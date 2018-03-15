14:21 15 марта
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"Ответка": Россия вышлет из страны британских дипломатов

Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия официального Лондона выслать британских дипломатов. Напомним, что Британия, использовав в качестве поводу откровенную провокацию с отравлением Сергея Скрипаля, выслала из страны 23 российских дипломата, назвав их "причастными к российской разведке".

Накануне высылку российских дипломатов и объявление их "разведчиками" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британской паранойей.

По словам Сергея Лаврова, российская сторона "обязательно вышлет британских дипломатов" в качестве ответной меры, предусмотренной международным правом.


"Ответка": Россия вышлет из страны британских дипломатов


Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда высылка состоится, был немногословен:
Скоро.


Главе МИД задали и другой вопрос: Готова ли Москва в конечном итоге к последующему возобновлению нормальных дипотношений с Лондоном и ЕС.

Сергей Лавров:
Да, когда в ЕС и Британии перестанут действовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции и провокации. И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 73

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  1. andrej-shironov Сегодня, 13:32
    Ё.шкин кот! Великобритания аж вздрогнула от такой ответки! laughing
    andrej-shironov
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:33
      Вопрос в том как скоро
      Аристарх Людвигович
      1. astepanov Сегодня, 13:35
        А что, быстрота ответа имеет принципиальное значение? Завтра опоздаем и поезд уйдет?
        astepanov
        1. Идущий Сегодня, 13:41
          Главное ответить и по оригинальней , а скорость не столь важна.
          Идущий
          1. Подрезчик Сегодня, 13:53
            Цитата: Идущий
            Главное ответить и по оригинальней , а скорость не столь важна.

            Здравствуй, Уважаемый! hi Главное-так "оригинально", чтобы "шуба заворачивалась"!
            Подрезчик
        2. Alone Сегодня, 14:07
          Если вас ударят сегодня,ответный ход будете обдумывать пару месяцев?
          Цитата: astepanov
          А что, быстрота ответа имеет принципиальное значение? Завтра опоздаем и поезд уйдет?
          Alone
      2. Чёрный Сегодня, 13:37
        Ещё бы кучку насквозь лживых британских СМИ из России выслать
        Чёрный
        1. LSA57 Сегодня, 13:40
          Цитата: Чёрный
          Ещё бы кучку насквозь лживых британских СМИ из России выслать

          предупредили, если RT тронут, не одного мелкобританского СМИ в России не останется
          LSA57
      3. LSA57 Сегодня, 13:38
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Вопрос в том как скоро

        как только, так сразу laughing а если серьёзно, к чему спешка? отсортировать надо тщательно, чтобы никого не забыть
        LSA57
      4. Монос Сегодня, 13:38
        И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий.

        Дык ведь... само же правительство и совершает эти действия! Что б ему с ними не мириться?
        Монос
      5. Muvka Сегодня, 13:52
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Вопрос в том как скоро

        Сразу после того, как наших вышлют. Иначе можно оказаться в ловушке. Мы выслали, а они еще нет. В итоге кто будет плохой? Россия.
        Muvka
        1. Александр War Сегодня, 14:09
          Россия и так плохая) Надо действовать жестче !Вон уже пьяна хиллари падает со ступенек
          Александр War
      6. Радио-няня Сегодня, 13:54
        Тихо едем - дальше будут. РНП.
        Радио-няня
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:36
      Великобритания аж вздрогнула от такой ответки!

      smile Конечно чопорных англичан надо бить их же оружием...
      хладнокровием...
      умом...
      надменностью...
      пренебрежением...
      презрением...
      Тот же ЛЕХА
      1. andrej-shironov Сегодня, 13:39
        smile Вы плохо знаете психологию гнилых островитян. Бить их надо рублём, ну то есть валютой. Тогда не будет надо всего остального, описанного вами. Но увы, этого наша компрадорская власть сделать не может.
        andrej-shironov
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:42
          Вы плохо знаете психологию гнилых островитян. Бить их надо рублём, ну то есть валютой.

