14:23 15 марта
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Владимир Путин рассказал подробности сдерживания толпы в Дрездене в 1989 году

В Сети продолжают публиковаться фрагменты из фильма Андрея Кондрашова «Путин». В одном из фрагментов президент России рассказывает о подробностях того, как ему удалось сдержать толпу в немецком Дрездене в 1989 году. Напомним, что тогда Владимир Путин находился на службе в особняке КГБ именно в этом немецком городе.

Толпа пыталась заполучить документы из местного архива Комитета госбезопасности СССР. Особенно интересовали её данные о немецкой резидентуре советской разведки.

Владимир Путин:
Мне бы, честно говоря, здесь не очень хотелось вдаваться в детали. Толпа, она, конечно, есть толпа, но всё, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Но безусловно мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР, кстати говоря. Пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договорённостей. Пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд.



Владимир Путин рассказал подробности сдерживания толпы в Дрездене в 1989 году


По словам Владимира Путина, конечная миссия переговорщика была возложена на него. Президент рассказал, что когда он вышел к толпе людей, он спросил, какие цели те в данный момент преследуют. Ему ответили, что собираются осуществить внутренний осмотр здания.

Владимир Путин:
А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не принадлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением. Они меня спросили: а почему вы так по-немецки говорите? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, "ответить по легенде", сказать, что я переводчик.


По словам Владимира Путина, он рад тому, что всё тогда обошлось без жертв и пострадавших – конфликт был исчерпан мирными, дипломатическими методами.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. самый главный Сегодня, 12:24
    Не скромно...совсем не скромно...
    самый главный
    1. Кроу Сегодня, 12:27
      Ай да Путин, ну всем хорош. В аккурат перед выборами. Вы ещё сомневаетесь за кого голосовать? Держите.
      Непредвзятость наших СМИ поражает. И не только наших.
      Кроу
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:04
        Ай да Путин, ну всем хорош. В аккурат перед выборами. Вы ещё сомневаетесь за кого голосовать? Держите.
        Непредвзятость наших СМИ поражает. И не только наших.


        ну не грусти так. Потерпи еще 6 лет. 18 терпел и еще немного осталось wassat Не привык еще?

        P.S. Славно что у России есть Путин drinks

        Пойду голосовать в хорошем настроении. А вы держитесь, конечно. Хорошего Вам настроения



        с-т Petrov
        1. котовский Сегодня, 13:17
          Цитата: с-т Petrov
          Пойду голосовать в хорошем настроении.

          Поддерживаю. good
          Всем семейством собираемся,на зло врагам. bully
          котовский
          1. Кроу Сегодня, 14:19
            Цитата: котовский
            Всем семейством собираемся,на зло врагам

            А Вы попробуйте хоть раз во благо страны, а не на зло кому-нибудь.
            Кроу
        2. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:41
          Цитата: с-т Petrov
          Пойду голосовать в хорошем настроении. А вы держитесь, конечно. Хорошего Вам настроения
          петров с котовским снова свое отжигают laughing
          ДЕДПИХТО
      2. Shuttle Сегодня, 13:47
        Цитата: Кроу
        Ай да Путин, ну всем хорош. В аккурат перед выборами. Вы ещё сомневаетесь за кого голосовать? Держите.
        Непредвзятость наших СМИ поражает. И не только наших.

        А чего Вы ожидали от него и его команды перед выборами? Посыпание головы пеплом, каминг-аут, публичного признания, что уроки в школе прогуливал или что его пучит от гороха?
        Shuttle
    2. askort154 Сегодня, 12:56
      самый главный....Не скромно...совсем не скромно...

      Это факт реальных событий, причём давно публиковался в немецкой прессе.
      Пьяный президент дережирующий оркестром, ролик прокрутили по всему миру, у вас, видимо, вызывает чувство гордости как образец скромности.
      Сейчас у вас, видимо, Грудинин - образец "скромности".
      А судя по вашему нику - "самый главный", вы наискромнейший чел. tongue hi
      askort154
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 13:32
        Цитата: askort154
        Пьяный президент дережирующий оркестром, ролик прокрутили по всему миру, у вас, видимо, вызывает чувство гордости как образец скромности.Сейчас у вас, видимо, Грудинин - образец "скромности".

