К доказательствам явно относится то, что преступники использовали тот вид нервнопаралитического вещества, которое ранее изготавливалось в СССР. Это сделано, чтобы подчеркнуть – это была Россия.

Глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон объявил, что у Лондона есть «доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля». При этом Джонсон добавил, что имеющиеся «доказательства» носят «ошеломляющий» характер. И сам же глава МИД Соединённого королевства добавляет фразу, которая делает его предыдущее заявление, мягко говоря, странным.Борис Джонсон:То есть получается, сам Джонсон признаёт следующий факт: в задачи преступников входила и та, чтобы в итоге детали указывали именно на Россию.Когда у Джонсона поинтересовались, есть ли ещё какие-либо «доказательства» причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ, то Джонсон заявил, что они есть, но «о них сейчас нельзя говорить».Всё это напоминает типичные пассажи американского Госдепа, когда на вопрос о предоставлении доказательств своим заявлениям в ведомстве обычно отвечали так: «Доказательства у нас есть, но мы их продемонстрировать не можем, так как они секретны». Это фактически полное попрание всех основных юридических норм, включая главную – презумпцию невинности.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лондон отвергает любой диалог с Россией по совместному расследованию делу об отравлении Скрипаля и его дочери. А это уже прямо говорит о явном нежелании Лондона вести непредвзятое расследование.