          Гнилые островитяне очень хорошо знают психологию новых русских имеющих счета в лондонских банках...квартиры на БЭЙКЕР-СТРИТ...детишек своих оформленных на обучение в английских образовательных учреждениях с промывкой мозгов...все давно уже отработано до мелочей.
          Тот же ЛЕХА
          1. andrej-shironov Сегодня, 13:44
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Вы плохо знаете психологию гнилых островитян. Бить их надо рублём, ну то есть валютой.

            Гнилые островитяне очень хорошо знают психологию новых русских имеющих счета в лондонских банках...квартиры на БЭЙКЕР-СТРИТ...детишек своих оформленных на обучение в английских образовательных учреждениях с промывкой мозгов...все давно уже отработано до мелочей.

            Воооооот! Вы исчерпывающе ответили на вопрос, что надо делать с мелкобритами.
            andrej-shironov
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:50
              Вы исчерпывающе ответили на вопрос, что надо делать с мелкобритами.


              Промывать им мозги...послать десант ...этак в пару тысяч журналистов из РАШЕН ТУДЭЙ...гарантирую через полгода Англия будет наша.
              Тот же ЛЕХА
        2. Bulrumeb Сегодня, 13:46
          Бить их надо рублём, ну то есть валютой.

          совет конечно верный, только не выполнимо это. Это наглосаксы держат нашу "элиту" за денежные бубенцы и крепко держат.
          Bulrumeb
      2. LSA57 Сегодня, 13:41
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Конечно чопорных англичан надо бить их же оружием...
        хладнокровием...
        умом...
        надменностью...
        пренебрежением...
        презрением...

        и юмором. с этим всё в порядке. наши дипломаты их постоянно тролят
        LSA57
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:52
          наши дипломаты их постоянно тролят

          Этого к сожалению недостаточно...

          не чувствую в нашей дипломатии Кутузовской стратегии и Суворовской тактики...

          вечно плетутся за событиями.
          Тот же ЛЕХА
          1. LSA57 Сегодня, 14:00
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            не чувствую в нашей дипломатии Кутузовской стратегии и Суворовской тактики...
            вечно плетутся за событиями.

            стенка на стенку их вызвать?? belay
            LSA57
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:05
              стенка на стенку их вызвать??


              Как я понял история с СКРИПАЛЕМ срежиссированная ситуация...

              спрашивается где была наша разведка?...почему не сработали на упреждение...
              а вдруг если наша разведка сработала what значит все что мы сейчас наблюдаем сплошной спектакль...елки палки ...ну как можно на таком зыбком материале делать какие либо выводы.
              Эх жаль что я не обладаю всей полнотой информации ...гадаем на кофейной гуще и вранье журналистов...
              одним словом информационная война.
              Тот же ЛЕХА
      3. SanichSan Сегодня, 14:11
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Конечно чопорных англичан надо бить их же оружием...
        хладнокровием...
        умом...
        надменностью...
        пренебрежением...
        презрением...

        и ногами! soldier
        SanichSan
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:14
          и ногами!


          Вообще то впереди еще чемпионат мира по футболу...
          так что еще не все потеряно в прямом и переносном смысле.
          Тот же ЛЕХА
    3. влад66 Сегодня, 13:38
      Цитата: andrej-shironov
      Ё.шкин кот! Великобритания аж вздрогнула от такой ответки! laughing

      Надо наверное ядреной бомбой шарахнуть, вот это был бы ответ. laughing wink
      влад66
      1. andrej-shironov Сегодня, 13:41
        Цитата: влад66
        Цитата: andrej-shironov
        Ё.шкин кот! Великобритания аж вздрогнула от такой ответки! laughing

