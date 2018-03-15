Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Роскосмосе назвали срок создания российской космической станции
Глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров заявил о необходимости запустить три дополнительных модуля на МКС, что позволит к 2021 году сделать российский сегмент МКС автономным, передает Интерфакс.
Для этого, по его словам, «нужно проработать и запустить новые модули».
Он отметил, что такие меры принимаются на случай, «если партнеры РФ откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года».
Эксплуатацию МКС изначально планировалось завершить к 2025 году. Станцию хотели свести с орбиты и затопить в Тихом океане. Однако сейчас страны не исключают возможности продления ее работы.
Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента,сказал Комаров на форуме «Россия – страна возможностей».
Для этого, по его словам, «нужно проработать и запустить новые модули».
В течение ближайших трех лет мы наконец-то запустим, я надеюсь, три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента,добавил Комаров.
Он отметил, что такие меры принимаются на случай, «если партнеры РФ откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года».
Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают,сказал глава корпорации.
Эксплуатацию МКС изначально планировалось завершить к 2025 году. Станцию хотели свести с орбиты и затопить в Тихом океане. Однако сейчас страны не исключают возможности продления ее работы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти