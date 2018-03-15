14:21 15 марта
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Шойгу: серийное производство боевых роботов может начаться в 2018 году

Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться в текущем году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума «Россия - страна возможностей».

Шойгу: серийное производство боевых роботов может начаться в 2018 году


Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а роль человека сведется к роли пилота и координатора.


Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично
— ответил Шойгу.

Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство
— рассказал Шойгу.

Он также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.

Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час
— заключил министр, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:23
    серийное производство боевых роботов может начаться в 2018 году

    Да ну ... what
    Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час

    Да нуууу... what
    Тот же ЛЕХА
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:29
      В Сирии вроде Соратник засветился.
      Аристарх Людвигович
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:32
        В Сирии вроде Соратник засветился.

        Красиво ... smile
        съехал ...пострелял...покрутился...
        А какова боевая эффективность? ...то what
        При противодействии противника что он может показать то? what
        Тот же ЛЕХА
        1. котовский Сегодня, 13:36
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час
          Да нуууу...

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.
          yes

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          А какова боевая эффективность? ...то
          При противодействии противника что он может показать то?

          Вы наверно шутите да? wink
          котовский
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:38
            Вы наверно шутите да?

            Представьте себе ...что вы во главе штурмовой группы ...и против вас вылезли из кустов эти штуки...ваши действия??? what
            Тот же ЛЕХА
  2. bazzbazz Сегодня, 13:27
    Мне кажется, роботы эти на нынешнем этапе очень слабы на поле боя. Разве, что разведка против не опотной групы делитантов. Или как железное мясо для обстрелов. Но к сажелению обычное дешевле...
    bazzbazz
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:29
      роботы эти на нынешнем этапе очень слабы на поле боя.


      Не выработаны пока методики применения этих роботов ...дело новое...и совершенно непонятное в военном деле. what
      Тот же ЛЕХА
      1. bazzbazz Сегодня, 13:43
        Да таких роботов, например в городском бою можно закидать капитошками с краской и он ослеп. Подходи разбирай на запчасти. Согласен не понятно, для чего они.
        bazzbazz
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:46
          например в городском бою можно закидать капитошками с краской и он ослеп.


          Вот и я о том же ...если противник окажется с умом и найдет способ нейтрализовать этих роботов...зачем спрашивается деньги на ветер выкидывать...надо бы сначала спросить тех кто непосредственно на передовой сидит и реально свою башку под пули подставляет.
          Тот же ЛЕХА
    2. котовский Сегодня, 13:41
      Цитата: bazzbazz
      Мне кажется, роботы эти на нынешнем этапе очень слабы на поле боя. Разве, что разведка против не опотной групы делитантов. Или как железное мясо для обстрелов. Но к сажелению обычное дешевле...

      Всяко лучше чем мясом человеческим.
      Понятно что не идеальны,поговорить на привале не смогут..
      Я бы лучше против человека воевал,чем против такой железяки. hi
      котовский
    3. Piramidon Сегодня, 14:02
      Цитата: bazzbazz
      Разве, что разведка

      С машиной разминирования я тоже соглашусь. А вот чтобы такая машинка в атаку пошла... Разве что против группы каких нибудь уголовников вооруженных пистолетами.
      Piramidon
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:32
    И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство
    Значит испытания подходят к концу и признаны успешными на данном этапе . Армия должна внедрять новое , правда про здравый консерватизм и "включение головы" забывать не стоит..."Беспилотность" войн воплощается на наших глазах...
    КВУ-НСвД
  4. astepanov Сегодня, 13:52
    Правильную конструкцию боевого робота описала старуха Шапокляк из известного мультфильма:
    "— Это хорошо! Хорошо, что Вы зелёный и плоский!
    — Но почему?
    — Очень просто! Вы лежите на газоне и Вас не видно. "
    А на картинке что? Срам смотреть. Толкни - опрокинется.
    astepanov
  5. Бумбараш Сегодня, 14:11
    Сначала в реальном бою с ними столкнитесь, а потом будете експертное " заключение " давать.
    Бумбараш
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