        Надо наверное ядреной бомбой шарахнуть, вот это был бы ответ. laughing wink

        smile Мой ответ на ваш пассаж читайте чуть выше.
        andrej-shironov
      2. Tusv Сегодня, 13:44
        Цитата: влад66
        Надо наверное ядреной бомбой шарахнуть, вот это был бы ответ

        Детский анекдот, но думаю в тему
        - Во всем виноват удав!!! Давайте ему отрежем голову
        - Это не гуманно. Давайте мы ему отрежем хвост
        - Во, во. По самую голову
        Tusv
    4. сибиралт Сегодня, 13:38
      Чем меньше в стране дипломатов, тем легче их держать под колпаком спецслужб. Но здесь дело даже не в том. Почему семьи дипломатов страдать должны из-за бзыка английских политических уродов? belay
      сибиралт
      1. To be or not to be Сегодня, 13:58
        " Чем дальше в лес - тем толще партизаны!"
        1). Дело не в дипломатах. Дело в предателях И где? В сомом сердце ГРУ ГШ ВС РФ-в его кадрах .Кто-то же протащил скрипаля в систему ГРУ? Кучу комиссий прошел Потом в военный атташат и после Испании в управление кадров ГРУ.
        КТО ?
        Ранее там в кадрах ГРУ был генерал Поляков работал много лет на американцев и не спалился Даже на пенсию ушел и продолжал гадить
        Напрашиваются однозначные выводы:
        1. Не все в Доме "Облонских нормально" ..Кадровая политика отдана на откуп кадровикам и да и собственная безопасность-мАлчу..
        2. Не сидит ли кто-то могущественный там или еще выше и толкает свои кадры кому надо из-за бугорных спец служб??
        2).Высылка дипломатов английских ну и что ??- Да на них сейчас ,к бабке не ходи ,пашут все разведки стран бывшего Варшавского Договора.???
        To be or not to be
        1. andrej-shironov Сегодня, 14:06
          smile Дык у нас же власть и Путин ни за что не отвечают! Токма обычные граждане несут ответственность за всё что случилось и не случилось.
          andrej-shironov
    5. Монос Сегодня, 13:41
      Цитата: andrej-shironov
      Великобритания аж вздрогнула от такой ответки!

      Берите автомат, пойдём всех постреляем! Или можно бонбу бросить...
      Монос
      1. andrej-shironov Сегодня, 13:42
        smile Вам так же скажу, мой ответ чуть выше, писать снова лень.
        andrej-shironov
        1. Монос Сегодня, 14:00
          Цитата: andrej-shironov
          писать снова лень.

          А безответственной болтовнёй вам заниматься не лень?
          Монос
          1. andrej-shironov Сегодня, 14:02
            smile Позвольте по старой еврейской традиции ответить на вопрос вопросом: а в чём безответственность? Или как всегда главное кукарекнуть? wink
            andrej-shironov
    6. котовский Сегодня, 13:46
      Цитата: andrej-shironov
      Ё.шкин кот! Великобритания аж вздрогнула от такой ответки

      Предлогаете бахнуть? belay
      котовский
      1. andrej-shironov Сегодня, 13:50
        smile И вам отвечу: мой ответ чуть выше в ветке.
        andrej-shironov
    7. Зяблицев Сегодня, 13:48
      Вышлет... Выпнет! Как нашкодивших котят! У меня зампотех был, серьезный мужчина,а у него кот - кота по весне как то переклинило и он нагадил в пепельницу зампотеху, счастье было не долгим! После обнаружения косяка без всяких сантиментов, не обращая внимание на вопли жены и детей, кошак вылетел в окно с 4-го этажа laughing

