14:28 15 марта
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Джонсон: У нас есть доказательства причастности России к отравлению

Глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон объявил, что у Лондона есть «доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля». При этом Джонсон добавил, что имеющиеся «доказательства» носят «ошеломляющий» характер. И сам же глава МИД Соединённого королевства добавляет фразу, которая делает его предыдущее заявление, мягко говоря, странным.

Борис Джонсон:
К доказательствам явно относится то, что преступники использовали тот вид нервнопаралитического вещества, которое ранее изготавливалось в СССР. Это сделано, чтобы подчеркнуть – это была Россия.


Джонсон: У нас есть доказательства причастности России к отравлению



То есть получается, сам Джонсон признаёт следующий факт: в задачи преступников входила и та, чтобы в итоге детали указывали именно на Россию.

Когда у Джонсона поинтересовались, есть ли ещё какие-либо «доказательства» причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ, то Джонсон заявил, что они есть, но «о них сейчас нельзя говорить».

Всё это напоминает типичные пассажи американского Госдепа, когда на вопрос о предоставлении доказательств своим заявлениям в ведомстве обычно отвечали так: «Доказательства у нас есть, но мы их продемонстрировать не можем, так как они секретны». Это фактически полное попрание всех основных юридических норм, включая главную – презумпцию невинности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лондон отвергает любой диалог с Россией по совместному расследованию делу об отравлении Скрипаля и его дочери. А это уже прямо говорит о явном нежелании Лондона вести непредвзятое расследование.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 68

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  1. MoJloT Сегодня, 12:37
    Где то я это уже слышал))) Да же не раз и не два...
    MoJloT
    1. Например Сегодня, 12:44
      Нужно в ответку им ультиматум выставить. В течении суток предъявляют доказательства иначе убираются нахрен из России. И все товары англицкие тоже нахрен.
      А в учебник по истории в школах мы вносим информацию, что английские власти ВСЕГДА ВРУТ. Пусть дети наши знают, что англичане собаки - брехливые и общаться с ними - себя не уважать.
      Например
      1. bulvas Сегодня, 12:45
        Джонсон: У нас есть доказательства причастности России к отравлению, но они секретны...


        Раньше шестерок своих натравливали на нас, теперь сами решили

        Тут еще ВВП про оружие рассказал, которое вот-вот встанет на вооружение

        Решили поторопиться, пока Сармат и Статус не в строю - и сунуть голову в западню?
        bulvas
        1. влад66 Сегодня, 12:57
          доказательства» причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ, то Джонсон заявил, что они есть, но «о них сейчас нельзя говорить».

          Да уж сладкая парочка Мэй и Борька Джонсон, про них кино снимать нужно "тупая и ещё тупее" yes
          влад66
          1. роман66 Сегодня, 13:08
            агент забыл ушанку....
            роман66
            1. Идущий Сегодня, 13:48
              Угу , ещё пьяного медведя и балалайку. hi
              Идущий
              1. роман66 Сегодня, 14:05
                сколько можно палиться на балалайках?! им что, в разведшколе не говорили чтоли?
                роман66
      2. MoJloT Сегодня, 13:05
        На территории их государства убили нашего гражданина, поставить ультиматум в 24 часа расследовать убийство и предоставить информацию !!!
        MoJloT
        1. Вежливый Лось Сегодня, 13:24
          Цитата: MoJloT
          На территории их государства убили нашего гражданина, поставить ультиматум в 24 часа расследовать убийство и предоставить информацию !!!

          Надо на территории нашего государства убить их гражданина канделябром Викторианской эпохи и заявить о 100% причастности к этому GB и потребовать сатисфакции.
          Вежливый Лось
          1. Татьяна Сегодня, 14:04
            MoJloT
            На территории их государства убили нашего гражданина, поставить ультиматум в 24 часа расследовать убийство и предоставить информацию !!!

