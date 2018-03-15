14:28 15 марта
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На Западе назвали неожиданное преимущество российского танка "Армата"

Западные эксперты признали, что российский танк Т-14 "Армата" опережает возможности производителей из других стран на несколько лет. И именно это обстоятельство само по себе является основным преимуществом нового "супертанка", даже если он еще не стал идеальной военной техникой, пишет "РГ-Сила" со ссылкой на Focus Online

На Западе назвали неожиданное преимущество российского танка "Армата"


Капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, проведя тщательный анализ российской техники, пришел к выводу, что создать подобную бронемашину со схожими характеристиками западным странам теперь потребуется минимум от трех до пяти лет.


В числе выигрышных особенностей "Арматы" он отметил использование беспилотной башни, благодаря которой танк стал легче и маневреннее. Но главное, по мнению эксперта, российские разработчики проявили здоровый прагматизм, создав не на бумаге, а в реальности достаточно эффективную машину, которую можно усовершенствовать, исходя из опыта, полученного уже в процессе ее эксплуатации.

Предпочтительнее добиться работающего 80-процентного решения, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, чем создавать 100-процентного бумажного тигра
- заявил Штефан Бюлер

В результате Россия уже сейчас получила танк нового поколения, в то время как на Западе появления похожего прототипа можно ожидать в лучшем случае через три-пять лет. Но к тому времени российские военные уже накопят серьезный практический опыт эксплуатации машины и вновь окажутся впереди.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. andrewkor Сегодня, 14:03
    Этот Эксперд намекает на F-35й что ли?
    andrewkor
    1. Spartanez300 Сегодня, 14:04
      Так же и новые ракеты признают yes .
      То что опережает на несколько лет это мягко сказано , по моему этот срок намного больше yes .
      Spartanez300
      1. Кроу Сегодня, 14:07
        "Мы рождены чтоб сказку сделать былью!"
        И это ещё при упущенное потенциале в девяностые. Не прошли бы те годы "даром", то запад замучился бы сзади "пыль глотать".
        Кроу
        1. Например Сегодня, 14:24
          российские военные уже накопят серьезный практический опыт эксплуатации машины и вновь окажутся впереди.

          Сдавайтесь неруси. laughing
          Например
      2. Грац Сегодня, 14:21
        ну беспилотную башню запад может и сейчас сделать не сильно задолго
        Грац
        1. Например Сегодня, 14:26
          Цитата: Грац
          ну беспилотную башню запад может и сейчас сделать не сильно задолго

          Каждый мужик может переспать с принцессой. Да вот только по факту она спит лишь с принцем.
          Например
  2. Комментарий был удален.
  3. james Сегодня, 14:04
    "Капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск" Простите меня тупого, но где и когда в истории швейцарские танкисты отличились и приобрели реальный боевой опыт применения и использования бронетанковых соединений и техники. Парады не предлагать.
    james
    1. Alex20042004 Сегодня, 14:22
      Отвечаю: "Под Полтавой"!
      Alex20042004
    2. Грац Сегодня, 14:23
      ну у них эксплуатация довольно интенсивная , швейцарцы учениям всегда уделяли внимание, даже разрабатывали одно время свои танки и эксплуатировали у себя, так что зря вы их хаите
      Грац
    3. FalconD Сегодня, 14:26
      Ассоциация есть - танков не надо!
      FalconD
    4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:27
      Именно швейцарские войска? А никогда)))

      Хотя Швейцария довольно воинственная страна, чуть ли не 100% взрослого населения вооружено, служба обязательна))
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. Комментарий был удален.
  5. Кент0001 Сегодня, 14:08
    А я уж думал что это моментальное устранение запоров в НАТО. Кстати очень полезная функция бывает. А если серьёзно то все они знали с самого начала, тока им было западло признать лидерство и приемущество РФ в этом вопросе, так как сейчас не признают то о чем Путин поведал не так давно.
    Кент0001
  6. собаковод Сегодня, 14:18
    Это он ещё в танке не сидел!
    собаковод
  7. Alex20042004 Сегодня, 14:20
    А почему до них доходит как до жирафа ?
    Alex20042004
  8. FalconD Сегодня, 14:24
    Целый капитан из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск!!!!
    Не велик эксперт из страны с не великой армией (по своей сути - ополчением)...,с которой-то и воевать никто не будет...
    А так всё правильно сказал, хотя и очевидное!
    FalconD
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