14:29 15 марта
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В Беларуси создан бронированный плавающий грузовик

Минское предприятие «Минотор-Сервис» разработало многоцелевой грузовой бронированный автомобиль «Витим 668240». В России он был впервые представлен на международном форуме «Армия-2017» в подмосковной Кубинке, сообщает Российская газета.



«От многих похожих машин детище белорусского ВПК отличается колесной формулой 6х6 и способностью вплавь преодолевать водные преграды», – говорится в материале.


Как рассказывали специалисты, представлявшие "Витим" на российском форуме, броневик может плыть со скоростью 5 км/ч. По суше 215-сильный турбодизель разгоняет одиннадцатитонную машину до 110 км/час.

Сообщается, что при необходимости в кузове бронегрузовика может быть смонтировано артиллерийское вооружение: «23-мм зенитная установка ЗУ-23-2, 82-мм миномет 2Б9М "Василек", 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, крупнокалиберные пулеметы, комплексы ПТУР, легкие зенитно-ракетные системы».



Грузовик также может использоваться для нужд тыла – предусмотрена установка подъемного оборудования, емкостей для перевозки топлива и пр.

Бронезащита «Витима» выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм, а также подрыв под днищем гранат Ф-1.

Автомобиль вызвал значительный интерес со стороны военных специалистов, в том числе зарубежных.

Использованы фотографии: Алексей Брусилов
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Комментарии 26

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:34
    В Беларуси создан бронированный плавающий грузовик
    "лисапет" на фото-в комплекте ? what
    андрей юрьевич
    1. KRIK33 Сегодня, 11:48
      Купи 10 Витимов, и "лисапет" в подарок! smile
      KRIK33
    2. Стройбат запаса Сегодня, 11:58
      Вот и мне интересно))) Трайк в комплекте? А плавать тоже может?
      Стройбат запаса
      1. saveall Сегодня, 12:20
        Плавает только сами знаете что... А он ходит... smile
        saveall
    3. Игорь Гул Сегодня, 13:49
      "Лисапет" для того, чтобы в соседнюю деревню за самогоном гонять - всё продумано!
      Игорь Гул
  2. сибиралт Сегодня, 11:34
    Теперь они на них будут бороздить Белорусское море, добывать креветки. lol Но машина хороша, слов нет! winked
    сибиралт
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 11:50
      1. Язвить конечно можно, но если внимательно посмотреть географическую карту Республики Беларусь, то можно отметить большое количество озер и болот.
      2. Водохранилище под г. Минск имеет погремуху не "Белорусское море", а "Минское море". Яхты между прочим нарезают.
      3. Скора потеплеет, креветок в море запустим.
      МИМО ПРОХОДИЛ
      1. Alex777 Сегодня, 12:13
        Обсуждаем броневик. Значит ловить креветок на броневике будете? wink
        Alex777
        1. Лопатов Сегодня, 12:23
          Цитата: Alex777
          Значит ловить креветок на броневике будете?

          Не, от Анны Юрьевны Поповой суверенных белорусских креветок охранять 8)))
          Лопатов
        2. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:16
          Поставят задачу ловить креветок - будем ловить.
          Стесняюсь спросить - а сами в армии травку не подстригали под нужную высоту - абы солдат занять.
          Много озер и болот - значит данный броневик в самую тему для РБ - хоть на Полесье, хоть на Витебщине.
          Стесняюсь спросить - а Вам такой агрегат на Китайской границе не помешает?
          МИМО ПРОХОДИЛ
          1. Alex777 Сегодня, 14:11
            Да что Вы стесняетесь все... wink
            Травку не подстригал, был продвинутым курсантом и получил погоны еще в 1984г.
            На китайской границе на вашем броневичке далеко не уплывешь. bully
            Alex777
    2. РУСС Сегодня, 12:30
      Цитата: сибиралт
      Но машина хороша, слов нет!

      Хороша она или нет пока вопрос ,а на данный момент белорусы гоняют на китайских бронеавтомобилях.
      РУСС
      1. Лопатов Сегодня, 12:34
        Цитата: РУСС
        а на данный момент белорусы гоняют на китайских бронеавтомобилях.