            Вообще-то Российскому МИД надо было с этого сразу же начинать, а не тянуть время-"резину"!
            Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. Татьяна Сегодня, 12:49
      Борис Джонсон:
      К доказательствам явно относится то, что преступники использовали тот вид нервнопаралитического вещества, которое ранее изготавливалось в СССР. Это сделано, чтобы подчеркнуть – это была Россия.

      Да уж! Бесподобный политический "при*урок"! Как говорится, долбанул СТАРУЮ ДОБРУЮ АНГЛИЮ "личиком" прямо об стол!
      Причём других людей глава МИД Британии Борис Джонсон, видимо, не просто считает ещё глупее себя, но и свысока по-английски ещё куражится над всеми ними!
      Татьяна
      1. Scoun Сегодня, 12:55
        Цитата: Татьяна
        Ха! Бесподобный политический клоун-"при*урок"!

        + и самое главное мы не делаем из этого секрета))) да и Асандж про Мэй сказал тоже самое))) не стал секрет прятать. laughing
        Scoun
      2. mikh-korsakov Сегодня, 13:39
        Перефразируя старый анекдот можно записать: Лавров показывает каким должен быть министр иностранных дел, Козырев показал каким не должен быть министр иностранных дел, Джонсон показал, что в Англии министром иностранных дел Ее Величества может быть любой. Хотел бы дать совет. Борис успокойся. Во первых, ты быстро возбуждаешься и быстро кончаешь, это плохо. Рекламируют много средств, прими и успокойся. Чем делать заявления лучше на тарзанке покачайся - это так прикольно. Больше катайся на велосипеде - а то вон какое пузо отрастил на королевских харчах. На ночь прими слабительное - ибо запор национальная болезнь англичан. Тогда утром тебя ждет легкое освобождение и жизнь заиграет новыми красками, а о том чтобы делать заявления - забудь. Не к лицу это тебе.
        mikh-korsakov
    4. Терский Сегодня, 12:50
      Цитата: MoJloT
      Где то я это уже слышал))) Да же не раз и не два...

      "-Ты видишь суслика? - Нет. - А он есть... (с) Легендарную фразу Геры Либерман наши "партнеры" эксплуатируют по полной ни имея на неё ни каких авторских прав. yes
      Терский
    5. Piramidon Сегодня, 12:52
      Цитата: MoJloT
      Где то я это уже слышал)))

      Не здесь ли? lol
      Piramidon
    6. kapitan92 Сегодня, 12:53
      Когда у Джонсона поинтересовались, есть ли ещё какие-либо «доказательства» причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ, то Джонсон заявил, что они есть, но «о них сейчас нельзя говорить».

      kapitan92
    7. гурт Сегодня, 13:57
      Цитата: MoJloT
      Где то я это уже слышал))) Да же не раз и не два...

      боливар двух не вынесет...... bully
      гурт
  2. solzh Сегодня, 12:38
    А у меня есть доказательства, что Джонсон, мягко выражаясь, инопланетянин, но доказательства секретные.
    solzh
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:44
      А у меня сверх секретные данные, что он русофоб, танцует под дудку сша и просто неумный человек, ибо такие рожи корчить ток дцп умеют.
      CooL_SnipeR
    2. Балу Сегодня, 12:46
      Цитата: solzh
      А у меня есть доказательства, что Джонсон, мягко выражаясь, инопланетянин, но доказательства секретные.

      Как почетный марсианин , ответсвтенно заявляю, что он не марсианин и на Марсе никогда не был. Вот и родственник его это подтверждает:
      Балу
      1. Masya Masya Сегодня, 13:00
        вот его родственник... laughing

        овца он тупая...
        Masya Masya
        1. Балу Сегодня, 13:02
          Цитата: Masya Masya
          вот его родственник.

          Похож. yes
          Балу
        2. штрафбат Сегодня, 13:08
          Эволюция берет свое, в данном случае не в прогрессивную сторону......
          штрафбат
          1. Masya Masya Сегодня, 13:10
            да уж, деградируют, причем ускоренными темпами...
            Masya Masya
            1. гурт Сегодня, 14:00
              Цитата: Masya Masya
              да уж, деградируют, причем ускоренными темпами...

