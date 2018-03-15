17:12 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В США начались масштабные акции протеста студентов против свободной продажи оружия с 18 лет

В США начались акции протеста учащихся школ и студентов колледжей против свободной продажи оружия. Напомним, что сегодня обладателем огнестрельного оружия в большинстве штатов США может стать практически любой человек в возрасте от 18 лет. После череды расстрелов, устроенных в американских школах, сформировалось масштабное движение, которое выступает за корректировку закона.

Свыше 15 тыс. школьников и студентов вышли в нескольких городах США на митинги, где заявили, что намерены добиваться внесения поправок в законодательную норму о реализации «огнестрела».

Один из самых массовых митингов прошёл во Флориде, где не так давно бывший студент одного из колледжей расстрелял 17 человек. В Вашингтоне на лужайке Капитолийского холма студенты расставили тысячи пар обуви - в память о жертвах нападений "стрелков"-преступников.


В общей сложности к акции собираются подключиться около 2,5 тыс. американских учебных заведений. Сама акция носит название «Национальная школьная забастовка». Школьники и студенты выходят на улицы ровно на 17 минут – так они напоминают властям о 17-ти погибших во Флориде и о том, что дальнейшая свободная реализация оружия для всех граждан в возрасте от 18 лет и в будущем будет приводить к кровавым инцидентам в учебных заведениях.

Напомним, что ранее в нескольких штатах США местные власти разрешили школьным учителям носить огнестрельное оружие с собой – включая учебные занятия. При этом было заявлено, что все желающие учителя могут пройти специальные психологические и правовые курсы, на которых будет рассказано о нормах применения оружия.

Самая масштабная акция протеста школьников и студентов в США намечена на 24 марта.

В США начались масштабные акции протеста студентов против свободной продажи оружия с 18 лет


В ходе забастовки обыгрывается предвыборный лозунг Трампа: "Сделаем наши школы снова безопасными".

Использованы фотографии: www.facebook.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 14:28
    Ща быстренько онижедетей упакуют и всё....Американское оружейное лобби на уступки не пойдёт.
    Чёрный
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:32
      Эти детки покусились на святое право каждого гражданина США иметь Кольт ...и Смит энд ВЕССОН уравнивающие права гражданина и преступника в споре о законности отъема собственности и жизни.
      Тот же ЛЕХА
      1. Охотовед 2 Сегодня, 14:40
        Интересно а у Лаврова есть печеньки? what
        Требую - раздать американским детям, побольше покрышек!!!!! wassat
        Охотовед 2
    2. Зяблицев Сегодня, 14:46
      А где местный лоббист свободной продажи оружия - это его тема - всем раздать короткоствол и, учитель стреляет в учеников, ученики, примаривают учителя - Великая Демократия в действие!Вот наглядный пример подобных идиотских идей!
      Зяблицев
      1. Галеон Сегодня, 15:02
        Что, митинги вдохновляют на расправу с несогласными?
        От вашего мнения или от мнения того лоббиста зависит принятие рокового решения? Откиньтесь на спинку, вдохните глубоко и посмотрите в окно. Возможно, там есть что-то зависящее от вас.
        Галеон
        1. Зяблицев Сегодня, 15:06
          От меня, как и от Вас , ничего не зависит...,но, я это понимаю, а Вы, судя по всему сомневаетесь, но в в виртуальном пространстве все мы можем чуточку побыть пророками! Так что несите истину в массы, а я действительно откинусь на спинку дивана почесывая свое величие! laughing hi
          Зяблицев
          1. Галеон Сегодня, 16:36
            laughing Всегда приятно с Вами поговорить, Евгений! Хорошей вам недели и замечательного ее окончания! good hi drinks
            Галеон
            1. Зяблицев Сегодня, 16:40
              И Вам всего самого хорошего! hi drinks
              Зяблицев
      2. Conserp Сегодня, 15:17
        Цитата: Зяблицев
        всем раздать короткоствол и, учитель стреляет в учеников, ученики, примаривают учителя - Великая Демократия в действие!Вот наглядный пример подобных идиотских идей!


        Это наглядный пример твоей бессовестной демагогии.
        Conserp
        1. Зяблицев Сегодня, 15:19
          Ага! А что делать? Любители массового короткоствола, значит, истина в последней инстанции, а противники - бессовестные демагоги? Толково,Вы, в дискуссии аргументируете! Убедительно! laughing
          Зяблицев
          1. Conserp Сегодня, 15:22
            Я ни разу от "противников короткоствола" не видел честного аргумента.
            Всегда подмены, ложь и манипуляции.