        Лучше и не скажешь! good
        IGOR GORDEEV
  2. Комментарий был удален.
    1. собаковод Сегодня, 12:33
      Не сомневаемся. А что, есть подобные истории о других кандидатах? Пишите, нам на диванах делать нечего, почитаем!
      собаковод
      1. BerBer Сегодня, 12:39
        Просто людям хочется перемен. Одно не понимают, перемены могут быть хорошие и плохие.
        BerBer
        1. bk316 Сегодня, 12:45
          Просто людям хочется перемен

          Я за свою жизнь переменами наелся, хочется перемен - брось пить и курить начни спортом заниматься ну или переезжай из Москвы в деревню чтоб лес река и воздух чистый
          bk316
          1. сорок восьмой Сегодня, 12:50
            Лучше наоборот в Москву))) Чтобы асфальт нормальный, снег убирали и зарплата человеческая...
            сорок восьмой
            1. bk316 Сегодня, 14:10
              Лучше наоборот в Москву

              С точки зрения "хочу перемен" это еще лучше.
              Просто я не могу - я здесь родился.
              bk316
          2. Туз Бубен Сегодня, 13:01
            а сами их сделали ? Ну эти, перемены ...
            Не пьёте, не курите, живёте в лесу возле речки ?
            Сам живу в Подмосковье..Чего греха таить, курю, не прочь и выпить иногда...
            Только вот в лес на тракторе...вернее только на тракторе и соглашусь.
            Как вспомню родные леса на Ю.Урале...
            А здесь, зайдя в лес, сожалеешь об отсутствии экзоскелета.
            Можайское (громко) море в 2х километрах...
            Чес слово, за последние 15 лет 2 раза рискнул в нём искупаться..
            Туз Бубен
            1. bk316 Сегодня, 14:15
              Не пьёте, не курите, живёте в лесу возле речки ?

              Не курю- бросил.
              Пью - нравится.
              При первой возможности на рыбалку , на охоту или на горные лыжи.
              Строю дом к пенсии у озера за 400 км от Москвы.

              А про лес он такой, если бы Вы по тайге якутской походили или по болотам тюменским как я, то лес можайский Вам бы парком показался. Но лучше конечно подальше от Москвы.
              bk316
          3. гурт Сегодня, 13:45
            Цитата: bk316
            Просто людям хочется перемен

            куда уж больше перемен,-большая игра продолжается,и участвуют в ней все,но разных уровнях......
            гурт
            1. bk316 Сегодня, 14:15
              и участвуют в ней все

              Согласен, а кто это видит?
              bk316
        2. askort154 Сегодня, 13:31
          BerBer........... Одно не понимают, перемены могут быть хорошие и плохие.

          Совершенно верно. Русская поговорка - "от добра, добра не ищут ". На постсоветском пространстве, только Россия выцарапалась из болота. А Украина, наоборот, ещё больше в неё погрузилась, хотя была на втором месте после РФ. Такие перемены, людям со здравым рассудком, явно не нужны. Россию уже 100 лет терзают "переменами", пора успокоиться и наращивать жирок. А для этого , прежде всего, надо было обеспечить безопасность страны. Что и сделал Путин с 2000 г. Теперь можно, конкретно браться, и за внутренний "полит-экономику". Кто мог бы всё это сделать : Зюганов, Жириновский, Явлинский,.... Грудинин ? ....?
          Не будите "лихо". Работайте меньше "языком", а больше головой, так, что бы семья жила в достатке. Семья это основа государства. Противно смотреть и слушать нытьё здоровых мужиков. negative hi
          askort154
          1. Туз Бубен Сегодня, 13:57
            Предлагаю ещё вариант.
            Как Вам Айфонушка - ?
            Улюкаев, Наибулина, Роттенберги,Рогозины...можно даже и не перечислять.
            Выход один; поставить клонирование ВВП на поток и расставлять по всем местам.
            Одна проблема, как определиться с зарплатой для клонов ? Платить один МРОТ на мильон или каждому по мроту ?
            Туз Бубен
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:26
    Пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договорённостей. Пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд.
    В этих словах весь Путин.Вот хоть что говорите.Но именно в этой фразе весь Путин.Хорошо или плохо это другой вопрос.
    Наблюдатель2014
    1. Greenwood Сегодня, 12:36
      Слишком много обтекаемых фраз и юридических терминов. Такая речь тяжела для понимания. К сожалению, на сеансах "общения с народом" он говорит точно так же.
      Greenwood
      1. Володин Сегодня, 12:40
        Цитата: Greenwood
        Такая речь тяжела для понимания.

