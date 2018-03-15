На Западе назвали неожиданное преимущество российского танка "Армата"

Предпочтительнее добиться работающего 80-процентного решения, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, чем создавать 100-процентного бумажного тигра

Западные эксперты признали, что российский танк Т-14 "Армата" опережает возможности производителей из других стран на несколько лет. И именно это обстоятельство само по себе является основным преимуществом нового "супертанка", даже если он еще не стал идеальной военной техникой, пишет "РГ-Сила" со ссылкой на Focus OnlineКапитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, проведя тщательный анализ российской техники, пришел к выводу, что создать подобную бронемашину со схожими характеристиками западным странам теперь потребуется минимум от трех до пяти лет.В числе выигрышных особенностей "Арматы" он отметил использование беспилотной башни, благодаря которой танк стал легче и маневреннее. Но главное, по мнению эксперта, российские разработчики проявили здоровый прагматизм, создав не на бумаге, а в реальности достаточно эффективную машину, которую можно усовершенствовать, исходя из опыта, полученного уже в процессе ее эксплуатации.- заявил Штефан БюлерВ результате Россия уже сейчас получила танк нового поколения, в то время как на Западе появления похожего прототипа можно ожидать в лучшем случае через три-пять лет. Но к тому времени российские военные уже накопят серьезный практический опыт эксплуатации машины и вновь окажутся впереди.