"Ответка": Россия вышлет из страны британских дипломатов

Скоро.

Да, когда в ЕС и Британии перестанут действовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции и провокации. И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий.