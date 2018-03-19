09:34 19 марта

День моряка-подводника. Как начинался русский подводный флот

19 марта Россия отмечает День моряка-подводника. Это профессиональный праздник военнослужащих подводных сил ВМФ России, а также гражданского персонала и всех, кто имеет отношение к подводному флоту.

В наше время подводный флот остается одним из самых важных инструментов обороны нашей страны, неотъемлемым компонентом ядерного щита. Подводники – элита российского флота, сложнейшая и почетнейшая военно-морская профессия. Между тем, еще чуть более 100 лет назад подводный флот только делал в России свои первые шаги. В память о событиях тех лет и была выбрана дата 19 марта для празднования Дня моряка – подводника. С этой датой связано эпохальное событие в истории российского военно-морского флота.

День моряка-подводника. Как начинался русский подводный флот



19 марта (по старому стилю 6 марта) 1906 года, 112 лет назад, император Николай II включил в классификацию судов российского императорского военного флота новый вид судов – подводные лодки. Приказ о включении подводных лодок в состав флота подписал тогдашний морской министр вице-адмирал Алексей Алексеевич Бирилев. Так началась официальная история российского подводного флота, хотя на самом деле о возможностях применения подводных кораблей в России задумались гораздо раньше.

Еще в 1718 г. плотник Ефим Никонов подал челобитную Петру I с предложением о строительстве «потаенного судна», которое могло бы внезапно атаковать корабли противника. Петру I идея Никонова понравилась и он даже вызвал талантливого мастерового в Петербург, где на верфи приступили к постройке судна. Однако, со смертью Петра разработки прекратились.



Вернулись к теме подводной лодки в России лишь в 1834 году, когда на Александровском литейном заводе по проекту военного инженера генерал-адъютанта Карла Шильдера была построена подводная лодка, вооруженная специальными установками для запуска ракет. Передвигалась лодка с помощью четырех гребков, расположенных попарно на каждом борту лодки, а приводились в действие гребки усилиями матросов-гребцов. Однако, скорость подводного хода лодки не превышала полукилометра в час. Шильдер планировал перевести гребки на электрическое движение, но тогдашний уровень развития технологий еще не позволял реализовать эту задумку. В итоге, в 1841 году испытания лодки и работы по ее совершенствованию были прекращены, а дата создания в России подводного флота опять отдалилась.

Тем не менее, именно в Российской империи впервые в мире было налажено серийное производство подводных лодок. У его истоков стоял русский инженер и конструктор польского происхождения Степан Карлович Джевецкий. Выходец из богатой и знатной семьи, Джевецкий получил техническое образование в Париже, где познакомился и близко дружил с Гюставом Эйфелем, прославленным автором Эйфелевой башни. Обширные знания Джевецкого привлекли внимание великого князя Константина Николаевича – российского наместника в Царстве Польском, который предложил Степану Карловичу устроиться на службу в Морской технический комитет в Санкт-Петербурге. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Джевецкий добровольно пошел на Черноморский флот – простым матросом, участвовал в бою парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фехти-Булленд», за храбрость получил Георгиевский крест.

После демобилизации Джевецкий жил в Одессе, где и сконструировал первую подводную лодку, построенную на местной верфи на деньги мецената Феодора Родоконаки. Вторая подводная лодка была построена по проекту Джевецкого в 1879 году уже в Санкт-Петербурге, а испытали ее 29 января 1880 года на Серебряном озере в Гатчине, в присутствии наследника престола великого князя Александра Александровича. Наследник престола был в восторге и вскоре последовал заказ на производство целой серии подводных лодок, которые должны были обеспечивать безопасность российских крепостей. В 1881 году лодки построили и распределили по крепостным гарнизонам, но в бою их так и не применили. Низкая эффективность подводных лодок Джевецкого привела к тому, что в 1886 году их сняли с вооружения и более не производили.

Следующей серьезной вехой в истории российского подводного флота стала постройка подводной лодки «Дельфин» в 1900-1904 гг. Главным конструктором «Дельфина» был русский инженер Иван Григорьевич Бубнов, в 1903 – 1904 гг. руководивший кораблестроительной чертежной Морского технического комитета. В марте 1902 года «миноносец №113» был зачислен в списки флота под названием «миноносец № 150». В октябре 1903 года его зачислили в состав Балтийского флота, в 1904 году перебросили на Дальний Восток – для участия в Русско-японской войне, а 28 февраля 1905 года подводная лодка «Дельфин» под командованием Георгия Завойко впервые вышла в море.

