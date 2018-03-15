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Зенитчики ЮВО провели учение по уничтожению крылатых ракет
Военнослужащие зенитного подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного округа на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.) уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем «Тор-М2», передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.
Сообщается, что «в ходе зачетных боевых стрельбы было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели».
По завершении стрельб военнослужащие «совершили марш комбинированным способом на расстояние более 500 км, в том числе в составе механизированных колонн и железнодорожным транспортом из Астраханской области в пункт постоянной дислокации» в Ростовскую область.
К зачетным стрельбам были привлечены около 200 зенитчиков, задействовано более 50-ти единиц техники.
Боевые расчеты ЗРС "Тор-М2" в течение одного месяца в полевых условиях совершенствовали навыки по развертыванию и приведению в готовность к применению зенитных ракетных систем, порядку заряжания пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей, ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности,говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе зачетных боевых стрельбы было израсходовано до десяти ракет, поражены при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Саман", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели».
По завершении стрельб военнослужащие «совершили марш комбинированным способом на расстояние более 500 км, в том числе в составе механизированных колонн и железнодорожным транспортом из Астраханской области в пункт постоянной дислокации» в Ростовскую область.
К зачетным стрельбам были привлечены около 200 зенитчиков, задействовано более 50-ти единиц техники.
Использованы фотографии: http://www.oborona.ru
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