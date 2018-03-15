14:26 15 марта
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Савченко рассказала о роли Парубия в кровавых событиях на майдане

Информационными снарядами ведёт «обстрел» украинской действительности вернувшаяся из турне по Европе нардеп ВРУ Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ. Перед началом допроса Савченко решила провести своеобразный брифинг непосредственно у здания Службы безопасности Украины. Информационная служба «Страна.ua» сообщает, что Савченко представила имеющиеся у неё данные по поводу роли Андрея Парубия в кровавых событиях на майдане в феврале 2014-го.

Савченко рассказала о роли Парубия в кровавых событиях на майдане


По словам нардепа ВРУ, которая на Украине превратилась из национальное героини в «агента Кремля» после того, как стала говорить правду о реальном положении вещей, заявила, что именно комендант майдана Парубий заводил снайперов в здание гостиницы «Украина» в центре Киева.


Надежда Савченко в ходе брифинга под стенами офиса СБУ:
Я видела, как приехал синий микроавтобус, и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления.


По словам Савченко, она ранее лично предоставляла эти данные в правоохранительные органы, но их никто не озвучил и не приобщил к делу об убийствах на майдане.

Напомним, что Савченко вызывают на допрос СБУ по делу генерала Рубана.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia
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Комментарии 35

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  1. Чёрный Сегодня, 12:56
    Упс, Надька приехала)))..Вот так перевоспитывают в Российских тюрьмах.!!!
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 13:01
      Похоже из застенков она живой не выйдет.
      Идущий
      1. Чёрный Сегодня, 13:03
        , Похоже из застенков она живой не выйдет
        Ну так если её посадят и никто и не пикнет. И Европе все равно, Европа права человека блюдет, когда Надю судит Путин, а когда Педро - то все нормально smile...Как же хорошо, что великий вождь шумеров Пецюндер провел спецоперацию и вызволил народную героиню Надежду Савченко из лап проклятых москалей wassat Честь и хвала Петру Алексеевичу за этот выдающийся подвиг. Сала Украине! wassat
        Чёрный
        1. Идущий Сегодня, 13:08
          Её карту разыграют втихаря , уж больно её понесло от собственной информированности.
          Идущий
          1. Чёрный Сегодня, 13:10
            Цитата: Идущий
            Её карту разыграют втихаря

            ну да...либо передоз,либо КАМАЗ laughing
            Чёрный
            1. Татьяна Сегодня, 13:19
              Надежда Савченко в ходе брифинга под стенами офиса СБУ:
              Я видела, как приехал синий микроавтобус, и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления.

              А я ей верю! Только в этом случае Парубий со справкой о своей умственной отсталости с детства мог стать в майданном Киеве председателем ВРУ.

              Татьяна
              1. Чёрный Сегодня, 13:27
                А я ей верю! Только в этом случае Парубий со справкой о своей психической недоразвитости с детства мог стать в майданном Киеве председателем ВРУ.
                Да там таких парубиев - полна Влада...просто этот справкой подстраховался laughing
                Кстати, господа шумеры, насчет Сенцова и Сущенко подумайте. А может ну их .. wassat
                Чёрный
          2. влад66 Сегодня, 13:22
            Савченко рассказала о роли Парубия в кровавых событиях на майдане

            А о роли Кличко тактично умолчала. laughing
            влад66
          3. assa67 Сегодня, 13:55
            Виктор,доброго дня hi ...то что "небесную сотню"и "беркутовцев"расстреляли пришедшие к власти парубии,аваковы и пр.давно известно..и на западе об этом прекрасно знают(как и про сбитый "Боинг"),что даем им повод шантажировать всю верхушку куевскую и заставлять их делать ,что прикажут...а чуть ситуация изменится-сами и затравят
            assa67
        2. Комментарий был удален.
      2. Alexey RA Сегодня, 13:08
        Цитата: Идущий
        Похоже из застенков она живой не выйдет.

        Угу... Налево пойдёшь - полония хлебнёшь. Направо пойдёшь - "новичка" вдохнёшь. Прямо пойдёшь - шарфик найдёшь.
        Alexey RA
        1. Идущий Сегодня, 13:11
          Там ребята не затейливые , с трех сторон будут "добровольные шарфики".
          Идущий
        2. Alex777 Сегодня, 13:20
          Эту волчицу за дуру держать нецелесообразно.
          Туда где она сидит, она по-факту сама пробралась.
          А сидит она высоко. Ну и в конце-концов то что говорит - это правда.
          Точнее половина правды. Она еще не сказала кто за день до того, вечером, 5 часов беседовал с Парубием, чтобы он это сделал. И это - самое интересное. bully
          Alex777
      3. сибиралт Сегодня, 13:23
        У украинских депутатов имеется депутатьска неодоторканнисть, и пока она не снята Радой по представлению Генпрокурора в застенках её держать заборонено. belay
        сибиралт
      4. котовский Сегодня, 13:48
        Цитата: Идущий
        Похоже из застенков она живой не выйдет.

