизни населения вцелом - это факт, и оспаривать это полное безумие. Вон у меня под московским окном целый технопарк, огромное суперсовременное здание. Вот я уже какой год присматриваюсь к нему ,что бы снять офис(цена средняя по больнице ). Знаете почему я этого не делаю? потому что я буду там один!!! ну максимум еще кто один на целом этаже. Т.е. два офиса и кругом бетон, ибо спроса нет. Я к тому веду, что эта многочисленная инфраструктура не запускает жизнь\экономику автоматически. Поэтому и ору за мегапроект по повышению деловой активности, стимуляция спроса или еще чего. Президент ничего внятного не сказал про реализацию новинок оборонки в гражданку, кроме лазера для тушения пожаров. О боже да это перевернет всю экономику negative , почти как американский интернет laughing
              Dimontius
          2. sogdy Сегодня, 13:15
            Цитата: Dimontius
            Если вы не заметили, то у нас в стране деньги только вокруг гос программ или бюджета. Из частных компаний процветают только перекупы или те кто поближе к тендерам.

            А шо таки Ви предлахаети? Ввести частные деньги? или частный контроль над государственными деньгами?
            Все деньги берутся или из целевого расхода бюджета в собственные предприятия, или из кредитов. Путь кредитов - европейский - уже довел их до ручки, внутренний долг превышает воображение, внешний долг измеряется в годовых ВВП.
            Предлагаете нецелевое вложение бюджета? - так ить было, все еще есть кого отлавливать. Это выгодно только заклятым "партнерам".
            Цитата: Dimontius
            Ни я ,не все мои друзья и знакомые, никто, подчеркиваю никто, не получил ни единого рывка благодаря этим мега проеткам.

            Интересно, это как? Куча потаенных смыслов приводит к бессмыслице.
            Цитата: Dimontius
            Поэтому и ору собственно

            Вот тут и подходим к самому главному: с чьего голоса?
            И не утверждайте, что "это Ваше мнение", - это благоглупость.
            sogdy
            1. Dimontius Сегодня, 14:09
              Давно заметил на ВО такую оценку ,как к чему то отношусь критически, сразу появляются господа, которые видят либерастию или промытые мозги. Я думаю здесь тоже не помешала бы фишка, как в америке, с шапочкой из фольги на голове laughing По теме: Я не Кудрин и не Титов, у меня нет точного рецепта. Может если бы была такая задача и достойная команда, я бы со своим фин. образованием что-то и придумал достойное. А так могу давать только оценки, как гражданин и избиратель. request
              Dimontius
      5. Per se. Сегодня, 12:59
        Цитата: Dimontius
        Нам нужен мега проект в экономике, рабочих мест в стране - 0!
        "Мегапроект"? Выбросить обратно на свалку истории подобранный капитализм, возродить советскую власть, провести национализацию всех ключевых для экономики отраслей, очистить власть от приспособленцев, воров и бандитов... Без этого, хоть всех, кто трудится, посадите на хлеб и воду, отмените пенсию совсем, сделайте 20 часовой рабочий день без выходных и отпусков, денег всё равно не будет. Сотни миллиардов утекали из России, и будут утекать, пока не сменится сама общественная система, не появится свой, независимый от Запада, полюс силы, в виде обновлённого социализма, без которого у России нет достойного будущего.
        Per se.
        1. Dimontius Сегодня, 13:39
          да у вас целая программа) Избираться не думали?
          Dimontius
          1. Per se. Сегодня, 13:56
            Цитата: Dimontius
            Избираться не думали?
            Без меня есть кому избираться, и социализм не я обосновал.
            Per se.
    3. Scoun Сегодня, 11:33
      Цитата: Кроу
      за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента,

      Главное что бы через пару лет этот сегмент как "МиР" не потопили.
      А то мы про что только не слышали, даже про космический батут.
      Scoun
    4. Piramidon Сегодня, 11:59
      Цитата: Кроу
      Нужно обезопасить свой сигмент.