24 мая 1904 года Российская империя подписала контракт о строительстве для нужд российского военного флота трех подводных лодок типа «Е» («Карп»), изготовленных на судостроительной верфи Фридриха Круппа в Киле (Германия). Поскольку Крупп обещал подарить России в случае заключения контракта свою первую подводную лодку, 7 июня 1904 года подводная лодка «Форель» по железной дороге была перевезена в Россию. Ее сопровождали немецкие офицеры, которые должны были обучить русский экипаж. В России на лодку были установлены два торпедных аппарата, подготовлен экипаж, после чего лодка была зачислена в состав флота как миноносец «Форель» и 25 августа 1904 года переброшена по железной дороге на Дальний Восток, где вошла в состав Сибирской военной флотилии. «Форель» стала первой настоящей и полноценной подводной лодкой русского флота на Тихом океане.

Еще две подводные лодки Российская империя приобрела в США. Так, 31 мая 1904 года была приобретена лодка «Фултон», построенная по проекту Holland-VIIR Джона Филипа Голланда. В составе российского флота она получила имя «Сом». 18 июня 1904 года в состав российского флота была принята американская подводная лодка «Протектор», получившая в России новое имя «Осетр». Подводная лодка «Сом» дала начало целой серии российских подводных лодок. На Дальнем Востоке из шести подводных лодок был сформирован отряд миноносцев.

Естественно, что появление в Российской империи своего подводного флота потребовало от морского командования и принятия соответствующих мер по подготовке личного состава. В первую очередь, требовалось подготовить командиров и офицеров подводных лодок. Уже 29 мая 1906 года на военно-морской базе в Либаве был создан Учебный отряд подводного плавания. Его командиром был назначен контр-адмирал Эдуард Николаевич Щенснович – один из «отцов-основателей» подводного плавания и минного дела в российском военно-морском флоте.

Выпускник Морского училища, контр-адмирал Щенснович прошел путь от минного офицера канонерской лодки до командира броненосца, а затем и младшего флагмана Балтийского флота. Во время Русско-японской войны капитан 1 ранга Эдуард Щенснович, командовавший тогда броненосцем «Ретвизан», был тяжело ранен, после чего вернулся на Балтийский флот. Именно ему Николай II и Морское ведомство доверили возглавить необычное и очень важное направление – создание и укрепление российского подводного флота. Именно по инициативе Щенсновича, в Либаве была создана первая в Российской империи полноценная база для подводных лодок, построен специальный бассейн, который мог вместить до 20 подводных лодок. Огромный вклад внес контр-адмирал Щенснович и в разработку «Правил плавания в подводном флоте и отбора людей для службы на подводных лодках», в систему дополнительного образования морских офицеров, готовившихся в Учебном отряде для службы на подводных лодках.

Первый выпуск офицеров подводного плавания состоялся в 1907 году – российский флот получил 68 дипломированных специалистов – подводников. Только в течение 1907-1909 гг. учебный отряд в Либаве выпустил 103 офицера и 525 специалистов нижних чинов для российских подводных лодок. Интересно, что в 1906-1911 гг. обучение в Либавском отряде прошли и 12 морских врачей, которые также получили специальность офицеров подводного плавания. От врачей, помимо наличия профильного медицинского образования, требовался опыт службы на корабле врачом и двухмесячный опыт плавания на подводной лодке во время учебы. Как видим, к обучению подводников в Либаве подходили достаточно основательно.

Для российских моряков первое время подводные лодки были чем-то диковинным, но это скорее пробуждало у офицеров и унтер-офицеров интерес к профессии подводника. В те далекие годы служба подводников была очень тяжелой, не шедшей ни в какое сравнение со службой на обычном корабле. Технические особенности тогдашних подводных лодок не могли обеспечить комфортное несение службы, но это не пугало героических моряков, стремившихся попробовать себя в профессии подводника. Офицеры подводной лодки во время плавания спали в небольшой кают-компании, а нижние чины – прямо на рундуках для хранения мин.

25 февраля 1911 года была создана первая в российской истории бригада подводных лодок в составе двух дивизионов, а возглавил бригаду контр-адмирал Павел Павлович Левицкий, сменивший контр-адмирала Эдуарда Щенсновича на посту командира Учебного отряда подводного плавания в Либаве. Левицкий был потомственным моряком, всю жизнь прослужил на флоте, участвовал в Русско-японской войне в должности командира крейсера, а затем командовал Учебным отрядом подводного плавания.

Темпы создания отечественных подводных лодок активизировались перед Первой мировой войной. Так, уже в 1912 году на Балтийском судостроительном заводе была выпущена дизельная подводная лодка «Барс», вооруженная 12 торпедными аппаратами, 2 артиллерийскими орудиями и 1 пулеметом. После начала войны, в 1915 и 1916 гг., на вооружение Балтийского флота поступили 7 подводных лодок типа «Барс» и 5 подводных лодок «Американский Голланд», которые были приобретены в США, но собраны уже на российской верфи. В годы Первой мировой войны подводный флот уже полноценно применялся. Так, перечисленные лодки совершили 78 боевых походов, потопив 2 крейсера и 16 транспортных судов противника.