      P.S. Для зеленных и прочих малохольных - кошак выжил и вернулся обратно - после этого ходил строго куда положено не смотря на все его природные клины, даже поглядывал на унитаз и туалетную бумагу! laughing
      Зяблицев
      1. andrej-shironov Сегодня, 13:56
        smile Я узнал тебя, добрый старый сказочник Андерсен! wink Зяблицев, добрый день! А если по существу сей жест с выпнутием абсолютно ничего не решает, но вы правы-пипл схавает.
        andrej-shironov
        1. Зяблицев Сегодня, 14:07
          День добрый! hi
          Зяблицев
          1. andrej-shironov Сегодня, 14:15
            smile Зяблицев, вы пожалуйста не сердитесь. Вы здесь один из немногих с кем приятно общаться. Пусть даже мы на разных полюсах. Но вот пример приведённый вами не айс. Почему? Потому что у вашего замполита с котом были отношения хозяин-животное. У России же с Великобританией с точностью до наоборот. Это западный мир может выкинут нашу элиты из окна.
            andrej-shironov
    8. Spartanez300 Сегодня, 13:54
      Выслать этих 23 английских дипломата , плюс еще 20 на опережение good .
      Spartanez300
    9. askort154 Сегодня, 14:03
      andrej-shironov.....Ё.шкин кот! Великобритания аж вздрогнула от такой ответки! laughing

      Эх, вас бы на его место tongue ! Дипломатический язык , это особое искусство.Там каждое слово имеет свой код, понятный только для оппонента .
      Поверте, что надо они услышали, в отличие от вас. hi
      askort154
      1. andrej-shironov Сегодня, 14:08
        Уважаемый! Каждый из нас на своём месте! Я ничего против Лаврова не имею, где то даже уважаю его. Я пишу про компрадорскую власть, которая "не имеет ничего против Кости Сапрыкина"
        andrej-shironov
  2. astepanov Сегодня, 13:32
    Ну и правильно. Гнать взашей.
    astepanov
  3. assa67 Сегодня, 13:36
    Цитата: andrej-shironov
    Великобритания аж вздрогнула от такой ответки

    вздрогнула-не вздрогнула,но хамство бритов оставлять без ответа нельзя...симметричные действия...обычная практика..прерывать дип.отношения до ЧМ нельзя - не будет одного из самых интересных игроков...
    assa67
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 13:36
    Вышлют..Вопрос в том - зеркально или асимметрично ....
    КВУ-НСвД
  5. МЮД Сегодня, 13:36
    "Скоро" - это по старой традиции, возможно и пол года не пройдет.
    МЮД
    1. LSA57 Сегодня, 13:46
      Цитата: МЮД
      "Скоро" - это по старой традиции, возможно и пол года не пройдет

      мы куда то опаздываем?
      LSA57
      1. МЮД Сегодня, 13:54
        мы куда то опаздываем?


        На мой взгляд, любая задержка с ответом, будет расценена как слабость и спровоцирует противоположную сторону и им подобным, на последующие агрессивные шаги.
        Пример дипскандал с США, мы их пригласили на елку, а они собственность изымать.
        МЮД
    2. Василий Крылов Сегодня, 13:52
      А вы не считаете ,что ожидание наказания более страшная мера ,чем само наказание? Главное чтобы мелкобриты знали о его неотвратимости.
      Василий Крылов
      1. МЮД Сегодня, 14:02
        А вы не считаете ,что ожидание наказания более страшная мера ,чем само наказание?

        В уголовном делопроизводстве без сомнения.
        В данном случае конфликт надо гасить в его зародыше.
        Не ответка будет только подстегивать их на новые провокации.
        МЮД
  6. Серж Горелый Сегодня, 13:37
    Хуже врага англосакса может быть только друг англосакс. Как только Россия это забыает - приходит беленький северный лис.
    Серж Горелый
  7. Кокарев Михаил Сегодня, 13:38
    Вот англичане молодцы, придумали же метод как сократить своих блатных чиновников! ;)))
    Кокарев Михаил
  8. Northern warrior Сегодня, 13:39
    Дайте уже, наконец, поджопника послу и всей его свите. От разрыва дипотношений с англами Россия ничего не потеряет, напротив - будет сильно затруднена подрывная деятельность их спецслужб у нас.
    Northern warrior
  9. Bulrumeb Сегодня, 13:43
    Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда высылка состоится, был немногословен:
    Скоро.

