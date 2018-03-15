Владимир Путин рассказал подробности сдерживания толпы в Дрездене в 1989 году

Мне бы, честно говоря, здесь не очень хотелось вдаваться в детали. Толпа, она, конечно, есть толпа, но всё, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Но безусловно мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР, кстати говоря. Пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договорённостей. Пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд.

А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не принадлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением. Они меня спросили: а почему вы так по-немецки говорите? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, "ответить по легенде", сказать, что я переводчик.

В Сети продолжают публиковаться фрагменты из фильма Андрея Кондрашова «Путин». В одном из фрагментов президент России рассказывает о подробностях того, как ему удалось сдержать толпу в немецком Дрездене в 1989 году. Напомним, что тогда Владимир Путин находился на службе в особняке КГБ именно в этом немецком городе.Толпа пыталась заполучить документы из местного архива Комитета госбезопасности СССР. Особенно интересовали её данные о немецкой резидентуре советской разведки.Владимир Путин:По словам Владимира Путина, конечная миссия переговорщика была возложена на него. Президент рассказал, что когда он вышел к толпе людей, он спросил, какие цели те в данный момент преследуют. Ему ответили, что собираются осуществить внутренний осмотр здания.Владимир Путин:По словам Владимира Путина, он рад тому, что всё тогда обошлось без жертв и пострадавших – конфликт был исчерпан мирными, дипломатическими методами.