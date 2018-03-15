14:25 15 марта
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На сессии ООН расскажут о нарушении Киевом прав крымчан

В середине марта руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов планирует выступить в ООН с сообщением о нарушении прав крымчан со стороны Киева, передает РИА Новости.



Я планирую выступить 16 марта на 37-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве с сообщением на тему о нарушении прав крымчан со стороны Украины. Ожидается перепалка с украинской делегацией по этому вопросу, надеюсь, только словесные дебаты, без эксцессов, оскорблений и метания стаканов с водой. В общем, надеюсь на конструктивный диалог в стенах ООН,
сказал Молохов.


При этом он подчеркнул, что «основные тезисы сообщения останутся интригой до выступления на площадке ООН».

Ранее Молохов рассказывал журналистам, что в этом году в украинские суды будут направлены «десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова», организованной украинской стороной. Помимо этого, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в связи с водной блокадой региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:44
    Плохо только то что мало кто услышит , а надеется на приличное поведение укропов вряд стоит .ли
    Spartanez300
    1. Охотовед 2 Сегодня, 11:47
      Цитата: Spartanez300
      Плохо только то что мало кто услышит .

      Ну история - Все по местам расставит! Главное не забывать - её пишут Победители! hi
      Охотовед 2
    2. влад66 Сегодня, 11:54
      надеюсь, только словесные дебаты, без эксцессов, оскорблений и метания стаканов с водой. В общем, надеюсь на конструктивный диалог в стенах ООН,

      С кем belay без эксцессов, с хохлами what графины срочно прятать.
      что в этом году в украинские суды будут направлены «десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова»,

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      влад66
      1. Идущий Сегодня, 13:05
        Все это напоминает бурю в стакане.
        Идущий
  2. Altona Сегодня, 11:48
    Вместо компактного Крыма США досталась огромная разлагающаяся вороватая Украина, вот они и бесятся.
    Altona
  3. Egorovich Сегодня, 11:50
    Хотя такой диспут на продажной трибуне ООН вряд ли чего даст, но такие выступления нужны с любой трибуны и где только можно. Вода камень точит.
    Egorovich
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:21
      Лучше долбить в дверь , чем "обиженно" отмалчиватся . Молчание интерпретируют "как надо" и соответственно преподнесут ... Так , что Вы правы
      Вода камень точит.
      hi
      КВУ-НСвД
      1. assa67 Сегодня, 12:43
        Виктор,приветствую hi
        Цитата: КВУ-НСвД
        При этом он подчеркнул, что «основные тезисы сообщения останутся интригой до выступления на площадке ООН».

        что-то задумал тов,Молохов,раз упомянул про стаканы с водой..крайне не приятное для бандерложей стаи в ООН.....а что не пригласить всю эту братию в Крым? пусть приедут,посмотрят...а верить на слово воплям невминосов-моветон...
        assa67
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:08
          что-то задумал тов,Молохов,раз упомянул про стаканы с водой..крайне не приятное для бандерложей стаи в
          Ну вряд-ли какое-то шоу случится . Просто их троллит . Скорей всего украинцев , американов и прочих из стаи в зале просто демонстративно не будет...Здравствуйте , Андрей hi
          КВУ-НСвД
          1. assa67 Сегодня, 13:40
            кто же вопить -то будет тогда?..нее,будут прохиндеи непременно.не упустят возможности вОни пустить
            assa67
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:42
              Цитата: assa67
              кто же вопить -то будет тогда?..нее,будут прохиндеи непременно.не упустят возможности вОни пустить

              laughing laughing Значит запасёмся пивасом и включим трансляцию из ООН..Хоть поржать...
              КВУ-НСвД
              1. assa67 Сегодня, 13:45
                да уж,чрезвычайно любопытно было бы посмотреть...кстати,есть такая возможность?или только без перевода...
                assa67
                1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:47
                  .кстати,есть такая возможность?
                  Интернет на пару с компом творит чудеса laughing
                  КВУ-НСвД
                  1. assa67 Сегодня, 14:00
                    спасибо,я в курсе lol ....подождем 16-го..думаю,и ВО не оставит без внимания такое событие
                    assa67
  4. Vol4ara Сегодня, 11:57
    Цитата: Altona
    Вместо компактного Крыма США досталась огромная разлагающаяся вороватая Украина, вот они и бесятся.

    Да им пофигу какая она, плацдарм есть и хорошо
    Vol4ara
  5. часовщик Сегодня, 12:09
    а кроме России никто не хочет больше выступить и призвать к реальной ответственности США за нарушения прав человека во всем мире и поставить ультиматум? В последнее время эта организация превратилась в театр абсурда ей богу!!!!!
    часовщик
    1. Вояджер Сегодня, 12:33
      Самое фиговое, что конца этому театру не видно
      Вояджер
  6. MKPU-115 Сегодня, 12:16
    "На сессии ООН расскажут....." - последнее 20 лет ОНН ведет себя как американская подстилка. США на ООН в лучшем случае клали, в худшем ООН является инструментом США в политике.
    MKPU-115
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