      И отстыковаться.
      Piramidon
    5. РУСС Сегодня, 12:35
      Цитата: Кроу
      Диверсификация - это хорошо. Нужно обезопасить свой сигмент.

      Читайте внимательно статью , все что в ней написано это даже не планы ,а фантазии ,предположения и желания.
      РУСС
  2. svp67 Сегодня, 11:11
    В течение ближайших трех лет мы наконец-то запустим, я надеюсь,
    забыл добавить:"С Божьей помощью", больше "Роскосмосу" надеяться уже похоже не на что...
    svp67
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:18
      Если сделать орбитальный храм или на худой конец часовенку, то может РПЦ проспонсирует разработку модулей laughing
      Ушлый_башкорт
      1. svp67 Сегодня, 11:21
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Если сделать орбитальный храм или на худой конец часовенку, то может РПЦ проспонсирует разработку модулей

        Это было бы круто, первый в мире Храм в космосе - ПРАВОСЛАВНЫЙ, принадлежит РПЦ МП
        svp67
        1. Per se. Сегодня, 13:09
          Цитата: svp67
          первый в мире Храм в космосе - ПРАВОСЛАВНЫЙ
          Если ничего не изменится, смех смехом, но, глядишь, модуль-часовенку РПЦ и профинансирует, будет к Богу ближе...
          Per se.
  3. Архивариус Вася Сегодня, 11:15
    Название для русской станции когда выбирать начнут?))))
    А зачем вообще станцию сводить с орбиты и топить на Земле? Отправили бы в глубокий космос, пущай полетает... Может заселится кто smile
    Архивариус Вася
    1. Туз Бубен Сегодня, 11:21
      Все сразу раззорятся на обеспечении для этого горючкой и толкачом.
      А потом...не исключайте возможность копирайтинга при её перехвате в глубоком космосе...У нас на Земле то таких желающих...
      Туз Бубен
    2. Василенко Владимир Сегодня, 11:56
      Цитата: Архивариус Вася
      Отправили бы в глубокий космос, пущай полетает...

      это юмор или от незнания законов физики и не понимания темы?
      Василенко Владимир
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:16
    три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента,
    То есть наш сегмент станет автономным в составе станции или..."отпочкуется" ? Уж больно слова про двигатели настораживают ... Такое разделение станции может стать уникальным..
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 11:55
      Вот как только, так сразу буду радоваться вместе со всеми и гордиться за нашу страну, науку, ЛЮДЕЙ!!!
      rocket757
    2. Василенко Владимир Сегодня, 11:57
      Цитата: КВУ-НСвД
      Уж больно слова про двигатели настораживают ...

      это типа "брэгзит" главное что бы остальные как ЕС не потребовали денег за отпочкование
      Василенко Владимир
    3. Piramidon Сегодня, 12:02
      Цитата: КВУ-НСвД
      Уж больно слова про двигатели настораживают ...

      Двигатели для корректировки орбиты и положения там всегда были.
      Piramidon
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:11
        Цитата: Piramidon
        Цитата: КВУ-НСвД
        Уж больно слова про двигатели настораживают ...

        Двигатели для корректировки орбиты и положения там всегда были.

        Общего пользования , так сказать . А здесь речь об отдельных для российского сегмента и потому этот вопрос для меня не ясен..
        КВУ-НСвД
    4. Ныробский Сегодня, 13:05
      Цитата: КВУ-НСвД
      три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента,
      То есть наш сегмент станет автономным в составе станции или..."отпочкуется" ? Уж больно слова про двигатели настораживают ... Такое разделение станции может стать уникальным..
      Похоже, что конечная цель проекта - максимальная автономия и полная независимость от капризов "партнёров", что абсолютно верно.
      Ныробский
  5. tchoni Сегодня, 11:20
    Таки я не поняла: ми насовсем отстыкуемся или просто задраем переборки
    tchoni
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:27
      Нет, сначала пустим "Новичка", а потом уже задраим переборки laughing
      Ушлый_башкорт
      1. Scoun Сегодня, 11:58
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Нет, сначала пустим "Новичка", а потом уже задраим переборки laughing

