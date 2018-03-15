14:19 15 марта
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Луценко: Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к депутатам Верховной рады с тем, чтобы они сняли с Надежды Савченко депутатскую неприкосновенность. Примерно в это же самое время Савченко в ходе брифинга перед допросом в СБУ заявила, что именно Луценко был поставлен на пост главы ГПУ с целью прикрытия всех преступлений представителей нынешней власти на майдане.

Чтобы депутаты прочувствовали всю «опасность» сохранения за Савченко депутатской неприкосновенности, Луценко сразу решил зайти с козырей. По его словам, Савченко «готовила вооружённую атаку» на здание Верховной рады. «Теракт» должен был произойти в тот момент, когда там шло заседание.

Луценко: Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара



Юрия Луценко цитирует портал «Апостроф»:
У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Миномётами - обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет.


Удивительно, что в этом заявлении нет ничего о химическом оружии или газе «Новичок», которые «готовилась» применить Савченко против выживших... А ведь такие заявления сегодня «в тренде».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Не служил Сегодня, 13:51
    Забористая трава теперь на краине растёт однако....
    Не служил
    1. Зяблицев Сегодня, 13:53
      Вот кто после этого скажет, что ВВП не гениальный стратег? laughing
      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 13:59
        А на левой груди профиль Сталина, а на правой Владимира анфас. laughing laughing laughing
        Чёрный
    2. Чёрный Сегодня, 13:54
      Луценко: Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара
      wassat wassat wassat ГЕНИАЛЬНО!!!
      Чёрный
    3. volodya Сегодня, 13:56
      Уже лишили депутатства и всех других должностей!
      volodya
      1. Чёрный Сегодня, 14:00
        Цитата: volodya
        Уже лишили депутатства и всех других должностей!

        Пока только с комитета по безопасности попёрли...
        Чёрный
    4. demo Сегодня, 14:01
      Ее с другого континента передают. С приветом от Трампа.
      demo
    5. сибиралт Сегодня, 14:01
      Ну, если Луценко не сказал про заготовленную виселицу для депутатов, то врет точно! belay
      сибиралт
    6. x.andvlad Сегодня, 14:04
      Это паранойя умственно отсталых.
      x.andvlad
    7. влад66 Сегодня, 14:05
      уничтожив боевыми гранатами две ложи. Миномётами - обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет.

      Очередной бред, очередного сумасшедшего. fool
      влад66
  2. Андрей К Сегодня, 13:53
    Луценко
    ...Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара...

    У Луценко ку(м)пол давно обрушен lol
    Стекломоем-с laughing
    Андрей К
    1. Чёрный Сегодня, 14:02
      Цитата: Андрей К
      Стекломоем-с

      Не...он походу газ забыл прикрутить...нанюхался! А газ то российский! Агрессорский!! laughing
      Чёрный
  3. MKPU-115 Сегодня, 13:54
    "Луценко: Савченко намеревалась обрушить купол ВРУ с помощью миномётного удара" - нет , это точно не трава , это как минимум гибы, галлюциногенные грибы.
    MKPU-115
  4. Alexey RA Сегодня, 13:54
    У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Миномётами - обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет.

    Сдаётся мне, что если бы это удалось выполнить, то рейтинг Надии взлетел бы до невиданных высот. smile
    Но вообще, уровень фантазии плокулола поражает. Хорошо ещё не обвинил в намерении прорыть туннель от Бомбея до Лондона.
    Alexey RA
    1. роман66 Сегодня, 14:10
      от Бурятии до Киева - чтоб агрессорам удобно было
      роман66
  5. dm_Россия Сегодня, 13:55
    Удивительно, что в этом заявлении нет ничего о химическом оружии или газе «Новичок», которые «готовилась» применить Савченко против выживших...