        К сожалению или к счастью, до ораторских способней Фиделя Кастро ему далеко, но вы бы послушали речи Меркель или Януковича (думаю, вы их слышали). От первой клонит в сон на второй минуте, от второго - стойкое впечатление, что ему не мешало бы как минимум подучиться... Можно сравнить ещё, например, с речью Эрдогана - может показаться, что уже через час в Турции будет объявлена полная мобилизация))
        Володин
        1. bk316 Сегодня, 12:47
          до ораторских способней Фиделя Кастро ему далеко

          Если б ВВП был как Фидель мы бы либо уже все были мертвы либо жили не чета сегодняшней жизни. Но меня как-то такой выбор не прельщает.
          bk316
        2. Greenwood Сегодня, 13:35
          Мне больше нравится Лукашенко. Говорит то, что думает. Никакой поставленной речи. Зато чётко, ясно и понятно. good
          Greenwood
      2. Azim77 Сегодня, 13:06
        Цитата: Greenwood
        Слишком много обтекаемых фраз и юридических терминов. Такая речь тяжела для понимания

        Когда Путин говорит публично, то остается ощущение, что в беседе с собеседником, он одновременно говорит со своими противниками, со всеми СМИ, с историками, с подчиненными и коллегами. У правителя в принципе официальная речь и должна быть такой. Ну, а за закрытыми дверями он может и проще наверное выражаться. smile
        Azim77
  4. Trevis Сегодня, 12:37
    Цитата: Кроу
    Вы ещё сомневаетесь за кого голосовать?

    А Вы определились?
    Trevis
    1. котовский Сегодня, 13:22
      Цитата: Trevis
      А Вы определились?

      А чего тут определяться..Путин и куча клоунов. hi
      котовский
    2. гурт Сегодня, 13:48
      Цитата: Trevis
      А Вы определились?

      однозначно-за человека,.....а не за пузотёров
      гурт
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:38
    Выйти к толпе (даже по приказу) и действовать спокойно и с достоинством - надо иметь железные фаберже . И вряд ли Путин привирает , тогда просто этого не говорил бы...
    КВУ-НСвД
    1. bk316 Сегодня, 12:48
      Выйти к толпе (даже по приказу) и действовать спокойно и с достоинством

      Тренируется, поверьте тренируется....
      bk316
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:11
        Тренируется, поверьте тренируется...
        От природы такие или натренировал laughing ...Какая разница ? Главно результат в конкретной ситуации...
        КВУ-НСвД
        1. bk316 Сегодня, 14:17
          Тут Вы правы конечно.
          bk316
    2. Micfoster Сегодня, 12:52
      Все верно, ему поставили задачу и он с ней справился. И наверняка участники еще живы и у нас и в Германии. Так что нет ему резона привирать.
      Micfoster
    3. гурт Сегодня, 13:50
      Цитата: КВУ-НСвД
      И вряд ли Путин привирает , тогда просто этого не говорил бы...

