На сессии ООН расскажут о нарушении Киевом прав крымчан

Я планирую выступить 16 марта на 37-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве с сообщением на тему о нарушении прав крымчан со стороны Украины. Ожидается перепалка с украинской делегацией по этому вопросу, надеюсь, только словесные дебаты, без эксцессов, оскорблений и метания стаканов с водой. В общем, надеюсь на конструктивный диалог в стенах ООН,

В середине марта руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов планирует выступить в ООН с сообщением о нарушении прав крымчан со стороны Киева, передает РИА Новости сказал Молохов.При этом он подчеркнул, что «основные тезисы сообщения останутся интригой до выступления на площадке ООН».Ранее Молохов рассказывал журналистам, что в этом году в украинские суды будут направлены «десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова», организованной украинской стороной. Помимо этого, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в связи с водной блокадой региона.