              саксы попали в ловушку,-нет врага страшнее недобитого (а они расслабились),вернее даже не они--их хозяива
              гурт
          2. MoJloT Сегодня, 13:10
            Безпринцыпный скот Черчель яркий представитель рода англосаксов, такой же как и эти, ни лучше не хуже.
            MoJloT
            1. штрафбат Сегодня, 13:14
              Безпринцыпный скот Черчель яркий представитель рода англосаксов

              По крайней мере, он не нес глупости на весь мир....
              штрафбат
              1. MoJloT Сегодня, 13:26
                Ой да что вы говорите, ХА ХА ХА!!! Что стоит только Фултонская речь, нагнать в 3 короба только ради того чтобы привлечь внимание к своей подзабытой старой... По сравнению с его бредом который он выдавал регулярно этим еще врать и врать! Запугивать свой народ это в жилах саксов, держать стадо в страхе.
                MoJloT
                1. штрафбат Сегодня, 14:04
                  Слова Черчилля стали пророческими на следующие 40 лет структуры и характера международных отношений между СССР и США с союзниками...
                  В чем их неадекватность? Противостояние двух систем!
                  Все методы хороши....
                  Но он(Черчилль) не позволял опускаться до примитивной глупости, считая СССР и его спец.службы очень серьезным оппонентом.....
                  штрафбат
                  1. MoJloT Сегодня, 14:20
                    Слова Черчилля стали пророческими на следующие 40 лет структуры и характера международных отношений между СССР и США с союзниками

                    Не подменяйте понятия, стали не пророческими, а именно он виновник этого противостояния и запустил этот процесс он исключительно в своих корыстных целях! Речь его основывалась на циничной лжи, ровно также как и Терезы и Джонсона. Следуя Вашей логике то и эти персоны могут в полне стать пророками, т.к. они "предсказывают", а по мне запускают процесс "Противостояния" ухудшения отношений в своих политических интересах.
                    MoJloT
                2. роман66 Сегодня, 14:06
                  да это он только после коньяка армянского...
                  роман66
                  1. MoJloT Сегодня, 14:27
                    И кубинских сигар каждый день и ни какой физкультуры)... (так он ответил на вопрос о своем долголетии - армянский коньяк, сигары и никакой физкультуры)
                    MoJloT
        3. роман66 Сегодня, 13:13
          может, баран. все-таки....или....?
          роман66
    3. Офицер запаса Сегодня, 13:18
      «Джонсон: У нас есть доказательства причастности России к отравлению»

      Селфи Путина в обнимку с Медведевым на фоне отравленного Скрипапя?
      Офицер запаса
  3. CooL_SnipeR Сегодня, 12:39
    Знаете как можно заинтриговать? Как? Завтра расскажу!
    А вот у меня есть доказательства кто 11.09 организовал, но никому не скажу - секрет!
    CooL_SnipeR
  4. Дормидонт Сегодня, 12:39
    Бориса старый любитель мешать кайфы
    Дормидонт
    1. Балу Сегодня, 12:48
      Цитата: Дормидонт
      Бориса старый любитель мешать кайфы

      Не наш он, в смысле не пацан, ну это я хотел сказать не мужчина в нашем традиционном понимании. Поручик Ржевский, маааалчать!
      Балу
  5. kudma Сегодня, 12:40
    Этого стоило ожидать.
    kudma
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:41
    Стадо безмозглых наглов. Хотят с кондачка, однако не те уже времена, островитяне...пока островитяне... bully
    a.s.zzz888
    1. bulvas Сегодня, 12:44
      Цитата: a.s.zzz888
      Стадо безмозглых наглов. Хотят с кондачка, однако не те уже времена, островитяне...пока островитяне... bully


      в космос их ...
      или на дно океана
      bulvas
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:10
        Сегодня, 12:44в космос их ...или на дно океана