            И вот опять - ты два раза подряд соврал.
            Conserp
            1. Зяблицев Сегодня, 15:27
              Не "ты", а Вы - после этого можем и подискутировать! hi А если уж пострелять очень хочется в личку высылайте ФИО и адрес прописки, гарантирую, если Вы здоровый и Вам меньше 60 лет, но в исключительных случаях, граждан имеющих воинское звание "Старшина" можно призвать и до 70 лет, сделаю все возможное, что бы Вы 2 месяца в этом году, насладились этим процессом! laughing
              Зяблицев
              1. Conserp Сегодня, 15:46
                Цитата: Зяблицев
                Не "ты", а Вы

                Уважение надо заслужить. А ты - просто интернетный лжец.
                Conserp
                1. Зяблицев Сегодня, 15:49
                  А Вы, осмелюсь спросить, кто?
                  Зяблицев
              2. Shaber Сегодня, 17:10
                А можно мне, уж больно хочется от работы скрыться. (в отпуск не отпускают)
                Shaber
            2. Alex-a832 Сегодня, 15:56
              Цитата: Conserp
              Я ни разу от "противников короткоствола" не видел честного аргумента.
              Всегда подмены, ложь и манипуляции.

              И вот опять - ты два раза подряд соврал.

              Судя по комментариям тут и далее, в Вас говорит непомерный юношеский максимализм, неудовлетворенность "пострелять", отсутствие жизненного опыта, а также полная неинформированность о предмете обсуждения. И да... злоупотребление компьютерными "стрелялками" очень вредно для психики...
              Alex-a832
              1. Paranoid50 Сегодня, 16:53
                Цитата: Alex-a832
                юношеский максимализм, неудовлетворенность "пострелять", отсутствие жизненного опыта, а также полная неинформированность о предмете обсуждения. И да... злоупотребление компьютерными "стрелялками" очень вредно для психики...

                Ну, это вся эта блажь, как правило, до первого реального "замеса". yes Потом как рукой снимет... может быть... при удачном исходе. laughing
                Paranoid50
  2. anjey Сегодня, 14:30
    Каков Путин,даже молодежный электорат сша обработал своим магнетизмом на растоянии....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 14:34
      Хотя бесполезны эти выступления- в сша сильнейшее оружейное лобби в конгрессе и бабла этот бизнес приносит немерянно промышленникам..это не у нас торговать охотничьим ,пневмой и макетами и то тоже ужесточают,кто с кого пример берет непонятно......,а неадекват он и голыми руками задушить может, без всякой беретты...
      anjey
      1. FalconD Сегодня, 14:48
        Андрей, а каково это когда сам на свои комменты отвечаешь???
        FalconD
        1. anjey Сегодня, 16:23
          это недовысказанное в догонку вышесказанному.....
          anjey
      2. Conserp Сегодня, 15:19
        Цитата: anjey
        в сша сильнейшее оружейное лобби в конгрессе

        У фашистов лобби не менее сильное - и в Конгрессе, и в СМИ.

        И массовки малолетних майдаунов фашисты собирают большие.
        Conserp
  3. bazzbazz Сегодня, 14:33
    О нет, нет. Как же без оружия бедным американцам жить! Скорее они с 16 лет разрешат оружие покупать. Придет стрелок в школу, а его любой ученик 8го класса сразу снимет из своего ствола.
    А так, это же такие деньги крутятся! не выйдет
    bazzbazz
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:35
      В разных штатах США действуют четыре основных подхода к владению оружием:

      "Shall issue" ("обязаны выдать" разрешение) – власти штата выдают разрешение на владение оружием всем, кто соответствует определенным критериям.

      Эти критерии могут незначительно различаться от штата к штату, но, как правило, включают в себя требования по возрасту, отсутствию криминального прошлого, отсутствие истории психиатрических заболеваний и криминального прошлого. Нужно сдать отпечатки пальцев, а в некоторых штатах требуется еще и пройти курсы по безопасному обращению с оружием.
      Тот же ЛЕХА
  4. ангел-истребитель Сегодня, 14:37
    Очень интересно! Ребята-"навальнята" по-амерски! Хороший "проект". Следим за продолжением...
    ангел-истребитель
    1. FalconD Сегодня, 14:46
      Ничего интересного...всё время крикунам дают пар выпускать
      FalconD
  5. MoJloT Сегодня, 14:40
    свободная реализация оружия для всех граждан в возрасте от 18 лет

