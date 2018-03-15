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"Ответка": Россия вышлет из страны британских дипломатов
Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия официального Лондона выслать британских дипломатов. Напомним, что Британия, использовав в качестве поводу откровенную провокацию с отравлением Сергея Скрипаля, выслала из страны 23 российских дипломата, назвав их "причастными к российской разведке".
Накануне высылку российских дипломатов и объявление их "разведчиками" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британской паранойей.
По словам Сергея Лаврова, российская сторона "обязательно вышлет британских дипломатов" в качестве ответной меры, предусмотренной международным правом.
Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда высылка состоится, был немногословен:
Главе МИД задали и другой вопрос: Готова ли Москва в конечном итоге к последующему возобновлению нормальных дипотношений с Лондоном и ЕС.
Сергей Лавров:
Накануне высылку российских дипломатов и объявление их "разведчиками" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британской паранойей.
По словам Сергея Лаврова, российская сторона "обязательно вышлет британских дипломатов" в качестве ответной меры, предусмотренной международным правом.
Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда высылка состоится, был немногословен:
Скоро.
Главе МИД задали и другой вопрос: Готова ли Москва в конечном итоге к последующему возобновлению нормальных дипотношений с Лондоном и ЕС.
Сергей Лавров:
Да, когда в ЕС и Британии перестанут действовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции и провокации. И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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