        Вот и я говорю, пока островитяне... а там может и цунами какое нибудь смыть их... bully
        a.s.zzz888
  7. Humans War Сегодня, 12:43
    Джонсон... Утро на свиноферме ...
    То что он живёт на свиноферме это ясно, прям в загоне.
    Доказательства на башке)
    Humans War
  8. Яро Полк Сегодня, 12:43
    Белобрысая англосаксонская мраССь!
    Яро Полк
  9. Не либероид Русский Сегодня, 12:44
    ну ясно... значит их и нет, не было и не будет.... визгом давить будут на психику
    Не либероид Русский
  10. Felix99 Сегодня, 12:49
    Когда у Джонсона поинтересовались, есть ли ещё какие-либо «доказательства» причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ, то Джонсон заявил, что они есть, но «о них сейчас нельзя говорить».
    Всё это напоминает типичные пассажи американского Госдепа, когда на вопрос о предоставлении доказательств своим заявлениям в ведомстве обычно отвечали так: «Доказательства у нас есть, но мы их продемонстрировать не можем, так как они секретны». Это фактически полное попрание всех основных юридических норм, включая главную – презумпцию невинности.

    Вини Пух :"У меня правильнописание хромает, оно хорошее, но почему-то хромает."

    Вот так и поверишь в переселение душ.
    Felix99
  11. ioan-e Сегодня, 12:49
    Такое ощущение, что ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ в кресле главы форин офиса у нас заборостроительный не окончило бы! Как же обмельчал правящий класс в мелкобритании, коль там такие убожества правят, как терезка и борька-педик!
    ioan-e
  12. assa67 Сегодня, 12:51
    бред полный...доказательства есть"ошеломляющие",только посмотреть незззя..верьте на слово...кому верить-то? вот этому?
    assa67
  13. seregatara1969 Сегодня, 12:54
    действия русских настолько секретны что говорить об этом русским совершенно нельзя !
    seregatara1969
  14. Micfoster Сегодня, 12:56
    У нас есть доказательства что Борис женщина. Но оно во первых секретное, а во вторых очень секретное.
    Micfoster
  15. К-50 Сегодня, 13:02
    Глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон объявил, что у Лондона есть «доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля». При этом Джонсон добавил, что имеющиеся «доказательства» носят «ошеломляющий» характер

    Правильно про них сказал С. Лавров: "Д.Б!!!" yes
    К-50
  16. KelWin Сегодня, 13:04
    Чет Борис плохо выглядит, не отравился, часом?))
    KelWin
  17. Bulrumeb Сегодня, 13:05
    Борис Джонсон объявил, что у Лондона есть «доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля»

    ... но он их никому не покажет.
    Bulrumeb
  18. rocket757 Сегодня, 13:05
    Что островная, что заокеанская банда, один фиг!
    Что сделаешь, рты всем не заткнёшь!
    rocket757
  19. Пленник Сегодня, 13:08
    А у нас есть докозательства, что Джонсон и-д-и-от и они абсолютно не секретны.
    Пленник
  20. ланс Сегодня, 13:09
    это уже какой параидальный синдром госдепа и палаты лордов. доказательства есть, но мы вам их не покажем, материалы не представим и вообще это секрет. простой вопрос: секрет в чем? если все все в англии и сша знают.
    пора наверное мо рф попросить поделиться секретом- ведь они если хотят что бы все все знали делают как в катаре-взрыв и все.и при этом рф ничего не отрицает.
    ланс
  21. Оператор Сегодня, 13:16
    БОрис Джонсон инопланетянин - но доказательства этого я никому не покажу laughing
    Оператор
  22. BAI Сегодня, 13:16
    они есть, но «о них сейчас нельзя говорить»

    Ну и что я вчера говорил? Один из вариантов развития - "б) "У нас есть доказательства, но мы их не покажем, они секретные" (кто-то из Госдепа)".
    А вообще, я все больше склоняюсь к варианту, что все сделано специально, чтобы поднять волну антироссийской истерии, и на ее гребне, не теряя морды лица, конфисковать все нажитое непосильным трудом российских олигархов и чиновников ( а у чиновников денег, наверное, побольше, чем у олигархов, будет, основные покупатели Лондонской недвижимости - они, а не олигархи (по данным Лондонских риэлтеров). Причем и пикнуть не посмеют, если чего то лишат.Как в "Золотом теленке" - сразу вопрос "Откуда деньги?").
    BAI
  23. 1536 Сегодня, 13:21
    Срочно варят на "мэйской" кухне "доказательства". Сказано русским языком, что никаких "Новичков" в России не производили. По-моему, британцам и этому лохматому бриту пора извиниться перед всем человечеством за свою наглую ложь в отношении России.
    По-прежнему ждем жесткого ответа от нашего правительства. Британские провокации надо пресекать в корне, чтобы неповадно было. Кстати, не пора ли проверить британское посольство на предмет хранения отравляющих веществ?
    1536
  24. MKPU-115 Сегодня, 13:23
    Вот и доказательства
    MKPU-115
  25. andrej-shironov Сегодня, 13:23
    Ню ню, ждём этих ошеломляющий доказательств от этого лохматого звездораса. В любом случае, быстрее арестовывайте счета наших олигархов и чинуш.
    andrej-shironov
  26. Silvestr Сегодня, 13:23
    Джонсон: У нас есть доказательства причастности России к отравлению
    -------------------------
    Вот это?
    Silvestr
  27. VeteranS Сегодня, 13:29
    Даже школьнику понятно,что это явная и неуклюжая с технической точки зрения провокация,иначе англо-саксы уже бы трясли в ООН хоть какой-нибудь пробиркой....Дальше только будет хуже для правительства Великобритании,они очень пожалеют,что завязли в откровенной лжи ....
    VeteranS
  28. chingachguc Сегодня, 13:34
    В 1961 году, когда случился Карибский кризис американцы заявили, что у них есть доказательства развертывания ядерных ракет СССР на Кубе. Хрущев сказал - предъявите. И Кеннеди предъявил фото этих самых комплексов (кажется, Луна-10) с воздуха. Тогда нашим ничего не оставалось делать, как признать сам факт и начать переговоры, результатом которых стал вывод ракет с Кубы и из Турции (американских). К чему всё это? Да к тому, что если собираются доказательства - они собираются для того, чтобы их ПРЕДЪЯВЛЯТЬ, а не прятать. А у бриттов с ами всё наоборот: доказательства у нас есть, только мы их не покажем, потому что секрет. Это просто БРЕД БРЕДОВЫЙ.
    chingachguc
  29. Радио-няня Сегодня, 13:46
    По-моему весь этот цирк имеет цель перетрясти верхушку Лондона. Вышвырнут Борьку с его старухой за ложь......Хорошо подставили придурков!
    Радио-няня
    1. Silvestr Сегодня, 13:52
      Цитата: Радио-няня
      По-моему весь этот цирк имеет цель перетрясти верхушку

      да нет.Просто Мэй не договорилась с ЕС о "Брекзите". Мэй выставили на счетчик
      Silvestr
  30. Кент0001 Сегодня, 14:01
    У этого чепушилы мозгов нет от рождения. Там такие в почете.
    Кент0001
  31. Alexey-74 Сегодня, 14:07
    Одно то, что они "Секретны", говорит о том, что все это фуфло!!! Если бы у них действительно были серьезные доказательства, то вой уже был бы до небес...созыв СБ ООН и прочие прелести.....а так все- секретно.....ха
    Alexey-74
  32. Александр War Сегодня, 14:15
    Сотрудник разведслужбы Гарет Уильямс, труп которого был обнаружен в спортивной сумке в квартире в Лондоне, залез в нее сам и умер от удушья, пишет британская The Telegraph со ссылкой на источник в полиции.Вскрытие не позволило определить точную причину смерти 31-летнего шифровальщика центра обработки развединформации GCHQ, прикомандированного к МИ-6.https://vz.ru/news/2012/12/27/614025.html
    Александр War
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