      в германской резидентуре были только очень перспективные офицеры......и история показала,что это действительно так soldier
      гурт
  6. Туз Бубен Сегодня, 12:40
    "...ну вот только представьте...Я один выхожу...в правой руке амфоры, в левой упряжка стерхов, на шее рулевое колесо от комбайна,на поясе любимая кувалда с ПЛА, да и сам одет в комбез льотчика...И народ понял, проникся.."
    Из редактированного...
    Туз Бубен
    1. санчо Сегодня, 12:54
      зависть плохое чувство будьте проще смотришь и люди потянутся
      санчо
    2. Greenwood Сегодня, 13:08
      Цитата: Туз Бубен
      Я один выхожу...в правой руке амфоры, в левой упряжка стерхов, на шее рулевое колесо от комбайна,на поясе любимая кувалда с ПЛА, да и сам одет в комбез льотчика...
      "...и ныряю в прорубь..."
      Greenwood
      1. Туз Бубен Сегодня, 13:10
        С кувалдой и стерхами ?!... belay
        Туз Бубен
        1. Greenwood Сегодня, 13:29
          "Он утонул!"(с) lol
          Greenwood
    3. с-т Petrov Сегодня, 13:12
      "...ну вот только представьте...Я один выхожу...в правой руке амфоры, в левой упряжка стерхов, на шее рулевое колесо от комбайна,на поясе любимая кувалда с ПЛА, да и сам одет в комбез льотчика...И народ понял, проникся.."
      Из редактированного...


      пошли шутки креативного неполживого класса. Набор с цензора и эхо Москвы. Хорошо хоть ЛА-ЛА-Ла Путин ** не поёте. Это из той же оперы. Пора украинцам придумать новые шутки - а то у нашей оппозиции все уже заезжено

      "...и ныряю в прорубь..."


      Гринвуд, готов терпеть еще 6 лет? Не помогли твои посты на форуме свергнуть Путина? laughing
      Тебе надо уже обновить шутки, а то вы смотритесь с этим набором как миньоны, у которых есть условные рефлексы, завязанные на Путине





      с-т Petrov
      1. Туз Бубен Сегодня, 13:19
        Просто претит, когда гос.деятель такого уровня позволяет себе учавствовать в такого рода шоу.
        Хотя...Вон АМбарыч то просёк фишку, и давай себе морщась струганину пытаться жрать...
        По мне президент хорош не голым торсом со щукой в руке, а делами и поступками, при этом не считаю поступком разбирательство о выплатах людям пострадавшим от катаклизмов.
        Какой ты руководитель, если ты должен за каждую мелкую сошку на местах расшаркиваться, не говоря уже о взяточниках министрах из тобой назначенного правительства, или о ворье в МО.
        Хотя там даже и о расшаркивании речь не шла.
        Просто тупое молчание.
        Туз Бубен
        1. Туз Бубен Сегодня, 13:40
          Ну так что, сержант Петров ? Крыть то есть ещё чем, кроме неполживого креатива и прочих заимствованных слов нерусского происхождения ?
          Ты нам по по простому, по русски скажи, кто табе более люб ;лицо с постеров,друг и попечитель олигархов ?, или кто ещё ?
          Объясни некреативной гопоте, антисоциальным элементам...
          Туз Бубен
      2. Greenwood Сегодня, 13:32
        Цитата: с-т Petrov
        Гринвуд, готов терпеть еще 6 лет?
        Конечно нет!


        Цитата: с-т Petrov
        Тебе надо уже обновить шутки
        Так методички в Госдепе не обновлялись пока.
        Greenwood
      3. гурт Сегодня, 13:55
        Цитата: с-т Petrov
        Тебе надо уже обновить шутки, а то вы смотритесь с этим набором как миньоны, у которых есть условные рефлексы, завязанные на Путине

