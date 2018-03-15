Шойгу: серийное производство боевых роботов может начаться в 2018 году

Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично

Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство

Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час