14:27 15 марта
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В сирийской армии увеличилось количество подствольных гранатометов «Костерок»

Военнослужащие сирийской армии все чаще применяют в боях подствольные гранатометы российского производства ГП-25. Еще недавно это оружие считалось большим дефицитом, пишет Российская газета.



40-мм ГП-25 «Костерок» применяется в комплексе с автоматами Калашникова (в Сирии это, как правило, АК-74М). Длина его составляет 323 мм, вес – 1,76 кг. Максимальная дальность стрельбы – 400 м. Из применяемых типов гранат специалисты выделяют ВОГ-25П – выстрел с «подпрыгивающей» на 1,5 метра осколочной гранатой.


По словам эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, первые подствольники появились в САР еще до начала конфликта.

Речь идет о сравнительно небольших партиях ГП-30 и, возможно, ГП-25. В основном, они пошли на вооружение отдельных подразделений Республиканской гвардии. Ситуация стала меняться после начала российской операции, когда резко возросли масштабы помощи,
сказал эксперт.

В сирийской армии увеличилось количество подствольных гранатометов «Костерок»


Среди прочего начались и поставки ГП-25 – они стали попадаться гораздо чаще на фотографиях из Сирии.

Однако даже сейчас количество подствольные гранатометов в правительственных войсках остается небольшим, а потребность в таком оружии – значительная. Неудивительно, что наряду с ГП-25 в репортажах из Сирии можно видеть сирийских военных с трофейными болгарскими шестизарядными гранатометами револьверного типа MSGL, которые уже не первый год в заметных количествах поставляют боевикам иностранные покровители,
рассказал Лямин.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:07
    40-мм ГП-25 «Костерок» применяется в комплексе с автоматами Калашникова
    Хорошее подспорье к автомату!!! good
    a.s.zzz888
  2. Vard Сегодня, 13:08
    Хорошая штука... больше им надо поставлять... Лучше оружие... больше жизней спасут...
    Vard
    1. Кроу Сегодня, 13:15
      Цитата: Vard
      Лучше оружие... больше жизней спасут...

      Как ни парадоксально, но факт - больше убьют - больше жизней спасут.
      Кроу
      1. Rusland Сегодня, 13:19
        В населенных пунктах хорош, хорошее подспорье в уличных боях.
        Rusland
  3. dnestr74 Сегодня, 13:16
    Честно говоря, хрень еще та,особенно с выстрелом вог-25,который с буквой П, тот поинтереснее.
    dnestr74
    1. BerBer Сегодня, 13:19
      Расскажите дилетанту - почему хрень?
      BerBer
      1. VALERIK_097 Сегодня, 13:51
        По запарке обычно пальчики теряются при заряжании
        VALERIK_097
      2. dnestr74 Сегодня, 13:58
        Малая убойная сила, взводится взрыватель далековато, поражение обычным выстрелом.если перед противником бахнул, по настильной траектории, если на уровне и сзади-толку мало,поэтому и стали почти сразу ВОГ-25 П делать,,увеличили осколочную часть и срабатывает интереснее)
        dnestr74
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:18
    По ТТХ выстрел ВОГ-25 взводится на расстоянии 10–40 метров от дульного среза.



    Так что противника в упор не уничтожишь.
    В соседний дом пульнешь с вероятностью 50Х50...хе хе повезет не повезет.
    Тот же ЛЕХА
  5. Aybolit Сегодня, 13:20
    А почему «Костерок»? ГП-25 «Костер» же называется
    Aybolit
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 13:22
    Подствольник в бою очччень стоит увеличения веса таскаемой снаряги !
    КВУ-НСвД
  7. MKPU-115 Сегодня, 13:30
    Для автора - ПГ-25 "Костер" , но не костерок.
    MKPU-115
    1. CentDo Сегодня, 13:37
      ГП-25 все-таки, а не ПГ
      CentDo
  8. MKPU-115 Сегодня, 13:35
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    По ТТХ выстрел ВОГ-25 взводится на расстоянии 10–40 метров от дульного среза.



    Так что противника в упор не уничтожишь.
    В соседний дом пульнешь с вероятностью 50Х50...хе хе повезет не повезет.

    У меня контрактники , не все правда, с метров 75 в окна в 90% случаев. (а ещё с миномета в окно по настильной траектории - жить захочешь , научишься еще не так)
    MKPU-115
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