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Захарченко предложил объявить «Пасхальное перемирие»
Глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие», передает Донецкое агентство новостей.
Захарченко поручил представителю ДНР в Минске Денису Пушилину на следующей неделе «в режиме видеоконференции определить основные параметры "Пасхального перемирия"».
Напомним, очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в ночь на 5 марта. Последнее заседание контактной группы в Минске состоялось 14 марта. На нем стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в нарушении договоренностей. При этом представители СММ ОБСЕ отметили, что уровень насилия в регионе снизился на 60%.
Пятого марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным,говорится в заявлении руководителя Донецкой республики.
В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить «Пасхальное перемирие» уже со Страстной недели (с 1 апреля),добавил он.
Захарченко поручил представителю ДНР в Минске Денису Пушилину на следующей неделе «в режиме видеоконференции определить основные параметры "Пасхального перемирия"».
Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать еще один шаг на пути к миру на Донбассе,заявил глава республики.
Напомним, очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в ночь на 5 марта. Последнее заседание контактной группы в Минске состоялось 14 марта. На нем стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в нарушении договоренностей. При этом представители СММ ОБСЕ отметили, что уровень насилия в регионе снизился на 60%.
Использованы фотографии: http://dnr24.su
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