        Мы не повторяемся!
        Пустим им "Шептуна" и задраим люки)))
        ПС.
        За "спонсорство" от РПЦ отдельное спасибо!)))
        Scoun
    2. Василенко Владимир Сегодня, 11:59
      Цитата: tchoni
      или просто задраем переборки

      натянем колючку поставим вышки с пулеметами и посадим собак на цепь laughing
      Василенко Владимир
    3. Piramidon Сегодня, 12:48
      Цитата: tchoni
      Таки я не поняла: ми насовсем отстыкуемся или просто задраем переборки

      Отстыкуемся, когда "партнеры" будут находиться в своём сегменте, пущай на попутках домой добираются. laughing
      Piramidon
  6. Anchonsha Сегодня, 11:44
    Ну, естественно, нашу космическую станцию необходимо оставить и еще нарастить для лабораторных исследований. У мерикан кажется имеется желание отделиться и создать под своей эгидой МКС Не гоже спесивой исключительной твари быть побирушкой у России. А зря, русские славятся своей преданностью и добродушием, ни в чем не ущемляли других наших партнеров по космосу. А окажись мы на месте мериканов, то последние бы всемерно показали нам свою исключительность и злососедство на мериканской МКС.
    Anchonsha
  7. Aleksandr21 Сегодня, 11:45
    Сколько лет наши модуль "Наука" пытаются запустить.... а тут целых три модуля, к 2021 году, больше похоже на фантастику) если и эти три модуля будет делать ГКНПЦ им. Хруничева (а один из них это походу "Наука") то не факт что в установленные сроки мы увидим эти модули. Может конечно науку Хруничев и успеет к этому времени отправить, учитывая сколько лет они её разрабатывают, а вот два других модуля...сомнительно.

    Aleksandr21
    1. slipped Сегодня, 13:18
      МЛМ-У "Наука" в процессе доделки, УМ "Причал" уже сделали - на хранении, НЭМ делают, к концу 20-го будет сделан.
      slipped
      1. Aleksandr21 Сегодня, 14:17
        Да скорей бы уже, по первоначальным планам Науку должны были отправить ещё в далеком 2007 году, потом сроки сдвигались и теперь на дворе 2018 год. В сказки уже не верится, когда запустят тогда и можно будет порадоваться а пока всего лишь слова.
        Aleksandr21
  8. Камчатский Сегодня, 11:54
    Да закрыть переборки, мериканов в туалет пускать только через открытый космос или за валюту! wassat
    Камчатский
    1. donavi49 Сегодня, 14:06
      Американцы будут делать свою орбитальную базу. Бигелоу уже работает над этим. Частично проводя эксперименты на МКС.

      Основная фишка - невиданный объем внутренних помещений, за счет надувной системы. Обычные ракеты (тот же Фалкон или Атлас) смогут выводить модули высокой наполненности - которые на орбите будут раскрываться и давать диаметр блока недоступный для вывода любой существующей ракетой на сегодня. Собственно там можно будет жить большему числу людей или завезти больше научного оборудования (уже после раскрытия на орбите, на грузовике).


      donavi49
  9. Ураган70 Сегодня, 14:17
    Цитата: Dimontius
    Имейте совесть!!!! Может лучше вдвойне вложим в экономику? Хватит уже мега проектов... Сочи, ЧМ, Восточный,коллайдер, лунная программа с Китаем, это конечно круто ребята. Но доходы физ лиц падают 4 года. И никаким сиянием звёзд их не поднимешь! Нам нужен мега проект в экономике, рабочих мест в стране - 0! Не все такие умные инженеры, ученые, технари. Подавляющее большинство обычные люди, им нужна работа. А не ваши бесконечные космические программы и ижи с ними. Для обороны разработали сейчас , *опа прикрыта - значит пора притормозить ! sad

    Да вы что? А это не есть вложение в экономику? На длительную перспективу! Не сулило бы дивидентов, вы б там мерикосов не увидели...
    Ураган70
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