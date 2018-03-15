Луценко: Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара

У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Миномётами - обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к депутатам Верховной рады с тем, чтобы они сняли с Надежды Савченко депутатскую неприкосновенность. Примерно в это же самое время Савченко в ходе брифинга перед допросом в СБУ заявила, что именно Луценко был поставлен на пост главы ГПУ с целью прикрытия всех преступлений представителей нынешней власти на майдане.Чтобы депутаты прочувствовали всю «опасность» сохранения за Савченко депутатской неприкосновенности, Луценко сразу решил зайти с козырей. По его словам, Савченко «готовила вооружённую атаку» на здание Верховной рады. «Теракт» должен был произойти в тот момент, когда там шло заседание.Юрия Луценко цитирует портал «Апостроф» Удивительно, что в этом заявлении нет ничего о химическом оружии или газе «Новичок», которые «готовилась» применить Савченко против выживших... А ведь такие заявления сегодня «в тренде».