Зенитчики ЮВО провели учение по уничтожению крылатых ракет

Боевые расчеты ЗРС "Тор-М2" в течение одного месяца в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности,

Военнослужащие зенитного подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного округа на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.) уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем «Тор-М2», передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе зачетных боевых стрельбы было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели».По завершении стрельб военнослужащие «совершили марш комбинированным способом на расстояние более 500 км, в том числе в составе механизированных колонн и железнодорожным транспортом из Астраханской области в пункт постоянной дислокации» в Ростовскую область.К зачетным стрельбам были привлечены около 200 зенитчиков, задействовано более 50-ти единиц техники.