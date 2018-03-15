17:07 15 марта
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Новый шведский самолет-разведчик совершил первый полет

Пресс-служба компании Saab сообщает, что в шведском городе Линчёпинг прошли первые лётные испытания самолёта раннего предупреждения и контроля GlobalEye, созданного по заказу ВВС ОАЭ.

Новый шведский самолет-разведчик совершил первый полет


Во время тестирования самолёт-разведчик пробыл в небе 1 час и 46 минут. В ходе первого полёта были собраны данные, которые позволят оценить возможности GlobalEye и их соответствие заявленным характеристикам.


GlobalEye создан на базе самолёта Bombardier Global 6000 и оснащается сразу несколькими типами радаров и разведывательных датчиков, в том числе, радаром дальнего действия Erieye ER. Компания Saab сообщила, что GlobalEye может отслеживать цели в воздухе, на воде и на земле.

Самолёт GlobalEye в ВВС ОАЭ будет носить название Swing Role Surveillance System (SRSS). В ноябре 2015 года был подписан контракт на производство самолётов, а официальная презентация GlobalEye состоялась 23 февраля текущего года, передает "Warspot"

Использованы фотографии: saabgroup.com
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Комментарии 9

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  1. Zaurbek Сегодня, 14:49
    Пока мы можем только облизываться , глядя на такие аппараты...Скорей бы Ил-112/114 запустили в серию.
    Zaurbek
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:03
      любая европейская страна (да и не европейская) может облизываться и мечтать (да и США думаю), смотря сколько самолетов и вертолетов в год принимается на вооружение в России.

      И не один год и не два, а уже как лет 5 подряд. Я не говорю о другой технике.

      За армию взялись всерьез.

      Пока мы можем только облизываться


      так что оставим это занятие немцам, французам, бритам, полякам и всей это тусовочке

      Уж не знаю сколько самолетов НАТО принимает на вооружение в год - но чую в России больше чем во всем блоке
      с-т Petrov
      1. Zaurbek Сегодня, 15:15
        Я пишу о конкретном самолете и его типоразмере...Единственно, что у нас есть - А-50/100 . И к примеру для наших ВКС в Сирии такие самолеты были бы и лучше и дешевле и дешевле в содержании, чем А-50/100.
        Zaurbek
    2. Артек Сегодня, 15:14
      як40 ,что ли?
      Артек
      1. Zaurbek Сегодня, 15:17
        Скорее ССЖ-100 или чуть меньше.
        Zaurbek
        1. san4es Сегодня, 16:29
          Цитата: Zaurbek
          Скорее ССЖ-100 или чуть меньше.

          san4es
    3. Артек Сегодня, 15:24
      Линчёпинг прошли первые лётные испытания самолёта раннего предупреждения и контроля


      у шведов ,как то трусливо самолёт назвали,от только "предупрежения",а вот наш называется ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ,ну а после обнаружения отдача целеуказания и уничтожение.
      Артек
  2. Теренин Сегодня, 14:57
    В ходе первого полёта были собраны данные, которые позволят оценить возможности GlobalEye и их соответствие заявленным характеристикам.. Сосед мой жаловался, что, как раз в это время у него с кредитной карточки кто то стянул тысячу рублей no
    Теренин
  3. Опасный Сегодня, 14:59
    Пофик на этот самолет! А зачем вот автомобильный сааб китайцам продали? Модель 9-5 просто бомба, а ее взяли и не начали выпускать...
    Опасный
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