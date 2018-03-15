Савченко рассказала о роли Парубия в кровавых событиях на майдане

Я видела, как приехал синий микроавтобус, и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления.

Информационными снарядами ведёт «обстрел» украинской действительности вернувшаяся из турне по Европе нардеп ВРУ Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ. Перед началом допроса Савченко решила провести своеобразный брифинг непосредственно у здания Службы безопасности Украины. Информационная служба «Страна.ua» сообщает, что Савченко представила имеющиеся у неё данные по поводу роли Андрея Парубия в кровавых событиях на майдане в феврале 2014-го.По словам нардепа ВРУ, которая на Украине превратилась из национальное героини в «агента Кремля» после того, как стала говорить правду о реальном положении вещей, заявила, что именно комендант майдана Парубий заводил снайперов в здание гостиницы «Украина» в центре Киева.Надежда Савченко в ходе брифинга под стенами офиса СБУ:По словам Савченко, она ранее лично предоставляла эти данные в правоохранительные органы, но их никто не озвучил и не приобщил к делу об убийствах на майдане.Напомним, что Савченко вызывают на допрос СБУ по делу генерала Рубана.