В то же время, вряд ли подводный флот мог похвастать в Российской империи особой любовью со стороны адмиралов и Морского ведомства. Воспитанные «старой школой» российские адмиралы в большинстве своем благоволили к крейсерам и броненосцам надводного флота, считая, что они куда больше заслуживают внимания, чем неказистые подводные лодки. Важность подводного флота понимали и признавали немногочисленные подвижники вроде контр-адмирала Щенсновича, но таких офицеров было в морском командовании не так много. Лишь Первая мировая война, давшая подводникам возможность действительно показать, на что способны подводные лодки и какую роль они будут играть в современной морской войне, способствовала изменению отношения к подводному флоту со стороны морского командования. Однако, в 1917 году произошли Февральская, а затем и Октябрьская революции, серьезно отразившиеся на положении российского флота и на отечественном судостроении.

Именно в советский период происходило стремительное и быстрое развитие отечественного подводного флота, благодаря которому и современная Россия в настоящее время является одной из крупнейших подводных держав мира. Все сто двенадцать лет официального существования российского подводного флота моряки – подводники остаются элитой российского военно-морского флота. Не зря говорят, что подводники – это особая каста. И это действительно так.

Сложнейшие условия службы, постоянный риск, нахождение многими месяцами вдали от дома, необходимость осваивать в совершенстве самую современную и трудную технику – все это требует и от офицеров и мичманов, и от матросов не только больших способностей, профессиональных знаний и отменного здоровья, но и небывалой психологической устойчивости. Служба в подводном флоте ВМФ России не зря пользуется таким престижем – и военнослужащие, и даже совершенно далекие от армии и флота люди понимают и всю значимость подводников для страны, и объем трудностей и невзгод, с которыми им приходится сталкиваться.

В этот знаменательный день «Военное обозрение» поздравляет всех моряков-подводников – адмиралов, офицеров, мичманов, старшин и матросов, ветеранов подводного флота, а также гражданский персонал и членов их семей с Днем моряка-подводника. Вечная память погибшим и покинувшим этот мир морякам-подводникам, долгих лет жизни, крепкого здоровья и отсутствия боевых и небоевых потерь –ныне служащим подводникам и ветеранам.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 17

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:50
    Всех "жителей прочного корпуса" С ПРАЗДНИКОМ!!!
    svp67
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:39
      С Праздником ПОДПЛАВ. drinks drinks drinks
      влад66
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:00
    Поздравляю!!! love
    love
    wink
    Masya Masya
  3. rudolff (Rudolf) Сегодня, 07:05
    С праздником, мужики! drinks
    rudolff
    1. Андрей НМ (Андрей) Сегодня, 07:24
      С праздником, ребята! Давайте вспомним всех наших сослуживцев и однокурсников, всех живых и кого нет с нами, кто не вернулся из похода...
      Особенно хочу поздравить гаджиевцев и оленегубцев и экипаж "Тулы"...
      Андрей НМ
    2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:26
      Рудольф, персонально от меня drinks ! С праздником дружище!
      Недавно только узнал что, главком был твоим комдивом!
      Ну за героев, за подплав drinks soldier
      Serg65
      1. rudolff (Rudolf) Сегодня, 09:32
        Здравствуй, Серж! Спасибо за поздравление! Так я упоминал об этом здесь на сайте несколько раз. Я его еще замкомдивом застал. Мало того, что Владимир Иванович 24-й ДиПЛ рулил, так он же еще и штурман в девичестве. Со всеми вытекающими. "Любил с особым цинизмом и без вазелина" всю штурманскую службу.
        rudolff
  4. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:23
    С праздником, ПОДПЛАВ!!! drinks
    Serg65
  5. reibert (dietrich koch) Сегодня, 07:41
    Что же не расскажете как " доблестно " воевал подплав в 1 мировую или 2 мировую ???)))
    reibert
  6. TIT (андрей) Сегодня, 08:02
    удачи нарыбалке ъ
    TIT
  7. Арберес Сегодня, 08:20
    С большим удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям моих коллег. С Праздником ПОДПЛАВ! : fellow

    За тех, кто в океанах
    В отсеках на постах
    В глубинах рыщет скрытно
    Врагам внушая страх!