        условный рефлекс вырабатывается в течении 21-ого дня и дальше только подкрепляется,так ,что новые проработаются достаточно быстро........смотрим и ждём
        гурт
        1. Туз Бубен Сегодня, 14:09
          Во во...думаю, что осьмнадцать то лет круче 21 дня...?
          Туз Бубен
  7. Дормидонт Сегодня, 12:41
    Нужно было минировать
    Дормидонт
  8. Egorovich Сегодня, 12:44
    Только в этом рассказе Путина не сказано, что руководство этого здания(архива КГБ СССР в ГДР), когда начались волнения, в срочном порядке драпануло в Москву. Путин остался старшим из офицерского состава архива. Поэтому за этот момент в его жизни, честь ему и хвала. Выйти на толпу одному - это поступок!!! дальше можно не продолжать. good
    Egorovich
    1. Туз Бубен Сегодня, 12:51
      Т.е архивчик то остался при нём...
      Ну тады о дальнейшей карьере вопросов нет..
      Туз Бубен
      1. Alex-a832 Сегодня, 13:02
        Цитата: Туз Бубен
        Т.е архивчик то остался при нём...
        Ну тады о дальнейшей карьере вопросов нет..

        О дальнейшей его карьере и так не было вопросов. И да... при нём сейчас все сохранённые архивы государства и армия архивариусов...
        Alex-a832
        1. Туз Бубен Сегодня, 13:06
          Тады вообще ой...
          Только вот интересно, в след. раз перед кем он будет выходить, и кому будет потом архивы сдавать? Апостолу Павлу ?
          Ну просто так...Сценарий завораживает...
          Туз Бубен
          1. sergei_55 Сегодня, 13:49
            Грудинин бы не вышел, а если бы вышел только чтобы продать.
            sergei_55
  9. Alex-a832 Сегодня, 12:47
    Хороший эпизод из жизни, характеризующий человека, его поведение и лидерские качестаа в сложной ситуации.
    Alex-a832
    1. Туз Бубен Сегодня, 13:50
      О...еть
      А в России, в данный момент абсолютно легкомысленная ситуация !? belay
      Да рвать надо и метать...
      Или его кто то за фаберже держит ?
      Если так, то нафига нам баян ?
      Туз Бубен
  10. Jerk Сегодня, 13:09
    Ну да, немцы так и писали - вышел Путин в форме майора, дал очередь в воздух - все и разбежались)))
    А что там еще делать? Толпа - это бойня.
    Jerk
  11. tsvetkov1274 Сегодня, 13:11
    я то думал "Новичком"толпу сдерживал... angry
    tsvetkov1274
  12. iouris Сегодня, 13:21
    Сильно, хотя это ж было не в Киеве в 2014 году, в Дрездене в 1989...
    iouris
  13. Ураган70 Сегодня, 13:43
    Цитата: Кроу
    Ай да Путин, ну всем хорош. В аккурат перед выборами. Вы ещё сомневаетесь за кого голосовать? Держите.
    Непредвзятость наших СМИ поражает. И не только наших.

    Ай да Кроу... Вы бы хотели случай из жизни кентавров послушать? И при чем тут- сомневаемся мы или нет? Вам какое дело? Кто вам поклялся, что СМИ непредвзятые? Смотрите сколько вопросов... Вы, как ребёнок ей-богу...
    Ураган70
  14. Ураган70 Сегодня, 13:45
    Цитата: с-т Petrov
    Ай да Путин, ну всем хорош. В аккурат перед выборами. Вы ещё сомневаетесь за кого голосовать? Держите.
    Непредвзятость наших СМИ поражает. И не только наших.


    ну не грусти так. Потерпи еще 6 лет. 18 терпел и еще немного осталось wassat Не привык еще?

    P.S. Славно что у России есть Путин drinks

    Пойду голосовать в хорошем настроении. А вы держитесь, конечно. Хорошего Вам настроения

    Он боится, что через 6 лет кентавр не будет выдвигаться...конец мечтам...
    Ураган70
  15. Ураган70 Сегодня, 13:48
    Цитата: iouris
    Сильно, хотя это ж было не в Киеве в 2014 году, в Дрездене в 1989...

    Вы тоже верите, что Путин в 2014 году в Куеве лично барагозил? А если нет, так что за неумное сравнение? В чем сходство то? И какое к России это имеет отношение...
    Ураган70
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