        Это подарок. Т.е. бесплатно.
        Лопатов
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:44
    А он с загрузкой плавает , или только пустой ? И сколько груза может везти ? Вряд-ли плавающая полуторка будет широко востребована , но ниша несомненно найдётся..
    КВУ-НСвД
  4. MoJloT Сегодня, 11:48
    Бронированный грузовик с тендом на пол борта ??? Трупы возить ?
    MoJloT
    1. Лопатов Сегодня, 12:17
      Под КШМки в ближайшем тылу вполне нормальная штука. Особенно в бригадах на БТР.
      Лопатов
      1. MoJloT Сегодня, 12:22

        Давно уже от этого отказались, странно что не в какой нибудь даже сатаной забытой африканской стране , а в Белоруссии решили вернуться к истокам. Может экономят...
        MoJloT
        1. Лопатов Сегодня, 12:25
          Цитата: MoJloT
          Давно уже от этого отказались

          ???
          Никто от этого не отказывался.
          Цитата: MoJloT
          а в Белоруссии решили вернуться к истокам.

          "Скаут" не плавал.
          Лопатов
          1. MoJloT Сегодня, 12:34

            Я с Вами защищенность обсуждаю. Защитить водителя - прекрасно, но вот тем кто в кузове уже не так комфортно. Зачем тогда Выстрелы, Атаки, Тайфуны, БМПшки-БТРы и прочее, прочее ? Наделать грузовиков с бронированной кабиной, дешево и много?
            MoJloT
            1. Лопатов Сегодня, 12:43
              Цитата: MoJloT
              Я с Вами защищенность обсуждаю. Защитить водителя - прекрасно, но вот тем кто в кузове уже не так комфортно.

              Э....
              А зачем в кузов такого грузовика людей пихать?
              Будут делать, к примеру, КШМ на базе этого грузовика- поставят нормальную герметичную бронерубку.
              Лопатов
  5. Стройбат запаса Сегодня, 12:15
    Интересный агрегат. Реинкарнация БТР-152))) Будет 6-й флот матрасов гонять)))
    Стройбат запаса
  6. Архивариус Вася Сегодня, 12:19
    Ничего так машина. Да возможность установки артиллерии пригодится однозначно. А так кузов маловат судя по фото.
    Архивариус Вася
    1. Piramidon Сегодня, 13:13
      Цитата: Архивариус Вася
      А так кузов маловат судя по фото.

      Если бульбу с полей возить, то маловат. А для установки что нибудь типа ЗУ23-2, ДШК или "Корда", вполне достаточно.
      Piramidon
  7. Лопатов Сегодня, 12:20
    Вообще, настойчивость "Минотора" вызывает уважение.
    Несмотря на то, что из нового у них ничего не покупают, продолжают что-то разрабатывать и на выставки возить. Причём все разработки весьма и весьма оригинальные, начиная со "Сталкера-2Т"
    Лопатов
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:23
      Так ведь Россия и запрещает Беларуси новье продавать. Хотели азербайджанцы Полонез купить - так нет нельзя, армян россиянам жалко.
      И кстати вы не в курсе почему Калашников белорусские прицелы покупает?
      МИМО ПРОХОДИЛ
  8. Ураган70 Сегодня, 14:09
    Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
    Так ведь Россия и запрещает Беларуси новье продавать. Хотели азербайджанцы Полонез купить - так нет нельзя, армян россиянам жалко.
    И кстати вы не в курсе почему Калашников белорусские прицелы покупает?

    Ой, блин, и вам Россия что то запрещает? Чего то когда нужно вильнуть в ту или иную сторону, Батько не больно слушает Россию, так что уймитесь! Обсуждаем бибику, а вы, как наши многоугольные коллеги по ВО, сразу все в штыки и спорить до слез! Повторяю- статья о машинке, сделанной в Беларуси...и все...и никаких обид!
    Ураган70
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