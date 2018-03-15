14:27 15 марта
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Десять БМПТ "Терминатор" примут участие в Параде Победы

На Уралвагонзаводе собирают десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" для участия в параде 9 мая в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.

Десять БМПТ "Терминатор" примут участие в Параде Победы


БМПТ собирают в секретных цехах предприятия, многие операции приходится выполнять вручную. Но работа идет строго по графику - чтобы 9 мая "Терминаторы" впервые показали себя во всей красе на Красной площади
- рассказали в пресс-службе


БМПТ "Терминатор" - новый класс тяжелой бронетехники, разработанный на Урале с учетом боевого опыта Афганистана и Северного Кавказа. Машина предназначена для следования в танковом строю и нейтрализации потенциальных угроз бронетехнике: гранатометчиков, переносных противотанковых комплексов с управляемыми ракетами, орудий.

Арсенал "Терминатора" позволяет поражать и более сложные цели - машина вооружена четырьмя ПТУР "Атака", спаренной 30-миллиметровой пушкой, двумя автоматическими гранатометами и пулеметом. Создана БМПТ на базе танка Т-90, а защищена даже лучше прототипа: на ней установлена динамическая защита "по кругу" и смонтирован электромагнитный комплекс, нейтрализующий мины и фугасы.

"Терминаторы" хорошо зарекомендовали себя по время боев в Сирии. Минобороны заказало партию из 10 машин для испытаний в войсках. В дальнейшем планируется создать БМПТ на базе тяжелой гусеничной платформы нового поколения "Армата", передает РГ-Сила.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/uvznews
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Комментарии 9

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  1. Spartanez300 Сегодня, 14:09
    Неплохо , посмотрим на параде Победы .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 14:18
      Эту колонну бы да в Крмым на открытие моста. Порошенко бы от злости запил на месяц. lol
      сибиралт
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:20
      Где эти товарищи "ждуны" к 2021-2022 году? laughing
      Владыка Ситх
  2. Владимирский Сегодня, 14:18
    А как зарекомендовал себя единственный действующий экземпляр в Сирии? О победах статей не было. Может, кто слышал?
    Владимирский
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:20
      Там было два экземпляра, успешно себя зарекомендовал. После чего заказа поступил на 12 единиц.
      Владыка Ситх
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:23
      [/quote][quote=Владимирский]А как зарекомендовал себя единственный действующий экземпляр в Сирии? О победах статей не было. Может, кто слышал?
      Раз принимают опытную партию к войсковой эксплуатации , то зарекомендовал себя отлично laughing А вообще то встречал материалы по Терминатору в Сирии - забейте в поисковик..
      КВУ-НСвД
    3. Ратник-80 Сегодня, 14:23
      Этот экземпляр охранял базу хеимим , в боевых действиях не участвовал , на сколько я знаю, так наверное по сусликам постреляли laughing
      Ратник-80
  3. Александр War Сегодня, 14:19
    Вообще -то маленький заказ ,посмотрим как дальше дело пойдет!В войсках где стоят танки Т-72Б3 надо закупать БМПТ-2 они на одной базе
    Александр War
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:20
    Как по мне, хорошая машина. Нам бы такую!
    Генерал Песчаных Карьеров
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