    С этим мирится ни как нельзя ! Что значит водительское удостоверение с 16 а ствол только с 18 - Трамп это не порядок!
    MoJloT
    1. Туз Бубен Сегодня, 15:15
      И чё...?
      У нас на смерть будь готов с 18ти, а алкоголь с 21...
      На мой взгляд всё нужно привязать к 21.
      И не будет обид и недоразумений.
      В 21 кукушка уже более менее работает.
      Ну а если кто не доживёт, в Штатах, ну так бывает...
      Туз Бубен
      1. MoJloT Сегодня, 15:17
        Это был сарказм и мне до лампочки сколько они там друг друга настреляют.
        MoJloT
      2. Галеон Сегодня, 16:40
        Психологически взрослым человек становится к 22 годам. Отсюда "синдромы" прошедших войну призывников - психика еще не сформировалась и не окрепла. Так что этот аргумент в вашу поддержку.
        Галеон
  6. FalconD Сегодня, 14:45
    Да вы что детишки!!! У вас вся экономика на производстве оружия завязана!
    FalconD
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 14:52
    Надо с горшка прививать этические стороны владения оружием , а не воспевать его культ из всех утюгов . Тогда миллионы стволов на руках станут убивать много меньше . А реальных шагов по ограничению оборота в США никто делать не станет , разве ,что на уровне политической риторики ..
    КВУ-НСвД
    1. Conserp Сегодня, 15:15
      Миллионы стволов, что характерно, никого не убивают.

      Законопослушные граждане оружием случайно и нарочно убивают примерно столько же, сколько велосипедисты. Зато они останавливают более миллиона преступлений ежегодно. Спасают тысячи жизней.

      Но отобрать оружие фашисты хотят именно у них, а не у преступников.
      Conserp
  8. afrikanez Сегодня, 14:55
    Судя по тому какая в штатах "демократия", их там ни кто не услышит и практически не увидит. Оружейное лобби очень могущественное. Как говорится: пиво без водки, деньги на ветер!
    afrikanez
    1. Conserp Сегодня, 15:12
      Тебе не приходило в голову, что реальное лобби - это как раз вот эта массовка?
      Conserp
      1. afrikanez Сегодня, 15:15
        Массовке с этого ни чего не "переподает", так что оная по определению не может что то лоббировать!
        afrikanez
        1. Conserp Сегодня, 15:23
          У массовки есть могущественные организаторы и покровители.

          Ваш Кэп.
          Conserp
  9. часовщик Сегодня, 14:59
    попрыгают и успокоятся....до следующего пулеметчика на крыше......
    часовщик
  10. prior Сегодня, 15:04
    А что, перестрелка между американскими учителями и учащимися выглядит свежо, демократично и зрелищно.
    Ужастики с инопланетными чудовищами как-то поднадоели.
    prior
    1. Туз Бубен Сегодня, 15:17
      пересмотрите класс 1999
      Туз Бубен
  11. Conserp Сегодня, 15:11
    Стадо малолетних баранов в очередной раз выведено на майдан фашистской партией госпожи Клинтон.

    Где-то я всё это уже видел.
    Conserp
  12. Essex62 Сегодня, 15:20
    Детки тех, кто Кольты и Смит&Весс производят, не ходят в обычные амерские колледжи. Окружены толпой бычар-бодигардов, живут за глухими заборами , а многие и не в штатах даже ,а на тёплых атоллах.Массонам глубоко начихать на убитых детей и убитых горем их родителей. Нажива- ни чего личного. И эта мразотная идеология просочилась и к нам , активно внедряется в сознание молодежи РФ.
    Essex62
    1. Conserp Сегодня, 15:25
      Это "массоны"-производители оружия разоружили граждан, создав специальные условия для массовых убийств детей?

      С логикой ты дружишь точно так же, как с русским языком.
      Conserp
  13. Дормидонт Сегодня, 15:36
    Они же дети!!!
    Дормидонт
  14. Ратник-80 Сегодня, 15:41
    Посматрел их фильм "темная башня "вроде называется, ужас фильм орентированый на подростков сплашные убийства , стрельба и кровь чему удивлятся, и нам их цености прививают гады
    Ратник-80
    1. Conserp Сегодня, 15:58
      Надо же. А наука говорит, что насилие в кино и играх либо никак не влияет, либо снижает уровень реального насилия.

      Но кому интересны факты, когда можно поэмоционировать!
      Conserp
  15. vonWolfenstein Сегодня, 15:53
    Может разумнее будет охрану школ и других лбщественных мест усилить? Выдать охранникам металлоискатели и дробовики (или МР-5, по вкусу) ведь массвовые расстрелы устраивают там где точно нет других обладателей оружия.
    vonWolfenstein
  16. vonWolfenstein Сегодня, 15:54
    "общественных" то есть
    vonWolfenstein
Картина дня