    просто вовремя не дотумкал такое ляпнуть. Видимо мозгов не хватило
    dm_Россия
  6. Молот 75 Сегодня, 13:55
    А нам -хрен с ними! Что с одним убийцей, что с другой! Чем скорее они сожрут друг друга, тем быстрее станет лучше простому Украинцу! А знаете, чем ХОХОЛ отличается от Украинца- хохол живет где лучше, а Украинец на/в Украине! Судьба Украины зависит сколько там осталось хохлов, а сколько Украинцев!
    Молот 75
  7. Монос Сегодня, 13:55
    Миномётами - обрушить купол Верховной Рады

    Это как? belay У Савченко есть "Тюльпан"? И мина с ЯБ?
    Монос
    1. сибиралт Сегодня, 14:08
      Вот он, этот самый купол. Навести на него минометы для Савченко - раз плюнуть. Лишь бы её со столба до время не сняли. lol
      сибиралт
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:10
      Из майданной катапульты стрелять собирались!
      А так да, сразу видно, что он на ходу сочинял, пока она там его гасила.
      Ушлый_башкорт
  8. solzh Сегодня, 13:55
    Савченко террорист? Однако, лихо хунта закрутила. Ей до уровня хотя бы того же Савинкова, как до Пекина раком.
    solzh
  9. Jovanni Сегодня, 13:56
    [quote]У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Миномётами - обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет/quote]
    Да нет, всё ещё хуже! Она планировала минами уничтожить все унитазы, и испуганные депутаты от взрывов бы обкакались, и утонули бы в собственном...
    Jovanni
    1. Опасный Сегодня, 14:10
      С уроков пораньше сегодня отпустили?
      Опасный
  10. bankirchik34 Сегодня, 13:56
    Вот это их таращит, даже не стремно такое выдавать в эфир. Видать совсем народу там мозги загадили, что даже такое уже не кажется бредом душевно больного человека.
    bankirchik34
  11. astepanov Сегодня, 13:57
    "Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют... Куды бедному крестьянину податься?" Цирк со скачками продолжается. В этом только одно хорошее: Надя заметно поправилась. Можно сбрасывать на купол Рады вместо бонбы.
    astepanov
    1. Не либероид Русский Сегодня, 14:00
      она в бронежилете просто... из сала
      Не либероид Русский
  12. К-50 Сегодня, 13:58
    Пауки в банке, чесслово. negative sad
    К-50
  13. Не либероид Русский Сегодня, 13:59
    паноктикум абсурда процветает... хотя... ну ничего нового, свежего, даже уже скучновато на новости с окраины внимания обращать, какая то лень даже уже возникает читать, и так все ясно, предсказуемо
    Не либероид Русский
  14. Миллер Сегодня, 13:59
    А не проще войти в зал заседаний, установить на месте председателя пулемет и ...... А то какие-то минометы разрушения.
    Миллер
  15. Dym71 Сегодня, 14:00
    и автоматами добивать тех, кто выживет.

    Кто же этому плокулолу такие бездарные тексты пишет? Не цепляет, за душу не берёт, ибо без огонька!
    Вот представьте, насколько выиграл бы текст в целом, если всего одно слово автоматами заменить на прикладами! fellow
    Dym71
  16. Невеселый Сегодня, 14:02
    Все-таки Украина - самая советская республика. Сталинский прокурор Вышинский в гробу переворачивается от зависти к Луценке. laughing
    Невеселый
  17. AID.S Сегодня, 14:06
    Удивительно, что в этом заявлении нет ничего о химическом оружии или газе «Новичок»,

    Хах, англичане заявили, что отравительница- женщина в маске.
    А недавно ещё, все искали Наденьку, куда она пропала, а та возьми, да в Страсбурге и объявись, там от Солсбери рукой подать. Точно Скрипаль ее рук дело, а за ней Путин стоит.
    AID.S
  18. mikh-korsakov Сегодня, 14:13
    Ай да Путин, чем дольше живу, тем больше удивляюсь гениальности. Многие. я в том числе не понимали зачем Путин помиловал Савченко. А вот оно что. На дорожку Путин отечески обнял Савченко, дал ей бутылку водки, две гранаты и сказал что миномет он пришлет попозже. Но прокуратура Украины на страже.
    mikh-korsakov
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