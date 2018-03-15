Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Беларуси создан бронированный плавающий грузовик
Минское предприятие «Минотор-Сервис» разработало многоцелевой грузовой бронированный автомобиль «Витим 668240». В России он был впервые представлен на международном форуме «Армия-2017» в подмосковной Кубинке, сообщает Российская газета.
«От многих похожих машин детище белорусского ВПК отличается колесной формулой 6х6 и способностью вплавь преодолевать водные преграды», – говорится в материале.
Как рассказывали специалисты, представлявшие "Витим" на российском форуме, броневик может плыть со скоростью 5 км/ч. По суше 215-сильный турбодизель разгоняет одиннадцатитонную машину до 110 км/час.
Сообщается, что при необходимости в кузове бронегрузовика может быть смонтировано артиллерийское вооружение: «23-мм зенитная установка ЗУ-23-2, 82-мм миномет 2Б9М "Василек", 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, крупнокалиберные пулеметы, комплексы ПТУР, легкие зенитно-ракетные системы».
Грузовик также может использоваться для нужд тыла – предусмотрена установка подъемного оборудования, емкостей для перевозки топлива и пр.
Бронезащита «Витима» выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм, а также подрыв под днищем гранат Ф-1.
Автомобиль вызвал значительный интерес со стороны военных специалистов, в том числе зарубежных.
«От многих похожих машин детище белорусского ВПК отличается колесной формулой 6х6 и способностью вплавь преодолевать водные преграды», – говорится в материале.
Как рассказывали специалисты, представлявшие "Витим" на российском форуме, броневик может плыть со скоростью 5 км/ч. По суше 215-сильный турбодизель разгоняет одиннадцатитонную машину до 110 км/час.
Сообщается, что при необходимости в кузове бронегрузовика может быть смонтировано артиллерийское вооружение: «23-мм зенитная установка ЗУ-23-2, 82-мм миномет 2Б9М "Василек", 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, крупнокалиберные пулеметы, комплексы ПТУР, легкие зенитно-ракетные системы».
Грузовик также может использоваться для нужд тыла – предусмотрена установка подъемного оборудования, емкостей для перевозки топлива и пр.
Бронезащита «Витима» выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм, а также подрыв под днищем гранат Ф-1.
Автомобиль вызвал значительный интерес со стороны военных специалистов, в том числе зарубежных.
Использованы фотографии: Алексей Брусилов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти