Захарченко предложил объявить «Пасхальное перемирие»

Пятого марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным,

В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить «Пасхальное перемирие» уже со Страстной недели (с 1 апреля),

Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать еще один шаг на пути к миру на Донбассе,