    drinks drinks drinks
    Чтобы количество погружений у вас-равнялось количеству всплытий!
    Арберес
  8. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 08:27
    А-а-ркестррррр! Прррощанье-е-е Славянки-и-и!!!. good "72 метра" (2004) сейчас смотрится совсем по-другому.
    мыслитель
  9. кедр (Евгений) Сегодня, 08:32
    Желаем нашим подводникам, что бы число погружений равнялось числу всплытий, а на базе из похода всегда ждали и встречали любимые, родные и долгожданные женщины и дети, будущие подводники ВМФ России.
    С Праздником, мужики!
    кедр
  10. Essex62 (Александр) Сегодня, 08:52
    Пусть супостат знает- прилетит подарочек непременно из глубины , из подо льда. С праздником подплав!
    Essex62
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:08
    Желаю, чтобы, количество погружений равнялась количеству всплытий!
    С Праздником!
    Сибирский цирюльник
  12. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:27
    И, немного лирики)

    Лодка диким давлением сжата
    Дан приказ дифферент на корму
    Это значит что скоро ребята
    В перископы увидят волну в перископы увидят волну
    На пирсе тихо в час ночной
    Тебе известно лишь одной
    Когда усталая подлодка из глубины идет домой
    На пирсе тихо в час ночной
    Тебе известно лишь одной
    Когда усталая подлодка из глубины идет домой
    Хорошо из далекого моря
    Возвращаться к родным берегам
    Даже к нашим неласковым зорям
    К нашим вечным полярным снегам
    К нашим вечным полярным снегам
    На пирсе тихо в час ночной
    Тебе известно лишь одной
    Когда усталая подлодка из глубины идет домой
    На пирсе тихо в час ночной
    Тебе известно лишь одной
    Когда усталая подлодка из глубины идет домой
    Не прошу за разлуку прощенья
    Хоть пришлось мне от дома вдали
    Испытать глубиной погруженья
    Глубину твоей чистой любви
    Глубину твоей чистой любви
    На пирсе тихо в час ночной
    Тебе известно лишь одной
    Когда усталая подлодка из глубины идет домой
    На пирсе тихо в час ночной
    Тебе известно лишь одной
    Когда усталая подлодка из глубины идет домой
    Сибирский цирюльник
  13. амурец (николай) Сегодня, 09:30
    В этот знаменательный день «Военное обозрение» поздравляет всех моряков-подводников – адмиралов, офицеров, мичманов, старшин и матросов, ветеранов подводного флота, а также гражданский персонал и членов их семей с Днем моряка-подводника. Вечная память погибшим и покинувшим этот мир морякам-подводникам, долгих лет жизни, крепкого здоровья и отсутствия боевых и небоевых потерь –ныне служащим подводникам и ветеранам.
    С праздником подводники! Как это начиналось. Н. Черкашин. Из бездны вод "А между тем жизнь оправдала предвидения Щенсновича, Ризнича, Кржижановского, Журавлева, Налетова, ратовавших за строительство больших подводных лодок. В наши дни как раз лодки большого водоизмещения составляют главную силу подводных флотов (например, первая американская субмарина типа "Трайдент" имела водоизмещение около 19 тысяч тонн).
    * * *
    В свой Учебный отряд подводного плавания - завязь будущих подводных сил России - Щенснович отобрал семь офицеров и двадцать матросов, руководствуясь такими критериями: "Каждый человек, выбранный на службу на лодках, должен быть высоко нравственный, не пьющий, бравый, смелый, отважный, не подверженный действию морской болезни, находчивый, спокойный, хладнокровный и отлично знающий дело". В эту великолепную семерку первых офицеров-подводников был зачислен и двадцативосьмилетний лейтенант Ризнич, бывший водолазный офицер с броненосца "Георгий Победоносец" и будущий командир подводной лодки "Святой Георгий".
    Ризнич пришел в отряд не учиться, а обучать, ибо ко времени создания "подводной дружины Щенсновича" он обладал изрядным опытом командира-подводника. Он наверняка гордился тем, что еще в 1904 году стажировался на "Дельфине"- первой русской субмарине у самого кавторанга Беклемишева, подводника No 1.
    ...В Лиепае (бывшей Либаве) и сейчас еще стоят краснокирпичные фигурные корпуса казарм, в которых жили первые русские подводники. Какая отважная дерзновенная жизнь кипела в их стенах на заре века! Все вновь, все неизведанно - и каждый фут глубины, и каждая походная миля на утлых, опасных подводных снарядах, в которых скептики видели скорее "аппараты", чем боевые корабли. Невольно хочется сравнить эту когорту энтузиастов с первым отрядом космонавтов: ведь и они, эти "охотники" - мичманы и лейтенанты,- стояли перед тем же порогом небывалого, за которым простиралась пусть не бездна Вселенной, но бездна Океана. Недаром водные недра нашей планеты называют "гидрокосмосом".
    амурец
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