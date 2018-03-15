14:28 15 марта
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Захарченко предложил объявить «Пасхальное перемирие»

Глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие», передает Донецкое агентство новостей.



Пятого марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным,
говорится в заявлении руководителя Донецкой республики.


В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить «Пасхальное перемирие» уже со Страстной недели (с 1 апреля),
добавил он.

Захарченко поручил представителю ДНР в Минске Денису Пушилину на следующей неделе «в режиме видеоконференции определить основные параметры "Пасхального перемирия"».

Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать еще один шаг на пути к миру на Донбассе,
заявил глава республики.

Напомним, очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в ночь на 5 марта. Последнее заседание контактной группы в Минске состоялось 14 марта. На нем стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в нарушении договоренностей. При этом представители СММ ОБСЕ отметили, что уровень насилия в регионе снизился на 60%.

Использованы фотографии: http://dnr24.su
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
    Любое перемирие хорошо, но ведь укронацисты будут его нарушать вне всякого сомнения.
    a.s.zzz888
    1. Кроу Сегодня, 12:50
      А где же "выборывроссииперемирие"? Многие ждут в это время провокаций.
      Кроу
      1. влад66 Сегодня, 13:03
        Цитата: Кроу
        где же "выборывроссииперемирие"?

        Ну пока ЛДНР находится не в России.
        Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным,

        Дай бы бог конечно, но похоже на затишье перед бурей.
        влад66
        1. Татьяна Сегодня, 13:56
          Для представителей хунтяшной проамериканской власти Украины в Киеве гражданская война в Украине на Донбассе - это способ не только их политического выживания, но и способ физического продолжения их жизни.
          Им нужна победа над ЛДНР на Донбассе, ибо победителей не судят!
          Поэтому ВСУ и банд формирования бандеровцев будут подло продолжать воевать со своим народом и в дни любого объявленного перемирия в зоне АТО.

          Татьяна
      2. Rusland Сегодня, 13:13
        Цитата: Кроу
        А где же "выборывроссииперемирие"? Многие ждут в это время провокаций.

        Не надо каркать, а то накаркаете. hi
        Rusland
  2. Балу Сегодня, 12:57
    Мирные инициативы это хорошо. А сам Захарченко в это верит? Нужно ли перемирие, может просто мочить этих чекнутых мерзотов
    Балу
    1. revnagan Сегодня, 13:51
      Цитата: Балу
      А сам Захарченко в это верит?

      Полгода назад Захарченко отпустил Украине 30?(не уверен) дней на существование,после чего "она развалится".Ну,так как заключать перемирие с развалившейся страной?Где логика?А ещё над Кличко ржём...
      revnagan
  3. К-50 Сегодня, 13:00
    Перемирие на Донбассе будет только тогда, когда нынешняя укрохунта будет греться на солнышке, будучи повешенная за шею в наказание за все их преступления. yes angry
    К-50
  4. Egorovich Сегодня, 13:12
    Перемирие в любом случае нужно - это же спасенные жизни и гораздо меньше возможных разрушений. Только вот укровермахт не договороспособен.
    Egorovich
  5. ланс Сегодня, 13:16
    гарант рф сколько еще должно погибнуть русских и украинцев, пока сф рф примет решение о принуждении к миру бандерлогов и признанию лднр. по сути минских соглашений больше нет.
    ланс
  6. Ураган70 Сегодня, 13:26
    Цитата: ланс
    гарант рф сколько еще должно погибнуть русских и украинцев, пока сф рф примет решение о принуждении к миру бандерлогов и признанию лднр. по сути минских соглашений больше нет.

    Продолжайте вести наблюдение зпт Гарант с вами свяжется тчк Отчет Гаранта получите по каналу Алекса зпт в условленном месте Юстаса тчк
    Ураган70
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