    Снова только озаботились? А на деле британские дипломаты должны уже паковать свои манатки. Дали нашим сутки на сборы - столько же и этим, а то поменьше.
    Bulrumeb
  10. МЮД Сегодня, 13:46
    Направили бы им ноту на высылку 32 дипломатов. На вопрос почему 32 а не 23 как бы симметрично. Ответ. Секретарша молодая, глупая, попутала два с тремя, мол что с неё возьмешь. Не перепечатывать же из-за этого весь документ.
    МЮД
  11. ser65 Сегодня, 13:47
    по аналогии с американскими "дипломатами" действовать.... он выслали 35, наши 700.
    ser65
  12. Masya Masya Сегодня, 13:48
    нога зачесалась, так и хочется бритам пинка для скорости наладить... feel
    Masya Masya
  13. Altona Сегодня, 13:48
    А можно их выслать верхом на Искандерах?
    Altona
    1. Василенко Владимир Сегодня, 13:56
      Цитата: Altona
      А можно их выслать верхом на Искандерах?

      не получится дальности не хватит
      Василенко Владимир
  14. ZuuT Сегодня, 13:52
    видимо высылка британцев, произойдет все-таки быстрее, чем ответка на конфискацию нашей собственности в США
    ZuuT
  15. Василенко Владимир Сегодня, 13:52
    это и так было понятно
    вот если бы деткам чинуш и а так же их родителям запретили появляться на острове и отозвали денюшку, это была бы ответка
    Василенко Владимир
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:56
      вот если бы деткам чинуш и а так же их родителям запретили появляться на острове и отозвали денюшку, это была бы ответка


      Ни в коем случае...
      предлагаю следующий вариант ...бить рублем...
      если уж их детки учатся в Лондонских Кэмбриджах...то брать пеню в 100-кратном размере (налог) с их родителей за обучение в иностранном образовательном учреждении с последующей меткой на выпускнике...хе хе ...иностранный агент.
      Тот же ЛЕХА
      1. den3080 Сегодня, 14:06
        бить рублём

        взять британских дипломатов(к высылке которые) и натыкать их носами в пачку сторублёвок, и сказать что буде тереза попадётся, то с ней будет то же самое
        den3080
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:09
          Понос случится.
          Тот же ЛЕХА
      2. Василенко Владимир Сегодня, 14:21
        апрьоема в том что они получают не только знания, но и мировоззрение
        Василенко Владимир
  16. Jovanni Сегодня, 13:58
    И это ассиметричный ответ?! Уж очень дипломатичненько...
    Jovanni
  17. vladimirvn Сегодня, 13:59
    Звонок в резиденцию премьер министра.
    — Алло, можно Терезу к телефону.
    — Она сейчас спит.
    — Если проснется, скажите, что звонил Владимир.
    — Что значит «Если»！！？？
    vladimirvn
  18. Александр War Сегодня, 14:00
    Ответка будет как и высолкой наших дипломатов из сша
    Александр War
  19. мерцание Сегодня, 14:00
    Главе МИД задали и другой вопрос: Готова ли Москва в конечном итоге к последующему возобновлению нормальных дипотношений с Лондоном и ЕС.
    Надо было Лаврову сказать, что после того как эта "ведьма" окажется на нарах.
    мерцание
  20. Александр War Сегодня, 14:03
    Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда высылка состоится, был немногословен:
    Скоро. laughing когда рак на горе свиснет
    Александр War
  21. Siberia 9444 Сегодня, 14:10
    Посмотрим как вышлют ! А лутше вместе с нашими правительством и рабом который вкалывает на галерах yes
    Siberia 9444
Картина дня