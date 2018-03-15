В сирийской армии увеличилось количество подствольных гранатометов «Костерок»

Речь идет о сравнительно небольших партиях ГП-30 и, возможно, ГП-25. В основном, они пошли на вооружение отдельных подразделений Республиканской гвардии. Ситуация стала меняться после начала российской операции, когда резко возросли масштабы помощи,

Однако даже сейчас количество подствольные гранатометов в правительственных войсках остается небольшим, а потребность в таком оружии – значительная. Неудивительно, что наряду с ГП-25 в репортажах из Сирии можно видеть сирийских военных с трофейными болгарскими шестизарядными гранатометами револьверного типа MSGL, которые уже не первый год в заметных количествах поставляют боевикам иностранные покровители,