        Живучая..
        Прям боевая лесбиянка..
        котовский
      5. Jovanni Сегодня, 14:02
        Цитата: Идущий
        Похоже из застенков она живой не выйдет.

        Да, похоже. Это ей не "московские застенки" где она ряшку отъела...
        Jovanni
    2. volodya Сегодня, 13:05
      Цитата: Чёрный
      Упс, Надька приехала))

      Вроде Надюхе конец ,ну а потом как всегда, обвинят нас!
      volodya
    3. Венд Сегодня, 13:15
      Цитата: Чёрный
      Упс, Надька приехала)))..Вот так перевоспитывают в Российских тюрьмах.!!!

      Очень не хочется ей быть очередной сакральной жертвой.
      Венд
  2. Scoun Сегодня, 12:58
    Ой ой ой! Савченко может долго не протянуть.... такое говорить можно только подготовившись.
    Если подготовилась... то что то там будет.
    Scoun
    1. Чёрный Сегодня, 12:58
      МИД Эстонии потребовал немедленно освободить Надежду Савченко. В России ответили: "В нашей тюрьме она уже не сидит", а на Украине: "А в нашей тюрьме она ещё не сидит"! wassat
      Чёрный
  3. Оператор Сегодня, 13:03
    "именно комендант майдана Парубий заводил снайперов в здание гостиницы «Украина» в центре Киева" (С)

    Так он же был делегирован от Ада организовать достойные проводы "Небесной сотни" bully
    Оператор
  4. Грац Сегодня, 13:03
    замочат её и скажут что Путин виноват
    Грац
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
      Грац Сегодня, 13:03 Новый
      замочат её и скажут что Путин виноват

      На все 100%.
      a.s.zzz888
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
    Добром не кончится для надюхи, ортстреляют её, и свалят как всегда на нас. Запад естественно поддержит укрокаклию.
    a.s.zzz888
  6. Хубун Сегодня, 13:06
    ох случится, однако, с Надей что то в ближайшее время
    Хубун
  7. Prometey Сегодня, 13:06
    Как долго будет жить? А сценарий всё тот же - подсунут полоний, обвинят лично Путина (а кто ж еще?). Осуждения, очередные санкции, ну в общем всё как всегда. Скукотища, ей Богу.
    Prometey
  8. Корсар0304 Сегодня, 13:08
    Что-то Наденька разошлась.... Как бы не грохнули ее там, со свидомитых станется.
    Вот интересно, что ее сподобило выступать с такими заявлениями сразу же после евротура, да перед допросом в СБУ?
    Корсар0304
  9. Rusland Сегодня, 13:09
    Беги Надюха, беги, бери подмышку Парубия и к нам с ценным "языком".
    Rusland
  10. anjey Сегодня, 13:13
    В стране где царит ложь - правда не нужна,они ее очень массово проигнорируют,то бишь не заметят совсем....,ложь и беззаконие и горилообразные боевики нацики на улицах -конек преступной власти на нынешней краине....
    anjey
  11. Jerk Сегодня, 13:15
    Ясно это было еще тогда, когда первое, что сделал "победивший майдан" - спилил все деревья на той улице, где якобы менты стреляли в онижедетей. Ясно же, чтоб точки не определить было)))
    Jerk
    1. Jerk Сегодня, 13:16
      А кстати. неплохо на нардепов Рады влияет пара месяцев в мордовской колонии))) Может их всех туда - на экскурсию? Заодно полезному делу обучатся - тапочки шить... Вот и займутся по возврашению
      Jerk
  12. Ураган70 Сегодня, 13:18
    Скоро НАРДЕПА торжественно пропадет без вести, а ОТРУБИЙ увидит в этом чей то след...
    Ураган70
  13. Silvestr Сегодня, 13:19
    что-то затевается в Украине! История с Рубаном может оказаться с непредсказуемым концом!
    Silvestr
  14. Ураган70 Сегодня, 13:21
    Цитата: Корсар0304
    Что-то Наденька разошлась.... Как бы не грохнули ее там, со свидомитых станется.
    Вот интересно, что ее сподобило выступать с такими заявлениями сразу же после евротура, да перед допросом в СБУ?

    Сподобило то, что Потрось уже всех достал, а для наглосаксов и евросоюзцев такая вот НАРДЕПА- самый гешефтный вариант на выборах очередного рыла...
    Ураган70
  15. Серж Горелый Сегодня, 13:33
    Пауки в банке. А всё же отличное название у укропарламента - ВРУ.
    Серж Горелый
  16. astepanov Сегодня, 13:46
    Пришьют бабу - а из шкуры сделают знамя для новых "рэволюционэров". Или икону, или хоруговь. Будут петь: "Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои". Революция должна питаться, а лучшей крови, чем кровь собственных детей, для революции еще не придумали.
    astepanov
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