В США начались масштабные акции протеста студентов против свободной продажи оружия с 18 лет

В США начались акции протеста учащихся школ и студентов колледжей против свободной продажи оружия. Напомним, что сегодня обладателем огнестрельного оружия в большинстве штатов США может стать практически любой человек в возрасте от 18 лет. После череды расстрелов, устроенных в американских школах, сформировалось масштабное движение, которое выступает за корректировку закона.Свыше 15 тыс. школьников и студентов вышли в нескольких городах США на митинги, где заявили, что намерены добиваться внесения поправок в законодательную норму о реализации «огнестрела».Один из самых массовых митингов прошёл во Флориде, где не так давно бывший студент одного из колледжей расстрелял 17 человек. В Вашингтоне на лужайке Капитолийского холма студенты расставили тысячи пар обуви - в память о жертвах нападений "стрелков"-преступников.В общей сложности к акции собираются подключиться около 2,5 тыс. американских учебных заведений. Сама акция носит название «Национальная школьная забастовка». Школьники и студенты выходят на улицы ровно на 17 минут – так они напоминают властям о 17-ти погибших во Флориде и о том, что дальнейшая свободная реализация оружия для всех граждан в возрасте от 18 лет и в будущем будет приводить к кровавым инцидентам в учебных заведениях.Напомним, что ранее в нескольких штатах США местные власти разрешили школьным учителям носить огнестрельное оружие с собой – включая учебные занятия. При этом было заявлено, что все желающие учителя могут пройти специальные психологические и правовые курсы, на которых будет рассказано о нормах применения оружия.Самая масштабная акция протеста школьников и студентов в США намечена на 24 марта.В ходе забастовки обыгрывается предвыборный лозунг Трампа: "Сделаем наши школы снова безопасными".