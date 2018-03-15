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На Западе назвали неожиданное преимущество российского танка "Армата"
Западные эксперты признали, что российский танк Т-14 "Армата" опережает возможности производителей из других стран на несколько лет. И именно это обстоятельство само по себе является основным преимуществом нового "супертанка", даже если он еще не стал идеальной военной техникой, пишет "РГ-Сила" со ссылкой на Focus Online
Капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, проведя тщательный анализ российской техники, пришел к выводу, что создать подобную бронемашину со схожими характеристиками западным странам теперь потребуется минимум от трех до пяти лет.
В числе выигрышных особенностей "Арматы" он отметил использование беспилотной башни, благодаря которой танк стал легче и маневреннее. Но главное, по мнению эксперта, российские разработчики проявили здоровый прагматизм, создав не на бумаге, а в реальности достаточно эффективную машину, которую можно усовершенствовать, исходя из опыта, полученного уже в процессе ее эксплуатации.
В результате Россия уже сейчас получила танк нового поколения, в то время как на Западе появления похожего прототипа можно ожидать в лучшем случае через три-пять лет. Но к тому времени российские военные уже накопят серьезный практический опыт эксплуатации машины и вновь окажутся впереди.
Капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, проведя тщательный анализ российской техники, пришел к выводу, что создать подобную бронемашину со схожими характеристиками западным странам теперь потребуется минимум от трех до пяти лет.
В числе выигрышных особенностей "Арматы" он отметил использование беспилотной башни, благодаря которой танк стал легче и маневреннее. Но главное, по мнению эксперта, российские разработчики проявили здоровый прагматизм, создав не на бумаге, а в реальности достаточно эффективную машину, которую можно усовершенствовать, исходя из опыта, полученного уже в процессе ее эксплуатации.
Предпочтительнее добиться работающего 80-процентного решения, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, чем создавать 100-процентного бумажного тигра- заявил Штефан Бюлер
В результате Россия уже сейчас получила танк нового поколения, в то время как на Западе появления похожего прототипа можно ожидать в лучшем случае через три-пять лет. Но к тому времени российские военные уже накопят серьезный практический опыт эксплуатации машины и вновь окажутся впереди.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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