Мелкашки – народу!

Концерн «Калашников» выступил с инициативой внесения поправок в российский закон «Об Оружии», которые призваны упорядочить «оружейную» нормативную базу, сделать ее более логичной и современной.Кроме того, они нацелены на расширение прав владельцев оружия, и, соответственно, расширение гражданского оружейного рынка.Одним из самых интересных является предложений разрешить продавать нарезное длинноствольное оружие калибра .22 ЛР, в просторечии «мелкашки», без пятилетнего стажа владения гладкоствольным оружием.Напомним, что согласно действующему ныне закону, малокалиберные винтовки 22 ЛР относятся к нарезному оружию, приобретение которого может быть разрешено только после пяти лет беспорочного (без каких либо нарушений закона и правил) владения гладкоствольным длинноствольным охотничьим оружием.Это предложение Концерна «Калашников» выглядит вполне логичным и обоснованным.Напомним, что до середины 60-х годов прошлого столетия винтовки 22ЛР свободно продавались в спортивных магазинах, как спортинвентарь. Действительно, хотя «мелкашка» является прекрасным инструментом для промысловой и любительской охоты на пушных зверьков, это, прежде всего оружие спортивное, идеальное для соревнований, «пострелушек», для обучения стрельбе и поддержания стрелковых навыков. Минимальная отдача делает это оружие идеальным для занятий с детьми и подростками.Иными словами, для многих, если не для большинства пользователей 22ЛР, это именно спортивный инвентарь. А купленная «для стажа» двустволка или «помпа», не будет реально использоваться. В этом смысле, едва ли правильно вынуждать людей, которым нужна «мелкашка» приобретать куда более грозное оружие – дробовики, которые им, строго говоря, ни к чему, тем самым, увеличивая количество оружия на руках граждан. Причем за счет ненужных им стволов!К этому можно прибавить, что гладкоствольные охотничьи ружья, которое приобретается сразу, без «испытательного стажа» является гораздо более смертоносным оружием – раны наносимые картечными или пулевыми снарядами дробовика 12, 16 или 20 калибров в большинстве случая ведут к летальному исходу или тяжелой инвалидности. По энергетике пуля 22ЛР слабее даже одной картечины, которых в гладкоствольном патроне несколько штук.Хотя технически малокалиберные винтовки являются нарезными, их дальность эффективной стрельбы не превышает возможности «гладкоствола».Кроме того, патроны 22ЛР кольцевого воспламенения, где гильза и капсюль являются единым целым, невозможно переснаряжать. Иными словами, «мелкашка» является наиболее «безопасным», если этот термин применим к оружию.Отметим, что помимо обычных малокалиберных «болтов» и «самозарядок», выпускаются малокалиберные «клоны» АК, которые с успехом могут использоваться для первичной стрелковой подготовки.Данное предложение, если оно будет принято, позволит серьезно расширить рынок гражданского оружия, за счет увеличения «целевых» продаж этого, прежде всего спортивного оружия.Всего Концерном «Калашниковым» предложено более 15 поправок, значительная часть которых ориентированы на спортивное оружие и использование гражданского оружия в спорте.В частности, есть предложение причислить практическую стрельбу к видам спорта, занятие которым является основанием для приобретения нарезного оружия.В числе других предложений – снятие ограничение на емкость магазинов, снижение стажа на владение гладкоствольным оружием до приобретения нарезного с пяти до трех лет, увеличение разрешенного количество оружия у длинноствольных дробовиков и нарезного до 10 единиц вместо пяти, и даже выделения пяти «мест» для малокалиберного оружия.Обратим внимание, что все эти поправки в интересах сознательных и ответственных владельцев – спортсменов, охотников и коллекционеров, которые знают, зачем им нужно оружие, и умеют с ним обращаться.Все они, конечно, направлены на то, чтобы расширить «клиентскую базу» Концерна «Калашникова» и других производителей гражданского оружия. Однако было бы неправильным видеть в этом только стремление к наживе. Дело в том, что благодаря доходам от реализации ружей и карабинов, их производителям удается сохранять кадры и необходимые объемы производства в случае отсутствия военных или зарубежных заказов, а так же вести разработку новых образцов.Так, в «святые девяностые» ижевские и вятско-полянский заводы выжили, в значительной степени, благодаря производству гражданского оружия.Неизвестно, какие из предложенных поправок будут приняты, но сам факт появления в стране «оружейного лобби» способного отстаивать интересы оружейников и владельцев гражданского оружия – спортсменов, охотников и коллекционеров, можно только приветствовать.