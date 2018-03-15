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В сирийской армии увеличилось количество подствольных гранатометов «Костерок»
Военнослужащие сирийской армии все чаще применяют в боях подствольные гранатометы российского производства ГП-25. Еще недавно это оружие считалось большим дефицитом, пишет Российская газета.
40-мм ГП-25 «Костерок» применяется в комплексе с автоматами Калашникова (в Сирии это, как правило, АК-74М). Длина его составляет 323 мм, вес – 1,76 кг. Максимальная дальность стрельбы – 400 м. Из применяемых типов гранат специалисты выделяют ВОГ-25П – выстрел с «подпрыгивающей» на 1,5 метра осколочной гранатой.
По словам эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, первые подствольники появились в САР еще до начала конфликта.
Среди прочего начались и поставки ГП-25 – они стали попадаться гораздо чаще на фотографиях из Сирии.
40-мм ГП-25 «Костерок» применяется в комплексе с автоматами Калашникова (в Сирии это, как правило, АК-74М). Длина его составляет 323 мм, вес – 1,76 кг. Максимальная дальность стрельбы – 400 м. Из применяемых типов гранат специалисты выделяют ВОГ-25П – выстрел с «подпрыгивающей» на 1,5 метра осколочной гранатой.
По словам эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, первые подствольники появились в САР еще до начала конфликта.
Речь идет о сравнительно небольших партиях ГП-30 и, возможно, ГП-25. В основном, они пошли на вооружение отдельных подразделений Республиканской гвардии. Ситуация стала меняться после начала российской операции, когда резко возросли масштабы помощи,сказал эксперт.
Среди прочего начались и поставки ГП-25 – они стали попадаться гораздо чаще на фотографиях из Сирии.
Однако даже сейчас количество подствольные гранатометов в правительственных войсках остается небольшим, а потребность в таком оружии – значительная. Неудивительно, что наряду с ГП-25 в репортажах из Сирии можно видеть сирийских военных с трофейными болгарскими шестизарядными гранатометами револьверного типа MSGL, которые уже не первый год в заметных количествах поставляют боевикам иностранные покровители,рассказал Лямин.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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